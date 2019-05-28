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Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеров


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Комната для младенца требует больше внимания при обустройстве, чем любая другая. Показываем, как правильно и красиво оформить детскую для новорожденного.

Содержание

Интерьер детской для новорожденного требует большого внимания. Нужно тщательно организовать пространство, подобрать подходящую палитру для отделки и учесть множество других факторов. 

Если не знаете, с чего начать — не отчаивайтесь! Мы расскажем про главные правила обустройства детских комнат для новорожденных и покажем самые красивые интерьеры для вдохновения.

Особенности детской для младенца

Наибольшее внимание стоит уделить кровати, а точнее — ее размещению в комнате. Детская кроватка не должна стоять у батарей, под прямыми солнечными лучами или на сквозняке. Идеально, если она будет на колесиках — вы сможете легко менять ее местоположение при необходимости.

Фото № 1: Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеровФото: mylittledream.ru

Второй важный атрибут дизайна детской комнаты для новорожденного — это пеленальный стол. Его лучше размещать рядом с кроваткой, например на верхней части комода. Так вы получите еще и удобное место для хранения вещей малыша. 

Фото № 2: Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеровФото: denada.info

Кстати, систем хранения должно быть много, одним комодом здесь не ограничиться. Поставьте несколько удобных шкафчиков, а при нехватке пространства повесьте на стену полки. Главное, чтобы все необходимое всегда было под рукой.

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Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеровФото: mtecs.co

Организуйте также место для кормления ребенка, которое в первую очередь будет удобным для вас. Оптимальная идея для комнаты новорожденного на такой случай: мягкое кресло с подлокотниками, пуфик для ног и небольшой столик рядом. Все это обеспечит нужный комфорт и не потребует много места.

Фото № 4: Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеровФото: homedit.com

А еще при обустройстве комнаты младенца нужно не забывать о комфорте родителей. Возможно, вам придется оставаться с ребенком на долгое время — организуйте себе место для отдыха или сна в виде небольшого дивана, если метраж детской позволяет. 

Фото № 5: Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеровФото: viraldonk.com

Детская комната для новорожденного мальчика

Следующий вопрос: как оформить комнату для новорожденного в зависимости от пола ребенка? Прежде всего стоит уделить внимание цветовой гамме. Здесь действует универсальное правило: она должна быть максимально спокойной, без лишней яркости и пестроты. Но если речь идет о комнате для младенца-мальчика, оптимальными цветами будут нежные оттенки голубого, зеленого, бежевого.


thespruce.com
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Чтобы подрастающему малышу впоследствии было интересно изучать свою комнату, можно оформить ее в интересной стилистике, которая подойдет мальчику, например в морском стиле или стиле сафари с изображениями животных, и использовать в интерьере соответствующий декор.

Детская комната для новорожденной девочки

Комната для новорожденной девочки традиционно оформляется в более нежных, женственных тонах: розовом, кремовом, с большой долей белого цвета. Однако тот же голубой сюда тоже отлично подойдет. Отражать принадлежность детской будет не цвет, а декор. 


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Комнату девочки лучше украсить рисунками цветов, бабочек и аналогичными узорами — правильный декор будет оказывать положительное влияние на развитие и формирование ребенка. В детской девочки также будет логично и красиво смотреться небольшой балдахин над кроваткой, а еще — текстильные и кружевные элементы.

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#интерьер комнаты для новорожденного#интерьер детской
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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

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Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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