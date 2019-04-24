Дизайн однокомнатной квартиры с акцентной стеной

Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.

Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.омнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.

Однокомнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.

Согласитесь, дизайн запоминающийся и интересный! О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Прихожая

Небольшая прихожая оформлена довольно минималистично. Вместо шкафа дизайнеры обустроили широкую функциональную вешалку, которая не занимает много места.

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Стены выкрашены в светло-серые, бежевые и салатовые оттенки, которые уже в начале квартиры задают характер ее оформления.

Гостиная-спальня

Цвета, использованные в оформлении прихожей, повторяются в отделке и меблировке гостиной, однако здесь преобладают более яркие оттенки.

Главный акцент сделан на темно-зеленую стену в гостиной. Она отвлекает внимание от небольшой площади комнаты. Дверь специально выполнена в том же цвете для того, чтобы целостность стены не была нарушена. Светлые постеры и дополнительная подсветка, размещенные на стене, отвлекают от темного цвета, поэтому она не кажется мрачной.

Обратите внимание на зеркала, встроенные в дверцы шкафа. Они создают иллюзию дополнительного пространства. И зеленая стена, отражающаяся в них, кажется бесконечной. Благодаря этому комната кажется больше. Вертикальные деревянные полоски в оформлении тоже выполняют функцию визуального увеличения комнаты — они делают потолок выше.

Детали оформления заслуживают отдельного внимания. Дизайнерам удалось выделить в комнате зону для занятий спортом. Черно-белый турник в тех же цветах, что и рамки на стене, отлично вписался в интерьер комнаты.

Для экономии пространства спальное место сделано в виде дивана. Обилие декоративных подушек и большое зеленое растение завершают картину, добавляя помещению уюта.

Ванная

Санузел и ванная объединены. За счет этого дизайнерам удалось расположить в ванной стиральную машинку. Прозрачная дверца душевой кабины практически незаметна, поэтому помещение кажется более просторным, чем оно есть на самом деле. Подвесная тумба под раковину и подвесной туалет позволяют создать визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.

Функциональный стеллаж из дерева, которое преобладает во всем интерьере квартиры, служит связующим элементом интерьера и объединяет комнаты.

Кухня

Интерьер кухни построен по тому же принципу, что и в гостиной. Дверь выкрашена в одном цвете со стеной, поэтому она спрятана и не бросается в глаза. Кухня, как и все помещения квартиры, небольшая, поэтому дизайнеры тоже старались визуально ее увеличить. Они использовали в оформлении обои с вертикальной полоской, высокую мебель до потолка и тонкие римские шторы.

Кухня выполнена в холодных серых цветах. Однако она не выглядит неуютной и холодной. Тепла ей добавляют деревянные панели гарнитура, подсвеченные с помощью встроенных светодиодных лент. Декоративные зеленые растения на подоконнике и столе связывают интерьер кухни с общим цветовым решением квартиры.

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно посмотреть здесь .



