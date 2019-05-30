Медная отделка и аксессуары в декоре квартиры: 25 идей

Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть оригинальность предметов декора и дорого выглядящую мебель, стоит использовать контрастные цвета: оливковый, синий, коричневый, графитовый и черный.

Благодаря такому разнообразию оттенков медь с легкостью будет сочетаться с другими цветами в вашем интерьере. Для того чтобы не перегрузить пространство яркими металлическими элементами, нужно в ограниченном количестве использовать аксессуары из ценного металла и выполнять отделку в спокойных оттенках, которые бы нейтрализовали чрезмерную яркость меди. Лучше всего подойдут белый, молочный, песочный.

Дизайнеры используют этот материал при благоустройстве жилья в таких стилях, как лофт , поп-арт , модерн, ретро и скандинавский. Но было бы неразумно ограничивать себя в добавлении такого прекрасного металла только из-за стиля. ReRooms собрал 25 стильных способов добавить медь в интерьер.

Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть оригинальность предметов декора и дорого выглядящую мебель, стоит использовать контрастные цвета: оливковый, синий, коричневый, графитовый и черный.

Благодаря такому разнообразию оттенков медь с легкостью будет сочетаться с другими цветами в вашем интерьере. Для того чтобы не перегрузить пространство яркими металлическими элементами, нужно в ограниченном количестве использовать аксессуары из ценного металла и выполнять отделку в спокойных оттенках, которые бы нейтрализовали чрезмерную яркость меди. Лучше всего подойдут белый, молочный, песочный.

Дизайнеры используют этот материал при благоустройстве жилья в таких стилях, как лофт , поп-арт , модерн, ретро и скандинавский. Но было бы неразумно ограничивать себя в добавлении такого прекрасного металла только из-за стиля. ReRooms собрал 25 стильных способов добавить медь в интерьер.

Медь остается одним из самых часто используемых материалов в отделке и в изготовлении различных аксессуаров и предметов мебели. И совсем не случайно. Медь создает в квартире ощущение старины, романтики и уюта.

Листовыми медными панелями можно оформить акцентную стену в гостиной или столовой, выполненной в ретростиле. Для того чтобы интерьер получился эффектным и броским, используйте не менее трех деталей интерьера с металлическим покрытием. Например, задекорируйте одну стену медными панелями, дополните ее металлическими стульями, которые ослепляют своим блеском, и завершите эту триаду геометрическим светильником в темных оттенках, как это показано на фотографии ниже.

Необязательно использовать в качестве отделочного материала медные панели — не всем может подойти такой материал, особенно в условиях малогабаритных квартир. В таких случаях мы советуем приобрести обои с медным орнаментом — так ваша комната приобретет шик при небольших затратах.

Еще один вариант оформления стен — мозаика с медной поверхностью. Ее используют для оформления кухонных фартуков, дополняя антикварной посудой из металла или стекла, которые выставляются напоказ на открытых деревянных полках. Такой интерьер создаст аристократичную обстановку на кухне, схожую с королевскими комнатами для трапез.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Если же кухня совсем маленькая, лучше использовать мелкую мозаику с блестящей поверхностью, отражающую свет из окна. Так помещение зрительно увеличится.

Как уже было сказано, медь отлично отражает свет, поэтому дизайнеры активно используют ее для оформления темных мест в комнате, зрительного увеличения пространства и организации хорошего естественного освещения.

Фото: freshome.com

1 /5 Фото: wallauer.com

2 /5 Фото: hips.hearstapps.com

3 /5 Фото: decoist.com

4 /5 Фото: decoist.com

5 /5

Обои Zambaiti Italian Classic 3 250 руб.* Купить *Цена может измениться Декор для стен Confetti dots, медь 2 250 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Мебель

Уже давно прошли те времена, когда медь использовали только для изготовления труб и других коммуникаций. Облицовочные материалы с медной основой или напылением находятся на пике интерьерной моды. В тренде натуральность, грубая отделка, символизирующая природное происхождение материалов для внутренней отделки.

Сегодня этот материал активно применяется для создания потрясающей по красоте мебели. Из него изготавливают не только ножки столов, тумбочек и кроватей, но и отдельные предметы мебели, которые можно считать настоящими арт-объектами.

Лучше всего в интерьере использовать 3-4 медных элемента, так как пространство, перенасыщенное этим металлом, рискует превратиться в безжизненное и холодное. Смешивайте медь с другими металлами, стеклом или деревом. Так вы оживите интерьер, привнеся в него нотку домашнего уюта и природной красоты.

Не стоит забывать, что медные столы, кровати и тумбы делают интерьер более дорогим, элегантным и солнечным. Главное — помнить, что все должно быть в меру.

Фото: diningroomlighting.eu

1 /5 Фото: homebnc.com/homeimg

2 /5 Фото: coffeeandsidetables.com

3 /5 Фото: coffeeandsidetables.com

4 /5 Фото: coffeeandsidetables.com

5 /5

Стол журнальный Cupid, медный 9 300 руб.* Купить *Цена может измениться Приставной столик Annex, медь 12 790 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Светильники

Если вам надоела однообразная и скучная обстановка в квартире, смело расставляйте медные акценты в виде осветительных приборов.

Медный светильник — одновременно простой и изысканный акцент, который ненавязчиво привнесет богатый колорит в стиль вашей квартиры. Выбирайте не только медные люстры, но и оригинальные бра, торшеры с металлическим основанием и лампочки в оригинальных патронах.

Мы привыкли считать, что большинство люстр и светильников сделаны из хрусталя или железа, которые порой выглядят слишком пестро и стоят очень дорого. Еще одна черта, за которую так любят медь, — это приемлемая цена. Сравнительно невысокая стоимость материала позволяет выпускать модели, доступные для большинства покупателей.

Округлые подвесные светильники уравновешивают строгие линии интерьера, а причудливые модели, сделанные из медных труб, вносят в интерьер акцент стиля лофт.

Фото: homebnc.com

1 /5 Фото: homebnc.com

2 /5 Фото: homebnc.com

3 /5 Фото: homebnc.com

4 /5 Фото: coffeeandsidetables.com

5 /5

Лампа напольная Metal Bow, медь 25 650 руб.* Купить *Цена может измениться Плафон Clava, медь 9 400 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Сантехника

Для того чтобы почувствовать себя особой королевских кровей, не обязательно наряжаться в мантию и надевать корону, достаточно приобрести медную сантехнику. Это торжество стиля над серостью будней.

В центре ванной комнаты такое произведение искусства становится главным акцентом — от него невозможно оторвать взор. К нему хочется прикоснуться и, конечно же, насладиться водными процедурами.

Неоспоримое достоинство сантехники из меди — это природные бактерицидные свойства. Поэтому ее используют для изготовления раковин, ванн, столешниц и ручек, то есть тех вещей, с которыми мы контактируем больше всего. Медные ванны обладают хорошей теплоемкостью, поэтому долго сохраняют тепло.

Помимо своих несравненных эстетических качеств, изделия из меди характеризуются прочностью, надежностью и долговечностью — так что вы приобретаете не только потрясающий элемент декора, но и практичную вещь.

Главный недостаток сантехники из меди — стоимость. Ванны могут достигать в цене нескольких сотен тысяч рублей. Как говорится, красота требует жертв, то есть больших денег.

Фото: freshome.com

1 /5 Фото: drummonds-uk.com

2 /5 Фото: chadder.com

3 /5 Фото: drummonds-uk.com

4 /5 Фото: decorativeplumbing.com

5 /5

Полка 3SC Stilmar 608 угловая, античная медь 17 260 руб.* Купить *Цена может измениться Мыльница 3SC Stilmar UN STI 628, античная медь 6 690 руб.* Купить *Цена может измениться Полотенцедержатель 3SC Stilmar STI 611, античная медь 15 220 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Аксессуары

Стоит помнить, что будущий интерьер вашей комнаты строится благодаря мелочам. Именно аксессуары создают невероятное настроение, завершают образ интерьера. Металл придает помещению королевский изыск, лаконичность и изящество.

В качестве предметов декора вы можете использовать:

канделябры,

подсвечники,

вазы,

геометрические фигуры,

зеркала,

рамки для фотографий,

часы.

Этот список можно продолжать до бесконечности, так как выбор декоративных элементов, выполненных из меди, огромен. Просто выберите понравившуюся вещь и создайте оригинальный интерьер в вашей квартире.

С медью прекрасно сочетается зеленый цвет. Именно поэтому для ярких и выразительных акцентов в интерьере используют вазы и кашпо для живых цветов. Медные горшки для цветов — отличный природный акцент для городской квартиры. Если вы не хотите приобретать классические вазы для цветов и у вас есть свободное место на стенах, у нас есть решение. Используйте треугольные кашпо из бетона в обрамлении из меди. В таких вазах не только можно выращивать цветы или хранить разные мелочи, но и формировать с их помощью геометрические композиции на стене.

Совсем не обязательно для декорирования помещения приобретать именно металлические предметы. Текстиль медного оттенка, декоративные подушки и покрывала преобразят вашу комнату не хуже металлических аксессуаров.

Вещи из меди способны создавать множество образов в зависимости от интерьера, в котором они находятся. С их помощью можно получить стильное оформление. Теплый отблеск меди согревает и наполняет дом особенным настроением.

Да, некоторые изделия из меди довольно дорогие, но найти бюджетные кашпо и подсвечники не проблема. Такие аксессуары можно приобрести в коллекциях Crate & Barrel , H&M Home и Designboom .

Фото: homebnc.com

1 /5 Фото: homebnc.com

2 /5 Фото: homebnc.com

3 /5 Фото: homebnc.com

4 /5 Фото: coffeeandsidetables.com

5 /5