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Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграм


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Расскажем про множество мест, где можно найти дизайнера интерьера квартиры: на каких сайтах, в каких социальных сетях, в каких базах данных и так далее

Чтобы сделать стильный современный дизайн интерьера, лучше обратиться к профессионалу. Тех, кто ранее не пользовался услугами дизайнера, может интересовать вопрос, где его искать. Сегодня в свободном доступе множество мест, с помощью которых можно найти любого специалиста. Рассмотрим методы поиска дизайнера интерьера квартиры.

Фото № 1: Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграмФото ReRooms 

На каких сайтах искать дизайнера интерьера? сделать стильный современный дизайн интерьера, лучше обратиться к профессионалу. Тех, кто ранее не пользовался услугами дизайнера, может интересовать вопрос, где его искать. Сегодня в свободном доступе множество мест, с помощью которых можно найти любого специалиста. Рассмотрим методы поиска дизайнера интерьера квартиры.

Фото № 1: Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграмФото ReRooms 

На каких сайтах искать дизайнера интерьера?

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Среди изобилия информации в интернете можно затеряться, поэтому важно уметь правильно искать.

Загуглите

Нужно ввести в поисковой системе Google конкретный запрос, например, «дизайнер интерьера Москва» или «интерьер в Самаре недорого». В результате поиска можно посмотреть предложения и выбрать подходящий вариант.

Найдите дизайнера на бирже

В интернете полно предложений от разных специалистов, в частности дизайнеров, работающих удаленно. Биржа помогает найти исполнителя для конкретной задачи. Популярные сервисы для поиска фрилансеров в России – Free-Lance и Weblancer.

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Заказчик может сделать выбор среди претендентов. Для этого нужно пересмотреть предложения, ознакомиться с портфолио и условиями сотрудничества. Это требует времени и усилий, но можно найти специалиста, который сделает все качественно и недорого. Начинающий дизайнер возьмет дешевле, чем известный исполнитель требует за аналогичную работу.

Еще один способ – оставить собственное объявление на бирже. Вы сможете описать пожелания в отношении стиля интерьера, указать желаемый опыт работы, сроки и стоимость. Все желающие откликнутся на предложение, предоставят свое резюме или ссылку на личный сайт. Заказчик сможет выбрать подходящий вариант и сэкономит свое время.

Фото № 2: Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграмФото ReRooms 

Ищите в базе данных

Можно искать исполнителя на независимых площадках или порталах. Это может быть база данных, в которой собраны частные дизайнеры и дизайнерские студии, работающие в конкретном городе. Доступ к таким сервисам открытый. Пользователи оставляют отзывы и оценки, что облегчает выбор. Если база с контактами, можно перейти на сайт компании, посмотреть телефон, адрес электронной почты или офиса.

Многие дизайнеры также используют лендинг. Это сайт, состоящий из одной страницы, на которой размещается вся важная информация об услуге, и потенциальный клиент может осуществить определенное действие, например, посмотреть контакт или оставить заявку.

Смотрите на онлайн-площадках для объявлений

Можно найти дизайнера на доске объявлений, например, EDC.SALE, Avito, Youla и др. В строке поиска введите «дизайнер интерьера» и вам выдаст список предложений.

Поиск в социальных сетях и YouTube

Найти дизайнера можно с помощью следующих соцсетей:

  • Вконтакте;

  • Instagram;

  • Facebook;

  • Twitter и др.

Это оптимальный способ поиска дизайнера для людей, которые подолгу сидят в социальных сетях. Для удобства пользователей созданы группы, которые помогают найти полезную информацию. Это может быть страничка конкретной компании или сообщество, в котором распространяется реклама о разных дизайнерских студиях.

Фото № 3: Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграмФото ReRooms 

Instagram

В инстаграм многим нравится смотреть stories друзей и известных блоггеров. Некоторые делятся впечатлениями от сотрудничества с дизайнером или делают видео-обзоры интерьеров. Можно почитать отзывы и комментарии. Для получения подробной информации нужно перейти на страницу заинтересовавшего претендента. Чтобы не ошибиться с выбором, поспрашивайте друзей или сделайте репост и посмотрите на реакцию подписчиков.

YouTube

Многие дизайнеры ведут видеоблог в ютуб. Под видео всегда имеется ссылка на канал частного исполнителя или студии, где можно увидеть готовые проекты, полезные советы, отзывы клиентов, контакты и пр.

Ищите на тематических выставках и в профессиональных клубах

Совместите поиск исполнителя и приятным времяпрепровождением. Посещая дизайнерские выставки, можно посмотреть работы известных дизайнеров, лично с ними познакомиться, задать вопросы и договориться о встрече. В подобных мероприятиях участвуют опытные специалисты. Расписание выставок дизайнеров интерьера можно посмотреть в интернете или на афише выставочного зала.

Еще один метод поиска – выбрать исполнителя среди членов профессионального дизайнерского союза или клуба. Членство в творческих сообществах служит гарантией качества и благонадежности дизайнера. В таких объединениях собрана большая база дизайнерских студий, отличающихся концепцией работы и тарифами.3.

Как найти хорошего дизайнера интерьера?

Планируя ремонт в новостройке или вторичке, нужно грамотно подойти к поиску дизайнера интерьера. От этого зависит, насколько приятен будет рабочий процесс, и какой получится результат. Рассмотрим, как искать хорошего специалиста, какие вопросы нужно задать, и как подготовиться к первой встрече, если решили пригласить дизайнера домой.

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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