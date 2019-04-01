Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант

При отделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.

Фото: santa-keramika.ru

Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!

Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.

Керамическая плитка

Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия.

Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.

Фото: santa-keramika.ru тделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.

Фото: santa-keramika.ru

Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!

Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.

Керамическая плитка

Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия.

Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.