Декоративные эффекты для стен: 20 интересных идей

Обычные стены вам наскучили? Мы знаем, как сделать так, чтобы гости рассматривали их отделку и восхищались, восхищались…
Мы собрали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.
Эффект гибкого камня
У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.
Эффект шелка
Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.
Эффект песка
Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!брали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.
Эффект гибкого камня
У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.
Эффект шелка
Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.
Эффект песка
Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!
Наше портфолио более 10 000 проектов
В зависимости от добавок отделка с эффектом песка может быть матовой или перламутровой. В обоих случаях срок службы такой отделки составляет не менее десяти лет. Она не выгорает даже под прямыми солнечными лучами в летний зной. К этому добавим экологичность, разнообразие цветов и простоту нанесения, возможность проявить фантазию в нанесении самых причудливых узоров и добавлении объемных акцентов.
Эффект кожи
Тренды меняются, интерьеры выходят из моды — а кожа актуальна всегда. Материал это дорогой, поэтому дизайнеры предлагают ее имитацию в отделке стен. Достигается интересный результат: экологичность, роскошь и гуманистичный подход. Нет необходимости убивать животных ради красоты в интерьере — можно небольшими средствами создать эффект натуральности и роскоши.
Да, кожа — признак роскошного интерьера, даже аристократического. Но это не значит, что нужно наносить такую отделку на все стены: достаточно одной акцентной. Она подчеркнет хороший вкус хозяина и не сделает интерьер перегруженным визуально и вульгарным. При этом отделка с эффектом кожи впишется во многие стили: ар-деко, эко, классический и даже лофт. В сочетании с шелковыми шторами темного оттенка — эффект сногсшибательный!
Эффект бархата
Бархат — признак восточной роскоши. Так что если вы решите выбрать для оформления стен отделку с эффектом бархата, нужно будет подумать о гармоничном декоре всего интерьера.
Нанести подобный эффект можно с помощью краски или штукатурки. У этих материалов очень большая цветовая палитра, которую можно получить с помощью дополнительных компонентов. Специальные пигменты позволяют колеровать штукатурку или добавлять оттенок к белой основе краски в соответствии с вашими предпочтениями или особенностями интерьера.
Бархат в качестве эффектной отделки стен предполагает соседство с кружевной резьбой, плавными линиями, тяжелыми занавесками. Не забудьте про игру света, которая поможет под разным углом оттенить стильный материал стен.
Матовый декор с блестками
Штукатурка с таким эффектом стала очень популярна в последние несколько лет. Технология ее нанесения проста, результат получается очень строгим и красивым одновременно. Несмотря на присутствие блесток, здесь нет никакой яркости и броскости, ничего нарочитого и сверх меры. Экологичность подразумевается, если вы купите качественный материал. Игра света и разные сценарии искусственного освещения подчеркнут легкие блики на стене.
Эффект объемной штукатурки
Добиться такого результата можно как с помощью специальной краски, так и с помощью собственно штукатурки. Внешний вид стены может быть разным: от эффекта грубой бетонной стены до интересных рисунков, панно и даже картин, выполненных из того же материала. Обычно такой прием подразумевает близкие оттенки одного тона краски на стене. Хорошо выглядит ребристая поверхность и хаотичные полосы. Воплощать графические фантазии несложно при наличии художественного вкуса и небольшого опыта. Оригинальность такого интерьера вне конкуренции!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники