Этнический интерьер трешки, где много живых растений

Дизайнеры ReRooms создали интерьер, в котором элегантно переплелись этника, брутальность и экостиль.
Могут ли сочетаться друг с другом этнический стиль, экостиль и брутальные акценты, навеянные такими направлениями, как лофт и хай-тек? Наш опыт показал, что это не только возможно, но и красиво. Предлагаем оценить дизайн-проект для трехкомнатной квартиры в Московской области, где всему этому нашлось место.
Прихожая
Особенность квартиры — длинный узкий коридор-прихожая, в котором уместился многофункциональный шкаф с вешалкой, выполненный в ненавязчивом синем оттенке. Напротив него разместилось массивное зеркало в деревянной раме такого же цвета. Прежде всего такое зеркало — практичная идея: оно позволяет вам рассматривать себя в полный рост перед выходом из дома. Еще оно выполняет роль оптической иллюзии, визуально расширяя узкую прихожую.
В прихожей также реализована многоуровневая система освещения: помимо люстр есть настенные светильники, в том числе в зоне у зеркала.
Далее по коридору расположена консоль, которая выполняет и декоративную, и практическую функции. Здесь расположилась картина и живые растения, а в ящиках, не нагружая интерьер, хранятся важные мелочи.
Гостиная
В гостиной тоже смешались элементы сразу нескольких стилей: светильники, напоминающие о лофте и хай-теке, весьма контрастно смотрятся на фоне живых растений и стен в спокойном бежевом оттенке. Обратите внимание на текстиль: декоративные подушки на диване с яркими этническими узорами гармонично сочетаются с напольным ковром с дизайном под старину.
Отдельное внимание привлекают круглое зеркало на комоде и журнальный стол с массивной деревянной столешницей.
Спальня
В спальне преобладают зеленые оттенки, здесь тоже не обошлось без живых растений. Дизайнеры приняли решение в пользу минимализма — нет ничего лишнего: кровать, прикроватные тумбы и компактный комод.
Обратите внимание, у этой спальни есть выход на лоджию, которая после демонтажа стены превратилась в рабочую зону.
Кабинет
В этой квартире есть и полноценный кабинет, где продолжается тема сочетания экостиля, хай-тека и этники. Акцентная стена оформлена темно-зелеными обоями с неброским принтом, который отлично сочетается с однотонными шторами в похожем оттенке. Для хранения книг, бумаг и других важных для работы вещей дизайнеры предложили использовать строгий шкаф со стеклянными дверями.
Как и в других помещениях, здесь реализована многоуровневая система освещения с оригинальными светильниками. Особенно неожиданно и свежо смотрится брутальный светильник на стене рядом с рабочим столом.
Кухня
Помещение кухни имеет прямоугольную форму. Дизайнерам предстояло разместить в нем и рабочий гарнитур со встроенной техникой, и обеденную зону. Для того чтобы интерьер не выглядел перегруженным, сделали зонирование при помощи массивных светильников над столом. Разнообразия интерьеру придает кухонный фартук из керамической плитки с этническими узорами.
Ванная и санузел
Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле: доминируют серые оттенки с вкраплением бежевых акцентов. За счет отделки стен под бетон помещения выглядят брутально и минималистично. Дизайнеры решили не перегружать интерьер типичными для санузла полками и ящиками — за хранение в ванной отвечает подвесная тумба под умывальником.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники