Как не ошибиться с выбором деревянной столешницы: 10 лайфхаков с товарами и ценами от ReRooms

Плюсы и минусы деревянных столешниц, топовые породы деревьев и лайфхаки: мы собрали для вас все самое важное в одном месте.
Вариантов столешниц для кухни много: дизайнеры интерьеров вам непременно предложат модели и из искусственного, и из натурального камня — вроде недешевого мрамора, и из брутального бетона (который не обязательно будет серым и скучным), и даже из керамики... Но не стоит сбрасывать со счетов старое доброе дерево, которое тоже активно используется для изготовления столешниц.
Быть ли деревянной столешнице на кухне? Однозначно да. Многие мастера любят использовать этот материал при оформлении гарнитура, потому что он универсален: дерево прекрасно дополняет как классическую кухню, так и оформленную в итальянском стиле, и в кантри. Но прежде чем начинать присматриваться к предложениям производителей, важно учесть все достоинства и недостатки.
Плюсы деревянной столешницы
- экологичность;
- долговечность — хотя дерево и не самый устойчивый к повреждениям материал, оно способно пережить множество реставраций и лаковых покрытий;
- дизайнерский потенциал этого материала тоже радует — можно выбирать из множества цветов и текстур.
Минусы деревянной столешницы
- материал подвержен появлению пятен при термическом воздействии и царапин;
- плохо переносит длительные контакты с водой;
- может потерять цвет под действием солнечных лучей и опять же термического воздействия.
Если дерево, то какое
Классика жанра — столешницы из дуба и бука. Эти виды дерева завоевали рынок своей прочностью и долговечностью. Стоимость столешницы зависит от габаритов рабочей поверхности и ее вида: цельноламельное изделие (склеенные короткие пластины дерева) будет стоить дороже, чем сращенное (состоящее из более коротких пластин). Рассмотрим примеры дубовых столешниц, которые мы нашли в «Яндекс.Маркете».
Цельноламельная столешница
Цельноламельная столешница из дуба от компании «РусДерево»: 3 метра в длину, 60 сантиметров в ширину и 4 сантиметра в толщину. Вот как она выглядит:
Быть ли деревянной столешнице на кухне? Однозначно да. Многие мастера любят использовать этот материал при оформлении гарнитура, потому что он универсален: дерево прекрасно дополняет как классическую кухню, так и оформленную в итальянском стиле, и в кантри. Но прежде чем начинать присматриваться к предложениям производителей, важно учесть все достоинства и недостатки.
Плюсы деревянной столешницы
- экологичность;
- долговечность — хотя дерево и не самый устойчивый к повреждениям материал, оно способно пережить множество реставраций и лаковых покрытий;
- дизайнерский потенциал этого материала тоже радует — можно выбирать из множества цветов и текстур.
Минусы деревянной столешницы
- материал подвержен появлению пятен при термическом воздействии и царапин;
- плохо переносит длительные контакты с водой;
- может потерять цвет под действием солнечных лучей и опять же термического воздействия.
Если дерево, то какое
Классика жанра — столешницы из дуба и бука. Эти виды дерева завоевали рынок своей прочностью и долговечностью. Стоимость столешницы зависит от габаритов рабочей поверхности и ее вида: цельноламельное изделие (склеенные короткие пластины дерева) будет стоить дороже, чем сращенное (состоящее из более коротких пластин). Рассмотрим примеры дубовых столешниц, которые мы нашли в «Яндекс.Маркете».
Цельноламельная столешница
Цельноламельная столешница из дуба от компании «РусДерево»: 3 метра в длину, 60 сантиметров в ширину и 4 сантиметра в толщину. Вот как она выглядит:
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Предложение от производителя «РусДерево» (цена актуальна на момент публикации):
Сращенная столешница
Сращенная столешница из дуба с такими же габаритами, подгонкой и постобработкой у этого же производителя. Вот как она выглядит:
Предложение от производителя «РусДерево» (цена актуальна на момент публикации):
Для изготовления столешниц применяют породы мембрау, тик и лиственницу. Последняя особенно интересна своей высокой плотностью, устойчивостью к повреждениям и высокому давлению. Особую нишу заняли на рынке орех, береза, сосна и ясень — более доступные материалы.
10 лайфхаков
Если плюсы деревянных столешниц вас убедили, минусы не отпугнули, а с предпочтительным материалом вы уже разобрались, возьмите на вооружение эти десять лайфхаков — как дизайнерских, так и практичных. Они помогут не ошибиться с выбором деревянной рабочей поверхности и раскроют ее возможности.
1. Откидная столешница
Оригинальный способ расширить место — откидная столешница. Она может спрятать под собой плиту и раковину, когда они не нужны. Важная деталь: придется либо заменить обычный смеситель на складной, а плиту — на варочную поверхность (без традиционных конфорок и ручек регулировки мощности), либо опустить их на уровень ниже.
2. Два в одном
В маленькой кухне важен баланс между площадью рабочей поверхности и экономией пространства. Решение найдено: столешница, встроенная под основную или в нее. Потянули за ручку — вуаля, места для кастрюль и прочих кухонных гаджетов стало больше!
3. Выкатной шкаф
Одна из тумб нижней линии тоже может служить столешницей! Достаточно сделать ее выкатной.
Фото:
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Готовая
4. Столешница на рельсах
Опять же актуальный вариант для маленькой кухни, где нет места даже для обеденного стола: конструкция на колесах. Такое приспособление и расширит рабочее место во время готовки, и заменит обеденный стол, и быстро спрячется под основной столешницей.
5. Мусоропровод в столешнице
Оригинальный способ упростить уборку на кухне и сэкономить время при приготовлении пищи — организовать доступ к мусорному ведру прямо в столешнице. Единственный недостаток: готовых решений вы, скорее всего, не найдете, но всегда возможен вариант люка в проекте мебели на заказ. Можно испытать собственные силы в столярном мастерстве.
6. Цвет столешницы
Поговорим об интерьерных лайфаках: если не можете выбрать цвет столешницы, играйте на контрасте — не ошибетесь. Иными словами, белый или бежевый гарнитур будет лучше сочетаться с темной столешницей (темное дерево или под камень).
Контрастная столешница из массива бука (цены актуальны на момент публикации):
7. Столешница как оптическая иллюзия
Когда хочется хотя бы визуально расширить кухонное пространство, придав ему легкости и света, под светлый гарнитур можно выбрать светлую столешницу с разницей всего в 1-2 тона.
8. Решение для двухуровневого гарнитура
Двухуровневый и при этом разноцветный гарнитур выигрышно смотрится со столешницей, которая близка по тону к верхней части.
9. Маскировка мелких царапин
Если через какое-то время на деревянной столешнице появились небольшие царапины и следы от ножа, можно попробовать скрыть их при помощи очищенного грецкого ореха: потрите им повреждения.
10. Реанимация столешницы
Если на деревянную поверхность вы будете постоянно ставить горячие чашки или кастрюли, на ней могут появиться белесые пятна. Можно попробовать исправить этот дефект так: взять мягкую чистую ткань и прогладить через нее поврежденное место утюгом, включенным на минимальную температуру.
Но помните: эксперименты с ценными породами дерева могут закончиться плачевно, поэтому рекомендуется сначала опробовать этот метод на невидимой части столешницы.
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Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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01. Планировка объекта
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