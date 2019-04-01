Какую плитку для ванной выбрать: 21 стильный вариант

Идеальная ванная комната начинается с грамотной отделки, совмещающей красоту и функциональность.
При отделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.
Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!
Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.
Керамическая плитка
Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия.
Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.
тделке ванной комнаты чаще всего мы предпочитаем использовать плитку. Это не просто традиция, это оправданное решение. Плитка обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать неповторимый дизайн.
Нужно помнить, что отделку для пола в ванной комнате лучше выбирать шероховатую или матовую, таким образом сводя опасность поскользнуться к минимуму. Чем меньше швов на стенах, тем лучше: сделайте выбор в пользу плитки среднего или большого размера, чтобы лишить воду возможности попасть в щели на стыках. Не давайте плесени ни малейшего шанса!
Видов керамической плитки существует немало, вам остается лишь понять, какая именно сможет сделать вашу ванную комнату исключительной.
Керамическая плитка
Керамическая плитка прочна, износостойка и может похвастаться большим ассортиментом цветов, орнаментов и форм. Она годится как для настенного, так и для напольного покрытия.
Позвольте себе немного шика, выбрав глянцево блестящую плитку, которая будет смотреться дорого и сделает вашу ванную комнату визуально больше. Однако учитывайте, что глянцевая поверхность — скользкая и не подходит для пола.
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Обратите внимание на такую модель:
Черно-белая гамма — вечно актуальная классика. Используя ее, вы не должны забывать, что для маленького помещения предпочтительны светлые стены и темный пол — так ванная комната не будет выглядеть тесной. Стильный вариант — чередовать участки с белой и черной плиткой.
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Обратите внимание на такую модель:
Яркие, даже кричащие цвета можно использовать точечно, разбавляя более спокойными, приглушенными, создавая орнамент с градиентом или, как в случае с черным и белым, чередуя броские оттенки с пастельными.
Обратите внимание на такую модель:
Привнесите в интерьер геометрию! Треугольная плитка будет выглядеть не просто стильно — она позволит поиграть со структурой орнамента. Не бойтесь хаотичности, она сейчас в моде.
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Добавим богемности? Плитка с состаренным рельефом и патиной легко с этим справится.
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Клинкер
Это самая прочная плитка, малопористая, зачастую выполненная в красно-коричневых тонах (естественных для материала, состоящего из разных видов глины).
Попробуйте сочетать плитку спокойного нейтрального тона с ярким, замысловатым орнаментом: это поможет вашей ванной комнате совмещать умеренность и экстравагантность.
Обратите внимание на такую модель:
Узор «елочка», чаще встречающийся в напольных покрытиях, может прийтись вам по душе и в качестве настенной отделки. Смешивайте несколько близких оттенков — вы получите простой, но занятный декор, который не надоест даже спустя много лет.
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Оригинально оформить ванную можно при помощи плитки-шестигранника. Расцветка под мрамор и с золотыми вкраплениями придаст помещению особого шика.
Обратите внимание на такую модель:
Керамогранит
Керамогранит отлично подойдет, если для ванной комнаты вы предпочли спокойные, натуральные тона: очень часто эта плитка имитирует срез мрамора. Изначально керамогранит предпочитали использовать для общественных и промышленных помещений, однако он отлично прижился и в домах.
Керамогранит подарит вашей ванной комнате брутальность, строгость и изящную сдержанность.
Обратите внимание на такую модель:
Примерно та же стилистика в более светлых тонах сможет добавить воздуха помещению. Однако не переусердствуйте с минималистичностью интерьера, иначе ванная станет неуютной.
Обратите внимание на такую модель:
Оригинальным ходом будет использование плитки с расцветкой под паркетную доску: она выглядит свежо, необычно и при этом невычурно.
Обратите внимание на такую модель:
Попробуйте совместить разные узоры, которые смогут хорошо ужиться друг с другом и создадут пестрый, но со вкусом выполненный орнамент.
Обратите внимание на такую модель:
Керамогранит под металл отлично впишется в интерьер дома, хозяин которого не боится холодных оттенков и грубоватых материалов.
Обратите внимание на такую модель:
Для любителей нестандартных решений — шестиугольники с резными узорами и волнистой поверхностью. Такая плитка позволит не думать о том, как сделать цветовую гамму оригинальнее — все и так будет красиво и нестандартно.
Обратите внимание на такую модель:
Мозаика
Не пугайтесь — прогресс шагнул далеко вперед и мастеру не придется сидеть у вас дома много часов, собирая на полу в ванной этакий пазл. Кропотливой сборки теперь легко избежать: мозаичные тессеры, нанесенные на сетку, продаются рулонами. Поэтому укладка, наоборот, сможет удивить вас простотой.
Для ванной комнаты обычна ассоциация с морем, поэтому без варианта с соответствующими цветами (синим, голубым, лазурным и бирюзовым) мы обойтись просто не могли. Мозаика как нельзя более кстати подходит для объединения большого количества оттенков в композицию.
Обратите внимание на такую модель:
А если вы не хотите, чтобы помещение было выполнено в холодных тонах, обратите внимание на золотую или белую мозаичную плитку.
Обратите внимание на такую модель:
Освежите ванную комнату красным, коралловым или бордовым цветом, не бойтесь экспериментировать, успокаивая яркие цвета белой, серой или серебристой плиткой.
Обратите внимание на такую модель:
Однотонная мозаика добавит в интерьер мягкости, нежности и уюта. Такой вариант отлично подойдет, если вы любите светлые помещения, кажущиеся просторными независимо от их размера.
Обратите внимание на такую модель:
Стеклянная и зеркальная плитка
Для стен и потолка такая плитка — отличное решение. Это долговечный и влагостойкий материал, имеющий плотную, непористую структуру и уступающий кафельной плитке лишь прочностью. Для полов стекло лучше не использовать — вы же не хотите, чтобы покрытие потрескалось?
Такая плитка позволит не покупать зеркало: зачем вам нужен отдельный предмет интерьера, если вся стена — одно большое зеркало?
Обратите внимание на такую модель:
Перламутровая стеклянная плитка выглядит неординарно. Даже без дополнительных фишек в декоре она может сделать так, чтобы ваша ванная комната впечатляла с первого взгляда.
Обратите внимание на такую модель:
Хочется чего-то воздушного, способного создать совершенно особое настроение? Выберите зеркальную плитку с рисунком — например привнесите тропической экзотики.
Обратите внимание на такую модель:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники