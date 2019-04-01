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Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант


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Идеальная ванная комната начинается с грамотной отделки, совмещающей красоту и функциональность.

Содержание

При отделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.

Фото № 1: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариантФото: santa-keramika.ru 

Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!

Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.

Керамическая плитка

Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия. 

Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.

Фото № 2: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариантФото: santa-keramika.ru тделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.

Фото № 1: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариантФото: santa-keramika.ru 

Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!

Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.

Керамическая плитка

Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия. 

Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.

Фото № 2: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариантФото: santa-keramika.ru 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 3: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Атлас Конкорд Россия SUPREMA
2 448 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Черно-белая гамма — вечно актуальная классика. Используя ее, вы не должны забывать, что для маленького помещения предпочтительны светлые стены и темный пол — так ванная комната не будет выглядеть тесной. Стильный вариант — чередовать участки с белой и черной плиткой.

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Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 4: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Self VICTORIAN
3 986,84 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Яркие, даже кричащие цвета можно использовать точечно, разбавляя более спокойными, приглушенными, создавая орнамент с градиентом или, как в случае с черным и белым, чередуя броские оттенки с пастельными.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 5: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
ABK SETA
2 671,29 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Привнесите в интерьер геометрию! Треугольная плитка будет выглядеть не просто стильно — она позволит поиграть со структурой орнамента. Не бойтесь хаотичности, она сейчас в моде.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 6: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Equipe SCALE TRIANGOLO
7 749 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Добавим богемности? Плитка с состаренным рельефом и патиной легко с этим справится.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 7: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Aparici GATSBY
2 921,66 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Клинкер

Это самая прочная плитка, малопористая, зачастую выполненная в красно-коричневых тонах (естественных для материала, состоящего из разных видов глины). 

Попробуйте сочетать плитку спокойного нейтрального тона с ярким, замысловатым орнаментом: это поможет вашей ванной комнате совмещать умеренность и экстравагантность.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 8: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Aparici TERRE wall
2 930,68 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Узор «елочка», чаще встречающийся в напольных покрытиях, может прийтись вам по душе и в качестве настенной отделки. Смешивайте несколько близких оттенков — вы получите простой, но занятный декор, который не надоест даже спустя много лет.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 9: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Natucer BOSTON BRICK
434,6 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Оригинально оформить ванную можно при помощи плитки-шестигранника. Расцветка под мрамор и с золотыми вкраплениями придаст помещению особого шика.

Фото: atlas-russia.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 10: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Atlas Concorde MARVEL EDGE wall
30 981,24 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Керамогранит 

Керамогранит отлично подойдет, если для ванной комнаты вы предпочли спокойные, натуральные тона: очень часто эта плитка имитирует срез мрамора. Изначально керамогранит предпочитали использовать для общественных и промышленных помещений, однако он отлично прижился и в домах. 

Керамогранит подарит вашей ванной комнате брутальность, строгость и изящную сдержанность.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 11: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Италон CHARME EVO wall
2 192 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Примерно та же стилистика в более светлых тонах сможет добавить воздуха помещению. Однако не переусердствуйте с минималистичностью интерьера, иначе ванная станет неуютной.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 12: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Aparici TEX
5 512,04 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Оригинальным ходом будет использование плитки с расцветкой под паркетную доску: она выглядит свежо, необычно и при этом невычурно.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 13: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Италон MAISON
2 024 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Попробуйте совместить разные узоры, которые смогут хорошо ужиться друг с другом и создадут пестрый, но со вкусом выполненный орнамент.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 14: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Atlas Concorde MATHERIA
3 125,84 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Керамогранит под металл отлично впишется в интерьер дома, хозяин которого не боится холодных оттенков и грубоватых материалов.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 15: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Land Porcelanico LOOKBACK
11 104,44 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для любителей нестандартных решений — шестиугольники с резными узорами и волнистой поверхностью. Такая плитка позволит не думать о том, как сделать цветовую гамму оригинальнее — все и так будет красиво и нестандартно.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 16: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Natucer CAPRICE
115,62 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Мозаика

Не пугайтесь — прогресс шагнул далеко вперед и мастеру не придется сидеть у вас дома много часов, собирая на полу в ванной этакий пазл. Кропотливой сборки теперь легко избежать: мозаичные тессеры, нанесенные на сетку, продаются рулонами. Поэтому укладка, наоборот, сможет удивить вас простотой.

Для ванной комнаты обычна ассоциация с морем, поэтому без варианта с соответствующими цветами (синим, голубым, лазурным и бирюзовым) мы обойтись просто не могли. Мозаика как нельзя более кстати подходит для объединения большого количества оттенков в композицию.

Фото: tsunami-ec.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 17: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Ker-Av MOSAICO VERO
6 348,44 руб.*
Купить
*Цена может измениться

А если вы не хотите, чтобы помещение было выполнено в холодных тонах, обратите внимание на золотую или белую мозаичную плитку.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 18: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Natucer CAMMEO
2 356,68 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Освежите ванную комнату красным, коралловым или бордовым цветом, не бойтесь экспериментировать, успокаивая яркие цвета белой, серой или серебристой плиткой.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 19: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Atlas Concorde ADORE
13 623,48 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Однотонная мозаика добавит в интерьер мягкости, нежности и уюта. Такой вариант отлично подойдет, если вы любите светлые помещения, кажущиеся просторными независимо от их размера.

Фото: santa-keramika.ru 

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 20: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
Atlas Concorde RADIANCE
3 675,24 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Стеклянная и зеркальная плитка 

Для стен и потолка такая плитка — отличное решение. Это долговечный и влагостойкий материал, имеющий плотную, непористую структуру и уступающий кафельной плитке лишь прочностью. Для полов стекло лучше не использовать — вы же не хотите, чтобы покрытие потрескалось?

Такая плитка позволит не покупать зеркало: зачем вам нужен отдельный предмет интерьера, если вся стена — одно большое зеркало?

Фото: avatars.mds.yandex.net

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 21: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРЯНАЯ С ФАЦЕТОМ 10ММ ПЗС1-02 48x12
245 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Перламутровая стеклянная плитка выглядит неординарно. Даже без дополнительных фишек в декоре она может сделать так, чтобы ваша ванная комната впечатляла с первого взгляда.

Фото: i.pinimg.com

Обратите внимание на такую модель:

Фото № 22: Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант
DROPS 06A 30x30
11 941 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Хочется чего-то воздушного, способного создать совершенно особое настроение? Выберите зеркальную плитку с рисунком — например привнесите тропической экзотики.

Фото: beridver.ru

Обратите внимание на такую модель:

Tropicana 25x35
265 руб.*
Купить
*Цена может измениться
#плитка#Ванная#Декор
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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