Как оформить ванную в стиле неоклассика

Если хотите одновременно удобства и красоты в ванной, вот простой рецепт по воплощению мечты в реальность.
Все новое — это хорошо забытое старое. И интерьерные стили тоже появляются и становятся популярными, а потом забываются, чтобы через много лет снова быть на пике моды. Сегодня что-то кажется нам неудобным и вульгарным, а завтра именно это превращается в объект желания. Совсем недавно о классике в интерьере говорили с усмешкой, называя ее стилем прошлого и призывая к минимализму и лаконичности.
Мы тоже любим минимализм. Но сейчас многим хочется не просто удобства, но и красоты, мягкости, уюта. Все это невозможно без плавных форм, декора, ноток роскоши и преувеличений. Что же делать, не строить же сразу дворец? Нет, но можно найти компромисс и оформить интерьер в стиле неоклассика. Простая ванная комната, где вы только чистите зубы и быстро принимаете душ, может превратиться в ваш личный спа-салон, место, где вы отдыхаете телом и душой. Специально для вас мы подготовили инструкцию по созданию ванной в стиле неоклассика. Уверены, что эти 12 пунктов не оставят вас равнодушными.
1. Симметрия
Человеческая психика устроена так, что все визуально правильное и аккуратное кажется красивым и безопасным. Архитекторы эпохи Возрождения и последователи классики всегда помнили о симметрии как об основе проектирования здания и интерьера. Всего поровну, ориентация на центр, никаких неправильных форм, пустых одиноких стен и неожиданных акцентов. Такое простое правило пришло в неоклассику из типичной классики и закрепилось в ней.
2. Пастельные тона
Дизайнеры делятся на два лагеря: одни считают, что не нужно бояться экспериментов, что интерьер без цвета скучен, а другие — что интерьер нужно делать на века, что он не должен надоесть со временем и обязан быть нейтральным. Неоклассика все-таки ближе второму лагерю, ведь в ней столько традиций, заложенных столетиями. Пусть цвета будут мягкими и приятными, зато можно отыграться на формах. Об этом сейчас и поговорим.
3. Утонченная декоративность
Что вас больше всего пугает в классике? Бесполезные украшательства, тяжелые скульптуры, массивные предметы, декор в оформлении которых занимает больше места, чем полезная площадь. Неоклассика принимает к сведению, что современным квартирам не нужны резные лестницы с позолотой и мраморные бассейны в ванной. Но декор остался классическим, просто его элементов стало меньше. Вензели и резьба больше не бросаются в глаза и не норовят вытеснить вас из собственного дома, но остаются там, где это уместно, и радуют взор.
4. Открытая планировка
Все-таки неоклассика многое взяла из дворцовых интерьеров, поэтому ей близки просторные помещения, полные воздуха и света. В идеале ванная комната в стиле неоклассика должна быть просторной, может быть, даже объединенной со спальней или отделенной стеклянными перегородками. Чем больше места и свободы в передвижении, тем лучше.
5. Эркерные окна
Эркер — мечта многих. Изначально такие окна были именно в огромных домах знати, залах, где требовалось отличное освещение. Сегодня с этим все обстоит проще, и эркеры появляются в обычных жилых интерьерах. Вот только в ванной комнате эркер — это редкость, как и вообще окно. Но если у вас есть хотя бы просто большое окно или возможность создать эркер самостоятельно, стиль неоклассика у вас в руках!
6. Высокие потолки
Тронные залы и гостиные, где проходили балы, славились высокими потолками. Иначе как же установить огромные окна, повесить роскошные люстры и где поместятся все декоративные элементы? В современных квартирах потолок в десять метров и не нужен, но как дань прошлому потолок в ванной комнате в стиле неоклассика должен быть высоким. Или хотя бы попробуйте сделать его визуально выше с помощью глянцевых поверхностей, зеркал и освещения.
7. Лепной декор
Лепной декор — это обязательный пункт классической программы в интерьере. Но в чем разница между классической лепниной и неоклассической? В классике обязательно должны быть завитушки, цветы, сложная резьба. Декор украшает потолки, стены, плинтусы, окна, он вообще есть везде, где только можно его представить. В неоклассике остается одно главное правило: лепной декор — крупный и заметный. Но может быть очень скромным по наполнению и почти без украшений.
8. Качественные материалы
Пожалуй, с этого пункта тоже можно было начать разговор о неоклассике. Есть стили, которые заведомо предполагают бюджетное оформление. Например, скандинавская ванная может состоять из квадратной белой плитки, простой мебели из пластика, душевой кабины и яркой шторки. Неоклассика — это роскошь. Здесь нужен мрамор и керамогранит, лучшая сантехника, дизайнерская мебель, спа-элементы — и ничего, что живет меньше пяти лет.
9. Молдинги
Если вам не близка идея лепнины под потолком и розеток для люстры, добавить классических элементов в интерьер ванной комнаты можно с помощью молдингов на стенах. Молдинги даже однотонные стены сделают праздничными, скроют недостатки, спрячут дверь или шкаф. И это отличная идея для создания упрощенного классического декора, который напоминает о старинной архитектуре.
10. Натуральное дерево
Качественные и дорогие материалы — это не ДСП и пластик, а натуральное благородное дерево. Не прячьте древесную текстуру и фактуру, украшайте деревянную мебель резьбой, выбирайте паркет в качестве напольного покрытия. Да, в ванной комнате за деревом потребуется уход и специальные технологии обработки, но это того стоит!
11. Растительные орнаменты
Без цветов и листьев в неоклассике не обойдешься. Растительные орнаменты всегда присутствовали в оформлении классических домов прошлых веков — на картинах, в скульптурах, в текстиле и декоре. Вы можете смягчить все это буйство цветов и оставить в своем интерьере только напоминание о настоящей классике. Например выбрать полотенца с цветами, плитку или повесить такую картину на стену.
12. Хрустальные светильники
Массивные люстры на десятки свечей сверкали под потолком во время торжественных приемов в домах знатных семейств. Неоклассика чуть скромнее и светильники предпочитает небольшие и практичные, но все-таки в классическом стиле. Хрустальная люстра или пара бра в ванной гораздо приятнее для взора, чем точечные светильники.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
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2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники