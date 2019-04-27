Как не разориться на дизайнерах интерьеров: подсчитываем стоимость их работы

Продумать и спроектировать интерьер своей квартиры — дело не из легких. Нужно учесть множество разных факторов: от расположения розеток до подбора правильной цветовой гаммы и подходящих материалов для конкретного стиля оформления.

Помочь в этом сложном деле могут профессиональные дизайнеры. Сколько стоят услуги дизайнеров квартир, на основе чего формируется эта стоимость, и главное — как оценить их профессионализм и компетентность? Рассказываем, сколько стоит дизайн-проект квартиры, и отвечаем на все остальные вопросы здесь и сейчас.

Какие бывают дизайн-проекты

Перед тем как говорить о ценах, разберемся в основных видах дизайн-проектов. Их вам гарантированно предложат в большинстве дизайн-студий. Итак, существует три основных вида проектов:

эскизный — включает в себя только основные чертежи и схемы планировки;

базовый — в нем дополнительно создаются 3D-модели будущего интерьера, а также появляется ведомость отделки и материалов;

полный — охватывает все то, что есть в эскизном и базовом проектах, но с добавлением ведомости мебели, техники, светильников и их покупки самой студией. Помимо этого составляются планы водоснабжения, канализации, отопления.

Фото: woitha.de

Эскизный проект пригодится для создания идеи, которую вы сами будете реализовывать. В базовом дизайнеры помогут с выбором и созданием отделки, а все остальное останется на ваших плечах. Полный дизайн-проект предполагает, что студия сделает всю работу от начала до конца.

Теперь разбираемся в главном вопросе: сколько стоит дизайн-проект квартиры с полноценной помощью и поддержкой профессионалов.

Из чего складывается гонорар дизайнера

Можно выделить три важных момента:

Большую роль играет история студии, ее портфолио и репутация. Логичный вывод: чем известнее студия, тем выше окажется ценник на ее услуги. Немалую роль в формировании цены играет профессиональное образование — это в большей степени относится к частным дизайнерам, чем к студиям. Обучение искусству дизайна стоит недешево. И это может заметно сказаться на том, сколько стоят услуги дизайнера, который получил необходимое образование. Цена может зависеть от финансовых возможностей жителей того или иного региона. Если спрос небольшой, студия делает немалые скидки на стоимость своей работы. И порой цена может оказаться гораздо ниже рыночной даже у качественной и профессиональной студии. Поэтому всегда следует смотреть портфолио, чтобы понять, какого уровня перед вами мастера.

Фото: fullhome.design

Итак, сколько стоит дизайн интерьера и создание полного проекта? Цена определяется за квадратный метр и варьируется от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр — это адекватная стоимость в зависимости от уровня студии или отдельного дизайнера. Если цена ниже 1 000 рублей, результат работы может оказаться сомнительного качества.

Студия ReRooms предлагает фиксированные цены на создание дизайн-проектов в зависимости от количества комнат. Знаете, сколько стоит дизайн-проект однокомнатной квартиры от наших дизайнеров? Всего 29 990 рублей, причем для однушки любого метража.

Фото: nagelmackers.be

Остальные наши расценки:

дизайн-проект комнаты — 14 990 рублей;

дизайн-проект студии — 19 990 рублей;

дизайн-проект двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей;

дизайн-проект трешки — 49 990 рублей.

Студии дизайна или работа частного дизайнера?

Тенденция такова, что услуги отдельного дизайнера всегда дешевле. А еще у частных мастеров может не быть отрегулированных цен на дизайн-проект комнаты или квартиры — поэтому ее можно оговорить индивидуально и попытаться снизить.

Фото: connexiondecor.com

Однако студии имеют большое преимущество перед частными дизайнерами: над проектом работает не один человек, поэтому процесс идет быстрее. И если частник может быть выпускником учебного заведения с минимальным опытом, то в хороших студиях работают многоопытные специалисты.

Дизайн-проект с авторским надзором

Мы рассказали, сколько стоят услуги дизайнера интерьера для создания полноценного проекта — однако есть еще такое понятие, как авторский надзор. Ваш дизайнер посещает квартиру и следит за ходом ремонта, правильностью планировки и соблюдением графика. Можно заказать разовый выезд, а можно — на несколько недель или месяцев. Как правило, цена авторского надзора начинается от 3 000 рублей при разовой услуге и от 10 000—15 000 рублей за месяц.

Фото: dljymy.com

Студия дизайна интерьеров ReRooms предлагает бесплатный авторский надзор, который входит в стоимость создания и реализации проекта.

Выводы

Сложно однозначно ответить на вопрос, сколько стоят услуги дизайнера интерьера в Москве и других городах — все зависит от опыта и истории дизайн-студии, от полноты портфолио и конкретной экономической ситуации в регионах. Мы привели для вас средние расценки на создание дизайн-проекта, которые помогут сориентироваться в выборе студии и избежать переплаты.

