Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решений

Пример ремонта однокомнатной квартиры площадью 40 метров вы можете посмотреть на фото ниже — дизайн выполнен в скандинавском стиле . Двери-купе отлично подошли для зонирования. Чтобы не загромождать пространство, дизайнеры выбрали стеклянные двери. Возможно использование и зеркальных.

Как оформить однокомнатную квартиру площадью около 40 метров, чтобы она была удобной, красивой и практичной? Этот вопрос интересует многих владельцев малогабаритных помещений. Мы подобрали для вас десять вариантов оригинальной оптимизации небольшого пространства.

Фото: lalafaty.com

2. Тумба

Классический дизайн интерьера как нельзя лучше подойдет для небольшой однокомнатной квартиры — здесь используется сдержанная цветовая гамма и большое количество светильников. Установите основательную деревянную тумбу — она не только украсит помещение, но и будет функциональным элементом интерьера, который поможет отделить кухню от зоны отдыха.

Фото: nuryapistore.blogspot.com

3. Выделенная спальня

Взгляните на дизайн-проект однокомнатной квартиры : спальню здесь спрятали за гипсокартонной стеной и плотной шторой. Достаточное количество общего и зонированного освещения, зеркала, а также прозрачные сетчатые стулья, не занимающие много места, помогут сделать визуально просторной скромную по размерам квартиру. Диван и стол отделяют зону отдыха от кухни. В дизайн-проекте применяются разные варианты отделки стен — это тоже помогает в зонировании пространства.

4. Перегородка

В этом проекте стеклянная перегородка служит не только для зонирования — она выполняет функциональную роль. Встроенный телевизор, который можно поворачивать в нужную сторону, найдет себе здесь место. На нее же можно прикрепить небольшие полки и повесить картины. Прозрачность перегородки сохранит объем и единство пространства.

Фото: benishop.co

5. Полки и стол

Перегородка, сконструированная из полок и стола, не только разделит комнату, но и будет практично использоваться. Отличный прием для малогабаритной квартиры!

Фото: memphite.com

6. Мебель

В этой однокомнатной квартире площадью 40 метров на подиуме со шторой сделали уютное спальное место с отделанными тканью стенами. Место под подиумом удобно использовать как систему хранения. Сэкономить пространство поможет малогабаритная и функциональная мебель: складные стулья, диван с выдвижными ящиками, навесные полки с органайзерами. Шкаф-купе с зеркалом не только визуально увеличит помещение, но и поможет сэкономить на отделочных материалах для стены, находящейся за ним. Если у вас в интерьере есть кирпичные стены, можно выкрасить их в белый цвет. Он сгладит грубость фактуры, добавит простора и освежит интерьер. Добавьте сюда дерево и яркие акценты — они придадут тепла и уюта.

7. Второй этаж

Современный интерьер, который оформили дизайнеры для этой однокомнатной квартиры, не получится реализовать в обычной пятиэтажке, но он отлично подойдет для помещения с высоким потолком. С помощью железной конструкции и деревянных балок можно соорудить второй этаж, где разместится уютное спальное место.

Фото: behance.net

8. Спальное место

Еще один подобный пример дизайна однокомнатной квартиры площадью 40 метров. Если в вашей квартире нет высоких потолков, можно организовать место для сна над рабочей зоной или уголком для отдыха.

Фото: gregkroleski.com

9. Стойка-стол

Дизайн в стиле минимализм в однокомнатной квартире — интересное решение. С помощью стойки-стола дизайнер выделил логические зоны, оформил стены полками, а над входом сделал спальное место. Черные элементы и желтый цвет — единственные акценты, которые делают дизайн «живым», и даже лестница смотрится как предмет декора. Отделка потолка и пола деревом согревает помещение и придает уюта.

Фото: new.rushi.net

10. Подвесная кровать

Недорогой и функциональный интерьер: подвесная конструкция под потолком не отличается по цене от обычной кровати, но она отлично сэкономит место. Обычные крепкие тумбы можно использовать в качестве лестницы.