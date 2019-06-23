Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идей

Стены, шторы, ковер, диван, кресла, подушки, покрывала — все это может быть горчичным, но не в одной комнате. Горчичный — цветовая доминанта и настоятельно требует обрамления другими красками. Иначе он «теряется» в самом себе, заглушает себя и оказывает не тонизирующее, а подавляющее воздействие. Он хорошо сочетается со многими цветами, как спокойными, нейтральными, так и не менее сильными и глубокими. Студия дизайна интерьеров ReRooms рассказывает, как правильно ввести горчичный цвет в оформление квартиры.

Стены, шторы, ковер, диван, кресла, подушки, покрывала — все это может быть горчичным, но не в одной комнате. Горчичный — цветовая доминанта и настоятельно требует обрамления другими красками. Иначе он «теряется» в самом себе, заглушает себя и оказывает не тонизирующее, а подавляющее воздействие. Он хорошо сочетается со многими цветами, как спокойными, нейтральными, так и не менее сильными и глубокими. Студия дизайна интерьеров ReRooms рассказывает, как правильно ввести горчичный цвет в оформление квартиры. чный — цвет спелых зерен горчицы. У него богатая палитра теплых оттенков — от светло-желтого до темно-желтого с примесью коричневого. Иногда есть проблески зеленого. Это насыщенный, сложный цвет, настроение которого зависит от площади и освещения комнаты. Он любит большие залы и обилие света, становясь медово-золотым. Тогда он дарит ощущение умиротворения, достатка и уюта. В маленьких и тусклых помещениях он ведет себя капризно, оборачиваясь неприятным грязно-коричневым отливом. Роскошный горчичный способен украсить интерьер любой комнаты. В каждый стиль, от бохо и классики до авангарда и минимализма, горчичные аксессуары и мебель добавят нотки благородного изящества. И здесь главное — не перестараться.

Горчичный — цвет спелых зерен горчицы. У него богатая палитра теплых оттенков — от светло-желтого до темно-желтого с примесью коричневого. Иногда есть проблески зеленого. Это насыщенный, сложный цвет, настроение которого зависит от площади и освещения комнаты. Он любит большие залы и обилие света, становясь медово-золотым. Тогда он дарит ощущение умиротворения, достатка и уюта. В маленьких и тусклых помещениях он ведет себя капризно, оборачиваясь неприятным грязно-коричневым отливом. Роскошный горчичный способен украсить интерьер любой комнаты. В каждый стиль, от бохо и классики до авангарда и минимализма, горчичные аксессуары и мебель добавят нотки благородного изящества. И здесь главное — не перестараться.

Фото: adelaparvu.com

Серый брат

Серый цвет, сам по себе маловыразительный и скучноватый, предстает замечательным партнером для горчичного. Это сочетание — самое тиражируемое в дизайне квартир последних лет. Интерьер в серо-горчичных тонах получается сдержанным и лаконичным и при этом не тоскливым.

Фото: blog.2019homedesign.com

На сером фоне

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Замечателен вариант интерьера с горчичной мебелью, аксессуарами и декором на фоне серых стен и пола. Выдержанный и надежный.

Фото: garciabenthien.com

С серой мебелью и аксессуарами

А вот серый диван на фоне горчичной стены был бы незаметен, если бы не поддерживался серым ковром и журнальным столиком со столешницей из серого мрамора. Яркая стена перекликается с мягким пуфом и диванными подушками. Вместе — гармоничный ансамбль.

Фото: littlefiatbigadventure.com

Белый друг

Горчичный с белым — второе по популярности сочетание. Белый делает горчичный более светлым и свежим, а горчичный подчеркивает чистоту и элегантность белого.

Фото: startbusiness.me

На белом фоне

Горчичные портьеры на фоне белого тюля выгодно обрамляют окно детской. Их поддерживает горчичный валик на белой софе, желто-коричневый рисунок на ковре и декоративной подушке.

Фото: nengen.club

С белой мебелью

Белый шкаф и белая дверь на фоне желтой с зеленым отливом стены выгодно очерчены. Противоположная стена и коврики в том же цвете усиливают творчески небрежную атмосферу спальни для подростка.

