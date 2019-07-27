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22 стильных интерьера с обоями под камень


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Любите экстравагантные и брутальные интерьеры? Тогда обои под камень придутся вам по душе!

Содержание

Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.

Виды обоев с имитацией камня

Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.

1. Бумажные

Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.

Фото № 1: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

2. Виниловые

Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.

Фото № 2: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.ltr">Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.

Виды обоев с имитацией камня

Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.

1. Бумажные

Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.

Фото № 1: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

2. Виниловые

Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.

Фото № 2: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.

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Фото № 3: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

4. Стеклообои

Стеклообои имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди всех отделочных материалов. Делают их из стеклонитей, пропитывая модифицированным крахмалом для придания полотну стойкой формы. Обои экологичны, просты в уходе, не горят, не накапливают статическое электричество и не притягивают пыль. Это особый вид обоев, которые можно окрашивать до 20 раз, каждый раз меняя интерьер комнаты. 

Стеклообои любят за то, что их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и перепадом температур: на кухне и в ванной комнате.

Фото № 4: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: iw.dikidaycare.com

5. Фотообои

Фотообои — отличный помощник в создании суперреалистичной картинки. Можно купить готовое полотно с нанесенным рисунком, а можно выбрать понравившуюся картинку и сделать обои на заказ.

Фото № 5: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Варианты дизайна

1. Мрамор

Интерьер с мраморными обоями будет выглядеть благородно и роскошно. Полотно, конечно, делают не из настоящего мрамора, а просто печатают изображение, которое почти на 100% передает реалистичность камня. 

Фото № 6: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: tidyawaytoday.co.uk

Фото № 7: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: tidyawaytoday.co.uk

2. Каменная кладка

Очень брутальный и необычный вариант для отделки помещения. Советуем использовать такие обои акцентно, например за диваном или кроватью, чтобы не превратить комнату в мрачную пещеру. Как вариант, воспользоваться помощью профессионала и заказать дизайн проект квартиры.

Фото № 8: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Фото № 9: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Срез камня

Волшебный и нежный вариант, который отлично подойдет для спальни. Необычная фактура камня будет смотреться еще насыщеннее и интереснее, если добавить в интерьер элементы декора с повторяющимся цветом.

Фото № 10: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: muralswallpaper.com

Фото № 11: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: muralswallpaper.com

4. Рваный камень

Обои, которые напоминают грубую каменную облицовку, лучше всего сочетать с деревянными отделочными материалами, например с паркетом. Получится природный тандем, который просто необходим для таких стилей, как рустик, сканди, эко. Можно так оформить и стиль лофт, создавая настроение средневековой эпохи.

Фото № 12: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Фото № 13: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

5. Кирпич

Для тех, кто любит стиль лофт, но никак не может решиться на настоящую кирпичную стену, изобрели обои с кирпичным рисунком. Это отличная альтернатива дорогостоящему камню.

Фото № 14: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: harrycorry.com

Фото № 15: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: gowallpaper.co.uk

6. Природные камни

Необработанные камни, такие, как они представлены в природе. Подобные обои — смелый шаг, однако оправданный. Посмотрите, как броско и необычно выглядит интерьер с фактурными камнями.

Фото № 16: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Фото № 17: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Цветовая гамма

1. Белый

Универсальный цвет, который любят многие дизайнеры. Он прекрасно сочетается с другими оттенками, поможет в визуальном расширении пространства (на заметку владельцам маленьких квартир) и станет отличным фоном для контрастных предметов декора и меблировки.

Фото № 18: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

2. Коричневый

Теплый природный цвет поможет в создании стилей сканди, эко, кантри. Для оформления более живописного интерьера добавьте пушистый текстиль, живые растения и необычные предметы декора. Используйте в сочетании с пастельной цветовой гаммой (бежевый, белый, песочный).

Фото № 19: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

3. Серый

Строгий и холодный цвет, словно созданный для таких стилей, как лофт, минимализм, хай-тек. Сочетать его можно как с холодными оттенками (отличный вариант для хорошо освещаемых помещений), так и с теплыми (для помещений с плохим естественным освещением).

Фото № 20: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

4. Красный 

Для любителей чего-нибудь поострее и поярче такие обои станут палочкой-выручалочкой. Покупать полотна с красными камнями мы вас не заставляем, а предлагаем взглянуть на более оригинальный и красочный вариант: камни, обрамленные цветами. К таким обоям подбирайте нейтральную мебель, например песочный диван.

Фото № 21: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

Правила использования

Обои с изображением камней имеют ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать, чтобы создать стильный и необычный интерьер:

  • при выборе обоев обращайте внимание на размер комнаты. Если помещение маленькое, крупные камни здесь будут смотреться нелепо, создавая ощущение пещеры. Тем более такой рисунок визуально уменьшит пространство;
  • важна и степень освещенности комнаты. Для помещений, куда солнышко почти не заглядывает, лучше выбрать камни теплой цветовой гаммы (коричневые, песочные, бежевые), а где солнышка слишком много — холодной (серые, белые);
  • не смешивайте в пределах одной комнаты несколько видов рисунков, особенно камни маленьких и больших размеров. Лучше остановиться на одном варианте;
  • так как обои имеют яркий рисунок с четко выраженной фактурой, весь остальной интерьер нужно выдержать в нейтральной цветовой гамме, чтобы не перегрузить композицию;
  • мы советуем украшать обоями только одну стену, создавая акценты, особенно это касается маленьких комнат;
  • уделите особое внимание осветительным приборам, которые подчеркнут красивую фактуру обоев. Для этого подойдут настенные светильники или торшеры.

Фото № 22: 22 стильных интерьера с обоями под каменьФото: 3dwallpapermurals.co.uk

#Отделочные материалы#Спальня#идеи для дома#Гостиная
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

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04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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