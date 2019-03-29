Натяжные потолки: за и против

Эти конструкции прочно заняли свое место в оформлении квартир, офисов и загородных домов. Разнообразие форм и цветовой гаммы позволяет создать эксклюзивный натяжной потолок для помещения в любом стиле, будь то сдержанный хай-тек или помпезное барокко. Современные производители предлагают два варианта натяжных потолков: ПВХ и тканевые. Чем же так привлекают эти конструкции? И в чем их минусы? Разбираемся.

Преимущества натяжных потолков

1. Привлекательный внешний вид

Эстетическая составляющая, пожалуй, самая важная в ряде преимуществ этих натяжных конструкций. Для поклонников минимализма и лаконичной эстетики — матовые однотонные потолки в пастельных тонах. Такая отделка отлично подойдет для интерьера в стиле хай-тек.

Хотите украсить интерьер яркой составляющей? Натяжные потолки с фотопечатью или рисунком — идеальный вариант для эффектного декора.

2. Визуальное увеличение пространстваонструкции прочно заняли свое место в оформлении квартир, офисов и загородных домов. Разнообразие форм и цветовой гаммы позволяет создать эксклюзивный натяжной потолок для помещения в любом стиле, будь то сдержанный хай-тек или помпезное барокко. Современные производители предлагают два варианта натяжных потолков: ПВХ и тканевые. Чем же так привлекают эти конструкции? И в чем их минусы? Разбираемся.

Преимущества натяжных потолков

1. Привлекательный внешний вид

Эстетическая составляющая, пожалуй, самая важная в ряде преимуществ этих натяжных конструкций. Для поклонников минимализма и лаконичной эстетики — матовые однотонные потолки в пастельных тонах. Такая отделка отлично подойдет для интерьера в стиле хай-тек.

Хотите украсить интерьер яркой составляющей? Натяжные потолки с фотопечатью или рисунком — идеальный вариант для эффектного декора.

2. Визуальное увеличение пространства