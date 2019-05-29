Чем заменить прикроватные тумбочки: 10 оригинальных идей

Использование винтажных чемоданов в качестве прикроватной тумбочки и комодов — нестареющий тренд. Если у вас дома пылятся раритетные красивые чемоданы, не спешите их выкидывать. Дайте им второй шанс и используйте в качестве тумбочки. Главное, чтобы каркас и стенки были плотными и жесткими.

С таким элементом декора ваш интерьер приобретет индивидуальность и в нем появится своя история. Использовать вещи не по назначению очень полезно. Дизайнеры обожают этот прием, ведь он сразу привлекает внимание. Использовать сундук в интерьере не только оригинально, но и очень практично. Он обеспечит отличное хранение как сверху, на крышке, так и внутри (здесь можно хранить постельное белье или полотенца).

Использование винтажных чемоданов в качестве прикроватной тумбочки и комодов — нестареющий тренд. Если у вас дома пылятся раритетные красивые чемоданы, не спешите их выкидывать. Дайте им второй шанс и используйте в качестве тумбочки. Главное, чтобы каркас и стенки были плотными и жесткими.ень много времени проводим в спальне, и иногда нам важно разнообразить здесь интерьер. Сделать это можно очень просто. Например, заменить прикроватную тумбочку . Хотите, чтобы она была не простым и однотонным предметом мебели, а оригинальным элементом декора и привлекала к себе внимание? Тогда наша подборка именно для вас. ReRooms подготовил десять интересных идей такого преображения спальни для воплощения любого дизайн проекта дома .

С таким элементом декора ваш интерьер приобретет индивидуальность и в нем появится своя история. Использовать вещи не по назначению очень полезно. Дизайнеры обожают этот прием, ведь он сразу привлекает внимание. Использовать сундук в интерьере не только оригинально, но и очень практично. Он обеспечит отличное хранение как сверху, на крышке, так и внутри (здесь можно хранить постельное белье или полотенца).

Мы очень много времени проводим в спальне, и иногда нам важно разнообразить здесь интерьер. Сделать это можно очень просто. Например, заменить прикроватную тумбочку . Хотите, чтобы она была не простым и однотонным предметом мебели, а оригинальным элементом декора и привлекала к себе внимание? Тогда наша подборка именно для вас. ReRooms подготовил десять интересных идей такого преображения спальни для воплощения любого дизайн проекта дома .

Достоинство чемоданов — вместительность. Внутри удобно хранить постельное белье и другие мелочи для вашей спальни.

Тумба Rupel 44 264 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: homedit.com

1 /2 Фото: freshome.com

2 /2

3. Стул

Такой вариант подойдет вам, если вы не храните большое количество предметов внутри тумбочки и на ней, а используете лишь под мелочи (например, телефон, будильник или книжку). Во-первых, вы задействуете сиденье, а во-вторых, можно воспользоваться спинкой стула, на которую вы повесите вещи. Стулья легкие, не занимают много места, их просто декорировать и придавать им новый облик: достаточно окрасить ножки в яркий цвет — и вы получите новый предмет интерьера. Нужна дополнительная полка? Не проблема. Положите на перекладины между ножками плотный картон или фанерный лист — вуаля, все готово.

Стул Octo 14 290 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: jutarnji.hr

1 /2 Фото: cdn3.cdnme.se

2 /2

4. Ящики

Оригинальная альтернатива тумбочке — старые ящики. Этот декоративный предмет мебели позволит вам создать интересный интерьер. Для того чтобы преобразить ящик, просто перекрасьте его в другой цвет или нарисуйте на нем с помощью трафарета геометрические фигуры. Плюс такой «тумбочки» — это вместительность. Если поставить ящик набок, вы сможете положить вещи не только на верхнюю перегородку, но и внутрь. Если прикрутить к ящику колесики, его можно будет с легкостью перемещать по комнате.

