20 ярких примеров сочетаний с бордовым в интерьере вашей квартиры

Расскажем, как правильно использовать бордовый цвет в интерьере и с какими оттенками он сочетается идеально.
Бордовый цвет делает любой интерьер эстетичным и утонченным. Это позволит любой комнате выглядеть выразительно и дорого. Но нужно обязательно учитывать особенности использования этого цвета и выбирать подходящие комбинации для каждой комнаты с разными функциями. Только тогда дизайн получится эффектным и стильным. И хотя бордовый цвет в интерьере считается трудным решением, наши фотографии помогут вам сделать выбор.
Наиболее часто бордовый используют в декоре, например в гобеленах, текстиле в стиле кантри, шелковистых коврах с узнаваемыми восточными орнаментами, в предметах абстрактной живописи.
Однако есть смелые дизайнеры, которые предлагают оформить в бордовом цвете стены, поставить диван в таком оттенке и даже приобрести бордовую сантехнику.
Бордовые стены
Решившись выкрасить в бордовый цвет все стены, сдержите свои порывы и ограничьтесь одной. Вы всегда сможете окрасить в такой пламенный оттенок и остальные, если вам покажется его присутствие в интерьере в малых дозах недостаточно. Белые графические линии или надписи на бордовом фоне подчеркнут его яркость, но и смягчат страстный характер такого решения.
Дизайн гостиной выиграет от сочетания глубоких оттенков бордо со всеми классическими дизайнерскими приемами и выразительным декором — лепниной, резьбой, патиной, позолотой в декоре, украшениями, мебелью из массива темного дерева, зеркалами, хрусталем, эффектной драпировкой и текстильными обоями.
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Бордовые обои
Если вы не жалуете краску в качестве отделки стены, выбирайте обои. Можно наклеить их на все стены, оформив нижнюю часть поверхности более светлой отделкой.
Бордовый диван
Несмотря на большой размер дивана, его можно назвать акцентом в этом светлом помещении. Конечно, диван будет привлекать к себе все внимание, поэтому не нужно включать в интерьер другие яркие и крупные предметы.
Выбор цвета стены может быть трудной задачей из-за огромного количества подходящих к бордовому красок и оттенков. Примите во внимание расположение вашей комнаты и естественное освещение в дополнение к стилю дивана и цветам другой мебели.
Бордовые шторы
А вот бордовые шторы могут соседствовать с другими яркими цветами в комнате — отлично будет выглядеть вкрапление желтого, синего или серого на текстиле или в виде картины. Если стены будут светлыми, комната покажется больше.
Бордовая кухня
На кухне бордовый может быть в любом количестве. Если вы любите готовить и принимать гостей, энергичный цвет разогреет аппетит и поднимет настроение. В качестве небольших акцентов бордовый на кухне подчеркнет элегантность оформления.
Сочетание бордового цвета с другими оттенками в интерьере
В зависимости от функциональности помещения дизайнеры рекомендуют выдерживать определенную дозировку этого цвета. Ведь комфортное времяпрепровождение в таком помещении зависит не только от личных предпочтений — иногда даже нежно любимый вами оттенок бордового способен доставить дискомфорт, негативно воздействовать на психику, если его чрезмерно много.
Большое значение имеет площадь комнаты. Бордо не любит маленькие пространства — он может визуально его уменьшить. Поэтому такие яркие цвета, как бордо, выбирают с компаньонами.
Невозможно испортить интерьер сочетанием бордо с такими тонами:
- нежные бежевые оттенки;
- жемчужный дымчато-серый;
- чисто белый;
- сливки, молоко, шампанское, любые вариации белого цвета.
Черно-белые интерьеры оживают благодаря ярким бордовым оттенкам. Даже спокойные, приглушенные тона бордовой стены не позволят выглядеть скучно прихожей или кухне, если на полу выложена черно-белая плитка. Но преобладающее количество темного цвета без достаточного количества света сделает комнату мрачной. Бордовый диван на фоне черной стены подчеркнет меланхоличную и творческую натуру хозяина, что, возможно, и требовалось в этом случае.
В большом помещении бордовая мебель может выглядеть невыразительно даже с самой яркой обивкой, поэтому ее следует поддержать деревянными элементами отделки и белыми деталями. Желательно все компоненты оформления выдержать примерно в равном объеме.
Кабинет считается мужской территорией: если его классическое оформление вам не кажется актуальным, можно использовать монументальную мебель, кожаные чемоданы, вещи с историей — все это будет роскошно выглядеть на фоне бордовых стен.
Окраска стен в насыщенные цвета синей палитры может сделать комнату меньше, однако в сочетании с бордовыми предметами это придает помещению классическое звучание. Отделка из цветного дерева традиционна для таких интерьеров.
Легкие теплые тона могут красиво оттенить бордовый диван, особенно если в комнате не очень много естественного света. Если комната освещается неярко, сочетание темных стен с бордовой обивкой может сделать комнату еще меньше и темнее.
Попробуйте сочетать кремовые стены с более темной отделкой других предметов. А более темный цвет стен поможет подчеркнуть оттенок и форму мебели.
Хотите оформить всю комнату в бордовом, но боитесь, что он возьмет вас в плен? Выбирайте обои и шторы с молочными цветами на бордовом фоне. Обстановка покажется вам спокойной и ненавязчивой.
Камин в интерьере создает некий энергетический симбиоз с бордовым диваном и декором. Такую мощь успокаивает светлый оттенок стен и потолка.
Лофт с удовольствием дружит с бордовыми деталями. Грубоватая спокойная отделка и броская согревающая обивка мебели принимают в свою компанию этнические мотивы декора.
Нежная сила насыщенного синего оттенка, буквально заливающая всю спальню, кажется небесно-прозрачной рядом с бордовыми шторами и текстилем на кровати.
Солнечно-золотая стена, оказывается, прекрасно выглядит рядом с бордовой — без всяких смягчающих спокойных оттенков.
Да, бордовый решительно ворвался в интерьерную моду и явно намерен остаться с нами надолго. И с полным на то основанием!
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01. Планировка объекта
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