Интерьер гостиной в стиле прованс: 11 идей

Многие начинают делать ремонт в доме и затрудняются выбрать стиль, в котором будет оформлен интерьер. Особенно сложно с гостиной — местом, где мы отдыхаем, проводим все свободное время с семьей и друзьями. Хочется, чтобы в ней была уютная атмосфера.

Роскошь и простоту, комфорт и изыск сочетает в себе прованс. Гостиная, оформленная в таком стиле, станет любимым местом для посиделок и ежедневных разговоров. И создать такой интерьер по силам каждому.

1. Ставим в гостиной букетики лаванды

Добавьте в комнату немного нежности лавандовых лугов и поставьте по всей гостиной букеты лаванды. Один букетик стоит не больше 50 рублей, а простоять может целый год. Такой элемент декора обязательно украсит ваш интерьер и добавит в него романтики.

Фото: dhgate.com

2. Выбираем кувшин или корзинку вместо обычной вазы

Поскольку стиль прованс ассоциируется с маленькой деревушкой посреди полей, лучше всего выбирать элементы декора, приближенные к этой тематике. Вместо обычной вазы очень красиво будет смотреться белый кувшин или корзинка, которую вы можете украсить бантиком.

Фото: home-designing.com

3. Делаем часы своими руками или преображаем старые

Можно украсить гостиную часами, которые вы сделаете самостоятельно. За основу лучше всего взять деревянную доску и выкрасить ее белой краской, поскольку в стиле прованс преобладают натуральные материалы и светлые оттенки. После окраски нанесите любой узор, а после вставьте специальный механизм.

Если же вы не уверены, что у вас получится сделать часы самостоятельно, можно просто преобразить старые. Оклейте часы по кругу искусственными цветами с помощью двустороннего скотча или горячего клея. Такие часы станут главным предметом декора любой гостиной.

Дизайнерские настенные часы Otis украсят интерьер вашей комнаты. Их можно найти у представителей бренда DG HOME .

Фото: thefreepatriot.org

4. Расписываем тарелки

Украшая гостиную в стиле прованс, вы можете не только проявить свои творческие способности, но и весело провести время всей семьей. В свободный день будет приятно собрать компанию близких людей и раскрасить тарелки. Можно делать как простые узоры, так и сложные, но старайтесь обращаться к природным мотивам.

Фото: expertisez.com

5. Делаем деревянный пол

Отделку пола в стиле прованс лучше всего сделать из дерева. Если вы хотите сэкономить, можно положить линолеум с узором под дерево. Красить пол лучше всего в светлые тона, чтобы не нарушить сочетание цветов гостиной.

Деревянный пол из паркета лучше приобретать в специализированных магазинах. Например в Центре дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» .

Фото: fabalabs.org

6. Добавляем на стены цветочный рисунок

Стены не должны нести никакой нагрузки, поэтому красить их стоит в белый или бежевый цвета. Небольшую площадь стены можно украсить цветочным узором, который разнообразит спокойный интерьер и добавит в него запоминающийся акцент.

Фото: fabalabs.org

7. Выбираем однотонные чехлы для мебели

Мебель должна быть простой формы. Кресла, стулья, диван сложно найти в едином стиле. Но можно выбрать для них однотонную или одинаковую обивку, которая будет смотреться аккуратно, красиво и лаконично.

Фото: nwhistorycourse.org

8. Хаотично расставляем мебель

Стиль прованс создает ощущение полной свободы и легкости, поэтому мебель необязательно расставлять симметрично, а картины вешать столбиком. Развесьте в любом порядке фотографии, картины или расписные тарелки, на диван бросьте несколько подушек и шаль, а на столе просто оставьте журналы и книги.

Мебель для стиля прованс рекомендуется подбирать в салонах бренда DG HOME .

Фото: cdn.bestdesignideas.com

9. Дополняем дизайн камином

Камин — это один из наиболее ярких и интересных элементов интерьера гостиной. Возле камина вы точно будете собираться с семьей по вечерам, пить чай и обсуждать планы на следующий день. Но камин может быть опасен, если в доме живут маленькие дети. Вместо обычного дровяного можно поставить биокамин или электрический. Он тоже создаст атмосферу уюта, но будет в несколько раз безопаснее и дешевле.

Фото: static1.squarespace.com

10. Выбираем шторы

В таком интерьере лучше вообще не использовать шторы. Если без них никак и беспокоят соседи, которые постоянно смотрят в окна, стоит отдать предпочтение светлым, легким шторам в клеточку или цветочек. Подвяжите их ленточками, рюшами или бахромой — это придаст комнате особый шик и наполнит ее романтическим настроением.

Фото: cdn.bestdesignideas.com

11. Сервируем стол в стиле прованс

Если вы пригласили друзей на ужин, попробуйте их удивить оригинальной сервировкой стола в стиле прованс. Свечи добавят уюта и подарят незабываемую атмосферу, а пара веточек лаванды не только красиво выглядит, но и заставляет проникнуться красотой природы. На ум сразу приходят бескрайние лавандовые поля где-нибудь на юге Франции.

Для сервировки стола лучше всего подойдет скатерть из смягченного льна с декоративной обработкой цвета пыльной розы. Такая есть в магазинах Designboom .

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

На что обратить внимание при оформлении гостиной в стиле прованс

Гостиная в стиле прованс должна быть светлой, солнечной и воздушной, поэтому не стоит использовать сразу все идеи, предложенные нами. Выберите несколько, которые подходят вам, и реализуйте их.

Помните, что необходимо выбирать натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона. Не ограничивайтесь предложенными идеями, дополняйте их, ведь прованс — это стиль, в котором царит творчество и оригинальность.ltr">Многие начинают делать ремонт в доме и затрудняются выбрать стиль, в котором будет оформлен интерьер. Особенно сложно с гостиной — местом, где мы отдыхаем, проводим все свободное время с семьей и друзьями. Хочется, чтобы в ней была уютная атмосфера.

Роскошь и простоту, комфорт и изыск сочетает в себе прованс. Гостиная, оформленная в таком стиле, станет любимым местом для посиделок и ежедневных разговоров. И создать такой интерьер по силам каждому.

1. Ставим в гостиной букетики лаванды

Добавьте в комнату немного нежности лавандовых лугов и поставьте по всей гостиной букеты лаванды. Один букетик стоит не больше 50 рублей, а простоять может целый год. Такой элемент декора обязательно украсит ваш интерьер и добавит в него романтики.

Фото: dhgate.com

2. Выбираем кувшин или корзинку вместо обычной вазы

Поскольку стиль прованс ассоциируется с маленькой деревушкой посреди полей, лучше всего выбирать элементы декора, приближенные к этой тематике. Вместо обычной вазы очень красиво будет смотреться белый кувшин или корзинка, которую вы можете украсить бантиком.

Фото: home-designing.com

3. Делаем часы своими руками или преображаем старые

Можно украсить гостиную часами, которые вы сделаете самостоятельно. За основу лучше всего взять деревянную доску и выкрасить ее белой краской, поскольку в стиле прованс преобладают натуральные материалы и светлые оттенки. После окраски нанесите любой узор, а после вставьте специальный механизм.

Если же вы не уверены, что у вас получится сделать часы самостоятельно, можно просто преобразить старые. Оклейте часы по кругу искусственными цветами с помощью двустороннего скотча или горячего клея. Такие часы станут главным предметом декора любой гостиной.

Дизайнерские настенные часы Otis украсят интерьер вашей комнаты. Их можно найти у представителей бренда DG HOME .

Фото: thefreepatriot.org

4. Расписываем тарелки

Украшая гостиную в стиле прованс, вы можете не только проявить свои творческие способности, но и весело провести время всей семьей. В свободный день будет приятно собрать компанию близких людей и раскрасить тарелки. Можно делать как простые узоры, так и сложные, но старайтесь обращаться к природным мотивам.

Фото: expertisez.com

5. Делаем деревянный пол

Отделку пола в стиле прованс лучше всего сделать из дерева. Если вы хотите сэкономить, можно положить линолеум с узором под дерево. Красить пол лучше всего в светлые тона, чтобы не нарушить сочетание цветов гостиной.

Деревянный пол из паркета лучше приобретать в специализированных магазинах. Например в Центре дизайна и интерьера «Экспострой на Нахимовском» .

Фото: fabalabs.org

6. Добавляем на стены цветочный рисунок

Стены не должны нести никакой нагрузки, поэтому красить их стоит в белый или бежевый цвета. Небольшую площадь стены можно украсить цветочным узором, который разнообразит спокойный интерьер и добавит в него запоминающийся акцент.

Фото: fabalabs.org

7. Выбираем однотонные чехлы для мебели

Мебель должна быть простой формы. Кресла, стулья, диван сложно найти в едином стиле. Но можно выбрать для них однотонную или одинаковую обивку, которая будет смотреться аккуратно, красиво и лаконично.

Фото: nwhistorycourse.org

8. Хаотично расставляем мебель

Стиль прованс создает ощущение полной свободы и легкости, поэтому мебель необязательно расставлять симметрично, а картины вешать столбиком. Развесьте в любом порядке фотографии, картины или расписные тарелки, на диван бросьте несколько подушек и шаль, а на столе просто оставьте журналы и книги.

Мебель для стиля прованс рекомендуется подбирать в салонах бренда DG HOME .

Фото: cdn.bestdesignideas.com

9. Дополняем дизайн камином

Камин — это один из наиболее ярких и интересных элементов интерьера гостиной. Возле камина вы точно будете собираться с семьей по вечерам, пить чай и обсуждать планы на следующий день. Но камин может быть опасен, если в доме живут маленькие дети. Вместо обычного дровяного можно поставить биокамин или электрический. Он тоже создаст атмосферу уюта, но будет в несколько раз безопаснее и дешевле.

Фото: static1.squarespace.com

10. Выбираем шторы

В таком интерьере лучше вообще не использовать шторы. Если без них никак и беспокоят соседи, которые постоянно смотрят в окна, стоит отдать предпочтение светлым, легким шторам в клеточку или цветочек. Подвяжите их ленточками, рюшами или бахромой — это придаст комнате особый шик и наполнит ее романтическим настроением.

Фото: cdn.bestdesignideas.com

11. Сервируем стол в стиле прованс

Если вы пригласили друзей на ужин, попробуйте их удивить оригинальной сервировкой стола в стиле прованс. Свечи добавят уюта и подарят незабываемую атмосферу, а пара веточек лаванды не только красиво выглядит, но и заставляет проникнуться красотой природы. На ум сразу приходят бескрайние лавандовые поля где-нибудь на юге Франции.

Для сервировки стола лучше всего подойдет скатерть из смягченного льна с декоративной обработкой цвета пыльной розы. Такая есть в магазинах Designboom .

Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net

На что обратить внимание при оформлении гостиной в стиле прованс

Гостиная в стиле прованс должна быть светлой, солнечной и воздушной, поэтому не стоит использовать сразу все идеи, предложенные нами. Выберите несколько, которые подходят вам, и реализуйте их.

Помните, что необходимо выбирать натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона. Не ограничивайтесь предложенными идеями, дополняйте их, ведь прованс — это стиль, в котором царит творчество и оригинальность.