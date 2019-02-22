Интерьер гостиной в стиле прованс: 11 идей

Как создать уютное пространство по французским канонам.
- 1. Ставим в гостиной букетики лаванды
- 2. Выбираем кувшин или корзинку вместо обычной вазы
- 3. Делаем часы своими руками или преображаем старые
- 4. Расписываем тарелки
- 5. Делаем деревянный пол
- 6. Добавляем на стены цветочный рисунок
- 7. Выбираем однотонные чехлы для мебели
- 8. Хаотично расставляем мебель
- 9. Дополняем дизайн камином
- 10. Выбираем шторы
- 11. Сервируем стол в стиле прованс
- На что обратить внимание при оформлении гостиной в стиле прованс
Многие начинают делать ремонт в доме и затрудняются выбрать стиль, в котором будет оформлен интерьер. Особенно сложно с гостиной — местом, где мы отдыхаем, проводим все свободное время с семьей и друзьями. Хочется, чтобы в ней была уютная атмосфера.
Роскошь и простоту, комфорт и изыск сочетает в себе прованс. Гостиная, оформленная в таком стиле, станет любимым местом для посиделок и ежедневных разговоров. И создать такой интерьер по силам каждому.
1. Ставим в гостиной букетики лаванды
Добавьте в комнату немного нежности лавандовых лугов и поставьте по всей гостиной букеты лаванды. Один букетик стоит не больше 50 рублей, а простоять может целый год. Такой элемент декора обязательно украсит ваш интерьер и добавит в него романтики.
2. Выбираем кувшин или корзинку вместо обычной вазы
Поскольку стиль прованс ассоциируется с маленькой деревушкой посреди полей, лучше всего выбирать элементы декора, приближенные к этой тематике. Вместо обычной вазы очень красиво будет смотреться белый кувшин или корзинка, которую вы можете украсить бантиком.
3. Делаем часы своими руками или преображаем старые
Можно украсить гостиную часами, которые вы сделаете самостоятельно. За основу лучше всего взять деревянную доску и выкрасить ее белой краской, поскольку в стиле прованс преобладают натуральные материалы и светлые оттенки. После окраски нанесите любой узор, а после вставьте специальный механизм.
Если же вы не уверены, что у вас получится сделать часы самостоятельно, можно просто преобразить старые. Оклейте часы по кругу искусственными цветами с помощью двустороннего скотча или горячего клея. Такие часы станут главным предметом декора любой гостиной.
Дизайнерские настенные часы Otis украсят интерьер вашей комнаты. Их можно найти у представителей бренда
4. Расписываем тарелки
Украшая гостиную в стиле прованс, вы можете не только проявить свои творческие способности, но и весело провести время всей семьей. В свободный день будет приятно собрать компанию близких людей и раскрасить тарелки. Можно делать как простые узоры, так и сложные, но старайтесь обращаться к природным мотивам.
5. Делаем деревянный пол
Отделку пола в стиле прованс лучше всего сделать из дерева. Если вы хотите сэкономить, можно положить линолеум с узором под дерево. Красить пол лучше всего в светлые тона, чтобы не нарушить сочетание цветов гостиной.
Деревянный пол из паркета лучше приобретать в специализированных магазинах. Например в Центре дизайна и интерьера
6. Добавляем на стены цветочный рисунок
Стены не должны нести никакой нагрузки, поэтому красить их стоит в белый или бежевый цвета. Небольшую площадь стены можно украсить цветочным узором, который разнообразит спокойный интерьер и добавит в него запоминающийся акцент.
7. Выбираем однотонные чехлы для мебели
Мебель должна быть простой формы. Кресла, стулья, диван сложно найти в едином стиле. Но можно выбрать для них однотонную или одинаковую обивку, которая будет смотреться аккуратно, красиво и лаконично.
8. Хаотично расставляем мебель
Стиль прованс создает ощущение полной свободы и легкости, поэтому мебель необязательно расставлять симметрично, а картины вешать столбиком. Развесьте в любом порядке фотографии, картины или расписные тарелки, на диван бросьте несколько подушек и шаль, а на столе просто оставьте журналы и книги.
Мебель для стиля прованс рекомендуется подбирать в салонах бренда
9. Дополняем дизайн камином
Камин — это один из наиболее ярких и интересных элементов интерьера гостиной. Возле камина вы точно будете собираться с семьей по вечерам, пить чай и обсуждать планы на следующий день. Но камин может быть опасен, если в доме живут маленькие дети. Вместо обычного дровяного можно поставить биокамин или электрический. Он тоже создаст атмосферу уюта, но будет в несколько раз безопаснее и дешевле.
10. Выбираем шторы
В таком интерьере лучше вообще не использовать шторы. Если без них никак и беспокоят соседи, которые постоянно смотрят в окна, стоит отдать предпочтение светлым, легким шторам в клеточку или цветочек. Подвяжите их ленточками, рюшами или бахромой — это придаст комнате особый шик и наполнит ее романтическим настроением.
11. Сервируем стол в стиле прованс
Если вы пригласили друзей на ужин, попробуйте их удивить оригинальной сервировкой стола в стиле прованс. Свечи добавят уюта и подарят незабываемую атмосферу, а пара веточек лаванды не только красиво выглядит, но и заставляет проникнуться красотой природы. На ум сразу приходят бескрайние лавандовые поля где-нибудь на юге Франции.
Для сервировки стола лучше всего подойдет скатерть из смягченного льна с декоративной обработкой цвета пыльной розы. Такая есть в магазинах
На что обратить внимание при оформлении гостиной в стиле прованс
Гостиная в стиле прованс должна быть светлой, солнечной и воздушной, поэтому не стоит использовать сразу все идеи, предложенные нами. Выберите несколько, которые подходят вам, и реализуйте их.
Помните, что необходимо выбирать натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона. Не ограничивайтесь предложенными идеями, дополняйте их, ведь прованс — это стиль, в котором царит творчество и оригинальность.ltr">Многие начинают делать ремонт в доме и затрудняются выбрать стиль, в котором будет оформлен интерьер. Особенно сложно с гостиной — местом, где мы отдыхаем, проводим все свободное время с семьей и друзьями. Хочется, чтобы в ней была уютная атмосфера.
Роскошь и простоту, комфорт и изыск сочетает в себе прованс. Гостиная, оформленная в таком стиле, станет любимым местом для посиделок и ежедневных разговоров. И создать такой интерьер по силам каждому.
1. Ставим в гостиной букетики лаванды
Добавьте в комнату немного нежности лавандовых лугов и поставьте по всей гостиной букеты лаванды. Один букетик стоит не больше 50 рублей, а простоять может целый год. Такой элемент декора обязательно украсит ваш интерьер и добавит в него романтики.
2. Выбираем кувшин или корзинку вместо обычной вазы
Поскольку стиль прованс ассоциируется с маленькой деревушкой посреди полей, лучше всего выбирать элементы декора, приближенные к этой тематике. Вместо обычной вазы очень красиво будет смотреться белый кувшин или корзинка, которую вы можете украсить бантиком.
3. Делаем часы своими руками или преображаем старые
Можно украсить гостиную часами, которые вы сделаете самостоятельно. За основу лучше всего взять деревянную доску и выкрасить ее белой краской, поскольку в стиле прованс преобладают натуральные материалы и светлые оттенки. После окраски нанесите любой узор, а после вставьте специальный механизм.
Если же вы не уверены, что у вас получится сделать часы самостоятельно, можно просто преобразить старые. Оклейте часы по кругу искусственными цветами с помощью двустороннего скотча или горячего клея. Такие часы станут главным предметом декора любой гостиной.
Дизайнерские настенные часы Otis украсят интерьер вашей комнаты. Их можно найти у представителей бренда
4. Расписываем тарелки
Украшая гостиную в стиле прованс, вы можете не только проявить свои творческие способности, но и весело провести время всей семьей. В свободный день будет приятно собрать компанию близких людей и раскрасить тарелки. Можно делать как простые узоры, так и сложные, но старайтесь обращаться к природным мотивам.
5. Делаем деревянный пол
Отделку пола в стиле прованс лучше всего сделать из дерева. Если вы хотите сэкономить, можно положить линолеум с узором под дерево. Красить пол лучше всего в светлые тона, чтобы не нарушить сочетание цветов гостиной.
Деревянный пол из паркета лучше приобретать в специализированных магазинах. Например в Центре дизайна и интерьера
6. Добавляем на стены цветочный рисунок
Стены не должны нести никакой нагрузки, поэтому красить их стоит в белый или бежевый цвета. Небольшую площадь стены можно украсить цветочным узором, который разнообразит спокойный интерьер и добавит в него запоминающийся акцент.
7. Выбираем однотонные чехлы для мебели
Мебель должна быть простой формы. Кресла, стулья, диван сложно найти в едином стиле. Но можно выбрать для них однотонную или одинаковую обивку, которая будет смотреться аккуратно, красиво и лаконично.
8. Хаотично расставляем мебель
Стиль прованс создает ощущение полной свободы и легкости, поэтому мебель необязательно расставлять симметрично, а картины вешать столбиком. Развесьте в любом порядке фотографии, картины или расписные тарелки, на диван бросьте несколько подушек и шаль, а на столе просто оставьте журналы и книги.
Мебель для стиля прованс рекомендуется подбирать в салонах бренда
9. Дополняем дизайн камином
Камин — это один из наиболее ярких и интересных элементов интерьера гостиной. Возле камина вы точно будете собираться с семьей по вечерам, пить чай и обсуждать планы на следующий день. Но камин может быть опасен, если в доме живут маленькие дети. Вместо обычного дровяного можно поставить биокамин или электрический. Он тоже создаст атмосферу уюта, но будет в несколько раз безопаснее и дешевле.
10. Выбираем шторы
В таком интерьере лучше вообще не использовать шторы. Если без них никак и беспокоят соседи, которые постоянно смотрят в окна, стоит отдать предпочтение светлым, легким шторам в клеточку или цветочек. Подвяжите их ленточками, рюшами или бахромой — это придаст комнате особый шик и наполнит ее романтическим настроением.
11. Сервируем стол в стиле прованс
Если вы пригласили друзей на ужин, попробуйте их удивить оригинальной сервировкой стола в стиле прованс. Свечи добавят уюта и подарят незабываемую атмосферу, а пара веточек лаванды не только красиво выглядит, но и заставляет проникнуться красотой природы. На ум сразу приходят бескрайние лавандовые поля где-нибудь на юге Франции.
Для сервировки стола лучше всего подойдет скатерть из смягченного льна с декоративной обработкой цвета пыльной розы. Такая есть в магазинах
На что обратить внимание при оформлении гостиной в стиле прованс
Гостиная в стиле прованс должна быть светлой, солнечной и воздушной, поэтому не стоит использовать сразу все идеи, предложенные нами. Выберите несколько, которые подходят вам, и реализуйте их.
Помните, что необходимо выбирать натуральные материалы, цветочные узоры и светлые тона. Не ограничивайтесь предложенными идеями, дополняйте их, ведь прованс — это стиль, в котором царит творчество и оригинальность.
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