Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн однокомнатной квартиры с акцентной стеной


1921
Получить образец дизайн-проекта

Показываем, как уютно и стильно дизайнеры ReRooms оформили небольшую однокомнатную квартиру.

Однокомнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.

Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.омнатная квартира площадью 31 метр хорошо подойдет для небольшой семьи или для молодого человека, который решил жить самостоятельно. Современный стиль оформления отлично подойдет под запросы таких жильцов: он показывает характер хозяев и нежелание иметь жилье с обычным интерьером.

Дизайнерам ReRooms удалось уловить это настроение и воплотить его в виде смелого и необычного решения — акцентной стены темно-зеленого цвета.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Согласитесь, дизайн запоминающийся и интересный! О нюансах оформления каждой комнаты рассказываем подробно.

Прихожая

Небольшая прихожая оформлена довольно минималистично. Вместо шкафа дизайнеры обустроили широкую функциональную вешалку, которая не занимает много места.

Фото № 1: Дизайн однокомнатной квартиры с акцентной стеной

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Стены выкрашены в светло-серые, бежевые и салатовые оттенки, которые уже в начале квартиры задают характер ее оформления.

Гостиная-спальня

Цвета, использованные в оформлении прихожей, повторяются в отделке и меблировке гостиной, однако здесь преобладают более яркие оттенки.

Главный акцент сделан на темно-зеленую стену в гостиной. Она отвлекает внимание от небольшой площади комнаты. Дверь специально выполнена в том же цвете для того, чтобы целостность стены не была нарушена. Светлые постеры и дополнительная подсветка, размещенные на стене, отвлекают от темного цвета, поэтому она не кажется мрачной.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Обратите внимание на зеркала, встроенные в дверцы шкафа. Они создают иллюзию дополнительного пространства. И зеленая стена, отражающаяся в них, кажется бесконечной. Благодаря этому комната кажется больше. Вертикальные деревянные полоски в оформлении тоже выполняют функцию визуального увеличения комнаты — они делают потолок выше.

Фото № 2: Дизайн однокомнатной квартиры с акцентной стеной

Детали оформления заслуживают отдельного внимания. Дизайнерам удалось выделить в комнате зону для занятий спортом. Черно-белый турник в тех же цветах, что и рамки на стене, отлично вписался в интерьер комнаты.

Для экономии пространства спальное место сделано в виде дивана. Обилие декоративных подушек и большое зеленое растение завершают картину, добавляя помещению уюта.

Ванная

Санузел и ванная объединены. За счет этого дизайнерам удалось расположить в ванной стиральную машинку. Прозрачная дверца душевой кабины практически незаметна, поэтому помещение кажется более просторным, чем оно есть на самом деле. Подвесная тумба под раковину и подвесной туалет позволяют создать визуальный эффект свободного пола, что тоже расширяет комнату.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Функциональный стеллаж из дерева, которое преобладает во всем интерьере квартиры, служит связующим элементом интерьера и объединяет комнаты.

Кухня

Интерьер кухни построен по тому же принципу, что и в гостиной. Дверь выкрашена в одном цвете со стеной, поэтому она спрятана и не бросается в глаза. Кухня, как и все помещения квартиры, небольшая, поэтому дизайнеры тоже старались визуально ее увеличить. Они использовали в оформлении обои с вертикальной полоской, высокую мебель до потолка и тонкие римские шторы.


rerooms.ru
1/2

rerooms.ru
2/2

Кухня выполнена в холодных серых цветах. Однако она не выглядит неуютной и холодной. Тепла ей добавляют деревянные панели гарнитура, подсвеченные с помощью встроенных светодиодных лент. Декоративные зеленые растения на подоконнике и столе связывают интерьер кухни с общим цветовым решением квартиры.

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные при создании интерьера, можно посмотреть здесь.


Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия