Эклектичная двушка с необычной кухней и раковиной у окна: дизайн-проект ReRooms

Как выглядит эклектика в лофте — показывают дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта.
Мы привыкли видеть эклектику яркой, пестрой, разноцветной. А что, если преобладать в ней будет строгий и минималистичный стиль лофт?
На 68 метрах в двухкомнатной квартире дизайнеры создали просторный классический лофт с кирпичными и бетонными покрытиями. А эклектика проявляется в декоре и мебели, благодаря которым промышленный стиль приобретает уютный домашний облик.
Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили большую эклектичную двушку недалеко от Москвы.
Гостиная
Самая большая комната (почти 24 метра) олицетворяет созданную в квартире эклектику. По стенам мы видим чередование штукатурки под бетон и плитки с имитацией кирпичной кладки — наиболее яркие черты лофта. Наряду с этим гостиная обставлена мягкой мебелью, украшена резным изящным декором в виде статуэток и свечей, а также дополнена настоящим биокамином и легкими полупрозрачными шторами.
Благодаря такому смешению мы получаем уютный теплый интерьер даже при наличии в нем голого бетона. Картины и зеленые растения тоже оживляют гостиную, смягчая лофтовый дизайн. Палитра отделки комнаты остается строгой и сдержанной: в ней нет слишком ярких тонов, вся гамма строится на сером и синем цветах, а также на оттенках кирпича и натурального дерева.
Лофт предполагает грамотное зонирование, и здесь оно есть. Рабочая зона с компьютером отделена от общего пространства угловым диваном. Сама гостиная разграничена с холлом и коридорами при помощи стенки из деревянных брусков.
Декоративная штукатурка под бетон
Биокамин изготовлен на заказ производителем
Холл
Прихожая имеет сдержанный минималистичный облик, присущий лофту. Светлые стены отделаны искусственной плиткой под кирпич, вдоль них расставлена деревянная мебель с эффектом потертости.
Холл продолжается двумя коридорами: один ведет на кухню, а второй — к гостиной и остальным комнатам. В холле расположен большой зеркальный шкаф-купе, который выполняет две важные функции:
- предоставляет достаточно места для хранения, чтобы лишние предметы не захламляли интерьер и не нарушали его целостность;
- расширяет общее пространство и добавляет в него больше света благодаря зеркалам.
Шкаф-купе изготовлен на заказ в «
Кухня
Это одно из самых интересных помещений квартиры — конечно, благодаря своему дизайну.
Вдоль светлых бежевых стен с керамической плиткой под кирпич расположился современный кухонный гарнитур — глубокого синего цвета, с безручечными шкафами и встроенной техникой. При этом он сочетает деревянные столешницы и инвентарь, который больше присущ классической кухне. В итоге получается оригинальный контраст.
Контрастируют друг с другом и стены. Три из них окрашены в светлый, а четвертая имеет сине-черную поверхность, которая как бы продолжает угловой гарнитур по палитре. Именно на этой самой заметной стене расположилась оригинальная инсталляция: полка с лампой и держателями из водопроводных труб. Кстати, о трубах: над гарнитуром проходит открытый воздуховод, еще больше подчеркивая стиль лофт в интерьере.
Интересная деталь кухни — раковина, расположенная напротив окна. Такое решение делает процесс мытья посуды более приятным, ведь при этом можно любоваться видами на улице. Это еще и практично: все функциональные поверхности столешницы постоянно освещены днем, что позволяет экономить электроэнергию. А еще под естественным светом быстрее высыхает влага.
Гарнитур сделан на заказ компанией
Спальня
Идем в другой конец коридора — и попадаем в спальню.
Здесь минималистичная белая отделка контрастирует с кирпичными участками стены — за кроватью и перед ней. Такое оформление стен, наряду с потолочными деревянными балками, организует зонирование: зона отдыха с кроватью отделяется от гардеробной со встроенным шкафом и большим зеркалом.
Даже спальня в стиле лофт должна быть уютной и комфортной для отдыха. Здесь этому способствуют легкие светлые шторы до пола, не свойственные стилю, и общая цветовая гамма с обилием белого.
Встроенный шкаф был сделан по индивидуальному заказу компанией «
Ванная
В ванной нас встречает почти классический минимализм: светлая белая отделка из керамогранита, никакого декора, а также спрятанная за дверцами шкафа бытовая техника и закрытые системы хранения.
Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. От эклектики здесь только оформление центральной стены — на ней тоже керамогранит, но с рисунком под натуральное дерево.
Душевая кабина заказана на зеркальном заводе, встроенный шкаф — в «
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники