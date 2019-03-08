Декоративные эффекты для стен: 20 интересных идей

Мы собрали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.

Эффект гибкого камня

У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.

Фото: fehrplay.com

1 /3 Фото: blog.prostewnetrze.pl

2 /3 Фото: i.pinimg.com

3 /3

Эффект шелка

Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.

Фото: blazondentalmarketing.com

1 /3 Фото: crown.pl

2 /3 Фото: bahiaviva.co

3 /3

Эффект песка

Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!брали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.

Эффект гибкого камня

У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.

Фото: fehrplay.com

1 /3 Фото: blog.prostewnetrze.pl

2 /3 Фото: i.pinimg.com

3 /3

Эффект шелка

Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.

Фото: blazondentalmarketing.com

1 /3 Фото: crown.pl

2 /3 Фото: bahiaviva.co

3 /3

Эффект песка

Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!