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Эклектичная двушка с необычной кухней и раковиной у окна: дизайн-проект ReRooms


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Как выглядит эклектика в лофте — показывают дизайнеры ReRooms на примере собственного проекта.

Содержание

Мы привыкли видеть эклектику яркой, пестрой, разноцветной. А что, если преобладать в ней будет строгий и минималистичный стиль лофт?

На 68 метрах в двухкомнатной квартире дизайнеры создали просторный классический лофт с кирпичными и бетонными покрытиями. А эклектика проявляется в декоре и мебели, благодаря которым промышленный стиль приобретает уютный домашний облик. 

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили большую эклектичную двушку недалеко от Москвы.

Гостиная

Самая большая комната (почти 24 метра) олицетворяет созданную в квартире эклектику. По стенам мы видим чередование штукатурки под бетон и плитки с имитацией кирпичной кладки — наиболее яркие черты лофта. Наряду с этим гостиная обставлена мягкой мебелью, украшена резным изящным декором в виде статуэток и свечей, а также дополнена настоящим биокамином и легкими полупрозрачными шторами.

Благодаря такому смешению мы получаем уютный теплый интерьер даже при наличии в нем голого бетона. Картины и зеленые растения тоже оживляют гостиную, смягчая лофтовый дизайн. Палитра отделки комнаты остается строгой и сдержанной: в ней нет слишком ярких тонов, вся гамма строится на сером и синем цветах, а также на оттенках кирпича и натурального дерева. 

Лофт предполагает грамотное зонирование, и здесь оно есть. Рабочая зона с компьютером отделена от общего пространства угловым диваном. Сама гостиная разграничена с холлом и коридорами при помощи стенки из деревянных брусков.


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Стеллаж «Лофт-1» дуб табачный
30 379 руб.*
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*Цена может измениться
Комод «Бруклин-1»
11 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Угловой диван «Уильям»
55 999 руб.*
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*Цена может измениться
Журнальный стол «Лофт-2» дуб натуральный
36 808 руб.*
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*Цена может измениться
Письменный стол «Бруклин»
8 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Люстра Arte Lamp Pinocchio
16 600 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Декоративный легкий брус из ореха от фабрики ШкоМ
Купить
Ламинат HARO TRITTY 100 Gran Via 4V дуб контура черный
2 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Декоративная штукатурка под бетон Cuarzo от Topciment

Биокамин изготовлен на заказ производителем BIOART, подвесная тумба под ТВ заказана у «Lakiмебель».

Холл

Прихожая имеет сдержанный минималистичный облик, присущий лофту. Светлые стены отделаны искусственной плиткой под кирпич, вдоль них расставлена деревянная мебель с эффектом потертости. 

Холл продолжается двумя коридорами: один ведет на кухню, а второй — к гостиной и остальным комнатам. В холле расположен большой зеркальный шкаф-купе, который выполняет две важные функции:

  1. предоставляет достаточно места для хранения, чтобы лишние предметы не захламляли интерьер и не нарушали его целостность;
  2. расширяет общее пространство и добавляет в него больше света благодаря зеркалам.


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Вешалка напольная «Лофт»
9 599 руб.*
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*Цена может измениться
Подушка «Лофт»
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полка «Лофт»
2 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Roomy
259 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Искусственная плитка под покраску для имитации кирпичной кладки Klinkerville
1 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ в «Lakiмебель».

Кухня

Это одно из самых интересных помещений квартиры — конечно, благодаря своему дизайну. 

Вдоль светлых бежевых стен с керамической плиткой под кирпич расположился современный кухонный гарнитур — глубокого синего цвета, с безручечными шкафами и встроенной техникой. При этом он сочетает деревянные столешницы и инвентарь, который больше присущ классической кухне. В итоге получается оригинальный контраст.

Контрастируют друг с другом и стены. Три из них окрашены в светлый, а четвертая имеет сине-черную поверхность, которая как бы продолжает угловой гарнитур по палитре. Именно на этой самой заметной стене расположилась оригинальная инсталляция: полка с лампой и держателями из водопроводных труб. Кстати, о трубах: над гарнитуром проходит открытый воздуховод, еще больше подчеркивая стиль лофт в интерьере.

Интересная деталь кухни — раковина, расположенная напротив окна. Такое решение делает процесс мытья посуды более приятным, ведь при этом можно любоваться видами на улице. Это еще и практично: все функциональные поверхности столешницы постоянно освещены днем, что позволяет экономить электроэнергию. А еще под естественным светом быстрее высыхает влага.


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Краска с бархатистым эффектом «Гармония» Tikkurila RAL S008
760 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка Маттоне KERAMA MARAZZI
2 099 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стулья Эймс Light White
7 560 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кухонный стол «Лофт-3» дуб табачный
11 752 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Полка-светильник от Yelkkindom
15 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Мойка кухонная Granula GR-5102 графит
5 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесной светильник в стиле лофт 2202 Diamond
3 582 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамогранит CERSANIT LOFT серый 42 x 42 LO4R092
779 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Гарнитур сделан на заказ компанией KUCHENBERG.

Спальня

Идем в другой конец коридора — и попадаем в спальню. 

Здесь минималистичная белая отделка контрастирует с кирпичными участками стены — за кроватью и перед ней. Такое оформление стен, наряду с потолочными деревянными балками, организует зонирование: зона отдыха с кроватью отделяется от гардеробной со встроенным шкафом и большим зеркалом.

Даже спальня в стиле лофт должна быть уютной и комфортной для отдыха. Здесь этому способствуют легкие светлые шторы до пола, не свойственные стилю, и общая цветовая гамма с обилием белого.


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Декоративный легкий брус из ореха от фабрики ШкоМ
Купить
Сервировочный столик «Флэш»
2 399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало Roomy
459 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло «Рицца»
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная Chicago
3 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кровать с подъёмным механизмом Helen
20 599 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Светильники подвесные IDEAL LUX CAGE SP1 SQUARE NERO 129259
16 240 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ламинат MEISTER LD 300 25 Melango дуб атамака
2 680 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Встроенный шкаф был сделан по индивидуальному заказу компанией «Lakiмебель».

Ванная

В ванной нас встречает почти классический минимализм: светлая белая отделка из керамогранита, никакого декора, а также спрятанная за дверцами шкафа бытовая техника и закрытые системы хранения. 

Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. От эклектики здесь только оформление центральной стены — на ней тоже керамогранит, но с рисунком под натуральное дерево.


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Зеркало Edelform Next 100
12 445 руб.*
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*Цена может измениться
умба под раковину «Акватон - Уэльс» 100
21 150 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Душевая система с термостатом для настенного монтажа Rainshower F-Series System 254
72 200 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамический гранит «Турнель» KERAMA MARAZZI
2 282 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка CERSANIT ALRAMI,NORDIC,KOSMO СЕРЫЙ 20 x 44 AMG091
709 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Керамическая плитка «Браш вуд» KERAMA MARAZZI
936 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Душевая кабина заказана на зеркальном заводе, встроенный шкаф — в «Lakiмебель».

#дизайн#ванна#Интерьер#Квартира#Кухня
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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