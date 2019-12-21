Современная двушка с красным диваном и оранжевой ванной

Со временем наши требования к собственным жилищам меняются: когда-то было достаточно просторной квартиры-студии, но обстоятельства изменились — и теперь нужна квартира с отдельными спальнями и модным ремонтом. Знакомо? Во всяком случае, так произошло в жизни одного из клиентов ReRooms, который поставил дизайнерам задачу: превратить его просторную студию площадью почти 71 метр в удобную квартиру с прихожей, изолированной спальней, полноценной ванной, кухней-столовой, гостиной и даже отдельным помещением под гардероб. И сделать это так, чтобы квартира в результате выглядело модно и современно.

Сначала наши эксперты составили план демонтажа перегородок и монтажа новых стен с учетом потребностей заказчика, создав на месте студии полноценную квартиру с отдельными помещениями. А потом наступил черед интерьерной магии…

Прихожая

Под прихожую специалисты выделили почти 4 метра. Этого достаточно, чтобы оборудовать зону рядом со входной дверью всем необходимым: комодом, пуфом, зеркалом и шкафом-купе для хранения верхней одежды. Из-за того, что шкаф и комод «съели» часть полезной площади, дизайнерам пришлось применить одну уловку. Обратите внимание на крупное зеркало напротив шкафа-купе с зеркальными дверями — благодаря этому приему пространство воспринимается в два раза просторнее.

Фото: rerooms.ru

Что касается цветовой гаммы, здесь было принято решение в пользу теплых бежевых оттенков. Продумана и двухуровневая система мягкого освещения. От жилых пространств прихожая отделена непрозрачной стеклянной раздвижной перегородкой.

Фото: rerooms.ru

Кухня-столовая

Выйдя из прихожей, мы оказываемся в кухне-столовой. Благодаря раздвижной перегородке прихожая не портит интерьер обеденной зоны, которая приспособлена и для семейных посиделок. Грамотное зонирование произведено при помощи модной декоративной перегородки из деревянных брусьев, благодаря чему интерьер не выглядит перегруженным, а разные зоны визуально не сливаются друг с другом. Обеденный стол на две персоны расположился рядом с перегородкой, которая отделяет его от биокамина с диваном и кухни.

Фото: rerooms.ru

Говоря о кухне, нельзя не отметить ее компактность без ущерба для функциональности. Стены оформлены в черных тонах под мрамор, нижняя часть кухонного гарнитура белоснежная. Благодаря этому небольшая кухонная зона выглядит более глубокой.

Фото: rerooms.ru

Кухонную бытовую технику дизайнеры предложили встроить в ниши в стене, за хранение в кухне отвечает верхняя часть гарнитура. Обратите внимание, что кухонный гарнитур продлен за счет столешницы — она может использоваться как барная стойка, а вообще это дополнительная рабочая зона.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

Из кухни-столовой мы перемещаемся в гостиную. С одной стороны, помещение ничем не примечательно и в нем нет ничего лишнего: диван, журнальный столик, книжные полки, тумба под телевизор и сам телевизор. С другой стороны — стеклянная раздвижная перегородка и необычный потолочный светильник делают интерьер интересным, урбанистическим.

Фото: rerooms.ru

Еще гостиная примечательна цветовой гаммой: стены оформлены при помощи нейтрального серого цвета, роль акцента выполняет красный диван (спойлер: это одно из самых удачных сочетаний серого в интерьере).

Фото: rerooms.ru

Спальня

Дизайнеры часто оформляют спальни в спокойных бежевых тонах, и в этом случае исключение делать не стали. Кровать с подобранным в тон интерьеру текстилем расположили прямо по центру помещения, стена в изголовье украшена оригинальными светильниками. По бокам от кровати на стене размещены полки для семейных фотографий, грамот, наград и декораций.

Фото: rerooms.ru

Стена напротив кровати получила белый акцент в виде рельефной гипсовой панели. Обратите внимание — на ее фоне тумба под ТВ практически растворилась. Кстати, и сама тумба здесь необычная — в нашем случае она выполняет и роль туалетного столика.

Что касается освещения, то здесь, как и в других комнатах, интерьерные акценты расставлены при помощи световой ленты.

Фото: rerooms.ru

Ванная

Решение было принято в пользу совмещенной с санузлом ванной, и это самое яркое помещение в квартире. Неожиданно оранжевые стены с подсвеченными нишами для хранения выглядят очень свежо и стильно. Разбавляет интерьер спокойная бежевая керамическая плитка, которая выполняет роль зонирования: с ее помощью зона с раковиной и подвесным шкафом визуально отделена от ванны и зоны с унитазом.