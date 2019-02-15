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Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материалов


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Шпаргалка на случай, если вам хочется сделать идеальные стены, но сложно сделать выбор.

Содержание

Стены — самая большая по площади территория квартиры, которую вам нужно декорировать в процессе ремонта. Да, объять необъятное невозможно, но мы отобрали десять популярных материалов для отделки стен, чтобы вдохновить вас на поиск идеального решения. Кстати, все десять идей прекрасно комбинируются.

1. Обои

Все любят обои за широчайший ассортимент расцветок и стилей, относительно невысокие цены и легкость наклеивания. Обои — самый простой способ сделать интерьер красивым быстро и без сложных дизайнерских выдумок. — самая большая по площади территория квартиры, которую вам нужно декорировать в процессе ремонта. Да, объять необъятное невозможно, но мы отобрали десять популярных материалов для отделки стен, чтобы вдохновить вас на поиск идеального решения. Кстати, все десять идей прекрасно комбинируются.

1. Обои

Все любят обои за широчайший ассортимент расцветок и стилей, относительно невысокие цены и легкость наклеивания. Обои — самый простой способ сделать интерьер красивым быстро и без сложных дизайнерских выдумок.

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Главный их недостаток — недолговечность. Обои чаще всего не терпят воды, солнца, детского творчества и острых предметов, особенно когтей животных.

Фото № 1: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: jimbarnes.us 


2. Окраска

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Краска — самый практичный материал для отделки стен. Если вдруг вам надоел цвет или случилась бытовая авария, потребуется буквально несколько дней, чтобы сделать все как было. А еще краска — самое бюджетное решение. Но придется поработать над ровностью стен, учесть возможность усадки и трещин в стенах. И конечно, вам потребуется отличный маляр, который даже однотонные стены сможет превратить в произведение искусства.

Фото № 2: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: dyzjhome.com  

3. Декоративная штукатурка

С помощью штукатурки вы получите рельефные стены, и это покрытие будет еще долговечнее краски, да и выглядит оно гораздо интереснее. Тут уж точно не обойтись без квалифицированного специалиста. И кстати, если вам захочется заменить штукатурку, сделать это будет не так просто, как с краской.

Фото № 3: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: pillow-mint.blogspot.com

 

4. Декоративный камень

Обычно его используют в интерьере, чтобы подчеркнуть отдельные зоны. Выглядит декоративный камень эстетично, привлекает внимание и служит долго. Существует множество его разновидностей — от имитации кирпича до мрамора. Но стоить это удовольствие будет немало, и всегда есть риск, что в таком интерьере вам станет неуютно, а переделывать будет уже поздно.

Фото № 4: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: pinosy.com 

5. Вагонка

Деревянная вагонка подходит не для каждого интерьера, но уж если она появилась в вашем дизайн-проекте — радуйтесь. Вагонка — красивый, прочный и экологичный материал, прекрасный способ звуко- и теплоизоляции. Боится вагонка только влаги, перепадов температур и грибка. Значит, за ней придется ухаживать.

Фото № 5: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: homei.foreignluxury.co

 

6. Пробка

В эпоху всеобщей любви к экологичным материалам пробка появляется в интерьерах все чаще. Она необычно выглядит, уверенно противостоит всем классическим врагам настенных покрытий, долго живет и вообще весьма неприхотлива. Главный минус — высокая стоимость. И если у вас классический интерьер, пробковые текстуры ему явно не подойдут.

Фото № 6: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: tver-13.ru 

7. МДФ

Чаще всего панели из МДФ используют только на одной стене или в отдельных небольших зонах. Этот вариант настенного покрытия бюджетнее деревянной вагонки и может имитировать любое дерево и иметь любую текстуру. Правда, плиты МДФ весят немало и боятся высоких температур.

Фото № 7: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: ayudaadecorar.blogspot.com 

8. Ламинат

Если сделать стильные стены с деревянным декором вам очень хочется, но бюджет не позволяет использовать натуральное дерево, на помощь придет ламинат. В этом случае у него остается только два минуса: ненатуральность состава и боязнь влаги. Но это вопрос приоритета.

Фото № 8: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: pinterest.ru 

9. Ткань и кожа

Мягкие стеновые панели популярны в современных интерьерах. Они смотрятся роскошно, могут иметь рельеф, скрывают недостатки стен и повышают уровень звуко- и теплоизоляции. Но такие панели стоят очень дорого, съедают пространство, а ткань и кожа требуют очень бережного отношения.

Фото № 9: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: modernhomedecor.eu 

10. Растения

Мы не могли пройти мимо этого «материала», потому что в последние годы он стал суперпопулярным. Так называемые живые стены любой интерьер превращают в оазис, радуют взор и душу, становятся главным декоративным решением, которое не нуждается в компании. Но минусы бросаются в глаза: непрактичность и необходимость постоянного ухода.

Фото № 10: Декоративная отделка стен: плюсы и минусы разных материаловФото: justicearea.com

Фото анонса: freshome.com


#обои#Отделка стен#дизайн#Интерьер
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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

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