Как освежить стены без ремонта: 7 крутых способов

Не верится, что интерьер так преобразился без ремонта? А всего лишь по-новому декорировали стены. Изумительно!
Когда меняется настроение и хочется перемен в интерьере квартиры, а время ремонта, даже косметического, не подошло, выручат недорогие и креативные способы обновления стен. Почему именно стен? Потому что на них мы обращаем внимание больше всего, в отличие от пола и потолка. Именно от того, как украшены стены, зависит атмосфера в комнате и, как ни удивительно, наше самочувствие.
Есть хорошо известные приемы быстро освежить стены. Например наклеить фотообои, особенно в 3D-формате. Или развесить на стенах картины, фотографии, постеры, коллажи, собственноручно сделанные мудборды на картоне разного размера. Даже детские рисунки в одинаковых рамках послужат оригинальным настенным декором. То же касается и панно из различных материалов. Все это легко меняется, а вместе с этим меняется и интерьер. меняется настроение и хочется перемен в интерьере квартиры, а время ремонта, даже косметического, не подошло, выручат недорогие и креативные способы обновления стен. Почему именно стен? Потому что на них мы обращаем внимание больше всего, в отличие от пола и потолка. Именно от того, как украшены стены, зависит атмосфера в комнате и, как ни удивительно, наше самочувствие.
Есть хорошо известные приемы быстро освежить стены. Например наклеить фотообои, особенно в 3D-формате. Или развесить на стенах картины, фотографии, постеры, коллажи, собственноручно сделанные мудборды на картоне разного размера. Даже детские рисунки в одинаковых рамках послужат оригинальным настенным декором. То же касается и панно из различных материалов. Все это легко меняется, а вместе с этим меняется и интерьер.
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Творческого подхода требуют другие распространенные способы украшения стен, например с помощью разноцветного скотча, виниловых наклеек, оригами (объемных аппликаций). И это далеко не весь перечень того, как можно оживить наскучивший вид стен. ReRooms рассказывает о семи способах сделать стены модными и привлекательными.
1. Отделать стены молдингами или рейками
Для отделки стен используются деревянные, металлические, керамические, полиуретановые молдинги. Диапазон их применения широк: от наклеивания на стены в форме простых геометрических фигур, чаще всего квадратов и прямоугольников, до обрамления ими фрагментов ярких обоев, контрастирующих с основным фоном. Простые полиуретановые молдинги можно окрасить в цвет стен — тогда очертания фигур не будут выделяться, зато создадут на стене оживляющий интерьер объем.
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Еще современнее смотрятся на стенах рейки. Они могут быть как деревянными, так и из ЛДСП под натуральную древесину. Рейки применяют для выделения одной из стен или в качестве панели для телевизора. В любом случае они делают интерьер комнаты стильным и выразительным.
2. Расписать стены
Этот способ — для творческих людей. Для тех, кто не любит готовых решений и предпочитает яркие краски. Именно тогда в ход идут декоративные трафареты, интерьерные граффити и художественная настенная роспись. Трафарет лучше вырезать своими руками — и получить на стене поистине уникальный рисунок. А в фабричный шаблон можно внести изменения и поиграть цветами. Граффити все увереннее занимает внутреннее пространство домов и квартир. Это действительно впечатляющий декор интерьера. Дерзкий, живой, самобытный. В отличие от него, художественная роспись тонка и изысканна. И требует большего мастерства.
3. Превратить стены в грифельные доски
Грифельные доски в интерьере квартиры — еще один способ, набирающий популярность. И не только в семьях с детьми. Желание рисовать и писать на стенах есть и у взрослых, только они научились сдерживать свои порывы. А зачем сдерживать, если можно сделать это занятие совершенно легальным! Купить грифельную краску, алкидный спрей или меловую пленку на клеевой основе и окрасить или оклеить часть стены. А можно и всю стену, что уж мелочиться. Запастись разноцветными мелками и рисовать в свое удовольствие. И гостям предложить. И ни стена, ни дизайн интерьера от этих художеств не пострадают, ведь мел на грифельной стене легко стирается мокрой тряпкой. Атмосфера же в комнате будет меняться каждый день.
4. Сделать из стен цитатник
Черные буквы на светлом фоне могут быть не только в книгах, но и на стенах. Сильные слова, вдохновляющие фразы. Те, что будут помогать и поддерживать каждый день. Слова можно написать на стенах при помощи трафарета или вырезать из бумаги и наклеить. Можно поиграть размером букв, шрифтами и расположением на стене. Всеобщее внимание к некогда неприметной стене обеспечено. Двойная выгода: и декор необычный, и для ума полезно.
5. Декорировать стены рукодельными изделиями
Здесь большой выбор украшения стен. Можно собрать панель из разных по цвету и фактуре лоскутов ткани и прикрепить их на стену с помощью липучки. Можно необычно представить обычный для декора стен текстиль. Например, обрамить ковер (да-да, ковер в раме!), расписной платок или красивый отрез ткани. Приветствуются вышивки, макраме, мережка, вязаные полотна. Эти изделия ручной работы применяются в таких интерьерных стилях, как этнический, рустикальный, бохо, винтаж, кантри, прованс, шебби-шик, шале.
6. Украсить стены старыми вещами
Вытащить с антресолей и чердаков старые вещи и ввести их в интерьер — значит следовать дизайнерской моде. Это относится не только к мебели. Такие предметы, как фаянсовые и металлические тарелки, виниловые пластинки, открытки и акварельные рисунки середины прошлого века, расписные подносы, антикварные книги, зеркала с винтажными рамами великолепно выполнят роль настенного декора.
7. «Раздеть» стены
Самый неожиданный способ освежить стены — их оголить. Содрать все слои обоев, краски и штукатурки и добраться до бетона и кирпича. Просто вспомнить, что кирпич и бетон в интерьере сейчас супермодны. Дальше — на ваш выбор и фантазию. Окрасить, расписать, наклеить стикеры, повесить картины и фотографии.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники