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Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идей


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Горчичный цвет… И не желтый, и не коричневый. С каким-то своим, удивительно притягательным очарованием. С чем же он сочетается?

Горчичный — цвет спелых зерен горчицы. У него богатая палитра теплых оттенков — от светло-желтого до темно-желтого с примесью коричневого. Иногда есть проблески зеленого. Это насыщенный, сложный цвет, настроение которого зависит от площади и освещения комнаты. Он любит большие залы и обилие света, становясь медово-золотым. Тогда он дарит ощущение умиротворения, достатка и уюта. В маленьких и тусклых помещениях он ведет себя капризно, оборачиваясь неприятным грязно-коричневым отливом. Роскошный горчичный способен украсить интерьер любой комнаты. В каждый стиль, от бохо и классики до авангарда и минимализма, горчичные аксессуары и мебель добавят нотки благородного изящества. И здесь главное — не перестараться.

Стены, шторы, ковер, диван, кресла, подушки, покрывала — все это может быть горчичным, но не в одной комнате. Горчичный — цветовая доминанта и настоятельно требует обрамления другими красками. Иначе он «теряется» в самом себе, заглушает себя и оказывает не тонизирующее, а подавляющее воздействие. Он хорошо сочетается со многими цветами, как спокойными, нейтральными, так и не менее сильными и глубокими. Студия дизайна интерьеров ReRooms рассказывает, как правильно ввести горчичный цвет в оформление квартиры.  чный — цвет спелых зерен горчицы. У него богатая палитра теплых оттенков — от светло-желтого до темно-желтого с примесью коричневого. Иногда есть проблески зеленого. Это насыщенный, сложный цвет, настроение которого зависит от площади и освещения комнаты. Он любит большие залы и обилие света, становясь медово-золотым. Тогда он дарит ощущение умиротворения, достатка и уюта. В маленьких и тусклых помещениях он ведет себя капризно, оборачиваясь неприятным грязно-коричневым отливом. Роскошный горчичный способен украсить интерьер любой комнаты. В каждый стиль, от бохо и классики до авангарда и минимализма, горчичные аксессуары и мебель добавят нотки благородного изящества. И здесь главное — не перестараться.

Стены, шторы, ковер, диван, кресла, подушки, покрывала — все это может быть горчичным, но не в одной комнате. Горчичный — цветовая доминанта и настоятельно требует обрамления другими красками. Иначе он «теряется» в самом себе, заглушает себя и оказывает не тонизирующее, а подавляющее воздействие. Он хорошо сочетается со многими цветами, как спокойными, нейтральными, так и не менее сильными и глубокими. Студия дизайна интерьеров ReRooms рассказывает, как правильно ввести горчичный цвет в оформление квартиры.  

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Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: adelaparvu.com

Серый брат

Серый цвет, сам по себе маловыразительный и скучноватый, предстает замечательным партнером для горчичного. Это сочетание — самое тиражируемое в дизайне квартир последних лет. Интерьер в серо-горчичных тонах получается сдержанным и лаконичным и при этом не тоскливым.

Фото № 2: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: blog.2019homedesign.com

На сером фоне

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Замечателен вариант интерьера с горчичной мебелью, аксессуарами и декором на фоне серых стен и пола. Выдержанный и надежный.

Фото № 3: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: garciabenthien.com

С серой мебелью и аксессуарами

А вот серый диван на фоне горчичной стены был бы незаметен, если бы не поддерживался серым ковром и журнальным столиком со столешницей из серого мрамора. Яркая стена перекликается с мягким пуфом и диванными подушками. Вместе — гармоничный ансамбль.

Фото № 4: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: littlefiatbigadventure.com

Белый друг

Горчичный с белым — второе по популярности сочетание. Белый делает горчичный более светлым и свежим, а горчичный подчеркивает чистоту и элегантность белого.

Фото № 5: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: startbusiness.me

На белом фоне

Горчичные портьеры на фоне белого тюля выгодно обрамляют окно детской. Их поддерживает горчичный валик на белой софе, желто-коричневый рисунок на ковре и декоративной подушке.

Фото № 6: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: nengen.club

С белой мебелью

Белый шкаф и белая дверь на фоне желтой с зеленым отливом стены выгодно очерчены. Противоположная стена и коврики в том же цвете усиливают творчески небрежную атмосферу спальни для подростка.  

Фото № 7: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: mkumodels.com

Черный оппонент

Хорош горчичный цвет и в комплекте с черным. Здесь нет той искрящейся радости, как в сочетании с белым, зато есть основательность и практичность.

Фото № 8: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: maltaeurovision2011.com

Бежевый партнер

Горчичный с бежевым — воплощенная респектабельность. В квартире с таким цветовым оформлением нет финансовых проблем, как нет и бурных эмоций. Здесь все уравновешенно и продуманно. И при этом не пресно.  

Фото № 9: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: slubne-suknie.info

Коричневый компаньон

Соединение двух теплых оттенков — это мило. Нет ничего необычного, все просто, понятно и приятно. Без неожиданностей. Но ведь надо и от них где-то отдыхать. А где, как не дома?  

Фото № 10: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: imagebin.me

Шоколадный гость

Редкий пример такого насыщенного горчичного интерьера: стены, потолок, двери, шторы, даже кресла в разных оттенках спелых семян горчицы. А посреди — шоколадный диван, вальяжный и горделивый. Он здесь явно к месту. И обилие горчичного уже не так режет глаза.

Фото № 11: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: cheatersutopia.com

Экзотический венге

Венге, как и горчичный, способен облагородить любой интерьер. Им достаточно простых форм и линий, чтобы комната стала незаурядной. Вместе же они верно служат минимализму. Когда встречаются венге и горчичный — зачем много мебели и декора?

Фото № 12: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: suncityvillas.com

Сиреневый стражник

Горчичные стулья на фоне светло-сиреневых стен создают ощущение солнечного мартовского дня, когда сходит последний снег и вот-вот проклюнутся первые подснежники. Нежно и вдохновляюще.

Фото № 13: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: apartmenttherapy.com

Розовый интриган

Если хотите создать богемный, немного небрежный и при этом стильный интерьер, соедините горчичный с розовым. Да-да, именно горчичный с розовым. И чтобы стены с розовыми разводами, и кресло кричало: «я для Барби!». И нет, это не вульгарно. В любой сомнительный интерьер горчичный добавит благородного изящества.

Фото № 14: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: nuevo-estilo.micasarevista.com

Оранжевый сосед

Считаете, что горчичный и оранжевый — слишком близкие по спектру цвета и будут заглушать друг друга? Отнюдь. Они вполне могут ужиться в одной комнате, просто интерьер получится беззаботно радостным. Такой, какой и желателен для детской.  

Фото № 15: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: picnorth.com

Красный смутьян

Еще одно сочетание для любителей ярких красок: красный диван на фоне горчичных стен. Кто сказал, что так нельзя? Посмотрите и решите сами.

Фото № 16: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: bwncy.com

Синий избранник

Синий и горчичный… Ух, дух захватывает! Сколько демонстративного достоинства, сколько скрытой страсти! В таком интерьере воображению есть где разгуляться.

Фото № 17: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: indizajn.rtl.hr

Голубой помощник

Разве, глядя на этот интерьер, можно сказать, что холодным и теплым оттенкам не по пути? Они прекрасно сочетаются, когда речь заходит о горчичном и голубом. Теплые стены согревают комнату, небесная прохлада мебели остужает. В целом — безмятежный летний день.  

Фото № 18: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: phillipjeffries.com

Зеленый коллега

Иногда не обязательно окрашивать стены и долгими часами выбирать мебель, чтобы дополнить горчичный. Достаточно зеленого рисунка на подушке, зелени на картине и живых тюльпанов в вазе. И вуаля! Цветовое оформление гостиной готово.

Фото № 19: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: koltuks.com

Фиолетовый провокатор

Горчичный на фиолетовом фоне… А ведь как смотрится! Горчичные плинтусы, металлическое кресло из тонких прутьев, рисунок на стене и шарф на вешалке рядом с фиолетовым комодом. Услада для поклонников Поля Гогена.

Фото № 20: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: casaycolor.com

Пурпурный напарник

А вот и пурпурные шторы, стулья, диван, ковер и подушка на фоне горчичных стен. Никто никого не перебивает, никто ни на кого не кричит. Да, интерьер колоритный, но не все же ему быть аристократически бесстрастным. Иногда можно и с задоринкой.   

Фото № 21: Горчичный цвет в интерьере квартиры: 20 ярких идейФото: houseandgarden.co.uk

#Квартира#советы дизайнеров#Горчичный цвет
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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