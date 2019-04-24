Дизайн однокомнатной квартиры с акцентной стеной

Показываем, как уютно и стильно дизайнеры ReRooms оформили небольшую однокомнатную квартиру.
Однокомнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.
Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.омнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.
Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.
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Согласитесь, дизайн запоминающийся и интересный! О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.
Прихожая
Небольшая прихожая оформлена довольно минималистично. Вместо шкафа дизайнеры обустроили широкую функциональную вешалку, которая не занимает много места.
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Стены выкрашены в светло-серые, бежевые и салатовые оттенки, которые уже в начале квартиры задают характер ее оформления.
Гостиная-спальня
Цвета, использованные в оформлении прихожей, повторяются в отделке и меблировке гостиной, однако здесь преобладают более яркие оттенки.
Главный акцент сделан на темно-зеленую стену в гостиной. Она отвлекает внимание от небольшой площади комнаты. Дверь специально выполнена в том же цвете для того, чтобы целостность стены не была нарушена. Светлые постеры и дополнительная подсветка, размещенные на стене, отвлекают от темного цвета, поэтому она не кажется мрачной.
Обратите внимание на зеркала, встроенные в дверцы шкафа. Они создают иллюзию дополнительного пространства. И зеленая стена, отражающаяся в них, кажется бесконечной. Благодаря этому комната кажется больше. Вертикальные деревянные полоски в оформлении тоже выполняют функцию визуального увеличения комнаты — они делают потолок выше.
Детали оформления заслуживают отдельного внимания. Дизайнерам удалось выделить в комнате зону для занятий спортом. Черно-белый турник в тех же цветах, что и рамки на стене, отлично вписался в интерьер комнаты.
Для экономии пространства спальное место сделано в виде дивана. Обилие декоративных подушек и большое зеленое растение завершают картину, добавляя помещению уюта.
Ванная
Санузел и ванная объединены. За счет этого дизайнерам удалось расположить в ванной стиральную машинку. Прозрачная дверца душевой кабины практически незаметна, поэтому помещение кажется более просторным, чем оно есть на самом деле. Подвесная тумба под раковину и подвесной туалет позволяют создать визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.
Функциональный стеллаж из дерева, которое преобладает во всем интерьере квартиры, служит связующим элементом интерьера и объединяет комнаты.
Кухня
Интерьер кухни построен по тому же принципу, что и в гостиной. Дверь выкрашена в одном цвете со стеной, поэтому она спрятана и не бросается в глаза. Кухня, как и все помещения квартиры, небольшая, поэтому дизайнеры тоже старались визуально ее увеличить. Они использовали в оформлении обои с вертикальной полоской, высокую мебель до потолка и тонкие римские шторы.
Кухня выполнена в холодных серых цветах. Однако она не выглядит неуютной и холодной. Тепла ей добавляют деревянные панели гарнитура, подсвеченные с помощью встроенных светодиодных лент. Декоративные зеленые растения на подоконнике и столе связывают интерьер кухни с общим цветовым решением квартиры.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники