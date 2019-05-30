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Медная отделка и аксессуары в декоре квартиры: 25 идей


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Создайте с помощью меди дух старого Нью-Йорка в своей квартире, которая будет достойна экранизации!

Содержание

Медь остается одним из самых часто используемых материалов в отделке и в изготовлении различных аксессуаров и предметов мебели. И совсем не случайно. Медь создает в квартире ощущение старины, романтики и уюта. 

Дизайнеры используют этот материал при благоустройстве жилья в таких стилях, как лофт, поп-арт, модерн, ретро и скандинавский. Но было бы неразумно ограничивать себя в добавлении такого прекрасного металла только из-за стиля. ReRooms собрал 25 стильных способов добавить медь в интерьер.

Сочетание меди с другими цветами в интерьере

В зависимости от освещения медь переливается совершенно разными оттенками, например такими:

Благодаря такому разнообразию оттенков медь с легкостью будет сочетаться с другими цветами в вашем интерьере. Для того чтобы не перегрузить пространство яркими металлическими элементами, нужно в ограниченном количестве использовать аксессуары из ценного металла и выполнять отделку в спокойных оттенках, которые бы нейтрализовали чрезмерную яркость меди. Лучше всего подойдут белый, молочный, песочный.

Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть оригинальность предметов декора и дорого выглядящую мебель, стоит использовать контрастные цвета: оливковый, синий, коричневый, графитовый и черный.

Преимущества использования меди в интерьере

1. Бактерицидные свойства.
2. Стойкость к механических повреждением.
3. Отличная сопротивляемость коррозии.
4. Высокая теплопроводность.
5. Хорошее отражение света.

Идеи использования медных предметов

1. Отделкаостается одним из самых часто используемых материалов в отделке и в изготовлении различных аксессуаров и предметов мебели. И совсем не случайно. Медь создает в квартире ощущение старины, романтики и уюта. 

Дизайнеры используют этот материал при благоустройстве жилья в таких стилях, как лофт, поп-арт, модерн, ретро и скандинавский. Но было бы неразумно ограничивать себя в добавлении такого прекрасного металла только из-за стиля. ReRooms собрал 25 стильных способов добавить медь в интерьер.

Сочетание меди с другими цветами в интерьере

В зависимости от освещения медь переливается совершенно разными оттенками, например такими:

Благодаря такому разнообразию оттенков медь с легкостью будет сочетаться с другими цветами в вашем интерьере. Для того чтобы не перегрузить пространство яркими металлическими элементами, нужно в ограниченном количестве использовать аксессуары из ценного металла и выполнять отделку в спокойных оттенках, которые бы нейтрализовали чрезмерную яркость меди. Лучше всего подойдут белый, молочный, песочный.

Если же вы, наоборот, хотите подчеркнуть оригинальность предметов декора и дорого выглядящую мебель, стоит использовать контрастные цвета: оливковый, синий, коричневый, графитовый и черный.

Преимущества использования меди в интерьере

1. Бактерицидные свойства.
2. Стойкость к механических повреждением.
3. Отличная сопротивляемость коррозии.
4. Высокая теплопроводность.
5. Хорошее отражение света.

Идеи использования медных предметов

1. Отделка

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Листовыми медными панелями можно оформить акцентную стену в гостиной или столовой, выполненной в ретростиле. Для того чтобы интерьер получился эффектным и броским, используйте не менее трех деталей интерьера с металлическим покрытием. Например, задекорируйте одну стену медными панелями, дополните ее металлическими стульями, которые ослепляют своим блеском, и завершите эту триаду геометрическим светильником в темных оттенках, как это показано на фотографии ниже.

Необязательно использовать в качестве отделочного материала медные панели — не всем может подойти такой материал, особенно в условиях малогабаритных квартир. В таких случаях мы советуем приобрести обои с медным орнаментом — так ваша комната приобретет шик при небольших затратах.

Еще один вариант оформления стен — мозаика с медной поверхностью. Ее используют для оформления кухонных фартуков, дополняя антикварной посудой из металла или стекла, которые выставляются напоказ на открытых деревянных полках. Такой интерьер создаст аристократичную обстановку на кухне, схожую с королевскими комнатами для трапез.

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Если же кухня совсем маленькая, лучше использовать мелкую мозаику с блестящей поверхностью, отражающую свет из окна. Так помещение зрительно увеличится.

Как уже было сказано, медь отлично отражает свет, поэтому дизайнеры активно используют ее для оформления темных мест в комнате, зрительного увеличения пространства и организации хорошего естественного освещения.

Фото: freshome.com
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Фото: wallauer.com
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Фото: hips.hearstapps.com
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Фото: decoist.com
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Фото: decoist.com
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2. Мебель

Уже давно прошли те времена, когда медь использовали только для изготовления труб и других коммуникаций. Облицовочные материалы с медной основой или напылением находятся на пике интерьерной моды. В тренде натуральность, грубая отделка, символизирующая природное происхождение материалов для внутренней отделки.

