Как не ошибиться с выбором деревянной столешницы: 10 лайфхаков с товарами и ценами от ReRooms

Вариантов столешниц для кухни много: дизайнеры интерьеров вам непременно предложат модели и из искусственного, и из натурального камня — вроде недешевого мрамора, и из брутального бетона (который не обязательно будет серым и скучным), и даже из керамики... Но не стоит сбрасывать со счетов старое доброе дерево, которое тоже активно используется для изготовления столешниц.

Быть ли деревянной столешнице на кухне? Однозначно да. Многие мастера любят использовать этот материал при оформлении гарнитура, потому что он универсален: дерево прекрасно дополняет как классическую кухню, так и оформленную в итальянском стиле, и в кантри. Но прежде чем начинать присматриваться к предложениям производителей, важно учесть все достоинства и недостатки.

Плюсы деревянной столешницы

экологичность;

долговечность — хотя дерево и не самый устойчивый к повреждениям материал, оно способно пережить множество реставраций и лаковых покрытий;

дизайнерский потенциал этого материала тоже радует — можно выбирать из множества цветов и текстур.

Минусы деревянной столешницы

материал подвержен появлению пятен при термическом воздействии и царапин;

плохо переносит длительные контакты с водой;

может потерять цвет под действием солнечных лучей и опять же термического воздействия.

Если дерево, то какое

Классика жанра — столешницы из дуба и бука. Эти виды дерева завоевали рынок своей прочностью и долговечностью. Стоимость столешницы зависит от габаритов рабочей поверхности и ее вида: цельноламельное изделие (склеенные короткие пластины дерева) будет стоить дороже, чем сращенное (состоящее из более коротких пластин). Рассмотрим примеры дубовых столешниц, которые мы нашли в «Яндекс.Маркете».

Цельноламельная столешница

Цельноламельная столешница из дуба от компании «РусДерево»: 3 метра в длину, 60 сантиметров в ширину и 4 сантиметра в толщину. Вот как она выглядит:

Фото: rus-derevo.com

1 /4 Фото: rus-derevo.com

2 /4 Фото: rus-derevo.com

3 /4 Фото: rus-derevo.com

4 /4 ltr">Вариантов столешниц для кухни много: дизайнеры интерьеров вам непременно предложат модели и из искусственного, и из натурального камня — вроде недешевого мрамора, и из брутального бетона (который не обязательно будет серым и скучным), и даже из керамики... Но не стоит сбрасывать со счетов старое доброе дерево, которое тоже активно используется для изготовления столешниц. Быть ли деревянной столешнице на кухне? Однозначно да. Многие мастера любят использовать этот материал при оформлении гарнитура, потому что он универсален: дерево прекрасно дополняет как классическую кухню, так и оформленную в итальянском стиле, и в кантри. Но прежде чем начинать присматриваться к предложениям производителей, важно учесть все достоинства и недостатки. Плюсы деревянной столешницы экологичность;

долговечность — хотя дерево и не самый устойчивый к повреждениям материал, оно способно пережить множество реставраций и лаковых покрытий;

дизайнерский потенциал этого материала тоже радует — можно выбирать из множества цветов и текстур. Минусы деревянной столешницы материал подвержен появлению пятен при термическом воздействии и царапин;

плохо переносит длительные контакты с водой;

может потерять цвет под действием солнечных лучей и опять же термического воздействия. Если дерево, то какое Классика жанра — столешницы из дуба и бука. Эти виды дерева завоевали рынок своей прочностью и долговечностью. Стоимость столешницы зависит от габаритов рабочей поверхности и ее вида: цельноламельное изделие (склеенные короткие пластины дерева) будет стоить дороже, чем сращенное (состоящее из более коротких пластин). Рассмотрим примеры дубовых столешниц, которые мы нашли в «Яндекс.Маркете». Цельноламельная столешница Цельноламельная столешница из дуба от компании «РусДерево»: 3 метра в длину, 60 сантиметров в ширину и 4 сантиметра в толщину. Вот как она выглядит: Фото: rus-derevo.com

1 /4 Фото: rus-derevo.com

2 /4 Фото: rus-derevo.com

3 /4 Фото: rus-derevo.com

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