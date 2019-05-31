Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решений

Если вы обладатель небольшой однокомнатной квартиры, мы поможем с ее обустройством. Вам обязательно понравится какой-то вариант из тех, что мы собрали сегодня!
Как оформить однокомнатную квартиру площадью около 40 метров, чтобы она была удобной, красивой и практичной? Этот вопрос интересует многих владельцев малогабаритных помещений. Мы подобрали для вас десять вариантов оригинальной оптимизации небольшого пространства.
1. Дверь-купе
Пример ремонта однокомнатной квартиры площадью 40 метров вы можете посмотреть на фото ниже — дизайн выполнен в скандинавском стиле. Двери-купе отлично подошли для зонирования. Чтобы не загромождать пространство, дизайнеры выбрали стеклянные двери. Возможно использование и зеркальных.
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2. Тумба
Классический дизайн интерьера как нельзя лучше подойдет для небольшой однокомнатной квартиры — здесь используется сдержанная цветовая гамма и большое количество светильников. Установите основательную деревянную тумбу — она не только украсит помещение, но и будет функциональным элементом интерьера, который поможет отделить кухню от зоны отдыха.
3. Выделенная спальня
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4. Перегородка
В этом проекте стеклянная перегородка служит не только для зонирования — она выполняет функциональную роль. Встроенный телевизор, который можно поворачивать в нужную сторону, найдет себе здесь место. На нее же можно прикрепить небольшие полки и повесить картины. Прозрачность перегородки сохранит объем и единство пространства.
5. Полки и стол
Перегородка, сконструированная из полок и стола, не только разделит комнату, но и будет практично использоваться. Отличный прием для малогабаритной квартиры!
6. Мебель
В этой однокомнатной квартире площадью 40 метров на подиуме со шторой сделали уютное спальное место с отделанными тканью стенами. Место под подиумом удобно использовать как систему хранения. Сэкономить пространство поможет малогабаритная и функциональная мебель: складные стулья, диван с выдвижными ящиками, навесные полки с органайзерами. Шкаф-купе с зеркалом не только визуально увеличит помещение, но и поможет сэкономить на отделочных материалах для стены, находящейся за ним. Если у вас в интерьере есть кирпичные стены, можно выкрасить их в белый цвет. Он сгладит грубость фактуры, добавит простора и освежит интерьер. Добавьте сюда дерево и яркие акценты — они придадут тепла и уюта.
7. Второй этаж
Современный интерьер, который оформили дизайнеры для этой однокомнатной квартиры, не получится реализовать в обычной пятиэтажке, но он отлично подойдет для помещения с высоким потолком. С помощью железной конструкции и деревянных балок можно соорудить второй этаж, где разместится уютное спальное место.
8. Спальное место
Еще один подобный пример дизайна однокомнатной квартиры площадью 40 метров. Если в вашей квартире нет высоких потолков, можно организовать место для сна над рабочей зоной или уголком для отдыха.
9. Стойка-стол
Дизайн в стиле минимализм в однокомнатной квартире — интересное решение. С помощью стойки-стола дизайнер выделил логические зоны, оформил стены полками, а над входом сделал спальное место. Черные элементы и желтый цвет — единственные акценты, которые делают дизайн «живым», и даже лестница смотрится как предмет декора. Отделка потолка и пола деревом согревает помещение и придает уюта.
10. Подвесная кровать
Недорогой и функциональный интерьер: подвесная конструкция под потолком не отличается по цене от обычной кровати, но она отлично сэкономит место. Обычные крепкие тумбы можно использовать в качестве лестницы.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники