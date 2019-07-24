Как разместить барную стойку в маленькой кухне

Показываем, какими способами можно разместить барную стойку на маленькой кухне и как сделать ее максимально полезной и функциональной.
Маленькая кухня с барной стойкой требует тщательной организации пространства. Если расположить предметы мебели неудачно, это может затруднить проход по комнате и испортить красивый кухонный интерьер. А вот продуманное обустройство небольшой кухни с барной стойкой, наоборот, может сделать ее очень удобной для готовки и приема пищи.
Конечно, полноразмерная стойка вряд ли поместится в ограниченном пространстве, поэтому лучше всего использовать барные мини-стойки — они гораздо компактнее и удобнее. Что собой представляет такая стойка и каким образом можно ее расположить, чтобы не навредить интерьеру маленькой кухни? Подробно рассказываем ниже.
Расположить вдоль свободной стены
Прежде, чем начинать благоустраивать кухню, предварительно нужно сделать замер помещения, чтобы понимать масштабы. Даже в самых небольших кухнях после меблировки остается свободная стена или ее участок. Чаще всего свободной остается стенка напротив кухонного гарнитура. Именно это место и стоит задействовать для размещения стойки — там она не будет преграждать проход даже по узкой комнате.
Если ничем не занята вся стена, барную стойку можно сделать довольно длинной — это позволит уменьшить ее ширину, что положительно скажется на просторности комнаты. Главное, не сделать столешницу слишком узкой — сидеть за ней должно быть комфортно. Ради этого можно пожертвовать обеденной зоной и обустроить маленькую кухню с барной стойкой вместо классического стола. Такой вариант отлично подойдет для одного человека или небольших семей.
Правда, такая барная стойка на маленькой кухне связана с эстетическим недостатком: во время сидения за ней придется смотреть на пустую стену. Поэтому лучше сделать на этом участке красивую декоративную отделку или повесить небольшой телевизор.
Соединить с подоконником
Если на вашей кухне свободной оказалась стена с окном, она станет идеальным местом для барной стойки.
Плюс такого расположения в том, что столешница расширится и станет больше за счет подоконника — так что в результате вместо узкой стойки вы получите удобную барную стойку-стол. Для маленькой кухни это отличное решение, так как столешница расширится не за счет комнатного пространства.ltr">Маленькая кухня с барной стойкой требует тщательной организации пространства. Если расположить предметы мебели неудачно, это может затруднить проход по комнате и испортить красивый кухонный интерьер. А вот продуманное обустройство небольшой кухни с барной стойкой, наоборот, может сделать ее очень удобной для готовки и приема пищи.
Конечно, полноразмерная стойка вряд ли поместится в ограниченном пространстве, поэтому лучше всего использовать барные мини-стойки — они гораздо компактнее и удобнее. Что собой представляет такая стойка и каким образом можно ее расположить, чтобы не навредить интерьеру маленькой кухни? Подробно рассказываем ниже.
Расположить вдоль свободной стены
Прежде, чем начинать благоустраивать кухню, предварительно нужно сделать замер помещения, чтобы понимать масштабы. Даже в самых небольших кухнях после меблировки остается свободная стена или ее участок. Чаще всего свободной остается стенка напротив кухонного гарнитура. Именно это место и стоит задействовать для размещения стойки — там она не будет преграждать проход даже по узкой комнате.
Если ничем не занята вся стена, барную стойку можно сделать довольно длинной — это позволит уменьшить ее ширину, что положительно скажется на просторности комнаты. Главное, не сделать столешницу слишком узкой — сидеть за ней должно быть комфортно. Ради этого можно пожертвовать обеденной зоной и обустроить маленькую кухню с барной стойкой вместо классического стола. Такой вариант отлично подойдет для одного человека или небольших семей.
Правда, такая барная стойка на маленькой кухне связана с эстетическим недостатком: во время сидения за ней придется смотреть на пустую стену. Поэтому лучше сделать на этом участке красивую декоративную отделку или повесить небольшой телевизор.
Соединить с подоконником
Если на вашей кухне свободной оказалась стена с окном, она станет идеальным местом для барной стойки.
Плюс такого расположения в том, что столешница расширится и станет больше за счет подоконника — так что в результате вместо узкой стойки вы получите удобную барную стойку-стол. Для маленькой кухни это отличное решение, так как столешница расширится не за счет комнатного пространства.
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Главное преимущество такого размещения стойки по сравнению с предыдущим способом в том, что во время приема пищи перед вами будет не стена, а окно, из которого можно любоваться видами города.
Продолжить барной стойкой гарнитур
Мини-стойка также может стать логичным продолжением кухонного гарнитура — для этого ее нужно оформить в стилистике и цветах общей столешницы. Разместить ее можно либо вдоль стены, чтобы создать угловой гарнитур, либо перпендикулярно столешнице — то есть направить стойку в середину комнаты.
Второй способ лучше всего подойдет для кухонь квадратной формы, чтобы по маленькой комнате с барной стойкой можно было свободно перемещаться, без препятствий обходя ее вокруг. На узкой и даже на прямоугольной кухне делать это будет затруднительно.
При правильном и удобном расположении такая барная стойка станет более функциональной и полезной: во время готовки ее можно будет использовать как дополнительную рабочую поверхность.
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Конечно, такой вариант барной стойки будет выглядеть менее красиво и полноценно. Зато кухня большую часть времени будет оставаться просторной и свободной.
Использовать как перегородку
Организовать красивый и функциональный интерьер маленькой кухни с барной стойкой может быть проблематично, если речь идет об отдельной небольшой комнате. Совсем другое дело — студия, где кухня входит в состав большого общего помещения и не ограничена тесными стенками. Здесь барная стойка будет играть важную роль перегородки для зонирования пространства.
Оборудовать даже самую компактную студию барной стойкой для кухни очень просто: расположите стойку таким образом, чтобы она разделила кухонную и гостиную зоны. И разместите барные стулья только с одной стороны, где подразумевается наличие обеденной зоны. Это создаст красивое визуальное и практическое зонирование.
Причем барная стойка для маленькой кухни в составе студии может иметь любой размер: чем длиннее будет столешница, тем заметнее и эффективнее станет деление пространства на зоны. Ограничиться придется только общими размерами квартиры.
Плюсом такого расположения стойки будет возможность оборудовать ее дополнительными местами для хранения. Например, можно установить несколько полок под столешницей или надстроить удобную конструкцию из полок над ней. Это повысит функциональность стойки и позволит хранить в маленькой студии больше вещей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
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01. Обмерный план помещений
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04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники