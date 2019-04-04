Что повесить на окна от солнца: 8 видов штор

Эти шторы надежно защитят вашу комнату от проникновения солнечных лучей в любое время года.

Шторы выполняют в интерьере не только декоративную роль, но и функциональную. Прежде всего шторы предназначены для того, чтобы защищать комнату от солнца и света, но не все они способны справиться с этой нелегкой задачей. Если вас будят по утрам первые солнечные лучи, а яркие огни уличных фонарей мешают заснуть по вечерам, задумайтесь о смене штор.

ReRooms покажет, как правильно выбрать шторы для защиты от солнца, чтобы они гармонично вписались в интерьер.

1. Рулонные шторы

Рулонные шторы станут спасением, если ваша квартира расположена на солнечной стороне. С их помощью можно затемнить окна в дневное время и погрузить комнату в темноту ночью. По дизайну рулонные шторы подходят для интерьера кухни, ванной комнаты с окном, гардеробной, а также для спальни и гостиной, в которых окна декорированы только тюлем.

По типу материала рулонные шторы могут быть прозрачными и полупрозрачными, светоотражающими и светонепроницаемыми — блэкаут. Универсальным вариантом считаются рулонные шторы «день-ночь» — их изготавливают из горизонтальных полос разной прозрачности, которые при прокручивании совмещаются и позволяют создавать в комнате разный уровень освещенности.

Фото: theprimeblinds.com

1 /3 Фото: id-blinds.com.au

2 /3 Фото: vsco.co

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Светонепроницаемая рулонная штора 43 х 170 см 1 099 руб.* Купить *Цена может измениться Рулонная штора, блокирующая свет, 80 х 195 см 999 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Римские шторы

Альтернативой рулонным шторам могут стать римские. Они отлично вписываются в классические и современные интерьеры, а главное — могут иметь различную светопроницаемость. Для традиционного интерьера подойдут классические римские шторы. Они представляют собой ровные и гладкие полотна ткани, образующие горизонтальные складки при подъеме. Финальный штрих в интерьер в стиле ар-деко или кантри внесут каскадные римские шторы — они при раскрытии создают красивые драпировки.

Фото: brahlersstop.com

1 /3 Фото: brahlersstop.com

2 /3 Фото: mtecs.co

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Шторы римские «Пальмира» 140 х 160 см, цвет бежево-коричневый 2 833 руб.* Купить *Цена может измениться Римская штора белого цвета 100 х 160 см 1 399 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Классические блэкаут-шторы

Такие шторы сравнительно недавно появились на рынке, но уже успели завоевать популярность благодаря своей функциональности. Они позволяют в любое время суток устроить полное затмение комнаты за счет двухсторонней ткани со специальным светоотражающим напылением. К тому же ткань блэкаут обладает высокими шумопоглощающими и теплоизоляционными свойствами: зимой в комнате сохраняется тепло, а летом — прохлада.

Производители выпускают блэкаут-шторы в широком ассортименте. В зависимости от интерьерного стиля вы можете выбрать для себя нужный вариант по цвету и дизайну. Гармонично будут смотреться шторы, подобранные в соответствии с отделкой стен: чтобы не допустить визуального утяжеления пространства, избегайте резкого перехода тона и придерживайтесь общего типа рисунка.

Фото: dubaiinteriors.ae

1 /3 Фото: jonathankeren.com

2 /3 Фото: foxtrotter.co

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Гардины, блокирующие свет, 145 х 300 см 2 499 руб.* Купить *Цена может измениться Шторы блэкаут бежевого цвета, 200 х 270 см 4 350 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Шторы димаут

Димаут-шторы задерживают солнечные лучи не на сто процентов — они приглушают свет, но не погружают комнату в полную тьму. Такой вариант штор актуален для гостиных и столовых, где нет необходимости полного затемнения, как в спальне. Затемняющие шторы димаут можно подобрать и к классическому, и к современному стилям интерьера: их выпускают из однотонных тканей, с тиснением, напоминающим натуральное жаккардовое полотно, а также с многообразными растительными и геометрическими рисунками в широкой цветовой гамме.

Фото: shadematters.com.sg

1 /3 Фото: ado-goldkante.de

2 /3 Фото: curtains.com

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Гардины, затемняющие комнату, 145 х 300 см 2 499 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Австрийские шторы

Австрийские шторы сочетают два популярных вида штор: как и римские, они имеют простой механизм подъема, а как французские создают пышные складки. Австрийские шторы из муара, плотного шелка, жаккарда и бархата изысканно смотрятся в классических интерьерах (ампир, барокко, рококо). Шторы из хлопка и льна отлично впишутся в кантри-интерьеры.

Фото: decoraid.com

1 /4 Фото: houdes.info

2 /4 Фото: en.interiorsdesign.info

3 /4 Фото: mkwindowtreatments.com

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Австрийская штора на заказ 5 000 руб.* Купить *Цена может измениться Австрийская штора Espocada из коллекции Gallant 3 342 руб.* Купить *Цена может измениться

6. 3D-шторы

Стильным и практичным вариантом оформления окна в интерьере станут 3D-шторы с объемным рисунком. Модели фотоштор выпускают из габардина, шифона, атласа, органзы, а также из ткани с эффектом блэкаут, которая надежно защитит вашу квартиру от проникновения солнечного цвета.

Шторы 3D отличаются от других моделей яркими рисунками, за счет которых становятся центральным элементом интерьера. Поэтому, чтобы не допустить излишней многоцветности, перед покупкой проанализируйте сочетание понравившегося вам варианта с мебелью и цветовой гаммой общей отделки комнаты.

Фото: dhresource.com

1 /3 Фото: deavita.net

2 /3 Фото: galtaku-sn.com

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Комплект фотоштор Сирень «Березовая аллея», на ленте, высота 260 см 3 495 руб.* Купить *Цена может измениться Комплект штор Zlata Korunka «Путеводный маяк», на ленте, ширина 147 см, высота 267 см 1 931 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Японские шторы

Японские шторы по внешнему виду напоминают вертикальные жалюзи, но с широкими полосами, каждая из которых двигается по карнизу по собственной направляющей рейке. За счет такого механизма с помощью японских штор в комнате можно создать нужный поток света или же полностью затемнить помещение.

В современном интерьере интересно смотрятся японские шторы из натуральных материалов — льна, хлопка, пеньковой ткани. Нередко производители на одном карнизе чередуют полотна в темных и светлых тонах.

Фото: facingpages.co

1 /2 Фото: savva.co

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Японская штора для кухни «Тусо-К» 60 х 280 см 7 750 руб.* Купить *Цена может измениться Японская штора Espocada из коллекции Ar deco part 2 2 954 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Бамбуковые шторы

Вы категорически против текстильного оформления оконных проемов, но хотите избавиться в квартире от солнечных лучей? Обратите внимание на шторы из бамбука с плотным плетением. Они не пропускают свет в комнату, но при этом не препятствуют воздухообмену. Более того, на бамбуковых шторах не скапливается пыль, что очень важно для людей, страдающих аллергией.

Фото: catkin.org

1 /3 Фото: stemcellglobal.org

2 /3 Фото: nextmodels.info

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