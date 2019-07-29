Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стиле

Специалисты ReRooms выполнили дизайн-проект трехкомнатной квартиры для пары с ребенком.
Современный стиль — это строгость и простота форм, а также отсутствие большого количества цветов и оттенков. В таком интерьере должно быть много естественного света и функциональной мебели, допускается некоторое количество лаконичных аксессуаров.
Квартира, о которой пойдет речь, тоже получилась довольно светлой, со спокойной цветовой гаммой. Хозяева оказались творческими людьми, и для них было важно ощущение легкости и воздушности в доме. Каждое помещение выполнено стильно и обрело индивидуальные черты.
Коридор
Наше портфолио более 10 000 проектов
Коридор в квартире довольно большой, и это единственное помещение с темными стенами. Дизайнеры использовали здесь синюю краску. Белый потолок и белые двери в сочетании с хорошим освещением делают интерьер довольно светлым.
Визуально коридор можно разделить на две части. Первая — входная группа, где пол выложен небольшой черной и белой плиткой разного размера. Из мебели здесь есть обувница у входа и небольшой угловой шкаф — оба предмета белого цвета и простой формы. Над обувницей дизайнеры повесили небольшое круглое зеркало с подсветкой, которое очень освежает пространство. Современный стиль, как мы помним, подразумевает отсутствие лишних предметов, и коридор идеально отвечает такому требованию.
Стены украшены большими фотографиями в рамках. Их удачно освещает ряд точечных светильников, расположенных на потолке. В качестве напольного покрытия выбрали ламинат из натурального дуба — его глянцевая фактурная поверхность красиво отражает блики ламп и делает помещение светлее.Вторая часть коридора более длинная и узкая.
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Кухня
Площадь кухни — 10 метров, на этом пространстве разместился гарнитур из двух частей и круглый обеденный стол с четырьмя стульями. Часть гарнитура, которая находится между дверью и окном, наполнена встроенной техникой: здесь есть СВЧ-печь, духовка и посудомоечная машина. Для холодильника нашлось место в другой части гарнитура. Интерьер кухни очень сдержанный и аккуратный. Серый цвет гарнитура разбавляется светлыми элементами мебели, благодаря этому помещение выглядит нескучно. Кухня получилась светлой — большое окно и люстра с тремя стеклянными подвесными плафонами способствуют этому. Для подсветки рабочей зоны использовали светодиодную ленту, подоконник украсили растениями в горшках.
Спальня родителей
Комната, которую проектировали для родителей, располагается в дальней части квартиры. Всю стену напротив двери занимает большое окно с дверью на балкон — оно оформлено тюлем и более плотными шторами. Все предметы мебели в комнате выполнены в белом цвете. Прикроватные тумбы подсвечены двойными светильниками, которые выглядят очень современно. В комнате есть кондиционер, который будет спасать от жары в летние дни. Фишкой этого помещения стал домашний проектор, который разметили над кроватью. Белые обои на противоположной стене выполнят роль экрана. Прекрасная возможность почувствовать себя в кинотеатре, не вставая с кровати!
В спальне есть и рабочий уголок. Широкий минималистичный компьютерный стол и удобный стул пристроились в углу комнаты. Здесь же расположилась гардеробная, которую дизайнеры решили аккуратно встроить в комнату. Из аксессуаров над столом есть черно-белые фото в рамках, а один из углов комнаты заняло большое растение.
Спальня подростка
В комнате ребенка преобладают деревянные и металлические материалы. Пол покрывает такой же ламинат, что и в коридоре, одна из стен выложена евровагонкой цвета венге. Диван-кровать, стол и стеллаж выполнены в одном стиле: в их конструкции преобладают тонкие металлические трубы, выкрашенные в черный цвет. Все это придает комнате оттенки стилистики лофта. Подчеркивают ее комнатные растения в горшках, висящие на стене картины в одном стиле. А пианино у окна поддерживает современный стиль.
Ванная
Ванная комната довольно небольшая — почти четыре метра. Стены и пол выложены плиткой. Для пола выбрали очень красивую плитку с рисунком под дерево, для стен — более простую и маленькую, серого цвета. Зону ванны украсили плиткой с узорами с добавлением зеленого цвета. И это помещение получилось очень светлым, в том числе и благодаря тому, что в ванной комнате есть окно. Оно оформлено элегантной римской шторой.
Санузел
В санузле дизайнеры разместили раковину, унитаз, стиральную и сушильную машины. Отделка нижней части стены произведена белой плиткой «кабанчик». А верхняя часть отштукатурена и выкрашена в нежный персиковый цвет. Помещение выглядит очень гармонично и уютно.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники