Дизайн трехкомнатной квартиры с пианино в современном стиле

Квартира, о которой пойдет речь, тоже получилась довольно светлой, со спокойной цветовой гаммой. Хозяева оказались творческими людьми, и для них было важно ощущение легкости и воздушности в доме. Каждое помещение выполнено стильно и обрело индивидуальные черты.

Современный стиль — это строгость и простота форм, а также отсутствие большого количества цветов и оттенков. В таком интерьере должно быть много естественного света и функциональной мебели, допускается некоторое количество лаконичных аксессуаров.

Коридор в квартире довольно большой, и это единственное помещение с темными стенами. Дизайнеры использовали здесь синюю краску. Белый потолок и белые двери в сочетании с хорошим освещением делают интерьер довольно светлым.

Визуально коридор можно разделить на две части. Первая — входная группа, где пол выложен небольшой черной и белой плиткой разного размера. Из мебели здесь есть обувница у входа и небольшой угловой шкаф — оба предмета белого цвета и простой формы. Над обувницей дизайнеры повесили небольшое круглое зеркало с подсветкой, которое очень освежает пространство. Современный стиль, как мы помним, подразумевает отсутствие лишних предметов, и коридор идеально отвечает такому требованию.

Фото: rerooms.ru



Вторая часть коридора более длинная и узкая. Стены украшены большими фотографиями в рамках. Их удачно освещает ряд точечных светильников, расположенных на потолке. В качестве напольного покрытия выбрали ламинат из натурального дуба — его глянцевая фактурная поверхность красиво отражает блики ламп и делает помещение светлее.

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Фото: rerooms.ru

Кухня

Площадь кухни — 10 метров, на этом пространстве разместился гарнитур из двух частей и круглый обеденный стол с четырьмя стульями. Часть гарнитура, которая находится между дверью и окном, наполнена встроенной техникой: здесь есть СВЧ-печь, духовка и посудомоечная машина. Для холодильника нашлось место в другой части гарнитура. Интерьер кухни очень сдержанный и аккуратный. Серый цвет гарнитура разбавляется светлыми элементами мебели, благодаря этому помещение выглядит нескучно. Кухня получилась светлой — большое окно и люстра с тремя стеклянными подвесными плафонами способствуют этому. Для подсветки рабочей зоны использовали светодиодную ленту, подоконник украсили растениями в горшках.

Спальня родителей

Комната, которую проектировали для родителей, располагается в дальней части квартиры. Всю стену напротив двери занимает большое окно с дверью на балкон — оно оформлено тюлем и более плотными шторами. Все предметы мебели в комнате выполнены в белом цвете. Прикроватные тумбы подсвечены двойными светильниками, которые выглядят очень современно. В комнате есть кондиционер, который будет спасать от жары в летние дни. Фишкой этого помещения стал домашний проектор, который разметили над кроватью. Белые обои на противоположной стене выполнят роль экрана. Прекрасная возможность почувствовать себя в кинотеатре, не вставая с кровати!

Фото: rerooms.ru

В спальне есть и рабочий уголок. Широкий минималистичный компьютерный стол и удобный стул пристроились в углу комнаты. Здесь же расположилась гардеробная, которую дизайнеры решили аккуратно встроить в комнату. Из аксессуаров над столом есть черно-белые фото в рамках, а один из углов комнаты заняло большое растение.

Спальня подростка

В комнате ребенка преобладают деревянные и металлические материалы. Пол покрывает такой же ламинат, что и в коридоре, одна из стен выложена евровагонкой цвета венге. Диван-кровать, стол и стеллаж выполнены в одном стиле: в их конструкции преобладают тонкие металлические трубы, выкрашенные в черный цвет. Все это придает комнате оттенки стилистики лофта. Подчеркивают ее комнатные растения в горшках, висящие на стене картины в одном стиле. А пианино у окна поддерживает современный стиль.

Ванная

Ванная комната довольно небольшая — почти четыре метра. Стены и пол выложены плиткой. Для пола выбрали очень красивую плитку с рисунком под дерево, для стен — более простую и маленькую, серого цвета. Зону ванны украсили плиткой с узорами с добавлением зеленого цвета. И это помещение получилось очень светлым, в том числе и благодаря тому, что в ванной комнате есть окно. Оно оформлено элегантной римской шторой.

Санузел

В санузле дизайнеры разместили раковину, унитаз, стиральную и сушильную машины. Отделка нижней части стены произведена белой плиткой «кабанчик». А верхняя часть отштукатурена и выкрашена в нежный персиковый цвет. Помещение выглядит очень гармонично и уютно.

Фото: rerooms.ru