22 стильных интерьера с обоями под камень

Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.

Виды обоев с имитацией камня

Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.

1. Бумажные

Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.

Фото: 3dwallpapermurals.co.uk

2. Виниловые

Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.

Фото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.ltr">Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.

Виды обоев с имитацией камня

Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.

1. Бумажные

Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.

Фото: 3dwallpapermurals.co.uk

2. Виниловые

Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.

Фото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.