Сегодня этот материал активно применяется для создания потрясающей по красоте мебели. Из него изготавливают не только ножки столов, тумбочек и кроватей, но и отдельные предметы мебели, которые можно считать настоящими арт-объектами.

Лучше всего в интерьере использовать 3-4 медных элемента, так как пространство, перенасыщенное этим металлом, рискует превратиться в безжизненное и холодное. Смешивайте медь с другими металлами, стеклом или деревом. Так вы оживите интерьер, привнеся в него нотку домашнего уюта и природной красоты.

Не стоит забывать, что медные столы, кровати и тумбы делают интерьер более дорогим, элегантным и солнечным. Главное — помнить, что все должно быть в меру.

Фото: diningroomlighting.eu
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Фото: homebnc.com/homeimg
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Фото: coffeeandsidetables.com
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Фото: coffeeandsidetables.com
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Фото: coffeeandsidetables.com
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3. Светильники

Если вам надоела однообразная и скучная обстановка в квартире, смело расставляйте медные акценты в виде осветительных приборов.

Медный светильник — одновременно простой и изысканный акцент, который ненавязчиво привнесет богатый колорит в стиль вашей квартиры. Выбирайте не только медные люстры, но и оригинальные бра, торшеры с металлическим основанием и лампочки в оригинальных патронах.

Мы привыкли считать, что большинство люстр и светильников сделаны из хрусталя или железа, которые порой выглядят слишком пестро и стоят очень дорого. Еще одна черта, за которую так любят медь, — это приемлемая цена. Сравнительно невысокая стоимость материала позволяет выпускать модели, доступные для большинства покупателей.

Округлые подвесные светильники уравновешивают строгие линии интерьера, а причудливые модели, сделанные из медных труб, вносят в интерьер акцент стиля лофт.

Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
3/5
Фото: homebnc.com
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Фото: coffeeandsidetables.com
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4. Сантехника

Для того чтобы почувствовать себя особой королевских кровей, не обязательно наряжаться в мантию и надевать корону, достаточно приобрести медную сантехнику. Это торжество стиля над серостью будней.

В центре ванной комнаты такое произведение искусства становится главным акцентом — от него невозможно оторвать взор. К нему хочется прикоснуться и, конечно же, насладиться водными процедурами.

Неоспоримое достоинство сантехники из меди — это природные бактерицидные свойства. Поэтому ее используют для изготовления раковин, ванн, столешниц и ручек, то есть тех вещей, с которыми мы контактируем больше всего. Медные ванны обладают хорошей теплоемкостью, поэтому долго сохраняют тепло.

Помимо своих несравненных эстетических качеств, изделия из меди характеризуются прочностью, надежностью и долговечностью — так что вы приобретаете не только потрясающий элемент декора, но и практичную вещь.

Главный недостаток сантехники из меди — стоимость. Ванны могут достигать в цене нескольких сотен тысяч рублей. Как говорится, красота требует жертв, то есть больших денег.

Фото: freshome.com
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Фото: drummonds-uk.com
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Фото: chadder.com
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Фото: drummonds-uk.com
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Фото: decorativeplumbing.com
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5. Аксессуары

Стоит помнить, что будущий интерьер вашей комнаты строится благодаря мелочам. Именно аксессуары создают невероятное настроение, завершают образ интерьера. Металл придает помещению королевский изыск, лаконичность и изящество.

В качестве предметов декора вы можете использовать:

  • канделябры,

  • подсвечники,

  • вазы,

  • геометрические фигуры,

  • зеркала,

  • рамки для фотографий,

  • часы.  

Этот список можно продолжать до бесконечности, так как выбор декоративных элементов, выполненных из меди, огромен. Просто выберите понравившуюся вещь и создайте оригинальный интерьер в вашей квартире.

С медью прекрасно сочетается зеленый цвет. Именно поэтому для ярких и выразительных акцентов в интерьере используют вазы и кашпо для живых цветов. Медные горшки для цветов — отличный природный акцент для городской квартиры. Если вы не хотите приобретать классические вазы для цветов и у вас есть свободное место на стенах, у нас есть решение. Используйте треугольные кашпо из бетона в обрамлении из меди. В таких вазах не только можно выращивать цветы или хранить разные мелочи, но и формировать с их помощью геометрические композиции на стене.

Совсем не обязательно для декорирования помещения приобретать именно металлические предметы. Текстиль медного оттенка, декоративные подушки и покрывала преобразят вашу комнату не хуже металлических аксессуаров.

Вещи из меди способны создавать множество образов в зависимости от интерьера, в котором они находятся. С их помощью можно получить стильное оформление. Теплый отблеск меди согревает и наполняет дом особенным настроением.

Да, некоторые изделия из меди довольно дорогие, но найти бюджетные кашпо и подсвечники не проблема. Такие аксессуары можно приобрести в коллекциях Crate & BarrelH&M Home и Designboom.

Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
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Фото: homebnc.com
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Фото: coffeeandsidetables.com
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#дизайн#Интерьер#Квартира#медь#Декор
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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