Натяжные потолки: за и против

Натяжные потолки — это прочная тонкая пленка, которую натягивают на предварительно смонтированный каркас.
- 1. Привлекательный внешний вид
- 2. Визуальное увеличение пространства
- 3. Отличное освещение
- 4. Возможность скрыть все дефекты старого потолка и несущих конструкций
- 5. Экологичность и безопасность
- 6. Прочность
- 7. Звукоизоляция
- 8. Быстрый монтаж
- 9. Простой уход
- 1. Провисание полотна на большой площади
- 2. Восприимчивость к механическим воздействиям
- 3. Ограниченная ширина полотен
- 4. Высокая температура при монтаже
- 5. Ограничение в мощности осветительных приборов
- 6. Невозможность установки в помещениях с резким перепадом температур
- 7. Низкая влагостойкость
- Особенно это относится к тканевым полотнам, поэтому для ванной или кухни лучше заказывать натяжные потолки из ПВХ-пленки.
Эти конструкции прочно заняли свое место в оформлении квартир, офисов и загородных домов. Разнообразие форм и цветовой гаммы позволяет создать эксклюзивный натяжной потолок для помещения в любом стиле, будь то сдержанный хай-тек или помпезное барокко. Современные производители предлагают два варианта натяжных потолков: ПВХ и тканевые. Чем же так привлекают эти конструкции? И в чем их минусы? Разбираемся.
Преимущества натяжных потолков
1. Привлекательный внешний вид
Эстетическая составляющая, пожалуй, самая важная в ряде преимуществ этих натяжных конструкций. Для поклонников минимализма и лаконичной эстетики — матовые однотонные потолки в пастельных тонах. Такая отделка отлично подойдет для интерьера в стиле хай-тек.
Хотите украсить интерьер яркой составляющей? Натяжные потолки с фотопечатью или рисунком — идеальный вариант для эффектного декора.
2. Визуальное увеличение пространстваонструкции прочно заняли свое место в оформлении квартир, офисов и загородных домов. Разнообразие форм и цветовой гаммы позволяет создать эксклюзивный натяжной потолок для помещения в любом стиле, будь то сдержанный хай-тек или помпезное барокко. Современные производители предлагают два варианта натяжных потолков: ПВХ и тканевые. Чем же так привлекают эти конструкции? И в чем их минусы? Разбираемся.
Преимущества натяжных потолков
1. Привлекательный внешний вид
Эстетическая составляющая, пожалуй, самая важная в ряде преимуществ этих натяжных конструкций. Для поклонников минимализма и лаконичной эстетики — матовые однотонные потолки в пастельных тонах. Такая отделка отлично подойдет для интерьера в стиле хай-тек.
Хотите украсить интерьер яркой составляющей? Натяжные потолки с фотопечатью или рисунком — идеальный вариант для эффектного декора.
2. Визуальное увеличение пространства
Наше портфолио более 10 000 проектов
Для этого используют глянцевые или цветные натяжные полотна. Глянцевая поверхность отлично отражает свет. Комната, наполненная светом, всегда кажется более просторной.
Для увеличения пространства можно использовать потолочные полотна бежевого, желтого, розового и даже черного цвета. Глянцевый черный натяжной потолок обеспечивает большее отражение, чем белый.
3. Отличное освещение
Возможности монтажа предусматривают монтирование любого количества светильников.
4. Возможность скрыть все дефекты старого потолка и несущих конструкций
А также спрятать инженерные коммуникации.
5. Экологичность и безопасность
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Потолочные полотна изготавливают из поливинилхлорида. Винил инертен к растворам, воздуху, а также различным жидкостям, то есть он не опасен для здоровья человека. Из этого материала делают детские игрушки и бытовые предметы. Полиуретановая тканевая основа не пропускает воду, поэтому натяжные потолки спасут вас от случайного затопления соседями сверху. Полотна обрабатывают специальным раствором, что значительно повышает их огнеупорность.
6. Прочность
Пленка из ПВХ способна выдерживать нагрузку до ста литров. В случае затопления вода собирается в одном месте, образуя пузырь. Однако это не относится к натяжным потолками на тканевой основе.
7. Звукоизоляция
Актуально в многоэтажных домах. Конструкция натяжных потолков позволяет сделать дополнительный монтаж звукоизолирующих элементов.
8. Быстрый монтаж
Опытная бригада способна установить конструкцию в течение одного дня. После монтажа не остается мусора.
9. Простой уход
Натяжной потолок из ПВХ-пленки достаточно чистить мыльным раствором и губкой. Для тканевого полотна можно использовать пылесос на минимальной мощности.
Предложения от российских компаний
Стоимость установки натяжных потолков зависит от площади потолка и материала.
Минусы натяжных потолков
Несмотря на множество положительных характеристик у натяжных потолков есть и «подводные камни». Рассмотрим основные недостатки.
1. Провисание полотна на большой площади
При монтаже следует учитывать площадь помещения. Если она превышает 20 метров, со временем возможно провисание полотна на четыре сантиметра.
2. Восприимчивость к механическим воздействиям
Особенно это касается острых предметов, поэтому двигать высокую мебель с острыми углами необходимо осторожно.
3. Ограниченная ширина полотен
Невозможность установки бесшовного полотна в помещении шириной больше пяти метров.
4. Высокая температура при монтаже
Установка натяжного потолка из ПВХ-пленки осуществляется специальной лампой, которая нагревается до 60 градусов. Это может негативно отразиться на обоях.
5. Ограничение в мощности осветительных приборов
Для того чтобы на потолке не остались следы от нагрева, необходимо использовать галогенные лампы на 35 Вт или обычные, на 60 Вт.
6. Невозможность установки в помещениях с резким перепадом температур
7. Низкая влагостойкость
Особенно это относится к тканевым полотнам, поэтому для ванной или кухни лучше заказывать натяжные потолки из ПВХ-пленки.
Итак, натяжные потолки имеют больше преимуществ, чем недостатков. При правильно выбранном материале и соблюдении всех правил эксплуатации и монтажа негативные характеристики и последствия можно свести к нулю. Обратитесь к профессионалам, которые качественно проведут установку и помогут с выбором нужного материала. И тогда натяжные потолки долгие годы будут украшать ваш дом.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники