Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеров

Комната для младенца требует больше внимания при обустройстве, чем любая другая. Показываем, как правильно и красиво оформить детскую для новорожденного.
Интерьер детской для новорожденного требует большого внимания. Нужно тщательно организовать пространство, подобрать подходящую палитру для отделки и учесть множество других факторов.
Если не знаете, с чего начать — не отчаивайтесь! Мы расскажем про главные правила обустройства детских комнат для новорожденных и покажем самые красивые интерьеры для вдохновения.
Особенности детской для младенца
Наибольшее внимание стоит уделить кровати, а точнее — ее размещению в комнате. Детская кроватка не должна стоять у батарей, под прямыми солнечными лучами или на сквозняке. Идеально, если она будет на колесиках — вы сможете легко менять ее местоположение при необходимости.
Второй важный атрибут дизайна детской комнаты для новорожденного — это пеленальный стол. Его лучше размещать рядом с кроваткой, например на верхней части комода. Так вы получите еще и удобное место для хранения вещей малыша.
Кстати, систем хранения должно быть много, одним комодом здесь не ограничиться. Поставьте несколько удобных шкафчиков, а при нехватке пространства повесьте на стену полки. Главное, чтобы все необходимое всегда было под рукой.
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Организуйте также место для кормления ребенка, которое в первую очередь будет удобным для вас. Оптимальная идея для комнаты новорожденного на такой случай: мягкое кресло с подлокотниками, пуфик для ног и небольшой столик рядом. Все это обеспечит нужный комфорт и не потребует много места.
А еще при обустройстве комнаты младенца нужно не забывать о комфорте родителей. Возможно, вам придется оставаться с ребенком на долгое время — организуйте себе место для отдыха или сна в виде небольшого дивана, если метраж детской позволяет.
Детская комната для новорожденного мальчика
Следующий вопрос: как оформить комнату для новорожденного в зависимости от пола ребенка? Прежде всего стоит уделить внимание цветовой гамме. Здесь действует универсальное правило: она должна быть максимально спокойной, без лишней яркости и пестроты. Но если речь идет о комнате для младенца-мальчика, оптимальными цветами будут нежные оттенки голубого, зеленого, бежевого.
Чтобы подрастающему малышу впоследствии было интересно изучать свою комнату, можно оформить ее в интересной стилистике, которая подойдет мальчику, например в морском стиле или стиле сафари с изображениями животных, и использовать в интерьере соответствующий декор.
Детская комната для новорожденной девочки
Комната для новорожденной девочки традиционно оформляется в более нежных, женственных тонах: розовом, кремовом, с большой долей белого цвета. Однако тот же голубой сюда тоже отлично подойдет. Отражать принадлежность детской будет не цвет, а декор.
Комнату девочки лучше украсить рисунками цветов, бабочек и аналогичными узорами — правильный декор будет оказывать положительное влияние на развитие и формирование ребенка. В детской девочки также будет логично и красиво смотреться небольшой балдахин над кроваткой, а еще — текстильные и кружевные элементы.
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