Тумба (FE10-2484) 42 020 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: vivadecora.com.br

1 /2 Фото: vivadecora.com.br

2 /2

5. Бочки

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Перевернутая металлическая бочка станет экстравагантной прикроватной тумбочкой. Для того чтобы бочка-тумбочка прослужила долго, обработайте ее антикоррозийным составом. Стенки бочки-тумбочки можно самостоятельно окрасить аэрозольной краской или нанести надписи с помощью трафарета.

Тумба Componibili с тремя отсеками 5 490 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: i0.wp.com

1 /2 Фото: hips.hearstapps.com

2 /2

6. Подвесные конструкции

Если вдруг у вас нет свободного места на полу, а тумбочка очень нужна, у нас есть решение. Просто прикрепите небольшую столешницу и несколько тросиков к потолку или стене — и прикроватная тумбочка готова. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, для этого вам понадобится основа (деревянный спил или поднос). В качестве тросиков используйте крепкую веревку. Если хотите сделать интересную композицию, подвесьте два столика на разной высоте.

Полка из сосны и сизаля MARÉO 3 249 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: w0rld.ml

1 /2 Фото: casaydiseno.com

2 /2

7. Бетонные блоки

Считаете, что использовать сундуки или бочки в качестве тумбочек — это сумасшествие? Мы готовы удивить вас еще больше. Строительный магазин ждет вас с распростертыми объятиями. Там можно купить бетонные блоки, которые отлично подойдут на роль тумбочек. Внутри у них есть перегородки, которые можно использовать в качестве полочек. На фотографии ниже такая тумбочка собрана из трех блоков, однако если вы ограничены в пространстве, то хватит и одного.

Такая тумбочка идеально впишется в интерьер спальни в стиле лофт. Если пористая поверхность кажется недостаточно привлекательной, ее можно покрыть акриловым лаком.

Фото: i0.wp.com

1 /2 Фото: happynest.vn

2 /2

8. Лестницы

Маленькая лесенка станет не только оригинальным элементом декора, но и будет выполнять практическую функцию. На нее можно поставить книжки или журналы, которые вы читаете перед сном, стакан воды, будильник или положить телефон. Здесь найдется место для всего, что вам нужно иметь под рукой. Вместительность лестницы зависит от количества ступенек. Советуем выбирать небольшие модели с двумя-тремя ступеньками. Они не займут много места и на них поместятся все вещи.

Еще одно достоинство лестницы — ее можно декорировать различными вещами, например:

статуэтками,

живыми цветами, которые могут быть как в горшках, так и обернуты вокруг лестницы,

лампами,

подсвечниками.

Окрасьте лестницу в необычный цвет — и привнесите в интерьер яркий акцент.

Стремянка БЕКВЭМ, три ступеньки 2 799 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: vivadecora.com.br

1 /2 Фото: n.sinaimg.cn

2 /2

9. Пуфики

Место прикроватного столика легко займет пуф. Он сможет выполнять как свою прямую функцию, так и функцию хранения. Очень много вещей на нем не поместится, но вы с легкостью сможете положить несколько книжек или телефон. Такой подход хорош для небольшой спальни, в которой чаще приходится отдавать предпочтение многофункциональным решениям.

Для того чтобы пуф не сливался с окружающим интерьером и стал необычной частью декора, купите яркий чехол с геометрическими рисунками.

Фото: designferia.com

1 /2 Фото: we-are-scout.com

2 /2

10. Пеньки

Для того чтобы придать вашей квартире природного колорита, не нужно заставлять все помещения ветками и пнями. Для достижения этой цели будет достаточно привнести один-два натуральных элемента, которые освежат современный интерьер квартиры. Речь идет о тумбочке в виде пня. Он отлично впишется в любой стиль, особенно в скандинавский интерьер, минимализм, эко или индустриальный лофт.

Пенек будет играть больше декоративную роль, чем функциональную. Внутрь ничего не положишь, да и сверху мало что поместится. Однако он отлично подойдет на роль табурета — если прикрутить к нему колесики, то передвигать такой столик-табурет станет намного удобнее. Привнесите в ваш дом частичку живой природы.

Столик-табурет из цельного пня 12 000 руб.* Купить *Цена может измениться