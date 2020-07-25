Где найти дизайнера интерьера квартиры: сайт, список, база, инстаграм

Чтобы сделать стильный современный дизайн интерьера, лучше обратиться к профессионалу. Тех, кто ранее не пользовался услугами дизайнера, может интересовать вопрос, где его искать. Сегодня в свободном доступе множество мест, с помощью которых можно найти любого специалиста. Рассмотрим методы поиска дизайнера интерьера квартиры.

Среди изобилия информации в интернете можно затеряться, поэтому важно уметь правильно искать.

Загуглите

Нужно ввести в поисковой системе Google конкретный запрос, например, «дизайнер интерьера Москва» или «интерьер в Самаре недорого». В результате поиска можно посмотреть предложения и выбрать подходящий вариант.

Найдите дизайнера на бирже

В интернете полно предложений от разных специалистов, в частности дизайнеров, работающих удаленно. Биржа помогает найти исполнителя для конкретной задачи. Популярные сервисы для поиска фрилансеров в России – Free-Lance и Weblancer.

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Заказчик может сделать выбор среди претендентов. Для этого нужно пересмотреть предложения, ознакомиться с портфолио и условиями сотрудничества. Это требует времени и усилий, но можно найти специалиста, который сделает все качественно и недорого. Начинающий дизайнер возьмет дешевле, чем известный исполнитель требует за аналогичную работу.

Еще один способ – оставить собственное объявление на бирже. Вы сможете описать пожелания в отношении стиля интерьера, указать желаемый опыт работы, сроки и стоимость. Все желающие откликнутся на предложение, предоставят свое резюме или ссылку на личный сайт. Заказчик сможет выбрать подходящий вариант и сэкономит свое время.

Фото ReRooms

Ищите в базе данных

Можно искать исполнителя на независимых площадках или порталах. Это может быть база данных, в которой собраны частные дизайнеры и дизайнерские студии, работающие в конкретном городе. Доступ к таким сервисам открытый. Пользователи оставляют отзывы и оценки, что облегчает выбор. Если база с контактами, можно перейти на сайт компании, посмотреть телефон, адрес электронной почты или офиса.

Многие дизайнеры также используют лендинг. Это сайт, состоящий из одной страницы, на которой размещается вся важная информация об услуге, и потенциальный клиент может осуществить определенное действие, например, посмотреть контакт или оставить заявку.

Смотрите на онлайн-площадках для объявлений

Можно найти дизайнера на доске объявлений, например, EDC.SALE, Avito, Youla и др. В строке поиска введите «дизайнер интерьера» и вам выдаст список предложений.

Поиск в социальных сетях и YouTube

Найти дизайнера можно с помощью следующих соцсетей:

Вконтакте;

Instagram;

Facebook;

Twitter и др.

Это оптимальный способ поиска дизайнера для людей, которые подолгу сидят в социальных сетях. Для удобства пользователей созданы группы, которые помогают найти полезную информацию. Это может быть страничка конкретной компании или сообщество, в котором распространяется реклама о разных дизайнерских студиях.

Фото ReRooms

Instagram

В инстаграм многим нравится смотреть stories друзей и известных блоггеров. Некоторые делятся впечатлениями от сотрудничества с дизайнером или делают видео-обзоры интерьеров. Можно почитать отзывы и комментарии. Для получения подробной информации нужно перейти на страницу заинтересовавшего претендента. Чтобы не ошибиться с выбором, поспрашивайте друзей или сделайте репост и посмотрите на реакцию подписчиков.

YouTube

Многие дизайнеры ведут видеоблог в ютуб. Под видео всегда имеется ссылка на канал частного исполнителя или студии, где можно увидеть готовые проекты, полезные советы, отзывы клиентов, контакты и пр.

Ищите на тематических выставках и в профессиональных клубах

Совместите поиск исполнителя и приятным времяпрепровождением. Посещая дизайнерские выставки, можно посмотреть работы известных дизайнеров, лично с ними познакомиться, задать вопросы и договориться о встрече. В подобных мероприятиях участвуют опытные специалисты. Расписание выставок дизайнеров интерьера можно посмотреть в интернете или на афише выставочного зала.

Еще один метод поиска – выбрать исполнителя среди членов профессионального дизайнерского союза или клуба. Членство в творческих сообществах служит гарантией качества и благонадежности дизайнера. В таких объединениях собрана большая база дизайнерских студий, отличающихся концепцией работы и тарифами.3.

Как найти хорошего дизайнера интерьера?

Планируя ремонт в новостройке или вторичке, нужно грамотно подойти к поиску дизайнера интерьера. От этого зависит, насколько приятен будет рабочий процесс, и какой получится результат. Рассмотрим, как искать хорошего специалиста, какие вопросы нужно задать, и как подготовиться к первой встрече, если решили пригласить дизайнера домой.