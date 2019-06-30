Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентами

Выбранные стили — модерн и минимализм с элементами классики. Основные цвета — оттенки коричневого, бежевого и серого, в которые врывается то глубокий зеленый, то фиолетовый, то бордовый, то голубой бархат. Дизайн интерьера этой квартиры рождает разные эмоции, разные настроения в зависимости от пространства, в которое попадаешь, от того, в каком уголке оказываешься.

Эклектика в дизайне интерьеров — это смешение стилей. Нет, не всех сразу. Достаточно двух-трех, совершенно разных, с контрастными материалами, фактурами, цветами и формами, чтобы интерьер обрел завершенный и незабываемый образ. И красок не надо много, всего четыре-пять, и не забыть о нейтральных, уравновешивающих и объединяющих тонах. Опираясь на эти принципы, дизайнеры ReRooms придали стандартной трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров неповторимый облик.

Квартира начинается с прихожей. Ее стены окрашены в приятный кофейный тон. С правой стороны поверх краски наложены деревянные рейки. Пол поделен на две зоны: перед входной дверью — белый с серыми разводами керамогранит, остальная часть — темно-коричневый ламинат. С левой стороны — белая дверь, вход в гардеробную.

Фото: rerooms.ru

Настенная панель из деревянных реек служит основой для трех крючков из темного металла, двух прямоугольных зеркал без рам и двухуровневой тумбы с белым фасадом из керамической плитки. На нижний уровень положен темно-кофейный матрасик, выполняющий роль мягкой скамейки.

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Фото: rerooms.ru

Напротив входа в квартиру — белая дверь в ванную. Слева — дверь в спальню, а направо, за углом, — коридор в таких же кофейных тонах с картинами на морскую тему. Коридор ведет к санузлу и детской комнате.

Фото: rerooms.ru

Ванная

Ванная небольшая, около четырех квадратных метров. Помещение оформлено в бело-голубых тонах. Стены облицованы керамотранитом. Потолок задекорирован белым реечным покрытием. На полу выложен бежевый, под светлое дерево, керамогранит. Под ним проведена электрическая система подогрева пола. Легко и изящно смотрятся встроенные стеклянные полки. Из мебели — белая тумба с встроенной раковиной. Дополнительные аксессуары: круглое зеркало, полотенцесушитель и три разноуровневые подвесные лампы с белым, красным и металлическим плафонами.

Фото: rerooms.ru

Напротив стены с полками — белая чугунная ванна. Стеклянная перегородка защищает тумбу с раковиной от брызг из душа. Очень удобно и практично.

Фото: rerooms.ru

Детская

Вот и детская, наполненная светом и фантазиями. Ее площадь — 16 квадратных метров, она оформлена для одного ребенка. Здесь разные стены: справа они окрашены в светло-голубой цвет, слева оклеены обоями. Белый подвесной потолок с встроенной подсветкой перекликается с белой мебелью: кроватью, комодом, шкафом и напольными полками. Люстра с разноцветными плафонами вносит краски в верхнюю часть комнаты.

Фото: rerooms.ru

На голубой стене — панно-раскраска с двумя ярко-желтыми бра. Под ними — уютный бирюзовый диванчик и матрасик на напольных полках. Между диванчиком и шкафом — белый столик и стульчик для творческих занятий.

Фото: rerooms.ru

Когда сидишь на бархатном диванчике, видишь огромную, во всю стену, карту мира для детей. Это 3D-обои. Они выполняют не только декоративную функцию, но и обучающую. У ребенка обязательно будет «пять» по географии.

Фото: rerooms.ru

И еще один уголок детской комнаты — спортивный. Лесенка, горка, мячи, велосипед — все удовольствия для маленького непоседы. И обои под названием «На дорогах города» под стать: динамичные и активные.

Фото: rerooms.ru

Спальня

Дизайн спальни площадью 12 квадратных метров соединяет как элементы из других помещений, так и собственные, только ей присущие. Стены покрыты декоративной штукатуркой под бетон. Две панели из деревянных реек такие же, как в прихожей.

Фото: rerooms.ru

Двуспальная кровать из зеленого бархата с роскошной высокой спинкой — самый большой предмет не только комнаты, но и декора. Другая мебель — деревянный комод с черными глянцевыми фасадами, скромный туалетный столик с встроенными лампочками в раме зеркала, прикроватная тумбочка — лишь обрамление для этой поистине королевской кровати. Символична форма зеркала над ней. Это соединение круга (символа души) и квадрата (символа тела). Зеркало безмолвно, но красноречиво отмечает: здесь место для отдыха и тела, и души.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru

Гостиная-кухня

Перепланировка, проведенная в квартире, в большей мере коснулась двух частей. Первая — формирование гардеробной. В первоначальном плане квартиры ее не было. Вторая — объединение гостиной и кухни. Получилось непростое по форме и от этого более интересное помещение площадью 29 квадратных метров. Цвет окрашенных стен — бежевый, темный в гостиной и светлый на кухне — прекрасно зонирует пространство. Отличие в окраске поддерживается различием напольного покрытия: гостиная — коричневый ламинат, кухонный участок — белый с серыми разводами керамогранит. Такой же, как в прихожей у входной двери. Объединяет гостиную-кухню белый навесной потолок и система встроенных светильников. Среди нейтральной цветовой основы яркими полосами замерли фиолетовая тумба под телевизором, бархатные бордовые стулья в столовой группе, насыщенно-зеленые фасады кухонного гарнитура и голубой ковер перед бархатным мышиным диваном. Все же яркие цвета стоит подчеркивать непритязательными тонами.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru

