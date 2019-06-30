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Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентами


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При оформлении трехкомнатной квартиры дизайнеры ReRooms доказали, что эклектичный стиль не должен быть кричащим и хаотичным. Лучше всего — ярким и сдержанным.

Эклектика в дизайне интерьеров — это смешение стилей. Нет, не всех сразу. Достаточно двух-трех, совершенно разных, с контрастными материалами, фактурами, цветами и формами, чтобы интерьер обрел завершенный и незабываемый образ. И красок не надо много, всего четыре-пять, и не забыть о нейтральных, уравновешивающих и объединяющих тонах. Опираясь на эти принципы, дизайнеры ReRooms придали стандартной трехкомнатной квартире площадью 80 квадратных метров неповторимый облик.  

Выбранные стили — модерн и минимализм с элементами классики. Основные цвета — оттенки коричневого, бежевого и серого, в которые врывается то глубокий зеленый, то фиолетовый, то бордовый, то голубой бархат. Дизайн интерьера этой квартиры рождает разные эмоции, разные настроения в зависимости от пространства, в которое попадаешь, от того, в каком уголке оказываешься.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Квартира начинается с прихожей. Ее стены окрашены в приятный кофейный тон. С правой стороны поверх краски наложены деревянные рейки. Пол поделен на две зоны: перед входной дверью — белый с серыми разводами керамогранит, остальная часть — темно-коричневый ламинат. С левой стороны — белая дверь, вход в гардеробную. 

Фото № 1: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Настенная панель из деревянных реек служит основой для трех крючков из темного металла, двух прямоугольных зеркал без рам и двухуровневой тумбы с белым фасадом из керамической плитки. На нижний уровень положен темно-кофейный матрасик, выполняющий роль мягкой скамейки.

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Фото № 2: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Напротив входа в квартиру — белая дверь в ванную. Слева — дверь в спальню, а направо, за углом, — коридор в таких же кофейных тонах с картинами на морскую тему. Коридор ведет к санузлу и детской комнате.

Фото № 3: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Ванная

Ванная небольшая, около четырех квадратных метров. Помещение оформлено в бело-голубых тонах. Стены облицованы керамотранитом. Потолок задекорирован белым реечным покрытием. На полу выложен бежевый, под светлое дерево, керамогранит. Под ним проведена электрическая система подогрева пола. Легко и изящно смотрятся встроенные стеклянные полки. Из мебели — белая тумба с встроенной раковиной. Дополнительные аксессуары: круглое зеркало, полотенцесушитель и три разноуровневые подвесные лампы с белым, красным и металлическим плафонами.

Фото № 4: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Напротив стены с полками — белая чугунная ванна. Стеклянная перегородка защищает тумбу с раковиной от брызг из душа. Очень удобно и практично.

Фото № 5: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Детская

Вот и детская, наполненная светом и фантазиями. Ее площадь — 16 квадратных метров, она оформлена для одного ребенка. Здесь разные стены: справа они окрашены в светло-голубой цвет, слева оклеены обоями. Белый подвесной потолок с встроенной подсветкой перекликается с белой мебелью: кроватью, комодом, шкафом и напольными полками. Люстра с разноцветными плафонами вносит краски в верхнюю часть комнаты.

Фото № 6: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

На голубой стене — панно-раскраска с двумя ярко-желтыми бра. Под ними — уютный бирюзовый диванчик и матрасик на напольных полках. Между диванчиком и шкафом — белый столик и стульчик для творческих занятий. 

Фото № 7: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Когда сидишь на бархатном диванчике, видишь огромную, во всю стену, карту мира для детей. Это 3D-обои. Они выполняют не только декоративную функцию, но и обучающую. У ребенка обязательно будет «пять» по географии.

Фото № 8: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

И еще один уголок детской комнаты — спортивный. Лесенка, горка, мячи, велосипед — все удовольствия для маленького непоседы. И обои под названием «На дорогах города» под стать: динамичные и активные.

Фото № 9: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Спальня

Дизайн спальни площадью 12 квадратных метров соединяет как элементы из других помещений, так и собственные, только ей присущие. Стены покрыты декоративной штукатуркой под бетон. Две панели из деревянных реек такие же, как в прихожей.

Фото № 10: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Двуспальная кровать из зеленого бархата с роскошной высокой спинкой — самый большой предмет не только комнаты, но и декора. Другая мебель — деревянный комод с черными глянцевыми фасадами, скромный туалетный столик с встроенными лампочками в раме зеркала, прикроватная тумбочка — лишь обрамление для этой поистине королевской кровати. Символична форма зеркала над ней. Это соединение круга (символа души) и квадрата (символа тела). Зеркало безмолвно, но красноречиво отмечает: здесь место для отдыха и тела, и души.

Фото № 11: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Фото № 12: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Гостиная-кухня

Перепланировка, проведенная в квартире, в большей мере коснулась двух частей. Первая — формирование гардеробной. В первоначальном плане квартиры ее не было. Вторая — объединение гостиной и кухни. Получилось непростое по форме и от этого более интересное помещение площадью 29 квадратных метров. Цвет окрашенных стен — бежевый, темный в гостиной и светлый на кухне — прекрасно зонирует пространство. Отличие в окраске поддерживается различием напольного покрытия: гостиная — коричневый ламинат, кухонный участок — белый с серыми разводами керамогранит. Такой же, как в прихожей у входной двери. Объединяет гостиную-кухню белый навесной потолок и система встроенных светильников. Среди нейтральной цветовой основы яркими полосами замерли фиолетовая тумба под телевизором, бархатные бордовые стулья в столовой группе, насыщенно-зеленые фасады кухонного гарнитура и голубой ковер перед бархатным мышиным диваном. Все же яркие цвета стоит подчеркивать непритязательными тонами.

Фото № 13: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Фото № 14: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Фото № 15: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Фото № 16: Дизайн трешки в эклектичном стиле с бархатными акцентамиФото: rerooms.ru

Создание дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры стоило 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#трехкомнатная квартира#эклектика#Дизайн-проект
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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