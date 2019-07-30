Интерьер кухни с зеленым гарнитуром: фотоподборка лучших вариантов

Рассказываем, как может изменить вашу кухню и вашу жизнь правильно выбранный оттенок зеленого.
Если ваша кухня в последнее время вам кажется потускневшей, устаревшей, неуютной, мы готовы прийти на помощь и предложить отличный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер и свежие эмоции в ваше настроение. И это будет зеленая кухня!
Ничто так не меняет пространство, как зеленый, будь то глубокий нефрит или свежая мята, лаймовый оттенок или оливковый. Бледно-зеленый цвет успокаивает, дарит прохладу. Сочетание зеленого с белым — воплощение гармонии и равновесия. Красная палитра делится своим огнем и энергией с любыми оттенками зеленой гаммы и придает страсти интерьеру в любом стиле. На кухне не должно быть скучно! И это касается не только вашего настроения, но и впечатления от обстановки на кухне, где главную роль играет, конечно, цвет.ваша кухня в последнее время вам кажется потускневшей, устаревшей, неуютной, мы готовы прийти на помощь и предложить отличный способ вдохнуть новую жизнь в интерьер и свежие эмоции в ваше настроение. И это будет зеленая кухня!
Ничто так не меняет пространство, как зеленый, будь то глубокий нефрит или свежая мята, лаймовый оттенок или оливковый. Бледно-зеленый цвет успокаивает, дарит прохладу. Сочетание зеленого с белым — воплощение гармонии и равновесия. Красная палитра делится своим огнем и энергией с любыми оттенками зеленой гаммы и придает страсти интерьеру в любом стиле. На кухне не должно быть скучно! И это касается не только вашего настроения, но и впечатления от обстановки на кухне, где главную роль играет, конечно, цвет.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Зеленый цвет дает чувство безмятежности и спокойствия.
Яркий зеленый — цвет листвы, он напоминает о летних днях, когда природа играет красками и наполняет нас оптимизмом и радостью.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Мы вообще в первую очередь ассоциируем зеленый с природой и свежестью, и при правильном использовании он может стать идеальным оттенком для кухни. Яркие салатовые тона создают современную атмосферу, в то время как более светлый оттенок сельдерея — отличный вариант для изящного цветового подтекста. Добавьте приглушенный зеленый в аксессуарах, элегантный и насыщенный зеленовато-серый на стенах — комната станет намного уютнее. Прохладный и освежающий мятный оттенок придаст вашей кухне воздушности и легкости. Подумайте о лайме, спарже, ломтике огурца, кожуре яблока, ароматном шалфее — вдохновляйтесь оттенками зеленого, встречающимися в окружающем мире.
Сочетание серого и темного изумрудно-зеленого — модный цвет этого года. Обратите внимание, как розовая полоса на стене, поддержанная белым фоном, изумительно контрастирует с темно-зелеными шкафами в традиционном стиле. Да, контраст есть, а излишней броскости удалось избежать, правильно выбрав и дозировав все оттенки.
Оливковый — идеальный цвет для мебели из темного дерева. Такая комбинация дает пространство, полное тепла и комфорта. Можно повторить этот оттенок и на стене, и в полезных аксессуарах. Но лучше все же стены оставить белыми. Медные оттенки в виде светильников и нежно-пудровые элементы отделки потолка нейтрализуют интенсивность и насыщенность зеленого, находя отклик в аксессуарах и предметах посуды.
Изысканный пастельный оттенок минерального жадеита идеально подходит для того, чтобы привнести спокойную и освежающую атмосферу в вашу кухню. Сочетайте его с белым полом, рабочими поверхностями и стенами такого же оттенка, чтобы создать нужный баланс. У этого тона есть отсылка к атмосфере пятидесятых годов прошлого века, так что он будет отлично смотреться вместе с деревянной мебелью в ретростиле и бледно-зеленой посудой — ни о какой повседневности при этом уже не может быть и речи!
Мягкие зеленые оттенки и дерево прекрасно сочетаются друг с другом. А высветленный бледно-зеленый в комбинации с кремово-сливочным будет очень уместен на кухне в стиле кантри. Темный оттенок пола отвлечет внимание от невысоких потолков и позволит вам обойтись минимальным количеством акцентных деталей или вовсе отказаться от их применения.
Как вам такая поддержка оливкового гарнитура в виде потолка в зелено-белом оформлении и аксессуарами во всех оттенках зеленого?
Очень эффектна кухня с золотисто-зелеными шкафами в сочетании со светло-серой нержавеющей сталью и белыми стенами и стульями. Яркость золотисто-зеленого может показаться избыточной, но это легко можно компенсировать спокойными нейтральными оттенками дополнительных элементов.
Зеленая кухня необычного оттенка, который можно назвать сочетанием болотного и серого с добавлением зеленого, — и все это тщательно размешано. Этот кухонный гарнитур хорошо сочетается с серебряной фурнитурой и светло-бежевым плиточным полом. Выглядит в целом очень светло, несмотря на темноту преобладающего зеленого оттенка.
Светло-зеленый прекрасно сочетается с белым и контрастирует с терракотовым плиточным полом. Возможно, слишком броско и насыщенно — но потолочные светильники смогут укротить настойчивость активных цветов, которые сдадут к вечеру свои позиции и уступят место интересному эффекту приглушенной игры полутонов.
Однозначно можно сказать, что нет такого зеленого оттенка, который не смог бы оживить вашу кухню в любом стиле и любой площади. Выбирайте и наслаждайтесь природными красками!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники