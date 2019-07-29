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Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стиле


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Специалисты ReRooms выполнили дизайн-проект трехкомнатной квартиры для пары с ребенком.

Современный стиль — это строгость и простота форм, а также отсутствие большого количества цветов и оттенков. В таком интерьере должно быть много естественного света и функциональной мебели, допускается некоторое количество лаконичных аксессуаров. 

Квартира, о которой пойдет речь, тоже получилась довольно светлой, со спокойной цветовой гаммой. Хозяева оказались творческими людьми, и для них было важно ощущение легкости и воздушности в доме. Каждое помещение выполнено стильно и обрело индивидуальные черты. 

Коридор

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Коридор в квартире довольно большой, и это единственное помещение с темными стенами. Дизайнеры использовали здесь синюю краску. Белый потолок и белые двери в сочетании с хорошим освещением делают интерьер довольно светлым. 

Визуально коридор можно разделить на две части. Первая — входная группа, где пол выложен небольшой черной и белой плиткой разного размера. Из мебели здесь есть обувница у входа и небольшой угловой шкаф — оба предмета белого цвета и простой формы. Над обувницей дизайнеры повесили небольшое круглое зеркало с подсветкой, которое очень освежает пространство. Современный стиль, как мы помним, подразумевает отсутствие лишних предметов, и коридор идеально отвечает такому требованию.

Фото № 1: Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стилеФото: rerooms.ru

Вторая часть коридора более длинная и узкая. Стены украшены большими фотографиями в рамках. Их удачно освещает ряд точечных светильников, расположенных на потолке. В качестве напольного покрытия выбрали ламинат из натурального дуба — его глянцевая фактурная поверхность красиво отражает блики ламп и делает помещение светлее.

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Фото № 2: Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стилеФото: rerooms.ru

Кухня

Площадь кухни — 10 метров, на этом пространстве разместился гарнитур из двух частей и круглый обеденный стол с четырьмя стульями. Часть гарнитура, которая находится между дверью и окном, наполнена встроенной техникой: здесь есть СВЧ-печь, духовка и посудомоечная машина. Для холодильника нашлось место в другой части гарнитура. Интерьер кухни очень сдержанный и аккуратный. Серый цвет гарнитура разбавляется светлыми элементами мебели, благодаря этому помещение выглядит нескучно. Кухня получилась светлой — большое окно и люстра с тремя стеклянными подвесными плафонами способствуют этому. Для подсветки рабочей зоны использовали светодиодную ленту, подоконник украсили растениями в горшках.


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Спальня родителей

Комната, которую проектировали для родителей, располагается в дальней части квартиры. Всю стену напротив двери занимает большое окно с дверью на балкон — оно оформлено тюлем и более плотными шторами. Все предметы мебели в комнате выполнены в белом цвете. Прикроватные тумбы подсвечены двойными светильниками, которые выглядят очень современно. В комнате есть кондиционер, который будет спасать от жары в летние дни. Фишкой этого помещения стал домашний проектор, который разметили над кроватью. Белые обои на противоположной стене выполнят роль экрана. Прекрасная возможность почувствовать себя в кинотеатре, не вставая с кровати!

Фото № 3: Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стилеФото: rerooms.ru

В спальне есть и рабочий уголок. Широкий минималистичный компьютерный стол и удобный стул пристроились в углу комнаты. Здесь же расположилась гардеробная, которую дизайнеры решили аккуратно встроить в комнату. Из аксессуаров над столом есть черно-белые фото в рамках, а один из углов комнаты заняло большое растение.


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Спальня подростка

В комнате ребенка преобладают деревянные и металлические материалы. Пол покрывает такой же ламинат, что и в коридоре, одна из стен выложена евровагонкой цвета венге. Диван-кровать, стол и стеллаж выполнены в одном стиле: в их конструкции преобладают тонкие металлические трубы, выкрашенные в черный цвет. Все это придает комнате оттенки стилистики лофта. Подчеркивают ее комнатные растения в горшках, висящие на стене картины в одном стиле. А пианино у окна поддерживает современный стиль.


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Ванная

Ванная комната довольно небольшая — почти четыре метра. Стены и пол выложены плиткой. Для пола выбрали очень красивую плитку с рисунком под дерево, для стен — более простую и маленькую, серого цвета. Зону ванны украсили плиткой с узорами с добавлением зеленого цвета. И это помещение получилось очень светлым, в том числе и благодаря тому, что в ванной комнате есть окно. Оно оформлено элегантной римской шторой.


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Санузел

В санузле дизайнеры разместили раковину, унитаз, стиральную и сушильную машины. Отделка нижней части стены произведена белой плиткой «кабанчик». А верхняя часть отштукатурена и выкрашена в нежный персиковый цвет. Помещение выглядит очень гармонично и уютно.

Фото № 4: Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стилеФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для такой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Детально ознакомиться с планировкой, отделочными материалами и мебелью, использованными в интерьере, вы можете в ведомости по ссылке.

#трехкомнатная квартира#Дизайн-проект#Гостиная
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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