15 экзотических спален с африканскими мотивами

Главное правило этнического африканского интерьера — не переборщить с деталями. Каждый элемент должен ярко олицетворять колорит Африки, если же их будет слишком много, они попросту начнут теряться на фоне друг друга и перенасытят помещение красками. Поэтому декор следует включать в интерьер спальни умеренно и выделять его при помощи нейтральной спокойной отделки.

Какие декоративные украшения лучше всего выразят африканский характер комнаты? Показываем 15 ярких спален с различными этническими деталями. Берите на заметку!

С тематическими фотообоями и картинами

Самый эффективный способ превратить спальню в экзотический африканский уголок — использовать в интерьере всевозможные тематические изображения. Например, наклеить за кроватью полноразмерные фотообои с пейзажем: с силуэтами животных и ярко-оранжевым закатом, как на фотографии ниже.

Фото: amocalex.com

Для спальни также подойдут обои с изображением пары африканских животных — например льва и львицы. Такой рисунок выразит семейный характер комнаты, создаст более уютную и романтичную обстановку.

Фото: tihonovaolga.blogspot.com

Если спальня небольшого размера и фотообои смотрятся в ней слишком громоздко, используйте коллаж из нескольких небольших картин. На них могут быть изображены разные или одинаковые животные, как на фото. Если хотите избежать пестроты в интерьере, подбирайте фон картин в тон стене, на которой собираетесь их повесить. Это поможет создать более цельный и органичный облик комнаты.ltr">Главное правило этнического африканского интерьера — не переборщить с деталями. Каждый элемент должен ярко олицетворять колорит Африки, если же их будет слишком много, они попросту начнут теряться на фоне друг друга и перенасытят помещение красками. Поэтому декор следует включать в интерьер спальни умеренно и выделять его при помощи нейтральной спокойной отделки.

Какие декоративные украшения лучше всего выразят африканский характер комнаты? Показываем 15 ярких спален с различными этническими деталями. Берите на заметку!

С тематическими фотообоями и картинами

Самый эффективный способ превратить спальню в экзотический африканский уголок — использовать в интерьере всевозможные тематические изображения. Например, наклеить за кроватью полноразмерные фотообои с пейзажем: с силуэтами животных и ярко-оранжевым закатом, как на фотографии ниже.

Фото: amocalex.com

Для спальни также подойдут обои с изображением пары африканских животных — например льва и львицы. Такой рисунок выразит семейный характер комнаты, создаст более уютную и романтичную обстановку.

Фото: tihonovaolga.blogspot.com

Если спальня небольшого размера и фотообои смотрятся в ней слишком громоздко, используйте коллаж из нескольких небольших картин. На них могут быть изображены разные или одинаковые животные, как на фото. Если хотите избежать пестроты в интерьере, подбирайте фон картин в тон стене, на которой собираетесь их повесить. Это поможет создать более цельный и органичный облик комнаты.