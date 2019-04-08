Как оформить ванную в стиле неоклассика

Все новое — это хорошо забытое старое. И интерьерные стили тоже появляются и становятся популярными, а потом забываются, чтобы через много лет снова быть на пике моды. Сегодня что-то кажется нам неудобным и вульгарным, а завтра именно это превращается в объект желания. Совсем недавно о классике в интерьере говорили с усмешкой, называя ее стилем прошлого и призывая к минимализму и лаконичности.

Мы тоже любим минимализм. Но сейчас многим хочется не просто удобства, но и красоты, мягкости, уюта. Все это невозможно без плавных форм, декора, ноток роскоши и преувеличений. Что же делать, не строить же сразу дворец? Нет, но можно найти компромисс и оформить интерьер в стиле неоклассика. Простая ванная комната, где вы только чистите зубы и быстро принимаете душ, может превратиться в ваш личный спа-салон, место, где вы отдыхаете телом и душой. Специально для вас мы подготовили инструкцию по созданию ванной в стиле неоклассика. Уверены, что эти 12 пунктов не оставят вас равнодушными.

1. Симметрия

Человеческая психика устроена так, что все визуально правильное и аккуратное кажется красивым и безопасным. Архитекторы эпохи Возрождения и последователи классики всегда помнили о симметрии как об основе проектирования здания и интерьера. Всего поровну, ориентация на центр, никаких неправильных форм, пустых одиноких стен и неожиданных акцентов. Такое простое правило пришло в неоклассику из типичной классики и закрепилось в ней.

Фото: hgtvhome.sndimg.com

2. Пастельные тона

Дизайнеры делятся на два лагеря: одни считают, что не нужно бояться экспериментов, что интерьер без цвета скучен, а другие — что интерьер нужно делать на века, что он не должен надоесть со временем и обязан быть нейтральным. Неоклассика все-таки ближе второму лагерю, ведь в ней столько традиций, заложенных столетиями. Пусть цвета будут мягкими и приятными, зато можно отыграться на формах. Об этом сейчас и поговорим.

Фото: darcihether.com

3. Утонченная декоративность

Что вас больше всего пугает в классике? Бесполезные украшательства, тяжелые скульптуры, массивные предметы, декор в оформлении которых занимает больше места, чем полезная площадь. Неоклассика принимает к сведению, что современным квартирам не нужны резные лестницы с позолотой и мраморные бассейны в ванной. Но декор остался классическим, просто его элементов стало меньше. Вензели и резьба больше не бросаются в глаза и не норовят вытеснить вас из собственного дома, но остаются там, где это уместно, и радуют взор.

Фото: pinterest.com





4. Открытая планировка

Все-таки неоклассика многое взяла из дворцовых интерьеров, поэтому ей близки просторные помещения, полные воздуха и света. В идеале ванная комната в стиле неоклассика должна быть просторной, может быть, даже объединенной со спальней или отделенной стеклянными перегородками. Чем больше места и свободы в передвижении, тем лучше.

Фото: pbs.twimg.com

5. Эркерные окна

Эркер — мечта многих. Изначально такие окна были именно в огромных домах знати, залах, где требовалось отличное освещение. Сегодня с этим все обстоит проще, и эркеры появляются в обычных жилых интерьерах. Вот только в ванной комнате эркер — это редкость, как и вообще окно. Но если у вас есть хотя бы просто большое окно или возможность создать эркер самостоятельно, стиль неоклассика у вас в руках!

Фото: nicholastrobiano.com

6. Высокие потолки

Тронные залы и гостиные, где проходили балы, славились высокими потолками. Иначе как же установить огромные окна, повесить роскошные люстры и где поместятся все декоративные элементы? В современных квартирах потолок в десять метров и не нужен, но как дань прошлому потолок в ванной комнате в стиле неоклассика должен быть высоким. Или хотя бы попробуйте сделать его визуально выше с помощью глянцевых поверхностей, зеркал и освещения.

Фото: chazuo.info

7. Лепной декор

Лепной декор — это обязательный пункт классической программы в интерьере. Но в чем разница между классической лепниной и неоклассической? В классике обязательно должны быть завитушки, цветы, сложная резьба. Декор украшает потолки, стены, плинтусы, окна, он вообще есть везде, где только можно его представить. В неоклассике остается одно главное правило: лепной декор — крупный и заметный. Но может быть очень скромным по наполнению и почти без украшений.

Фото: cdn.architecturelab.net

8. Качественные материалы

Пожалуй, с этого пункта тоже можно было начать разговор о неоклассике. Есть стили, которые заведомо предполагают бюджетное оформление. Например, скандинавская ванная может состоять из квадратной белой плитки, простой мебели из пластика, душевой кабины и яркой шторки. Неоклассика — это роскошь. Здесь нужен мрамор и керамогранит, лучшая сантехника, дизайнерская мебель, спа-элементы — и ничего, что живет меньше пяти лет.

Фото: scontent-iad3-1.cdninstagram.com

9. Молдинги

Если вам не близка идея лепнины под потолком и розеток для люстры, добавить классических элементов в интерьер ванной комнаты можно с помощью молдингов на стенах. Молдинги даже однотонные стены сделают праздничными, скроют недостатки, спрячут дверь или шкаф. И это отличная идея для создания упрощенного классического декора, который напоминает о старинной архитектуре.

Фото: 5b0988e595225.cdn.sohucs.com

10. Натуральное дерево

Качественные и дорогие материалы — это не ДСП и пластик, а натуральное благородное дерево. Не прячьте древесную текстуру и фактуру, украшайте деревянную мебель резьбой, выбирайте паркет в качестве напольного покрытия. Да, в ванной комнате за деревом потребуется уход и специальные технологии обработки, но это того стоит!

Фото: vimazing.com

11. Растительные орнаменты

Без цветов и листьев в неоклассике не обойдешься. Растительные орнаменты всегда присутствовали в оформлении классических домов прошлых веков — на картинах, в скульптурах, в текстиле и декоре. Вы можете смягчить все это буйство цветов и оставить в своем интерьере только напоминание о настоящей классике. Например выбрать полотенца с цветами, плитку или повесить такую картину на стену.

Фото: starcanyonwinery.com

12. Хрустальные светильники

Массивные люстры на десятки свечей сверкали под потолком во время торжественных приемов в домах знатных семейств. Неоклассика чуть скромнее и светильники предпочитает небольшие и практичные, но все-таки в классическом стиле. Хрустальная люстра или пара бра в ванной гораздо приятнее для взора, чем точечные светильники.