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Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решений


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Если вы обладатель небольшой однокомнатной квартиры, мы поможем с ее обустройством. Вам обязательно понравится какой-то вариант из тех, что мы собрали сегодня!

Как оформить однокомнатную квартиру площадью около 40 метров, чтобы она была удобной, красивой и практичной? Этот вопрос интересует многих владельцев малогабаритных помещений. Мы подобрали для вас десять вариантов оригинальной оптимизации небольшого пространства.

1. Дверь-купе

Пример ремонта однокомнатной квартиры площадью 40 метров вы можете посмотреть на фото ниже — дизайн выполнен в скандинавском стиле. Двери-купе отлично подошли для зонирования. Чтобы не загромождать пространство, дизайнеры выбрали стеклянные двери. Возможно использование и зеркальных.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: lalafaty.com

2. Тумба

Классический дизайн интерьера как нельзя лучше подойдет для небольшой однокомнатной квартиры — здесь используется сдержанная цветовая гамма и большое количество светильников. Установите основательную деревянную тумбу — она не только украсит помещение, но и будет функциональным элементом интерьера, который поможет отделить кухню от зоны отдыха.

Фото № 2: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: nuryapistore.blogspot.com

3. Выделенная спальня

Взгляните на дизайн-проект однокомнатной квартиры: спальню здесь спрятали за гипсокартонной стеной и плотной шторой. Достаточное количество общего и зонированного освещения, зеркала, а также прозрачные сетчатые стулья, не занимающие много места, помогут сделать визуально просторной скромную по размерам квартиру. Диван и стол отделяют зону отдыха от кухни. В дизайн-проекте применяются разные варианты отделки стен — это тоже помогает в зонировании пространства.


behance.net
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behance.net
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behance.net
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behance.net
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4. Перегородка

В этом проекте стеклянная перегородка служит не только для зонирования — она выполняет функциональную роль. Встроенный телевизор, который можно поворачивать в нужную сторону, найдет себе здесь место. На нее же можно прикрепить небольшие полки и повесить картины. Прозрачность перегородки сохранит объем и единство пространства.

Фото № 3: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: benishop.co

5. Полки и стол

Перегородка, сконструированная из полок и стола, не только разделит комнату, но и будет практично использоваться. Отличный прием для малогабаритной квартиры!

Фото № 4: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: memphite.com

6. Мебель

В этой однокомнатной квартире площадью 40 метров на подиуме со шторой сделали уютное спальное место с отделанными тканью стенами. Место под подиумом удобно использовать как систему хранения. Сэкономить пространство поможет малогабаритная и функциональная мебель: складные стулья, диван с выдвижными ящиками, навесные полки с органайзерами. Шкаф-купе с зеркалом не только визуально увеличит помещение, но и поможет сэкономить на отделочных материалах для стены, находящейся за ним. Если у вас в интерьере есть кирпичные стены, можно выкрасить их в белый цвет. Он сгладит грубость фактуры, добавит простора и освежит интерьер. Добавьте сюда дерево и яркие акценты — они придадут тепла и уюта. 


happylife.in.ua
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happylife.in.ua
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7. Второй этаж

Современный интерьер, который оформили дизайнеры для этой однокомнатной квартиры, не получится реализовать в обычной пятиэтажке, но он отлично подойдет для помещения с высоким потолком. С помощью железной конструкции и деревянных балок можно соорудить второй этаж, где разместится уютное спальное место.

Фото № 5: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: behance.net

8. Спальное место

Еще один подобный пример дизайна однокомнатной квартиры площадью 40 метров. Если в вашей квартире нет высоких потолков, можно организовать место для сна над рабочей зоной или уголком для отдыха.

Фото № 6: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: gregkroleski.com 

9. Стойка-стол

Дизайн в стиле минимализм в однокомнатной квартире — интересное решение. С помощью стойки-стола дизайнер выделил логические зоны, оформил стены полками, а над входом сделал спальное место. Черные элементы и желтый цвет — единственные акценты, которые делают дизайн «живым», и даже лестница смотрится как предмет декора. Отделка потолка и пола деревом согревает помещение и придает уюта.

Фото № 7: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: new.rushi.net

10. Подвесная кровать

Недорогой и функциональный интерьер: подвесная конструкция под потолком не отличается по цене от обычной кровати, но она отлично сэкономит место. Обычные крепкие тумбы можно использовать в качестве лестницы.

Фото № 8: Дизайн однокомнатной квартиры площадью 40 метров: 10 удачных решенийФото: lifeedited.com

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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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