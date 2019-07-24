Как разместить барную стойку в маленькой кухне

Маленькая кухня с барной стойкой требует тщательной организации пространства. Если расположить предметы мебели неудачно, это может затруднить проход по комнате и испортить красивый кухонный интерьер. А вот продуманное обустройство небольшой кухни с барной стойкой, наоборот, может сделать ее очень удобной для готовки и приема пищи.

Конечно, полноразмерная стойка вряд ли поместится в ограниченном пространстве, поэтому лучше всего использовать барные мини-стойки — они гораздо компактнее и удобнее. Что собой представляет такая стойка и каким образом можно ее расположить, чтобы не навредить интерьеру маленькой кухни? Подробно рассказываем ниже.

Расположить вдоль свободной стены

Прежде, чем начинать благоустраивать кухню, предварительно нужно сделать замер помещения, чтобы понимать масштабы. Даже в самых небольших кухнях после меблировки остается свободная стена или ее участок. Чаще всего свободной остается стенка напротив кухонного гарнитура. Именно это место и стоит задействовать для размещения стойки — там она не будет преграждать проход даже по узкой комнате.

Фото: editiaspeciala.com

Если ничем не занята вся стена, барную стойку можно сделать довольно длинной — это позволит уменьшить ее ширину, что положительно скажется на просторности комнаты. Главное, не сделать столешницу слишком узкой — сидеть за ней должно быть комфортно. Ради этого можно пожертвовать обеденной зоной и обустроить маленькую кухню с барной стойкой вместо классического стола. Такой вариант отлично подойдет для одного человека или небольших семей.

Фото: lakbermagazin.hu

Правда, такая барная стойка на маленькой кухне связана с эстетическим недостатком: во время сидения за ней придется смотреть на пустую стену. Поэтому лучше сделать на этом участке красивую декоративную отделку или повесить небольшой телевизор.

Соединить с подоконником

Если на вашей кухне свободной оказалась стена с окном, она станет идеальным местом для барной стойки.

Фото: lakaskultura.hu

Плюс такого расположения в том, что столешница расширится и станет больше за счет подоконника — так что в результате вместо узкой стойки вы получите удобную барную стойку-стол. Для маленькой кухни это отличное решение, так как столешница расширится не за счет комнатного пространства.ltr">Маленькая кухня с барной стойкой требует тщательной организации пространства. Если расположить предметы мебели неудачно, это может затруднить проход по комнате и испортить красивый кухонный интерьер. А вот продуманное обустройство небольшой кухни с барной стойкой, наоборот, может сделать ее очень удобной для готовки и приема пищи.

Конечно, полноразмерная стойка вряд ли поместится в ограниченном пространстве, поэтому лучше всего использовать барные мини-стойки — они гораздо компактнее и удобнее. Что собой представляет такая стойка и каким образом можно ее расположить, чтобы не навредить интерьеру маленькой кухни? Подробно рассказываем ниже.

Расположить вдоль свободной стены

Прежде, чем начинать благоустраивать кухню, предварительно нужно сделать замер помещения, чтобы понимать масштабы. Даже в самых небольших кухнях после меблировки остается свободная стена или ее участок. Чаще всего свободной остается стенка напротив кухонного гарнитура. Именно это место и стоит задействовать для размещения стойки — там она не будет преграждать проход даже по узкой комнате.

Фото: editiaspeciala.com

Если ничем не занята вся стена, барную стойку можно сделать довольно длинной — это позволит уменьшить ее ширину, что положительно скажется на просторности комнаты. Главное, не сделать столешницу слишком узкой — сидеть за ней должно быть комфортно. Ради этого можно пожертвовать обеденной зоной и обустроить маленькую кухню с барной стойкой вместо классического стола. Такой вариант отлично подойдет для одного человека или небольших семей.

Фото: lakbermagazin.hu

Правда, такая барная стойка на маленькой кухне связана с эстетическим недостатком: во время сидения за ней придется смотреть на пустую стену. Поэтому лучше сделать на этом участке красивую декоративную отделку или повесить небольшой телевизор.

Соединить с подоконником

Если на вашей кухне свободной оказалась стена с окном, она станет идеальным местом для барной стойки.

Фото: lakaskultura.hu

Плюс такого расположения в том, что столешница расширится и станет больше за счет подоконника — так что в результате вместо узкой стойки вы получите удобную барную стойку-стол. Для маленькой кухни это отличное решение, так как столешница расширится не за счет комнатного пространства.