22 стильных интерьера с обоями под камень

Любите экстравагантные и брутальные интерьеры? Тогда обои под камень придутся вам по душе!
Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.
Виды обоев с имитацией камня
Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.
1. Бумажные
Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.
2. Виниловые
Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.
3. Флизелиновые
Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.ltr">Вам уже надоели обои с цветочными узорами и полотна с птицами больше не радуют? Предлагаем присмотреться к полотнам с изображением камней — это брутальный и неординарный вариант для смелых личностей. Решившись оформить любую комнату в доме именно такими обоями, вы получите необычный и очень эффектный интерьер, который удивит всех.
Виды обоев с имитацией камня
Существует большое количество видов обоев, которые отличаются по своим характеристикам.
1. Бумажные
Бумажные обои изготавливают из экологически чистых материалов. Они отличаются низкой стоимостью и разнообразием цветов и рисунков. Есть два вида обоев: симплекс (однослойные) и дуплекс (двухслойные). Могут выгорать на солнце и имеют низкую износостойкость по сравнению с другими моделями.
2. Виниловые
Виниловые обои состоят из двух слоев: первый — бумажная или флизелиновая основа, второй — вспененный винил, который и образует фактурный рисунок. Они не боятся влаги, потому могут быть использованы в ванной комнате, и солнца, что делает возможным их применение в комнатах, которые выходят на южную сторону. За счет объемного рисунка обои скрывают мелкие дефекты стен: трещины, маленькие неровности.
3. Флизелиновые
Флизелиновые обои тоже состоят минимум из двух слоев. Изготавливают их из целлюлозы (70%), которая пропитывается специальным связующим веществом, что придает полотну прочности, плотности и износостойкости. Подойдут для стен с мелкими дефектами. Обои просты в уходе, не растягиваются во время наклеивания и не дают усадку.
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4. Стеклообои
Стеклообои имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди всех отделочных материалов. Делают их из стеклонитей, пропитывая модифицированным крахмалом для придания полотну стойкой формы. Обои экологичны, просты в уходе, не горят, не накапливают статическое электричество и не притягивают пыль. Это особый вид обоев, которые можно окрашивать до 20 раз, каждый раз меняя интерьер комнаты.
Стеклообои любят за то, что их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и перепадом температур: на кухне и в ванной комнате.
5. Фотообои
Фотообои — отличный помощник в создании суперреалистичной картинки. Можно купить готовое полотно с нанесенным рисунком, а можно выбрать понравившуюся картинку и сделать обои на заказ.
Варианты дизайна
1. Мрамор
Интерьер с мраморными обоями будет выглядеть благородно и роскошно. Полотно, конечно, делают не из настоящего мрамора, а просто печатают изображение, которое почти на 100% передает реалистичность камня.
2. Каменная кладка
Очень брутальный и необычный вариант для отделки помещения. Советуем использовать такие обои акцентно, например за диваном или кроватью, чтобы не превратить комнату в мрачную пещеру. Как вариант, воспользоваться помощью профессионала и заказать дизайн проект квартиры.
3. Срез камня
Волшебный и нежный вариант, который отлично подойдет для спальни. Необычная фактура камня будет смотреться еще насыщеннее и интереснее, если добавить в интерьер элементы декора с повторяющимся цветом.
4. Рваный камень
Обои, которые напоминают грубую каменную облицовку, лучше всего сочетать с деревянными отделочными материалами, например с паркетом. Получится природный тандем, который просто необходим для таких стилей, как рустик, сканди, эко. Можно так оформить и стиль лофт, создавая настроение средневековой эпохи.
5. Кирпич
Для тех, кто любит стиль лофт, но никак не может решиться на настоящую кирпичную стену, изобрели обои с кирпичным рисунком. Это отличная альтернатива дорогостоящему камню.
6. Природные камни
Необработанные камни, такие, как они представлены в природе. Подобные обои — смелый шаг, однако оправданный. Посмотрите, как броско и необычно выглядит интерьер с фактурными камнями.
Цветовая гамма
1. Белый
Универсальный цвет, который любят многие дизайнеры. Он прекрасно сочетается с другими оттенками, поможет в визуальном расширении пространства (на заметку владельцам маленьких квартир) и станет отличным фоном для контрастных предметов декора и меблировки.
2. Коричневый
Теплый природный цвет поможет в создании стилей сканди, эко, кантри. Для оформления более живописного интерьера добавьте пушистый текстиль, живые растения и необычные предметы декора. Используйте в сочетании с пастельной цветовой гаммой (бежевый, белый, песочный).
3. Серый
Строгий и холодный цвет, словно созданный для таких стилей, как лофт, минимализм, хай-тек. Сочетать его можно как с холодными оттенками (отличный вариант для хорошо освещаемых помещений), так и с теплыми (для помещений с плохим естественным освещением).
4. Красный
Для любителей чего-нибудь поострее и поярче такие обои станут палочкой-выручалочкой. Покупать полотна с красными камнями мы вас не заставляем, а предлагаем взглянуть на более оригинальный и красочный вариант: камни, обрамленные цветами. К таким обоям подбирайте нейтральную мебель, например песочный диван.
Правила использования
Обои с изображением камней имеют ряд особенностей, которые обязательно нужно учитывать, чтобы создать стильный и необычный интерьер:
- при выборе обоев обращайте внимание на размер комнаты. Если помещение маленькое, крупные камни здесь будут смотреться нелепо, создавая ощущение пещеры. Тем более такой рисунок визуально уменьшит пространство;
- важна и степень освещенности комнаты. Для помещений, куда солнышко почти не заглядывает, лучше выбрать камни теплой цветовой гаммы (коричневые, песочные, бежевые), а где солнышка слишком много — холодной (серые, белые);
- не смешивайте в пределах одной комнаты несколько видов рисунков, особенно камни маленьких и больших размеров. Лучше остановиться на одном варианте;
- так как обои имеют яркий рисунок с четко выраженной фактурой, весь остальной интерьер нужно выдержать в нейтральной цветовой гамме, чтобы не перегрузить композицию;
- мы советуем украшать обоями только одну стену, создавая акценты, особенно это касается маленьких комнат;
- уделите особое внимание осветительным приборам, которые подчеркнут красивую фактуру обоев. Для этого подойдут настенные светильники или торшеры.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники