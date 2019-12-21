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Современная двушка с красным диваном и оранжевой ванной


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Дизайнеры ReRooms превратили студию в эффектную двушку с модной кухней в черных тонах и яркой оранжевой ванной.

Со временем наши требования к собственным жилищам меняются: когда-то было достаточно просторной квартиры-студии, но обстоятельства изменились — и теперь нужна квартира с отдельными спальнями и модным ремонтом. Знакомо? Во всяком случае, так произошло в жизни одного из клиентов ReRooms, который поставил дизайнерам задачу: превратить его просторную студию площадью почти 71 метр в удобную квартиру с прихожей, изолированной спальней, полноценной ванной, кухней-столовой, гостиной и даже отдельным помещением под гардероб. И сделать это так, чтобы квартира в результате выглядело модно и современно.

Сначала наши эксперты составили план демонтажа перегородок и монтажа новых стен с учетом потребностей заказчика, создав на месте студии полноценную квартиру с отдельными помещениями. А потом наступил черед интерьерной магии… 

Прихожая

Под прихожую специалисты выделили почти 4 метра. Этого достаточно, чтобы оборудовать зону рядом со входной дверью всем необходимым: комодом, пуфом, зеркалом и шкафом-купе для хранения верхней одежды. Из-за того, что шкаф и комод «съели» часть полезной площади, дизайнерам пришлось применить одну уловку. Обратите внимание на крупное зеркало напротив шкафа-купе с зеркальными дверями — благодаря этому приему пространство воспринимается в два раза просторнее.

Фото № 1: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Что касается цветовой гаммы, здесь было принято решение в пользу теплых бежевых оттенков. Продумана и двухуровневая система мягкого освещения. От жилых пространств прихожая отделена непрозрачной стеклянной раздвижной перегородкой.

Фото № 2: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Кухня-столовая

Выйдя из прихожей, мы оказываемся в кухне-столовой. Благодаря раздвижной перегородке прихожая не портит интерьер обеденной зоны, которая приспособлена и для семейных посиделок. Грамотное зонирование произведено при помощи модной декоративной перегородки из деревянных брусьев, благодаря чему интерьер не выглядит перегруженным, а разные зоны визуально не сливаются друг с другом. Обеденный стол на две персоны расположился рядом с перегородкой, которая отделяет его от биокамина с диваном и кухни.

Фото № 3: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Говоря о кухне, нельзя не отметить ее компактность без ущерба для функциональности. Стены оформлены в черных тонах под мрамор, нижняя часть кухонного гарнитура белоснежная. Благодаря этому небольшая кухонная зона выглядит более глубокой.

Фото № 4: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Кухонную бытовую технику дизайнеры предложили встроить в ниши в стене, за хранение в кухне отвечает верхняя часть гарнитура. Обратите внимание, что кухонный гарнитур продлен за счет столешницы — она может использоваться как барная стойка, а вообще это дополнительная рабочая зона.

Фото № 5: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Гостиная

Из кухни-столовой мы перемещаемся в гостиную. С одной стороны, помещение ничем не примечательно и в нем нет ничего лишнего: диван, журнальный столик, книжные полки, тумба под телевизор и сам телевизор. С другой стороны — стеклянная раздвижная перегородка и необычный потолочный светильник делают интерьер интересным, урбанистическим.

Фото № 6: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Еще гостиная примечательна цветовой гаммой: стены оформлены при помощи нейтрального серого цвета, роль акцента выполняет красный диван (спойлер: это одно из самых удачных сочетаний серого в интерьере).

Фото № 7: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Спальня

Дизайнеры часто оформляют спальни в спокойных бежевых тонах, и в этом случае исключение делать не стали. Кровать с подобранным в тон интерьеру текстилем расположили прямо по центру помещения, стена в изголовье украшена оригинальными светильниками. По бокам от кровати на стене размещены полки для семейных фотографий, грамот, наград и декораций.

Фото № 8: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Стена напротив кровати получила белый акцент в виде рельефной гипсовой панели. Обратите внимание — на ее фоне тумба под ТВ практически растворилась. Кстати, и сама тумба здесь необычная — в нашем случае она выполняет и роль туалетного столика.

Что касается освещения, то здесь, как и в других комнатах, интерьерные акценты расставлены при помощи световой ленты.

Фото № 9: Современная двушка с красным диваном и оранжевой ваннойФото: rerooms.ru

Ванная

Решение было принято в пользу совмещенной с санузлом ванной, и это самое яркое помещение в квартире. Неожиданно оранжевые стены с подсвеченными нишами для хранения выглядят очень свежо и стильно. Разбавляет интерьер спокойная бежевая керамическая плитка, которая выполняет роль зонирования: с ее помощью зона с раковиной и подвесным шкафом визуально отделена от ванны и зоны с унитазом.


rerooms.ru
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#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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