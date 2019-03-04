Как создать интерьер в скандинавском стиле

Воплотите самый популярный интерьерный стиль у себя дома.
Скандинавский стиль очень любят в нашей стране. Он простой, бюджетный, дарит интерьерам свет, уют и воздух, которых часто так не хватает. Компания ReRooms подготовила для вас инструкцию по оформлению дома в скандинавском стиле.
1. Простор
Теснота и темнота — это не для скандинавского стиля. Минимум необходимых вещей, никаких громоздких предметов, лишней мебели и всего того хлама, который мы часто годами храним, сами не зная зачем. Раздвигайте границы, избавляйтесь от того, чем давно не пользуетесь.
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2. Простые формы
Сложные узоры, вензели и изгибы оставьте для классики и ар-деко, а в скандинавском стиле все просто и даже немного по-детски. Ему близка элементарная геометрия, узнаваемые формы, крупные принты и однотонные поверхности. Но даже обыкновенные квадраты и треугольники можно смешать в причудливый коктейль, с которым интерьер не будет скучным.
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3. Лаконичная мебель
Простота касается не только дизайнерских решений и отделки, но и наполнения пространства. Мебель в скандинавском интерьере обычно имеет цельный вид, минимум декоративных деталей и элементов, которые не несут никакой функциональной нагрузки. Все предметы обязаны гармонировать друг с другом и подчиняться единой концепции.
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4. Практичность
Каждая деталь в скандинавском интерьере играет какую-то важную роль, случайных предметов здесь просто быть не может. Мебель обычно многофункциональна, ее легко убрать или передвинуть. Все вещи приобретают не просто для красоты, но и по определенной системе. Об этом мы расскажем подробнее, но чуть позже.
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5. Удобное хранение
Есть два важных для скандинавского интерьера правила: никакой громоздкой мебели и никаких лишних вещей на виду. Это значит, что система хранения должна быть объемной, удобной и удачно замаскированной. Идеальное решение — это кладовая, гардеробная, прачечная, которые могут быть очень небольшими, но избавят жилые помещения от лишних шкафов. Альтернатива — встроенные шкафы того же цвета, что и стены.
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6. Много света
Скандинавский стиль очень любит естественное освещение. Поэтому окна часто остаются вообще без занавесок, а на подоконниках никогда нет ничего лишнего. Если вам повезло иметь большие окна с видом на юг или восток, просто разгрузите их. Ну а если вы не такой везунчик, запаситесь светильниками и повесьте напротив окна большое зеркало, чтобы солнечный свет отражался в нем.
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7. Светлый фон и яркие акценты
Вот еще одна причина, по которой скандинавский интерьер иногда кажется детским, кукольным, мультяшным. Тяга к свету и простору предполагает много белого цвета и светлые стены, но без ярких оттенков такой интерьер будет холодным и безликим. Поэтому скандинавский интерьер требует сочных, цветных, иногда даже кислотных акцентов в виде декора, текстиля, посуды, небольших предметов мебели.
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8. Дерево
Скандинавский стиль сплошь состоит из натуральных или хотя бы просто экологичных материалов. Дерево — это самый теплый, приятный на ощупь и визуально, а также относительно доступный по цене материал для интерьеров. Не можете себе позволить натуральное дерево — обратитесь к деревянным текстурам и фактурам, используйте древесные оттенки. Они хорошо уравновесят белые и яркие цвета в интерьере и намекнут на связь с природой.
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9. Hand made
Многим важно, чтобы у интерьера была душа, чтобы здесь хотелось расслабиться и почувствовать домашнюю обстановку, в которой можно быть самим собой. Эти идеи близки и жителям скандинавских стран, поэтому они наполняют интерьеры предметами, сделанными своими руками. Это может быть вязаный плед, деревянная табуретка, детские поделки. Главное, чтобы эти предметы были на виду и радовали взор.
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10. Обилие аксессуаров
Там, где речь идет о ручной работе и ярких акцентах, тема аксессуаров всплывает сама собой. Если в других стилях, наоборот, принято использовать их минимально, чтобы не создавать беспорядок, то в скандинавском интерьере без аксессуаров не обойтись. Но важно, чтобы они подчинялись единой концепции, а не были расставлены в хаотичном порядке.
Проследите, чтобы композиции были законченными и привлекательными, цвета и формы сочетались, глаза не уставали от множества мелочей. И тогда скандинавский интерьер будет радовать вас долгие годы.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
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Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники