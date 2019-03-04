Как создать интерьер в скандинавском стиле

Скандинавский стиль очень любят в нашей стране. Он простой, бюджетный, дарит интерьерам свет, уют и воздух, которых часто так не хватает. Компания ReRooms подготовила для вас инструкцию по оформлению дома в скандинавском стиле.

1. Простор

Теснота и темнота — это не для скандинавского стиля. Минимум необходимых вещей, никаких громоздких предметов, лишней мебели и всего того хлама, который мы часто годами храним, сами не зная зачем. Раздвигайте границы, избавляйтесь от того, чем давно не пользуетесь.

Фото: dizain.guru

2. Простые формы

Сложные узоры, вензели и изгибы оставьте для классики и ар-деко, а в скандинавском стиле все просто и даже немного по-детски. Ему близка элементарная геометрия, узнаваемые формы, крупные принты и однотонные поверхности. Но даже обыкновенные квадраты и треугольники можно смешать в причудливый коктейль, с которым интерьер не будет скучным.

Фото: sakranet.net

3. Лаконичная мебель

Простота касается не только дизайнерских решений и отделки, но и наполнения пространства. Мебель в скандинавском интерьере обычно имеет цельный вид, минимум декоративных деталей и элементов, которые не несут никакой функциональной нагрузки. Все предметы обязаны гармонировать друг с другом и подчиняться единой концепции.

Фото: nashagostinaya.ru

4. Практичность

Каждая деталь в скандинавском интерьере играет какую-то важную роль, случайных предметов здесь просто быть не может. Мебель обычно многофункциональна, ее легко убрать или передвинуть. Все вещи приобретают не просто для красоты, но и по определенной системе. Об этом мы расскажем подробнее, но чуть позже.

Фото: kucasnova.com

5. Удобное хранение

Есть два важных для скандинавского интерьера правила: никакой громоздкой мебели и никаких лишних вещей на виду. Это значит, что система хранения должна быть объемной, удобной и удачно замаскированной. Идеальное решение — это кладовая, гардеробная, прачечная, которые могут быть очень небольшими, но избавят жилые помещения от лишних шкафов. Альтернатива — встроенные шкафы того же цвета, что и стены.

Фото: pinterest.es

6. Много света

Скандинавский стиль очень любит естественное освещение. Поэтому окна часто остаются вообще без занавесок, а на подоконниках никогда нет ничего лишнего. Если вам повезло иметь большие окна с видом на юг или восток, просто разгрузите их. Ну а если вы не такой везунчик, запаситесь светильниками и повесьте напротив окна большое зеркало, чтобы солнечный свет отражался в нем.

Фото: nashagostinaya.ru

7. Светлый фон и яркие акценты

Вот еще одна причина, по которой скандинавский интерьер иногда кажется детским, кукольным, мультяшным. Тяга к свету и простору предполагает много белого цвета и светлые стены, но без ярких оттенков такой интерьер будет холодным и безликим. Поэтому скандинавский интерьер требует сочных, цветных, иногда даже кислотных акцентов в виде декора, текстиля, посуды, небольших предметов мебели.

Фото: yandex.ru

8. Дерево

Скандинавский стиль сплошь состоит из натуральных или хотя бы просто экологичных материалов. Дерево — это самый теплый, приятный на ощупь и визуально, а также относительно доступный по цене материал для интерьеров. Не можете себе позволить натуральное дерево — обратитесь к деревянным текстурам и фактурам, используйте древесные оттенки. Они хорошо уравновесят белые и яркие цвета в интерьере и намекнут на связь с природой.

Фото: epardoseli.ro

9. Hand made

Многим важно, чтобы у интерьера была душа, чтобы здесь хотелось расслабиться и почувствовать домашнюю обстановку, в которой можно быть самим собой. Эти идеи близки и жителям скандинавских стран, поэтому они наполняют интерьеры предметами, сделанными своими руками. Это может быть вязаный плед, деревянная табуретка, детские поделки. Главное, чтобы эти предметы были на виду и радовали взор.

Фото: sumo-d.blogspot.com

10. Обилие аксессуаров

Там, где речь идет о ручной работе и ярких акцентах, тема аксессуаров всплывает сама собой. Если в других стилях, наоборот, принято использовать их минимально, чтобы не создавать беспорядок, то в скандинавском интерьере без аксессуаров не обойтись. Но важно, чтобы они подчинялись единой концепции, а не были расставлены в хаотичном порядке.

Проследите, чтобы композиции были законченными и привлекательными, цвета и формы сочетались, глаза не уставали от множества мелочей. И тогда скандинавский интерьер будет радовать вас долгие годы.