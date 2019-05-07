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Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолками


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Новый проект дизайнеров ReRooms для тех, кто ценит простор и полет фантазии.

Эта трехкомнатная квартира площадью чуть больше 50 метров расположена в ЖК «Московский». Несмотря на лофтовое пространство, которое, казалось бы, диктует определенные правила декора и обстановки, оформление выполнено в стиле фьюжн. Философия стиля фьюжн строится на абсолютном отказе от жестких правил и канонов, что позволяет каждый раз создавать модные и при этом не похожие друг на друга интерьеры. 

Главное требование стиля фьюжн — чувство стиля. Это направление может подчеркнуть неординарный вкус человека и его индивидуальный характер. Особенность дизайна в стиле фьюжн заключается в том, что он находится в постоянном развитии и совершенствовании. Хозяева интерьера могут привносить в него новые элементы, позволяя этому направлению эволюционировать.

Кухня-гостиная

Объединенное пространство кухни-гостиной занимает здесь чуть больше 18 метров. Высокие потолки сразу задают интересное оформление пространства, когда не нужно ограничивать себя горизонтальными деталями, а можно уходить вверх, размещая интересные светильники и крупные декоративные элементы. 

При этом очень важно выбирать такие приемы, которые не будут сужать комнату, превращая ее в своего рода колодец. Здесь важен комплекс решений: и свет, и мебель, и цвет фона, и оттенки отделки, и акцентные детали. Даже картины на стенах могут сыграть свою роль в сохранении нужной конфигурации пространства!

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Деревянные балки в этой комнате поддерживают тему лофта наряду с кирпичным оформлением стен. Массивная конструкция под потолком оформлена таким образом, что при всей ее массивности она не снижает потолок визуально и не утяжеляет пространство. Пастельные оттенки отделки отсылают нас к скандинавским традициям, но в этом помещении они отлично дружат с лофтовыми идеями и приемами. 

Большой диван с подушками нехарактерен для лофта, но свою задачу выполняет прекрасно: смягчает грубоватость некоторой отделки и придает ощутимого уюта комнате. Его расположение позволяет устроиться на нем с полным удобством и видеть все, что происходит в комнате. Большая компания может смотреть телевизор или общаться, пока хозяйка занимается приготовлением блюд или оформлением десерта. Тихие семейные вечера на таком диване тоже порадуют владельцев квартиры.

Рабочий уголок оформлен минималистично и функционально. Открытые полки вдоль всей стены могут разместить книги, украшения и папки с бумагами.

Фото № 2: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Спальня

В спальне площадью чуть более 10 метров нет ничего лишнего — ни крупных предметов мебели, ни обилия декора. Дизайнеры оформили часть стен кирпичной отделкой, брутальность которой смягчается неброскими панно над изголовьем кровати, светлым текстилем на кровати и на окне. Спокойная атмосфера создана благодаря удачно выбранным материалам и оттенкам. 

Легкая этажерка все же позволяет разместить в спальне некоторые нужные предметы и аксессуары и удачно контрастирует с цветом стены, у которой она расположена.

Фото № 3: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Бра на стене у изголовья кровати и точечные светильники на потолке не дают яркого освещения, даже если их включить одновременно. Но в нашем случае этого и не требуется. Приглушенный свет тоже смягчает брутальность кирпичной отделки стен и почти сливает с ними тумбочки с открытыми полочками по обе стороны кровати.

Фото № 4: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Детская

В детской площадью около 10 метров есть все необходимое для малыша в течение первых лет его жизни. Неброское оформление, спокойная цветовая гамма, минимум предметов и максимум свободного пространства.

Фото № 5: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Небольшой торшер и потолочные точечные светильники помогут родителям в любое время суток наблюдать за тем, как спит их малыш. Штора на окне выдержана в том же стиле, что и другие шторы в этой квартире. Оттенок текстиля, полок для детских игрушек и потолка продолжается в других предметах: уютном кресле, детской кроватке, осветительных приборах. Пол тоже поддерживает преобладающий в детской комнате цвет. И только стенам досталась относительно активная цветовая роль.

Фото № 6: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Ванная

Ванная комната — самое яркое помещение в квартире. Здесь не нужно расслабляться и отдыхать — в таком пространстве следует заряжаться энергией, вдохновением, мечтать и набираться сил для исполнения планов. 

Прозрачная перегородка между ванной и раковиной оберегает столешницу от излишней влаги и ни на миллиметр не сужает пространство визуально.

Фото № 7: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Приятного оттенка плитка мысленно переносит нас на морское побережье. Спокойные оттенки пола и потолка допускают появление со временем еще каких-то ярких элементов в этом помещении. Собственно, именно такой и была задумка дизайнеров при подготовке проекта. 

Фото № 8: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Легкий и минималистичный полотенцесушитель компактен и не занимает много места. Можно даже сказать о его некотором декоративном эффекте, который необходим на такой яркой стене, чтобы отвлечь внимание от слишком насыщенного цвета плитки.

Пустое пространство под столешницей, где есть только один ящик, может занять светлая корзина для белья. Несмотря на ограниченную площадь ванной комнаты, здесь отлично поместилась стиральная машинка. Обилия шкафчиков дизайнеры не предусматривали, чтобы не перегружать помещение. 

Фото № 9: Интерьер трешки в стиле лофт с элементами минимализма и высокими потолкамиФото: rerooms.ru

Стоимость дизайн-проекта для этой трехкомнатной квартиры — 49 990 рублей. Ознакомиться подробнее с планировкой, ведомостью отделочных материалов, освещения, мебели и сантехники можно здесь.

#Лофт#трехкомнатная квартира
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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