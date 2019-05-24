Этнический интерьер трешки, где много живых растений

Могут ли сочетаться друг с другом этнический стиль, экостиль и брутальные акценты, навеянные такими направлениями, как лофт и хай-тек? Наш опыт показал, что это не только возможно, но и красиво. Предлагаем оценить дизайн-проект для трехкомнатной квартиры в Московской области, где всему этому нашлось место.

Прихожая

Особенность квартиры — длинный узкий коридор-прихожая, в котором уместился многофункциональный шкаф с вешалкой, выполненный в ненавязчивом синем оттенке. Напротив него разместилось массивное зеркало в деревянной раме такого же цвета. Прежде всего такое зеркало — практичная идея: оно позволяет вам рассматривать себя в полный рост перед выходом из дома. Еще оно выполняет роль оптической иллюзии, визуально расширяя узкую прихожую.

Фото: rerooms.ru

В прихожей также реализована многоуровневая система освещения: помимо люстр есть настенные светильники, в том числе в зоне у зеркала.

Далее по коридору расположена консоль, которая выполняет и декоративную, и практическую функции. Здесь расположилась картина и живые растения, а в ящиках, не нагружая интерьер, хранятся важные мелочи.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

В гостиной тоже смешались элементы сразу нескольких стилей: светильники, напоминающие о лофте и хай-теке, весьма контрастно смотрятся на фоне живых растений и стен в спокойном бежевом оттенке. Обратите внимание на текстиль: декоративные подушки на диване с яркими этническими узорами гармонично сочетаются с напольным ковром с дизайном под старину.

Фото: rerooms.ru

Отдельное внимание привлекают круглое зеркало на комоде и журнальный стол с массивной деревянной столешницей.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В спальне преобладают зеленые оттенки, здесь тоже не обошлось без живых растений. Дизайнеры приняли решение в пользу минимализма — нет ничего лишнего: кровать, прикроватные тумбы и компактный комод.

Фото: rerooms.ru

Обратите внимание, у этой спальни есть выход на лоджию, которая после демонтажа стены превратилась в рабочую зону.

Фото: rerooms.ru

Кабинет

В этой квартире есть и полноценный кабинет, где продолжается тема сочетания экостиля, хай-тека и этники. Акцентная стена оформлена темно-зелеными обоями с неброским принтом, который отлично сочетается с однотонными шторами в похожем оттенке. Для хранения книг, бумаг и других важных для работы вещей дизайнеры предложили использовать строгий шкаф со стеклянными дверями.

Фото: rerooms.ru

Как и в других помещениях, здесь реализована многоуровневая система освещения с оригинальными светильниками. Особенно неожиданно и свежо смотрится брутальный светильник на стене рядом с рабочим столом.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Помещение кухни имеет прямоугольную форму. Дизайнерам предстояло разместить в нем и рабочий гарнитур со встроенной техникой, и обеденную зону. Для того чтобы интерьер не выглядел перегруженным, сделали зонирование при помощи массивных светильников над столом. Разнообразия интерьеру придает кухонный фартук из керамической плитки с этническими узорами.

Ванная и санузел

Ванная и санузел в этой квартире раздельные, но оформлены в одинаковом стиле: доминируют серые оттенки с вкраплением бежевых акцентов. За счет отделки стен под бетон помещения выглядят брутально и минималистично. Дизайнеры решили не перегружать интерьер типичными для санузла полками и ящиками — за хранение в ванной отвечает подвесная тумба под умывальником.