И конечно, вы можете обращаться в нашу студию ReRooms — за выгодными и фиксированными ценами на услуги по созданию интерьеров.ltr">Продумать и спроектировать интерьер своей квартиры — дело не из легких. Нужно учесть множество разных факторов: от расположения розеток до подбора правильной цветовой гаммы и подходящих материалов для конкретного стиля оформления.

Помочь в этом сложном деле могут профессиональные дизайнеры. Сколько стоят услуги дизайнеров квартир, на основе чего формируется эта стоимость, и главное — как оценить их профессионализм и компетентность? Рассказываем, сколько стоит дизайн-проект квартиры, и отвечаем на все остальные вопросы здесь и сейчас.

Какие бывают дизайн-проекты

Перед тем как говорить о ценах, разберемся в основных видах дизайн-проектов. Их вам гарантированно предложат в большинстве дизайн-студий. Итак, существует три основных вида проектов:

эскизный — включает в себя только основные чертежи и схемы планировки;

базовый — в нем дополнительно создаются 3D-модели будущего интерьера, а также появляется ведомость отделки и материалов;

полный — охватывает все то, что есть в эскизном и базовом проектах, но с добавлением ведомости мебели, техники, светильников и их покупки самой студией. Помимо этого составляются планы водоснабжения, канализации, отопления.

Фото: woitha.de

Эскизный проект пригодится для создания идеи, которую вы сами будете реализовывать. В базовом дизайнеры помогут с выбором и созданием отделки, а все остальное останется на ваших плечах. Полный дизайн-проект предполагает, что студия сделает всю работу от начала до конца.

Теперь разбираемся в главном вопросе: сколько стоит дизайн-проект квартиры с полноценной помощью и поддержкой профессионалов.

Из чего складывается гонорар дизайнера

Можно выделить три важных момента:

Большую роль играет история студии, ее портфолио и репутация. Логичный вывод: чем известнее студия, тем выше окажется ценник на ее услуги. Немалую роль в формировании цены играет профессиональное образование — это в большей степени относится к частным дизайнерам, чем к студиям. Обучение искусству дизайна стоит недешево. И это может заметно сказаться на том, сколько стоят услуги дизайнера, который получил необходимое образование. Цена может зависеть от финансовых возможностей жителей того или иного региона. Если спрос небольшой, студия делает немалые скидки на стоимость своей работы. И порой цена может оказаться гораздо ниже рыночной даже у качественной и профессиональной студии. Поэтому всегда следует смотреть портфолио, чтобы понять, какого уровня перед вами мастера.

Фото: fullhome.design

Итак, сколько стоит дизайн интерьера и создание полного проекта? Цена определяется за квадратный метр и варьируется от 1 000 до 6 000 рублей за квадратный метр — это адекватная стоимость в зависимости от уровня студии или отдельного дизайнера. Если цена ниже 1 000 рублей, результат работы может оказаться сомнительного качества.

Студия ReRooms предлагает фиксированные цены на создание дизайн-проектов в зависимости от количества комнат. Знаете, сколько стоит дизайн-проект однокомнатной квартиры от наших дизайнеров? Всего 29 990 рублей, причем для однушки любого метража.

Фото: nagelmackers.be

Остальные наши расценки:

дизайн-проект комнаты — 14 990 рублей;

дизайн-проект студии — 19 990 рублей;

дизайн-проект двухкомнатной квартиры — 39 990 рублей;

дизайн-проект трешки — 49 990 рублей.

Студии дизайна или работа частного дизайнера?

Тенденция такова, что услуги отдельного дизайнера всегда дешевле. А еще у частных мастеров может не быть отрегулированных цен на дизайн-проект комнаты или квартиры — поэтому ее можно оговорить индивидуально и попытаться снизить.

Фото: connexiondecor.com

Однако студии имеют большое преимущество перед частными дизайнерами: над проектом работает не один человек, поэтому процесс идет быстрее. И если частник может быть выпускником учебного заведения с минимальным опытом, то в хороших студиях работают многоопытные специалисты.

Дизайн-проект с авторским надзором

Мы рассказали, сколько стоят услуги дизайнера интерьера для создания полноценного проекта — однако есть еще такое понятие, как авторский надзор. Ваш дизайнер посещает квартиру и следит за ходом ремонта, правильностью планировки и соблюдением графика. Можно заказать разовый выезд, а можно — на несколько недель или месяцев. Как правило, цена авторского надзора начинается от 3 000 рублей при разовой услуге и от 10 000—15 000 рублей за месяц.

Фото: dljymy.com

Студия дизайна интерьеров ReRooms предлагает бесплатный авторский надзор, который входит в стоимость создания и реализации проекта.

Выводы

Сложно однозначно ответить на вопрос, сколько стоят услуги дизайнера интерьера в Москве и других городах — все зависит от опыта и истории дизайн-студии, от полноты портфолио и конкретной экономической ситуации в регионах. Мы привели для вас средние расценки на создание дизайн-проекта, которые помогут сориентироваться в выборе студии и избежать переплаты.

И конечно, вы можете обращаться в нашу студию ReRooms — за выгодными и фиксированными ценами на услуги по созданию интерьеров.