Эклектичная двушка с необычной кухней и раковиной у окна: дизайн-проект ReRooms

Мы привыкли видеть эклектику яркой, пестрой, разноцветной. А что, если преобладать в ней будет строгий и минималистичный стиль лофт?

На 68 метрах в двухкомнатной квартире дизайнеры создали просторный классический лофт с кирпичными и бетонными покрытиями. А эклектика проявляется в декоре и мебели, благодаря которым промышленный стиль приобретает уютный домашний облик.

Пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили большую эклектичную двушку недалеко от Москвы.

Гостиная

Самая большая комната (почти 24 метра) олицетворяет созданную в квартире эклектику. По стенам мы видим чередование штукатурки под бетон и плитки с имитацией кирпичной кладки — наиболее яркие черты лофта. Наряду с этим гостиная обставлена мягкой мебелью, украшена резным изящным декором в виде статуэток и свечей, а также дополнена настоящим биокамином и легкими полупрозрачными шторами.

Благодаря такому смешению мы получаем уютный теплый интерьер даже при наличии в нем голого бетона. Картины и зеленые растения тоже оживляют гостиную, смягчая лофтовый дизайн. Палитра отделки комнаты остается строгой и сдержанной: в ней нет слишком ярких тонов, вся гамма строится на сером и синем цветах, а также на оттенках кирпича и натурального дерева.

Лофт предполагает грамотное зонирование, и здесь оно есть. Рабочая зона с компьютером отделена от общего пространства угловым диваном. Сама гостиная разграничена с холлом и коридорами при помощи стенки из деревянных брусков.



1 /5

2 /5

3 /5

4 /5

5 /5

Стеллаж «Лофт-1» дуб табачный 30 379 руб.* Купить *Цена может измениться Комод «Бруклин-1» 11 400 руб.* Купить *Цена может измениться Угловой диван «Уильям» 55 999 руб.* Купить *Цена может измениться Журнальный стол «Лофт-2» дуб натуральный 36 808 руб.* Купить *Цена может измениться Письменный стол «Бруклин» 8 400 руб.* Купить *Цена может измениться Люстра Arte Lamp Pinocchio 16 600 руб.* Купить *Цена может измениться Декоративный легкий брус из ореха от фабрики ШкоМ Купить Ламинат HARO TRITTY 100 Gran Via 4V дуб контура черный 2 400 руб.* Купить *Цена может измениться

Декоративная штукатурка под бетон Cuarzo от Topciment

Биокамин изготовлен на заказ производителем BIOART , подвесная тумба под ТВ заказана у « Lakiмебель ».

Холл

Прихожая имеет сдержанный минималистичный облик, присущий лофту. Светлые стены отделаны искусственной плиткой под кирпич, вдоль них расставлена деревянная мебель с эффектом потертости.

Холл продолжается двумя коридорами: один ведет на кухню, а второй — к гостиной и остальным комнатам. В холле расположен большой зеркальный шкаф-купе, который выполняет две важные функции:

предоставляет достаточно места для хранения, чтобы лишние предметы не захламляли интерьер и не нарушали его целостность; расширяет общее пространство и добавляет в него больше света благодаря зеркалам.



1 /3

2 /3

3 /3

Вешалка напольная «Лофт» 9 599 руб.* Купить *Цена может измениться Подушка «Лофт» 1 299 руб.* Купить *Цена может измениться Полка «Лофт» 2 599 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Roomy 259 руб.* Купить *Цена может измениться Искусственная плитка под покраску для имитации кирпичной кладки Klinkerville 1 050 руб.* Купить *Цена может измениться

Шкаф-купе изготовлен на заказ в « Lakiмебель ».

Кухня

Это одно из самых интересных помещений квартиры — конечно, благодаря своему дизайну.

Вдоль светлых бежевых стен с керамической плиткой под кирпич расположился современный кухонный гарнитур — глубокого синего цвета, с безручечными шкафами и встроенной техникой. При этом он сочетает деревянные столешницы и инвентарь, который больше присущ классической кухне. В итоге получается оригинальный контраст.

Контрастируют друг с другом и стены. Три из них окрашены в светлый, а четвертая имеет сине-черную поверхность, которая как бы продолжает угловой гарнитур по палитре. Именно на этой самой заметной стене расположилась оригинальная инсталляция: полка с лампой и держателями из водопроводных труб. Кстати, о трубах: над гарнитуром проходит открытый воздуховод, еще больше подчеркивая стиль лофт в интерьере.

Интересная деталь кухни — раковина, расположенная напротив окна. Такое решение делает процесс мытья посуды более приятным, ведь при этом можно любоваться видами на улице. Это еще и практично: все функциональные поверхности столешницы постоянно освещены днем, что позволяет экономить электроэнергию. А еще под естественным светом быстрее высыхает влага.



1 /3

2 /3

3 /3

Краска с бархатистым эффектом «Гармония» Tikkurila RAL S008 760 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка Маттоне KERAMA MARAZZI 2 099 руб.* Купить *Цена может измениться Стулья Эймс Light White 7 560 руб.* Купить *Цена может измениться Кухонный стол «Лофт-3» дуб табачный 11 752 руб.* Купить *Цена может измениться Полка-светильник от Yelkkindom 15 800 руб.* Купить *Цена может измениться Мойка кухонная Granula GR-5102 графит 5 990 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесной светильник в стиле лофт 2202 Diamond 3 582 руб.* Купить *Цена может измениться Керамогранит CERSANIT LOFT серый 42 x 42 LO4R092 779 руб.* Купить *Цена может измениться

Гарнитур сделан на заказ компанией KUCHENBERG .

Спальня

Идем в другой конец коридора — и попадаем в спальню.

Здесь минималистичная белая отделка контрастирует с кирпичными участками стены — за кроватью и перед ней. Такое оформление стен, наряду с потолочными деревянными балками, организует зонирование: зона отдыха с кроватью отделяется от гардеробной со встроенным шкафом и большим зеркалом.

Даже спальня в стиле лофт должна быть уютной и комфортной для отдыха. Здесь этому способствуют легкие светлые шторы до пола, не свойственные стилю, и общая цветовая гамма с обилием белого.



1 /3

2 /3

3 /3

Декоративный легкий брус из ореха от фабрики ШкоМ Купить Сервировочный столик «Флэш» 2 399 руб.* Купить *Цена может измениться Зеркало Roomy 459 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло «Рицца» 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба прикроватная Chicago 3 599 руб.* Купить *Цена может измениться Кровать с подъёмным механизмом Helen 20 599 руб.* Купить *Цена может измениться Светильники подвесные IDEAL LUX CAGE SP1 SQUARE NERO 129259 16 240 руб.* Купить *Цена может измениться Ламинат MEISTER LD 300 25 Melango дуб атамака 2 680 руб.* Купить *Цена может измениться

Встроенный шкаф был сделан по индивидуальному заказу компанией « Lakiмебель ».

Ванная

В ванной нас встречает почти классический минимализм: светлая белая отделка из керамогранита, никакого декора, а также спрятанная за дверцами шкафа бытовая техника и закрытые системы хранения.

Интерьер очень сдержанный и аккуратный, с подвесной сантехникой и угловатыми формами. От эклектики здесь только оформление центральной стены — на ней тоже керамогранит, но с рисунком под натуральное дерево.



1 /3

2 /3

3 /3

Зеркало Edelform Next 100 12 445 руб.* Купить *Цена может измениться умба под раковину «Акватон - Уэльс» 100 21 150 руб.* Купить *Цена может измениться Душевая система с термостатом для настенного монтажа Rainshower F-Series System 254 72 200 руб.* Купить *Цена может измениться Керамический гранит «Турнель» KERAMA MARAZZI 2 282 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка CERSANIT ALRAMI,NORDIC,KOSMO СЕРЫЙ 20 x 44 AMG091 709 руб.* Купить *Цена может измениться Керамическая плитка «Браш вуд» KERAMA MARAZZI 936 руб.* Купить *Цена может измениться