Отделка из фанеры в интерьере квартиры: все за и против

Дизайнеры ReRooms рассказывают, как применять фанеру в интерьере не только красиво, но и безопасно.

Фанера — доступный материал, открывающий большие возможности для оформления квартиры. Еще в начале XIX века присутствие фанеры в интерьере считалось безвкусицей, а сегодня дизайнеры применяют ее с особым размахом, используя для облицовки полов, стен, потолков. Из фанеры изготавливают и мебель: гибкость и прочность материала позволяют производителям добиваться невероятных форм и конструкций.

Дизайнеры ReRooms рассказывают обо всех плюсах и минусах применения этого стройматериала в жилых помещениях.

Преимущества использования фанеры в интерьере

высокопрочный материал с устойчивой формой;

предоставляет широкие возможности для финишной обработки — ее можно красить, лакировать и ламинировать;

устойчива к перепадам температуры, а некоторые марки (ФК и ФСФ) — влагостойкие;

имеет относительно небольшой вес;

в сравнении с другими древесными отделочными материалами — бюджетный вариант;

обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, высоким уровнем теплопроводности;

устойчива к образованию грибка и плесени;

долговечный материал;

проста в монтаже.

Единственный недостаток фанеры

Главный недостаток фанеры, который может перечеркнуть все плюсы, — ее канцерогенность. Дело в том, что производство фанеры происходит путем склеивания слоев шпона, и клей может содержать опасные для здоровья формальдегид, фенол и резорцин. В дальнейшем изделия из фанеры в интерьере квартиры будут выделять опасные газы, которые могут вызывать у человека кашель, головную боль или тошноту.

Существует несколько классов эмиссии формальдегида, отличающиеся по скорости и количеству выброса свободного газа. Так, самые жесткие требования — в Японии: без ограничений там можно применять фанеру, скорость выброса формальдегида которой не превышает 0,005 мг на кубометр воздуха.

Европейские нормы:

Е0 (выделение формальдегида стремится к нулю);

Е1 (содержит до 8 мг формальдегида включительно на 100 граммов плиты, выделяющегося со скоростью до 0,124 мг на кубометр воздуха);

Е2 (содержит от 8 до 30 мг формальдегида включительно на 100 граммов плиты, выделяющегося со скоростью до 0,124 мг на кубометр воздуха).

В России производится фанера классов Е1 и Е2. Для отделки внутри жилых помещений допускается только фанера класса эмиссии Е1.

Есть некоторые марки фанеры, которые производятся без вредных веществ:

марка ФБА (слои шпона склеиваются при помощи альбуминоказеинового клея животного происхождения);

марка ФК (применяется карбамидный клей, также безопасный для человека).

Пока нельзя однозначно ответить на вопрос, стоит ли использовать фанеру внутри жилых помещений. Однако, если учесть, насколько широко применяется фанера в американских и европейских жилых интерьерах, можно сделать вывод: правильная фанера, приобретенная у надежного производителя, не нанесет ущерба вашему здоровью.

Как применяется фанера

При помощи фанеры можно решить массу интерьерных задач, включая подбор отделочных материалов для стен, потолка и пола: более многофункциональный строительный материал представить себе сложно. Убедитесь сами.

1. Отделка пола

На полу фанера имеет несколько вариантов применения: ее используют и для того, чтобы создать идеально ровную поверхность под укладку паркета, и для создания финишного покрытия. Ее можно монтировать как на стяжку бетона, так и на лаги. Кстати, если использовать фанеру в нескольких оттенках, можно даже сымитировать паркет.

Так выглядит финишный пол из фанеры:

Фото: ibuildit.ca

1 /5 Фото: homedit.com

2 /5 Фото: homedit.com

3 /5 Фото: tilewizards.com.au

4 /5 Фото: billielourd.org

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2. Отделка потолка

Как и в случае с полом, фанера на потолке применяется для черновых и чистовых работ. В последнем случае применяют обычно шлифованную или ламинированную фанеру, которая выглядит красиво и необычно. Потолок из фанеры органично впишется в интерьер в экостиле.

Убедитесь сами:

Фото: australply.com.au

1 /5 Фото: australply.com.au

2 /5 Фото: derbyshire.com.au

3 /5 Фото: mbsales.com.au

4 /5 Фото: australply.com.au

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3. Отделка стен

Еще одно нестандартное решение — обшить фанерой стены. Используется как ламинированная, так и фанера под покраску. Аккуратнее всего на стенах смотрятся листы фанеры, которые соответствуют высоте потолка, но и «мозаика» из небольших листов может выглядеть эффектно.

Несколько примеров:

Фото: mcrdesignstudio.com

1 /5 Фото: plyplay.co.nz

2 /5 Фото: australply.com.au

3 /5 Фото: home-designing.com

4 /5 Фото: decohoms.com

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4. Создание перегородок и стен

Фанеру также можно использовать для создания стен и перегородок. Подобным решением, например, воспользовался барселонский архитектор Карлес Энрич Хименес, пишут наши коллеги из Dezeen. При помощи фанеры и сосновых балок он распланировал пустое помещение без стен площадью 100 метров.

Вот что у него получилось:

Фото: static.dezeen.com

1 /6 Фото: static.dezeen.com

2 /6 Фото: static.dezeen.com

3 /6 Фото: static.dezeen.com

4 /6 Фото: static.dezeen.com

5 /6 Фото: static.dezeen.com

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10 интерьерных идей с фанерой

Если рассматривать фанеру не только как материал для отделки, можно найти множество вариантов ее применения: от мебели до декораций. Дизайнеры ReRooms собрали подборку стильных идей с фанерой, которые не оставят вас равнодушным.