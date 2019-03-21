Отделка из фанеры в интерьере квартиры: все за и против

Дизайнеры ReRooms рассказывают, как применять фанеру в интерьере не только красиво, но и безопасно.
Фанера — доступный материал, открывающий большие возможности для оформления квартиры. Еще в начале XIX века присутствие фанеры в интерьере считалось безвкусицей, а сегодня дизайнеры применяют ее с особым размахом, используя для облицовки полов, стен, потолков. Из фанеры изготавливают и мебель: гибкость и прочность материала позволяют производителям добиваться невероятных форм и конструкций.
Дизайнеры ReRooms рассказывают обо всех плюсах и минусах применения этого стройматериала в жилых помещениях.
Преимущества использования фанеры в интерьере
- высокопрочный материал с устойчивой формой;
- предоставляет широкие возможности для финишной обработки — ее можно красить, лакировать и ламинировать;
- устойчива к перепадам температуры, а некоторые марки (ФК и ФСФ) — влагостойкие;
- имеет относительно небольшой вес;
- в сравнении с другими древесными отделочными материалами — бюджетный вариант;
- обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, высоким уровнем теплопроводности;
- устойчива к образованию грибка и плесени;
- долговечный материал;
- проста в монтаже.
Единственный недостаток фанеры
Главный недостаток фанеры, который может перечеркнуть все плюсы, — ее канцерогенность. Дело в том, что производство фанеры происходит путем склеивания слоев шпона, и клей может содержать опасные для здоровья формальдегид, фенол и резорцин. В дальнейшем изделия из фанеры в интерьере квартиры будут выделять опасные газы, которые могут вызывать у человека кашель, головную боль или тошноту.
Существует несколько классов эмиссии формальдегида, отличающиеся по скорости и количеству выброса свободного газа. Так, самые жесткие требования — в Японии: без ограничений там можно применять фанеру, скорость выброса формальдегида которой не превышает 0,005 мг на кубометр воздуха.
Европейские нормы:
- Е0 (выделение формальдегида стремится к нулю);
- Е1 (содержит до 8 мг формальдегида включительно на 100 граммов плиты, выделяющегося со скоростью до 0,124 мг на кубометр воздуха);
- Е2 (содержит от 8 до 30 мг формальдегида включительно на 100 граммов плиты, выделяющегося со скоростью до 0,124 мг на кубометр воздуха).
В России производится фанера классов Е1 и Е2. Для отделки внутри жилых помещений допускается только фанера класса эмиссии Е1.
Есть некоторые марки фанеры, которые производятся без вредных веществ:
- марка ФБА (слои шпона склеиваются при помощи альбуминоказеинового клея животного происхождения);
- марка ФК (применяется карбамидный клей, также безопасный для человека).
Пока нельзя однозначно ответить на вопрос, стоит ли использовать фанеру внутри жилых помещений. Однако, если учесть, насколько широко применяется фанера в американских и европейских жилых интерьерах, можно сделать вывод: правильная фанера, приобретенная у надежного производителя, не нанесет ущерба вашему здоровью.
Как применяется фанера
При помощи фанеры можно решить массу интерьерных задач, включая подбор отделочных материалов для стен, потолка и пола: более многофункциональный строительный материал представить себе сложно. Убедитесь сами.
1. Отделка пола
На полу фанера имеет несколько вариантов применения: ее используют и для того, чтобы создать идеально ровную поверхность под укладку паркета, и для создания финишного покрытия. Ее можно монтировать как на стяжку бетона, так и на лаги. Кстати, если использовать фанеру в нескольких оттенках, можно даже сымитировать паркет.
Так выглядит финишный пол из фанеры:
2. Отделка потолка
Как и в случае с полом, фанера на потолке применяется для черновых и чистовых работ. В последнем случае применяют обычно шлифованную или ламинированную фанеру, которая выглядит красиво и необычно. Потолок из фанеры органично впишется в интерьер в экостиле.
Убедитесь сами:
3. Отделка стен
Еще одно нестандартное решение — обшить фанерой стены. Используется как ламинированная, так и фанера под покраску. Аккуратнее всего на стенах смотрятся листы фанеры, которые соответствуют высоте потолка, но и «мозаика» из небольших листов может выглядеть эффектно.
Несколько примеров:
4. Создание перегородок и стен
Фанеру также можно использовать для создания стен и перегородок. Подобным решением, например, воспользовался барселонский архитектор Карлес Энрич Хименес, пишут наши коллеги из Dezeen. При помощи фанеры и сосновых балок он распланировал пустое помещение без стен площадью 100 метров.
Вот что у него получилось:
10 интерьерных идей с фанерой
Если рассматривать фанеру не только как материал для отделки, можно найти множество вариантов ее применения: от мебели до декораций. Дизайнеры ReRooms собрали подборку стильных идей с фанерой, которые не оставят вас равнодушным.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники