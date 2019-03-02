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Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советов


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Как создать уютный и функциональный интерьер, непохожий на каморку Гарри Поттера под лестницей, рассказывает ReRooms.

На первый взгляд может показаться, что дизайн очень маленькой спальни — это не проблема. Ведь это комната для сна и отдыха, поэтому достаточно кровати и тумбы для лампы. Да, в идеале это так. Или если это хостел: переночевать, взять рюкзак и ехать в город — осматривать достопримечательности. Но в реальности дома даже крохотная спальня обычно выполняет роль и гардероба, и кабинета. То есть помимо спального места здесь должен быть вместительный шкаф, рабочий стол и стул, полки. У нас есть идеи для маленькой спальни: как все учесть и сохранить стильным интерьер.

1. Игра светлых и темных тонов

Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, а темные — наоборот. Но есть нюансы. В дизайне спальни маленького размера учитывайте форму помещения. Если это узкая комната, стены можно визуально раздвинуть с помощью темных тонов. Так оформление маленькой спальни будет эффективнее. Для этого можно выбрать интерьерную краску, фактурную штукатурку, настенную плитку или ламинат, а также обои.рвый взгляд может показаться, что дизайн очень маленькой спальни — это не проблема. Ведь это комната для сна и отдыха, поэтому достаточно кровати и тумбы для лампы. Да, в идеале это так. Или если это хостел: переночевать, взять рюкзак и ехать в город — осматривать достопримечательности. Но в реальности дома даже крохотная спальня обычно выполняет роль и гардероба, и кабинета. То есть помимо спального места здесь должен быть вместительный шкаф, рабочий стол и стул, полки. У нас есть идеи для маленькой спальни: как все учесть и сохранить стильным интерьер.

1. Игра светлых и темных тонов

Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, а темные — наоборот. Но есть нюансы. В дизайне спальни маленького размера учитывайте форму помещения. Если это узкая комната, стены можно визуально раздвинуть с помощью темных тонов. Так оформление маленькой спальни будет эффективнее. Для этого можно выбрать интерьерную краску, фактурную штукатурку, настенную плитку или ламинат, а также обои.

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Фото № 1: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

2. Функциональная мебель

Как обставить маленькую спальню, чтобы хватило пространства для всех ключевых элементов? Выбирайте мебель, которая может выполнять сразу 2-3 роли в интерьере. Например, оптимальное решение для маленькой спальни — кровать с выдвижными полками для белья и других вещей. Стол тоже должен иметь достаточное количество ящиков. Иногда этого хватает, чтобы не загромождать комнату платяным шкафом и обойтись стойкой для нескольких комплектов одежды. Так у вас будет минимум мебели в маленькой спальне и больше свободного пространства, нужного для комфорта.

Фото № 2: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

3. Расположение и размеры шкафов

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Порой шкаф для маленькой спальни все равно нужен. Особенно если у вас много одежды или других предметов, которые вы храните в этой комнате. Или если это дизайн маленькой спальни для двоих. Но тогда должен быть компактный вариант с продуманной системой хранения. Например, слишком массивный шкаф-купе не подходит для дизайна спальни в малогабаритной квартире. Большую часть одежды, кроме верхней, можно аккуратно сложить. Вы сохраните так много места в шкафу. А это значит, что сможете обойтись пеналом или распашной моделью не более 160 сантиметров шириной. Для оформления маленькой спальни можно выбрать и более оригинальное решение — шкаф до потолка (лучше одного цвета со стеной).

Фото № 3: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

4. Другие варианты мебели

Речь о нетрадиционных предметах мебели, которые способны сделать дизайн маленькой спальни максимально удачным с сохранением свободного пространства в комнате. Это кровать с подъемным механизмом, шкаф-кровать, кровать-чердак. В список можно добавить складные столы и другую мебель с аналогичными функциями. Благодаря таким решениям интерьер маленькой спальни выглядит современно. 

Фото № 4: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

5. Правильное освещение

Для того чтобы сделать маленькую спальню удобной как для отдыха, так и для работы (например за компьютером или швейной машинкой), можно зонировать помещение с помощью освещения. Как и любая другая комната с небольшой площадью, мини-спальня должна быть хорошо освещена. Помимо основного источника искусственного света, потолочной люстры, установите настенные светильники. Лампами и спотами оборудуйте рабочую зону. У вас получится простой, но эффективный дизайн маленькой спальни.

Фото № 5: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

6. Используйте зеркала

Это проверенная дизайнерская идея для маленькой спальни. Как известно, зеркала позволяют визуально увеличить имеющееся пространство. И чтобы не занимать ими стены, которые нужны для мебели, можно выбирать шкафы с высокими зеркалами, изголовье кровати. Интерьер небольшой спальни станет интереснее, если добавить зеркальные элементы на потолок.

Фото № 6: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

7. Текстиль и ковры

Как еще обустроить маленькую спальню? Комната предназначена главным образом для отдыха, сна. Здесь должно быть уютно. Поэтому старайтесь добавить текстильный декор в маленькую спальню (фото ниже). К примеру, стильно смотрятся шторы, интерьерные подушки и покрывало в единой гамме. Ковер должен быть либо на всю комнату, либо занимать небольшой участок перед кроватью или окном. В противном случае он поделит комнату надвое, что зрительно уменьшит помещение. Интерьер небольшой комнаты должен быть продуман до мелочей. 

Фото № 7: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

8. Другие визуальные приемы

Как сделать уютной маленькую спальню? Помимо использования мягкого текстиля, есть хитрости, позволяющие зрительно увеличить пространство, сделав его тем самым комфортнее. При ремонте в маленькой спальне (фото вариантов ниже) учитывайте, что мелкие рисунки и принты визуально делают комнату больше. То есть вам помогут обои с маленькими узорами, тонкая паркетная доска, мозаика, плитка печворк. Уместны геометрические приемы — вертикальные линии поднимают потолок, а горизонтальные расширяют стены спальни в узкой маленькой комнате.

Фото № 8: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

9. Минимум декора

Дизайн небольшой спальни не должен пестреть декором и аксессуарами. Открытые полки с сувенирами, заставленный подоконник и стол — все это делает комнату неопрятной и тесной. Интерьер для маленькой спальни должен быть лаконичным. Достаточно картины, зеркала в легкой рамке, вазы для цветов на прикроватной тумбочке. Красивой маленькую спальню можно сделать при помощи дизайна стен, полов, стильной мебели, тонкого балдахина (фото ниже).

Фото № 9: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

10. Подходящие стили интерьера

Что учесть при разработке дизайна спальни небольшой площади? Выбор стиля интерьера. Есть направления, которые подразумевают приемы, несовместимые с малогабаритными помещениями. Например, дизайн маленькой спальни в стиле поп-арт, стимпанк (поищите фото в Сети) подразумевает кричащие цветовые акценты, множество деталей. В скандинавском дизайне, напротив, обилие света, лаконичность в аксессуарах.

Фото № 10: Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советовФото ReRooms

#дизайн#Спальня#Интерьер#Декор
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