Фото: mkumodels.com

Черный оппонент

Хорош горчичный цвет и в комплекте с черным. Здесь нет той искрящейся радости, как в сочетании с белым, зато есть основательность и практичность.

Фото: maltaeurovision2011.com

Бежевый партнер

Горчичный с бежевым — воплощенная респектабельность. В квартире с таким цветовым оформлением нет финансовых проблем, как нет и бурных эмоций. Здесь все уравновешенно и продуманно. И при этом не пресно.

Фото: slubne-suknie.info

Коричневый компаньон

Соединение двух теплых оттенков — это мило. Нет ничего необычного, все просто, понятно и приятно. Без неожиданностей. Но ведь надо и от них где-то отдыхать. А где, как не дома?

Фото: imagebin.me

Шоколадный гость

Редкий пример такого насыщенного горчичного интерьера: стены, потолок, двери, шторы, даже кресла в разных оттенках спелых семян горчицы. А посреди — шоколадный диван, вальяжный и горделивый. Он здесь явно к месту. И обилие горчичного уже не так режет глаза.

Фото: cheatersutopia.com



Экзотический венге

Венге, как и горчичный, способен облагородить любой интерьер. Им достаточно простых форм и линий, чтобы комната стала незаурядной. Вместе же они верно служат минимализму. Когда встречаются венге и горчичный — зачем много мебели и декора?

Фото: suncityvillas.com

Сиреневый стражник

Горчичные стулья на фоне светло-сиреневых стен создают ощущение солнечного мартовского дня, когда сходит последний снег и вот-вот проклюнутся первые подснежники. Нежно и вдохновляюще.

Фото: apartmenttherapy.com

Розовый интриган

Если хотите создать богемный, немного небрежный и при этом стильный интерьер, соедините горчичный с розовым. Да-да, именно горчичный с розовым. И чтобы стены с розовыми разводами, и кресло кричало: «я для Барби!». И нет, это не вульгарно. В любой сомнительный интерьер горчичный добавит благородного изящества.

Фото: nuevo-estilo.micasarevista.com



Оранжевый сосед

Считаете, что горчичный и оранжевый — слишком близкие по спектру цвета и будут заглушать друг друга? Отнюдь. Они вполне могут ужиться в одной комнате, просто интерьер получится беззаботно радостным. Такой, какой и желателен для детской.

Фото: picnorth.com

Красный смутьян

Еще одно сочетание для любителей ярких красок: красный диван на фоне горчичных стен. Кто сказал, что так нельзя? Посмотрите и решите сами.

Фото: bwncy.com

Синий избранник

Синий и горчичный… Ух, дух захватывает! Сколько демонстративного достоинства, сколько скрытой страсти! В таком интерьере воображению есть где разгуляться.

Фото: indizajn.rtl.hr

Голубой помощник

Разве, глядя на этот интерьер, можно сказать, что холодным и теплым оттенкам не по пути? Они прекрасно сочетаются, когда речь заходит о горчичном и голубом. Теплые стены согревают комнату, небесная прохлада мебели остужает. В целом — безмятежный летний день.

Фото: phillipjeffries.com

Зеленый коллега

Иногда не обязательно окрашивать стены и долгими часами выбирать мебель, чтобы дополнить горчичный. Достаточно зеленого рисунка на подушке, зелени на картине и живых тюльпанов в вазе. И вуаля! Цветовое оформление гостиной готово.

Фото: koltuks.com

Фиолетовый провокатор

Горчичный на фиолетовом фоне… А ведь как смотрится! Горчичные плинтусы, металлическое кресло из тонких прутьев, рисунок на стене и шарф на вешалке рядом с фиолетовым комодом. Услада для поклонников Поля Гогена.

Фото: casaycolor.com

Пурпурный напарник

А вот и пурпурные шторы, стулья, диван, ковер и подушка на фоне горчичных стен. Никто никого не перебивает, никто ни на кого не кричит. Да, интерьер колоритный, но не все же ему быть аристократически бесстрастным. Иногда можно и с задоринкой.