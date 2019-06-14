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15 экзотических спален с африканскими мотивами


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Экзотическая атмосфера Африки сделает интерьер вашей спальни очень теплым и солнечным, отвлекающим от повседневного городского ритма. Как создать такую колоритную комнату дома? Для вдохновения показываем самые красивые спальни с африканскими мотивами.

Главное правило этнического африканского интерьера — не переборщить с деталями. Каждый элемент должен ярко олицетворять колорит Африки, если же их будет слишком много, они попросту начнут теряться на фоне друг друга и перенасытят помещение красками. Поэтому декор следует включать в интерьер спальни умеренно и выделять его при помощи нейтральной спокойной отделки.

Какие декоративные украшения лучше всего выразят африканский характер комнаты? Показываем 15 ярких спален с различными этническими деталями. Берите на заметку! 

С тематическими фотообоями и картинами

Самый эффективный способ превратить спальню в экзотический африканский уголок — использовать в интерьере всевозможные тематические изображения. Например, наклеить за кроватью полноразмерные фотообои с пейзажем: с силуэтами животных и ярко-оранжевым закатом, как на фотографии ниже.

Фото № 1: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: amocalex.com

Для спальни также подойдут обои с изображением пары африканских животных — например льва и львицы. Такой рисунок выразит семейный характер комнаты, создаст более уютную и романтичную обстановку. 

Фото № 2: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: tihonovaolga.blogspot.com

Если спальня небольшого размера и фотообои смотрятся в ней слишком громоздко, используйте коллаж из нескольких небольших картин. На них могут быть изображены разные или одинаковые животные, как на фото. Если хотите избежать пестроты в интерьере, подбирайте фон картин в тон стене, на которой собираетесь их повесить. Это поможет создать более цельный и органичный облик комнаты.ltr">Главное правило этнического африканского интерьера — не переборщить с деталями. Каждый элемент должен ярко олицетворять колорит Африки, если же их будет слишком много, они попросту начнут теряться на фоне друг друга и перенасытят помещение красками. Поэтому декор следует включать в интерьер спальни умеренно и выделять его при помощи нейтральной спокойной отделки.

Какие декоративные украшения лучше всего выразят африканский характер комнаты? Показываем 15 ярких спален с различными этническими деталями. Берите на заметку! 

С тематическими фотообоями и картинами

Самый эффективный способ превратить спальню в экзотический африканский уголок — использовать в интерьере всевозможные тематические изображения. Например, наклеить за кроватью полноразмерные фотообои с пейзажем: с силуэтами животных и ярко-оранжевым закатом, как на фотографии ниже.

Фото № 1: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: amocalex.com

Для спальни также подойдут обои с изображением пары африканских животных — например льва и львицы. Такой рисунок выразит семейный характер комнаты, создаст более уютную и романтичную обстановку. 

Фото № 2: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: tihonovaolga.blogspot.com

Если спальня небольшого размера и фотообои смотрятся в ней слишком громоздко, используйте коллаж из нескольких небольших картин. На них могут быть изображены разные или одинаковые животные, как на фото. Если хотите избежать пестроты в интерьере, подбирайте фон картин в тон стене, на которой собираетесь их повесить. Это поможет создать более цельный и органичный облик комнаты.

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Фото № 3: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: masterbedroomideas.eu

Африка — это не только животные и красочные пейзажи. Сюжетом для картин можно выбрать аутентичные изображения африканских племен в колоритных нарядах и традиционных украшениях.

Фото № 4: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: mercadolibre.com 

Отличный вариант для современного интерьера — большой принт на акцентной стене за кроватью. При этом цветовая гамма не обязательно должна быть пестрой и красочной. Изображение может быть и вовсе черно-белым, нарисованным даже на голой бетонной стене. Главное, чтобы его сюжет напрямую относился к африканским реалиям. А дополнить принт поможет характерная мебель и африканские украшения.

Фото № 5: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: madingroup.com

С этническим декором

Существует множество разных украшений, которые ярко выражают африканский характер. В спальне лучше не использовать слишком много декора, чтобы не нарушить спокойную обстановку. Прекрасный вариант — поставить на полки вазы, а на стенах разместить традиционные этнические маски.

Фото № 6: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: phongthuynhapho.com

Еще один популярный вариант африканского декора — статуэтки животных. Лучше ставить их на самом видном месте, чтобы они олицетворяли выбранную для интерьера стилистику. В пару к статуэткам поставьте живые зеленые растения — это «оживит» зверей и сделает интерьер более натуральным, естественным.

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Фото № 7: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: amocalex.com

Украшением послужит и разнообразный текстиль. На фотографии ниже можно увидеть ковер из звериной шкуры, а также подушки с изображениями животных. Чтобы сделать аксессуары максимально заметными, создайте контраст: темные подушки и ковер ярко выделяются на фоне бежевой отделки и светлых плетеных кресел.

Фото № 8: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: roomsforafrica.com

Можно использовать и уникальные дизайнерские украшения в африканской стилистике. Например, вместо цветочных ваз разместить в спальне композицию из искусственных слоновьих бивней, в каждом из которых будет красоваться яркий бутон. 

Фото № 9: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: saturninteriors.co.uk

Одни из самых традиционных и ярких аксессуаров в африканском стиле — это большие расписные маски, оформленные в ярких тонах и украшенные разнообразными узорами. Они помогут привнести африканский колорит даже в самый современный и минималистичный интерьер спальни. 

Фото № 10: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: thietketilevang.com.vn

С текстилем в виде шкур животных

Ничто так не передаст атмосферу дикой африканской природы, как шкуры самых распространенных животных: зебры, леопарда, жирафа и других. Самый популярный вариант для включения шкуры в интерьер спальни — использовать ее в виде постельного белья, как на фотографии ниже.

Фото № 11: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: bhg.com 

Нужно больше шкур для максимально колоритного дизайна? Тогда стилизуйте под них не только кровать, но и другие предметы спальни: светильники на тумбочках или обивку стульев. При этом важно, чтобы отделка комнаты оставалась спокойной и однотонной, без дополнительных ярких элементов — иначе спальня станет слишком пестрой.

Фото № 12: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: toolboxprodhouse.com

Шкуры африканских зверей можно использовать и в более традиционном варианте: постелить их на пол в виде ковра. Чтобы сделать интерьер более органичным и цельным, в пару к такому ковру поставьте еще один предмет мебели в точно таком же исполнении. На фото ниже можно увидеть полосатый рисунок зебры не только на ковре, но и на обивке прикроватного кресла, и на абажурах светильников. 

Фото № 13: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: daringtales.com

Еще одна интересная идея — занавески в виде шкуры зебры или жирафа. Но лучше сделать их небольшими или не слишком длинными, чтобы не перенасытить интерьер пестрящими узорами.

Фото № 14: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: infokemdikbud.com

Шкуры различных животных можно также сконцентрировать в одном месте, собрав их в оригинальный коллаж в красивой раме, как на фото. Важно выбрать для такого коллажа правильное место, самое заметное. Если речь идет о спальне, подойдет акцентная стена за изголовьем кровати.

Фото № 15: 15 экзотических спален с африканскими мотивамиФото: bhg.com 

#Спальня#этнический стиль#декор и аксессуары
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