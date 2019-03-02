Как оформить маленькую спальню, чтобы в ней было просторно: 10 советов

Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, а темные — наоборот. Но есть нюансы. В дизайне спальни маленького размера учитывайте форму помещения. Если это узкая комната, стены можно визуально раздвинуть с помощью темных тонов. Так оформление маленькой спальни будет эффективнее. Для этого можно выбрать интерьерную краску, фактурную штукатурку, настенную плитку или ламинат, а также обои.

Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство, а темные — наоборот. Но есть нюансы. В дизайне спальни маленького размера учитывайте форму помещения. Если это узкая комната, стены можно визуально раздвинуть с помощью темных тонов. Так оформление маленькой спальни будет эффективнее. Для этого можно выбрать интерьерную краску, фактурную штукатурку, настенную плитку или ламинат, а также обои.рвый взгляд может показаться, что дизайн очень маленькой спальни — это не проблема. Ведь это комната для сна и отдыха, поэтому достаточно кровати и тумбы для лампы. Да, в идеале это так. Или если это хостел: переночевать, взять рюкзак и ехать в город — осматривать достопримечательности. Но в реальности дома даже крохотная спальня обычно выполняет роль и гардероба, и кабинета. То есть помимо спального места здесь должен быть вместительный шкаф, рабочий стол и стул, полки. У нас есть идеи для маленькой спальни: как все учесть и сохранить стильным интерьер.

На первый взгляд может показаться, что дизайн очень маленькой спальни — это не проблема. Ведь это комната для сна и отдыха, поэтому достаточно кровати и тумбы для лампы. Да, в идеале это так. Или если это хостел: переночевать, взять рюкзак и ехать в город — осматривать достопримечательности. Но в реальности дома даже крохотная спальня обычно выполняет роль и гардероба, и кабинета. То есть помимо спального места здесь должен быть вместительный шкаф, рабочий стол и стул, полки. У нас есть идеи для маленькой спальни: как все учесть и сохранить стильным интерьер.

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2. Функциональная мебель

Как обставить маленькую спальню, чтобы хватило пространства для всех ключевых элементов? Выбирайте мебель, которая может выполнять сразу 2-3 роли в интерьере. Например, оптимальное решение для маленькой спальни — кровать с выдвижными полками для белья и других вещей. Стол тоже должен иметь достаточное количество ящиков. Иногда этого хватает, чтобы не загромождать комнату платяным шкафом и обойтись стойкой для нескольких комплектов одежды. Так у вас будет минимум мебели в маленькой спальне и больше свободного пространства, нужного для комфорта.

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3. Расположение и размеры шкафов

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Порой шкаф для маленькой спальни все равно нужен. Особенно если у вас много одежды или других предметов, которые вы храните в этой комнате. Или если это дизайн маленькой спальни для двоих. Но тогда должен быть компактный вариант с продуманной системой хранения. Например, слишком массивный шкаф-купе не подходит для дизайна спальни в малогабаритной квартире. Большую часть одежды, кроме верхней, можно аккуратно сложить. Вы сохраните так много места в шкафу. А это значит, что сможете обойтись пеналом или распашной моделью не более 160 сантиметров шириной. Для оформления маленькой спальни можно выбрать и более оригинальное решение — шкаф до потолка (лучше одного цвета со стеной).

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4. Другие варианты мебели

Речь о нетрадиционных предметах мебели, которые способны сделать дизайн маленькой спальни максимально удачным с сохранением свободного пространства в комнате. Это кровать с подъемным механизмом, шкаф-кровать, кровать-чердак. В список можно добавить складные столы и другую мебель с аналогичными функциями. Благодаря таким решениям интерьер маленькой спальни выглядит современно.

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5. Правильное освещение

Для того чтобы сделать маленькую спальню удобной как для отдыха, так и для работы (например за компьютером или швейной машинкой), можно зонировать помещение с помощью освещения. Как и любая другая комната с небольшой площадью, мини-спальня должна быть хорошо освещена. Помимо основного источника искусственного света, потолочной люстры, установите настенные светильники. Лампами и спотами оборудуйте рабочую зону. У вас получится простой, но эффективный дизайн маленькой спальни.

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6. Используйте зеркала

Это проверенная дизайнерская идея для маленькой спальни. Как известно, зеркала позволяют визуально увеличить имеющееся пространство. И чтобы не занимать ими стены, которые нужны для мебели, можно выбирать шкафы с высокими зеркалами, изголовье кровати. Интерьер небольшой спальни станет интереснее, если добавить зеркальные элементы на потолок.

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7. Текстиль и ковры

Как еще обустроить маленькую спальню? Комната предназначена главным образом для отдыха, сна. Здесь должно быть уютно. Поэтому старайтесь добавить текстильный декор в маленькую спальню (фото ниже). К примеру, стильно смотрятся шторы, интерьерные подушки и покрывало в единой гамме. Ковер должен быть либо на всю комнату, либо занимать небольшой участок перед кроватью или окном. В противном случае он поделит комнату надвое, что зрительно уменьшит помещение. Интерьер небольшой комнаты должен быть продуман до мелочей.

Фото ReRooms

8. Другие визуальные приемы

Как сделать уютной маленькую спальню? Помимо использования мягкого текстиля, есть хитрости, позволяющие зрительно увеличить пространство, сделав его тем самым комфортнее. При ремонте в маленькой спальне (фото вариантов ниже) учитывайте, что мелкие рисунки и принты визуально делают комнату больше. То есть вам помогут обои с маленькими узорами, тонкая паркетная доска, мозаика, плитка печворк. Уместны геометрические приемы — вертикальные линии поднимают потолок, а горизонтальные расширяют стены спальни в узкой маленькой комнате.

Фото ReRooms

9. Минимум декора

Дизайн небольшой спальни не должен пестреть декором и аксессуарами. Открытые полки с сувенирами, заставленный подоконник и стол — все это делает комнату неопрятной и тесной. Интерьер для маленькой спальни должен быть лаконичным. Достаточно картины, зеркала в легкой рамке, вазы для цветов на прикроватной тумбочке. Красивой маленькую спальню можно сделать при помощи дизайна стен, полов, стильной мебели, тонкого балдахина (фото ниже).

Фото ReRooms

10. Подходящие стили интерьера

Что учесть при разработке дизайна спальни небольшой площади? Выбор стиля интерьера. Есть направления, которые подразумевают приемы, несовместимые с малогабаритными помещениями. Например, дизайн маленькой спальни в стиле поп-арт, стимпанк (поищите фото в Сети) подразумевает кричащие цветовые акценты, множество деталей. В скандинавском дизайне, напротив, обилие света, лаконичность в аксессуарах.

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