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Этнический интерьер трешки, где много живых растений


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Дизайнеры ReRooms создали интерьер, в котором элегантно переплелись этника, брутальность и экостиль.

Могут ли сочетаться друг с другом этнический стиль, экостиль и брутальные акценты, навеянные такими направлениями, как лофт и хай-тек? Наш опыт показал, что это не только возможно, но и красиво. Предлагаем оценить дизайн-проект для трехкомнатной квартиры в Московской области, где всему этому нашлось место.

Прихожая

Особенность квартиры — длинный узкий коридор-прихожая, в котором уместился многофункциональный шкаф с вешалкой, выполненный в ненавязчивом синем оттенке. Напротив него разместилось массивное зеркало в деревянной раме такого же цвета. Прежде всего такое зеркало — практичная идея: оно позволяет вам рассматривать себя в полный рост перед выходом из дома. Еще оно выполняет роль оптической иллюзии, визуально расширяя узкую прихожую.

Фото № 1: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

В прихожей также реализована многоуровневая система освещения: помимо люстр есть настенные светильники, в том числе в зоне у зеркала.

Далее по коридору расположена консоль, которая выполняет и декоративную, и практическую функции. Здесь расположилась картина и живые растения, а в ящиках, не нагружая интерьер, хранятся важные мелочи.

Фото № 2: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Гостиная

В гостиной тоже смешались элементы сразу нескольких стилей: светильники, напоминающие о лофте и хай-теке, весьма контрастно смотрятся на фоне живых растений и стен в спокойном бежевом оттенке. Обратите внимание на текстиль: декоративные подушки на диване с яркими этническими узорами гармонично сочетаются с напольным ковром с дизайном под старину.

Фото № 3: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Отдельное внимание привлекают круглое зеркало на комоде и журнальный стол с массивной деревянной столешницей.

Фото № 4: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Спальня

В спальне преобладают зеленые оттенки, здесь тоже не обошлось без живых растений. Дизайнеры приняли решение в пользу минимализма — нет ничего лишнего: кровать, прикроватные тумбы и компактный комод.

Фото № 5: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Обратите внимание, у этой спальни есть выход на лоджию, которая после демонтажа стены превратилась в рабочую зону.

Фото № 6: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Кабинет

В этой квартире есть и полноценный кабинет, где продолжается тема сочетания экостиля, хай-тека и этники. Акцентная стена оформлена темно-зелеными обоями с неброским принтом, который отлично сочетается с однотонными шторами в похожем оттенке. Для хранения книг, бумаг и других важных для работы вещей дизайнеры предложили использовать строгий шкаф со стеклянными дверями.

Фото № 7: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Как и в других помещениях, здесь реализована многоуровневая система освещения с оригинальными светильниками. Особенно неожиданно и свежо смотрится брутальный светильник на стене рядом с рабочим столом.

Фото № 8: Этнический интерьер трешки, где много живых растенийФото: rerooms.ru

Кухня

Помещение кухни имеет прямоугольную форму. Дизайнерам предстояло разместить в нем и рабочий гарнитур со встроенной техникой, и обеденную зону. Для того чтобы интерьер не выглядел перегруженным, сделали зонирование при помощи массивных светильников над столом. Разнообразия интерьеру придает кухонный фартук из керамической плитки с этническими узорами.


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Ванная и санузел

Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле: доминируют серые оттенки с вкраплением бежевых акцентов. За счет отделки стен под бетон помещения выглядят брутально и минималистично. Дизайнеры решили не перегружать интерьер типичными для санузла полками и ящиками — за хранение в ванной отвечает подвесная тумба под умывальником.


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#Трехномнатная квартира#этнический стиль
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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