Интерьер комнаты для новорожденного: полезные советы и 15 красивых примеров

Интерьер детской для новорожденного требует большого внимания. Нужно тщательно организовать пространство, подобрать подходящую палитру для отделки и учесть множество других факторов.

Если не знаете, с чего начать — не отчаивайтесь! Мы расскажем про главные правила обустройства детских комнат для новорожденных и покажем самые красивые интерьеры для вдохновения.

Особенности детской для младенца

Наибольшее внимание стоит уделить кровати, а точнее — ее размещению в комнате. Детская кроватка не должна стоять у батарей, под прямыми солнечными лучами или на сквозняке. Идеально, если она будет на колесиках — вы сможете легко менять ее местоположение при необходимости.

Фото: mylittledream.ru

Второй важный атрибут дизайна детской комнаты для новорожденного — это пеленальный стол. Его лучше размещать рядом с кроваткой, например на верхней части комода. Так вы получите еще и удобное место для хранения вещей малыша.

Фото: denada.info

Кстати, систем хранения должно быть много, одним комодом здесь не ограничиться. Поставьте несколько удобных шкафчиков, а при нехватке пространства повесьте на стену полки. Главное, чтобы все необходимое всегда было под рукой.