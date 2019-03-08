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Декоративные эффекты для стен: 20 интересных идей


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Обычные стены вам наскучили? Мы знаем, как сделать так, чтобы гости рассматривали их отделку и восхищались, восхищались…

Содержание

Мы собрали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.

Эффект гибкого камня

У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.

Фото: fehrplay.com
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Фото: blog.prostewnetrze.pl
2/3
Фото: i.pinimg.com
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Эффект шелка

Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.

Фото: blazondentalmarketing.com
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Фото: crown.pl
2/3
Фото: bahiaviva.co
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Эффект песка

Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!брали самые броские, привлекающие внимание с первого взгляда эффекты отделки стен. Выбирайте любую — ваш интерьер станет настолько индивидуальным, что вы превратитесь в домоседа, не желая покидать эти роскошные на вид стены. И будете чаще приглашать друзей в гости — любой успех нуждается в зрителях.

Эффект гибкого камня

У этого материала гибкая основа, что понятно из названия. На основу нанесен полимерный слой или каменная крошка. Выбрав гибкий камень в качестве отделки стен вашего интерьера, вы сможете имитировать фактуру натурального камня с его природными неровностями и сложной формой. Еще одна хорошая новость: предварительно выравнивать стены нет необходимости.

Фото: fehrplay.com
1/3
Фото: blog.prostewnetrze.pl
2/3
Фото: i.pinimg.com
3/3

Эффект шелка

Материал с эффектом шелка отлично имитирует настоящую ткань. Немного перламутра на поверхности делает отделку нежной, словно кожа младенца. А какой богатый вид! При выборе такого материала вам придется подготовить стены к его нанесению очень тщательно — шелк не терпит неровностей. Из практических плюсов нужно отметить антистатичность материала — то есть у пыли нет шанса осесть на таких стенах. Высокая эластичность отделки предохранит ее от деформации, даже если на стене образуются микротрещины. Материал просто растянется и скроет эти дефекты. Специалисты отмечают, что отделка с эффектом шелка подарит интерьеру тепло- и звукоизоляцию.

Фото: blazondentalmarketing.com
1/3
Фото: crown.pl
2/3
Фото: bahiaviva.co
3/3

Эффект песка

Такие стены можно назвать песчаными не только по визуальному эффекту, но и по сути: в составе материала есть кварцевый или речной песок. В некоторых случаях изготовители добавляют к этому материалу мелкие частицы настоящих ракушек, блесток и светоотражающих элементов — блестяще во всех отношениях!

Наше портфолио более 10 000 проектов

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В зависимости от добавок отделка с эффектом песка может быть матовой или перламутровой. В обоих случаях срок службы такой отделки составляет не менее десяти лет.  Она не выгорает даже под прямыми солнечными лучами в летний зной. К этому добавим экологичность, разнообразие цветов и простоту нанесения, возможность проявить фантазию в нанесении самых причудливых узоров и добавлении объемных акцентов.

Фото: bg.ruarrijoseph.com
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Фото: wallsumo.com
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Эффект кожи

Тренды меняются, интерьеры выходят из моды — а кожа актуальна всегда. Материал это дорогой, поэтому дизайнеры предлагают ее имитацию в отделке стен. Достигается интересный результат: экологичность, роскошь и гуманистичный подход. Нет необходимости убивать животных ради красоты в интерьере — можно небольшими средствами создать эффект натуральности и роскоши. 

Да, кожа — признак роскошного интерьера, даже аристократического. Но это не значит, что нужно наносить такую отделку на все стены: достаточно одной акцентной. Она подчеркнет хороший вкус хозяина и не сделает интерьер перегруженным визуально и вульгарным. При этом отделка с эффектом кожи впишется во многие стили: ар-деко, эко, классический и даже лофт. В сочетании с шелковыми шторами темного оттенка — эффект сногсшибательный!

Фото: versace-promo.ru
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Фото: img.archiexpo.com
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Фото: thekitchenshowcase.com
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Эффект бархата

Бархат — признак восточной роскоши. Так что если вы решите выбрать для оформления стен отделку с эффектом бархата, нужно будет подумать о гармоничном декоре всего интерьера. 

Нанести подобный эффект можно с помощью краски или штукатурки. У этих материалов очень большая цветовая палитра, которую можно получить с помощью дополнительных компонентов. Специальные пигменты позволяют колеровать штукатурку или добавлять оттенок к белой основе краски в соответствии с вашими предпочтениями или особенностями интерьера.

Бархат в качестве эффектной отделки стен предполагает соседство с кружевной резьбой, плавными линиями, тяжелыми занавесками. Не забудьте про игру света, которая поможет под разным углом оттенить стильный материал стен.

Фото: freepvpgame.com
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Фото: ceboscolor.it
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Фото: alfresco.com.ua
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Матовый декор с блестками

Штукатурка с таким эффектом стала очень популярна в последние несколько лет. Технология ее нанесения проста, результат получается очень строгим и красивым одновременно. Несмотря на присутствие блесток, здесь нет никакой яркости и броскости, ничего нарочитого и сверх меры. Экологичность подразумевается, если вы купите качественный материал. Игра света и разные сценарии искусственного освещения подчеркнут легкие блики на стене.

Фото: burjua-decor.ru
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Фото: wallimpex.com
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Эффект объемной штукатурки

Добиться такого результата можно как с помощью специальной краски, так и с помощью собственно штукатурки. Внешний вид стены может быть разным: от эффекта грубой бетонной стены до интересных рисунков, панно и даже картин, выполненных из того же материала. Обычно такой прием подразумевает близкие оттенки одного тона краски на стене. Хорошо выглядит ребристая поверхность и хаотичные полосы. Воплощать графические фантазии несложно при наличии художественного вкуса и небольшого опыта. Оригинальность такого интерьера вне конкуренции!

Фото: luxdecor.in.ua
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Фото: urs-ufa.ru
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Фото: bh-oglasi.com
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Фото: alleideen.com
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#Интерьер#Стены#Декор
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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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