Интерьер кухни с зеленым гарнитуром: фотоподборка лучших вариантов

Ничто так не меняет пространство, как зеленый, будь то глубокий нефрит или свежая мята, лаймовый оттенок или оливковый. Бледно-зеленый цвет успокаивает, дарит прохладу. Сочетание зеленого с белым — воплощение гармонии и равновесия. Красная палитра делится своим огнем и энергией с любыми оттенками зеленой гаммы и придает страсти интерьеру в любом стиле. На кухне не должно быть скучно! И это касается не только вашего настроения, но и впечатления от обстановки на кухне, где главную роль играет, конечно, цвет .

Ничто так не меняет пространство, как зеленый, будь то глубокий нефрит или свежая мята, лаймовый оттенок или оливковый. Бледно-зеленый цвет успокаивает, дарит прохладу. Сочетание зеленого с белым — воплощение гармонии и равновесия. Красная палитра делится своим огнем и энергией с любыми оттенками зеленой гаммы и придает страсти интерьеру в любом стиле. На кухне не должно быть скучно! И это касается не только вашего настроения, но и впечатления от обстановки на кухне, где главную роль играет, конечно, цвет .ваша кухня в последнее время вам кажется потускневшей, устаревшей, неуютной, мы готовы прийти на помощь и предложить отличный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер и свежие эмоции в ваше настроение. И это будет зеленая кухня!

Если ваша кухня в последнее время вам кажется потускневшей, устаревшей, неуютной, мы готовы прийти на помощь и предложить отличный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер и свежие эмоции в ваше настроение. И это будет зеленая кухня!

Фото: housebeautiful.com



Зеленый цвет дает чувство безмятежности и спокойствия. Дизайнеры часто используют зеленую шелковую обивку стульев и диванов, чтобы привнести ощущение роскоши в обстановку кухни. Для традиционной классики — отличный вариант! Некоторые оттенки зеленого успешно работают на формирование винтажного характера этого помещения, особенно с использованием контрастов. Пространство обретает глубину, объем — и удивительную привлекательность.

Яркий зеленый — цвет листвы, он напоминает о летних днях, когда природа играет красками и наполняет нас оптимизмом и радостью.

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Фото: onekingslane.com



Мы вообще в первую очередь ассоциируем зеленый с природой и свежестью, и при правильном использовании он может стать идеальным оттенком для кухни. Яркие салатовые тона создают современную атмосферу, в то время как более светлый оттенок сельдерея — отличный вариант для изящного цветового подтекста. Добавьте приглушенный зеленый в аксессуарах, элегантный и насыщенный зеленовато-серый на стенах — комната станет намного уютнее. Прохладный и освежающий мятный оттенок придаст вашей кухне воздушности и легкости. Подумайте о лайме, спарже, ломтике огурца, кожуре яблока, ароматном шалфее — вдохновляйтесь оттенками зеленого, встречающимися в окружающем мире.

Фото: icceb.info



Сочетание серого и темного изумрудно-зеленого — модный цвет этого года. Обратите внимание, как розовая полоса на стене, поддержанная белым фоном, изумительно контрастирует с темно-зелеными шкафами в традиционном стиле. Да, контраст есть, а излишней броскости удалось избежать, правильно выбрав и дозировав все оттенки.

Фото: idealhome.co.uk



Оливковый — идеальный цвет для мебели из темного дерева. Такая комбинация дает пространство, полное тепла и комфорта. Можно повторить этот оттенок и на стене, и в полезных аксессуарах. Но лучше все же стены оставить белыми. Медные оттенки в виде светильников и нежно-пудровые элементы отделки потолка нейтрализуют интенсивность и насыщенность зеленого, находя отклик в аксессуарах и предметах посуды.



Фото: icceb.info



Изысканный пастельный оттенок минерального жадеита идеально подходит для того, чтобы привнести спокойную и освежающую атмосферу в вашу кухню. Сочетайте его с белым полом, рабочими поверхностями и стенами такого же оттенка, чтобы создать нужный баланс. У этого тона есть отсылка к атмосфере пятидесятых годов прошлого века, так что он будет отлично смотреться вместе с деревянной мебелью в ретростиле и бледно-зеленой посудой — ни о какой повседневности при этом уже не может быть и речи!

Фото: idealhome.co.uk

Мягкие зеленые оттенки и дерево прекрасно сочетаются друг с другом. А высветленный бледно-зеленый в комбинации с кремово-сливочным будет очень уместен на кухне в стиле кантри. Темный оттенок пола отвлечет внимание от невысоких потолков и позволит вам обойтись минимальным количеством акцентных деталей или вовсе отказаться от их применения.

Фото: icceb.info



Как вам такая поддержка оливкового гарнитура в виде потолка в зелено-белом оформлении и аксессуарами во всех оттенках зеленого?

Фото: housebeautiful.com



Очень эффектна кухня с золотисто-зелеными шкафами в сочетании со светло-серой нержавеющей сталью и белыми стенами и стульями. Яркость золотисто-зеленого может показаться избыточной, но это легко можно компенсировать спокойными нейтральными оттенками дополнительных элементов.

Фото: homestratosphere.com



Зеленая кухня необычного оттенка, который можно назвать сочетанием болотного и серого с добавлением зеленого, — и все это тщательно размешано. Этот кухонный гарнитур хорошо сочетается с серебряной фурнитурой и светло-бежевым плиточным полом. Выглядит в целом очень светло, несмотря на темноту преобладающего зеленого оттенка.

Фото: homestratosphere.com

Светло-зеленый прекрасно сочетается с белым и контрастирует с терракотовым плиточным полом. Возможно, слишком броско и насыщенно — но потолочные светильники смогут укротить настойчивость активных цветов, которые сдадут к вечеру свои позиции и уступят место интересному эффекту приглушенной игры полутонов.

Фото: homestratosphere.com

Однозначно можно сказать, что нет такого зеленого оттенка, который не смог бы оживить вашу кухню в любом стиле и любой площади. Выбирайте и наслаждайтесь природными красками!