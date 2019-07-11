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Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способов


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Не верится, что интерьер так преобразился без ремонта? А всего лишь по-новому декорировали стены. Изумительно!

Когда меняется настроение и хочется перемен в интерьере квартиры, а время ремонта, даже косметического, не подошло, выручат недорогие и креативные способы обновления стен. Почему именно стен? Потому что на них мы обращаем внимание больше всего, в отличие от пола и потолка. Именно от того, как украшены стены, зависит атмосфера в комнате и, как ни удивительно, наше самочувствие.

Есть хорошо известные приемы быстро освежить стены. Например наклеить фотообои, особенно в 3D-формате. Или развесить на стенах картины, фотографии, постеры, коллажи, собственноручно сделанные мудборды на картоне разного размера. Даже детские рисунки в одинаковых рамках послужат оригинальным настенным декором. То же касается и панно из различных материалов. Все это легко меняется, а вместе с этим меняется и интерьер. меняется настроение и хочется перемен в интерьере квартиры, а время ремонта, даже косметического, не подошло, выручат недорогие и креативные способы обновления стен. Почему именно стен? Потому что на них мы обращаем внимание больше всего, в отличие от пола и потолка. Именно от того, как украшены стены, зависит атмосфера в комнате и, как ни удивительно, наше самочувствие.

Есть хорошо известные приемы быстро освежить стены. Например наклеить фотообои, особенно в 3D-формате. Или развесить на стенах картины, фотографии, постеры, коллажи, собственноручно сделанные мудборды на картоне разного размера. Даже детские рисунки в одинаковых рамках послужат оригинальным настенным декором. То же касается и панно из различных материалов. Все это легко меняется, а вместе с этим меняется и интерьер.

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Творческого подхода требуют другие распространенные способы украшения стен, например с помощью разноцветного скотча, виниловых наклеек, оригами (объемных аппликаций). И это далеко не весь перечень того, как можно оживить наскучивший вид стен. ReRooms рассказывает о семи способах сделать стены модными и привлекательными.

Фото № 1: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: freshome.com

1. Отделать стены молдингами или рейками

Для отделки стен используются деревянные, металлические, керамические, полиуретановые молдинги. Диапазон их применения широк: от наклеивания на стены в форме простых геометрических фигур, чаще всего квадратов и прямоугольников, до обрамления ими фрагментов ярких обоев, контрастирующих с основным фоном. Простые полиуретановые молдинги можно окрасить в цвет стен — тогда очертания фигур не будут выделяться, зато создадут на стене оживляющий интерьер объем.

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Фото № 2: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: architecturaldigest.com

Фото № 3: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: visiontotal.co

Еще современнее смотрятся на стенах рейки. Они могут быть как деревянными, так и из ЛДСП под натуральную древесину. Рейки применяют для выделения одной из стен или в качестве панели для телевизора. В любом случае они делают интерьер комнаты стильным и выразительным.

Фото № 4: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: home-designing.com

Фото № 5: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: hug-fu.com

2. Расписать стены

Этот способ — для творческих людей. Для тех, кто не любит готовых решений и предпочитает яркие краски. Именно тогда в ход идут декоративные трафареты, интерьерные граффити и художественная настенная роспись. Трафарет лучше вырезать своими руками — и получить на стене поистине уникальный рисунок. А в фабричный шаблон можно внести изменения и поиграть цветами. Граффити все увереннее занимает внутреннее пространство домов и квартир. Это действительно впечатляющий декор интерьера. Дерзкий, живой, самобытный. В отличие от него, художественная роспись тонка и изысканна. И требует большего мастерства.

Фото № 6: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: hngideas.com

Фото № 7: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: decordev.com

Фото № 8: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: decoist.com

3. Превратить стены в грифельные доски

Грифельные доски в интерьере квартиры — еще один способ, набирающий популярность. И не только в семьях с детьми. Желание рисовать и писать на стенах есть и у взрослых, только они научились сдерживать свои порывы. А зачем сдерживать, если можно сделать это занятие совершенно легальным! Купить грифельную краску, алкидный спрей или меловую пленку на клеевой основе и окрасить или оклеить часть стены. А можно и всю стену, что уж мелочиться. Запастись разноцветными мелками и рисовать в свое удовольствие. И гостям предложить. И ни стена, ни дизайн интерьера от этих художеств не пострадают, ведь мел на грифельной стене легко стирается мокрой тряпкой. Атмосфера же в комнате будет меняться каждый день.

Фото № 9: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: thegolfclub.info

Фото № 10: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: etk-fashion.com

4. Сделать из стен цитатник

Черные буквы на светлом фоне могут быть не только в книгах, но и на стенах. Сильные слова, вдохновляющие фразы. Те, что будут помогать и поддерживать каждый день. Слова можно написать на стенах при помощи трафарета или вырезать из бумаги и наклеить. Можно поиграть размером букв, шрифтами и расположением на стене. Всеобщее внимание к некогда неприметной стене обеспечено. Двойная выгода: и декор необычный, и для ума полезно.

Фото № 11: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: masimes.com

Фото № 12: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: theathleticperformance.info

5. Декорировать стены рукодельными изделиями

Здесь большой выбор украшения стен. Можно собрать панель из разных по цвету и фактуре лоскутов ткани и прикрепить их на стену с помощью липучки. Можно необычно представить обычный для декора стен текстиль. Например, обрамить ковер (да-да, ковер в раме!), расписной платок или красивый отрез ткани. Приветствуются вышивки, макраме, мережка, вязаные полотна. Эти изделия ручной работы применяются в таких интерьерных стилях, как этнический, рустикальный, бохо, винтаж, кантри, прованс, шебби-шик, шале.

Фото № 13: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: pre-tend.com

Фото № 14: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: padstyle.com

Фото № 15: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: dotandpop.com.au

6.  Украсить стены старыми вещами

Вытащить с антресолей и чердаков старые вещи и ввести их в интерьер — значит следовать дизайнерской моде. Это относится не только к мебели. Такие предметы, как фаянсовые и металлические тарелки, виниловые пластинки, открытки и акварельные рисунки середины прошлого века, расписные подносы, антикварные книги, зеркала с винтажными рамами великолепно выполнят роль настенного декора. 

Фото № 16: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: decordev.com

Фото № 17: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: diyhomedecor.co

Фото № 18: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: hometweaks.com

7. «Раздеть» стены

Самый неожиданный способ освежить стены — их оголить. Содрать все слои обоев, краски и штукатурки и добраться до бетона и кирпича. Просто вспомнить, что кирпич и бетон в интерьере сейчас супермодны. Дальше — на ваш выбор и фантазию. Окрасить, расписать, наклеить стикеры, повесить картины и фотографии. 

Фото № 19: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: architectureartdesigns.com

Фото № 20: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: decoist.com

Фото № 21: Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способовФото: greatideahub.com

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03Через 3 дня
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04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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