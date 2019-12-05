Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идей

Все важные дела ребенок воспринимает как игру, поэтому, приучая его к ежедневной гигиене, нужно подбирать элементы интерьера с учетом этой особенности. Малыш охотнее будет чистить зубы, если этот процесс для него станет увлекательным. Чем необычнее окажется интерьер, тем интереснее он станет для ребенка. Именно поэтому мебель в детской комнате часто выполнена в виде необычной фигуры и выкрашена в броские оттенки. Разумно такую же яркость воплотить и в ванной комнате.

Создание интерьера ванной комнаты для ребенка — увлекательное дело: можно выбрать любой стиль и цвета, чтобы малышу было интересно здесь находиться. Тогда и процесс обучения правилам ежедневной гигиены станет проще. При этом не менее важно, чтобы ванная была практичной и безопасной. Рассказываем, как совместить функциональность и декор в одном помещении.

Фото: hugedomains.com

Хорошая идея — сделать ванную комнату в том же дизайне, что и комнату малыша.

Фото: interiordesign5.com

Детей всегда привлекают яркие цвета, поэтому, оформляя ванную, не обязательно останавливаться на нескольких оттенках. Можно сделать интерьер в разных цветах, однако важно, чтобы они сочетались между собой.

Фото: architectureartdesigns.com

Чтобы еще больше заинтересовать ребенка, обыграйте его увлечения. Например, если он любит какой-то мультик, наклейте на стены стикеры с его любимыми персонажами.

Фото: luckythink.com

Безопасность

Очень важно в квартире, где живет ребенок, организовать безопасные условия. Это касается не только его комнаты, но и ванной, в которую малыш может часто заходить без взрослых. Поэтому постарайтесь продумать все детали при оформлении этого помещения. Уберите из ванной комнаты ребенка все электрические приборы, острые предметы и химические моющие средства. Детские гигиенические предметы лучше положить в шкаф или на полку, куда ребенок не доберется без вашей помощи.

Фото: architectureartdesigns.com

Светильники и выключатели расположите так, чтобы ребенок не смог до них дотянуться. Можно установить специальные лампы, которые реагируют на движение, — тогда выключатель вообще не понадобится, а вы будете спокойны за малыша.

Фото: mieszkanioweinspiracje.pl

Острые и выступающие углы оклейте мягкими накладками. Для двери купите специальный стоппер из пенопласта, который не даст ребенку закрыть дверь и случайно прищемить пальчики. Если на двери есть замок, убедитесь, что его можно открыть снаружи.

Фото: buzzfeed.com

Пол в детской ванной

Пол в ванной часто бывает скользким от попавшей на него воды. Даже взрослые могут поскользнуться и получить травму, вставая мокрыми ногами на плитку. А для вечно подвижных малышей скользкий пол еще более опасен. Поэтому, если у вас есть возможность, сделайте пол из нескользящих материалов. Если такой возможности нет, постелите коврики на кафель и даже в ванну.

Фото: town-n-country-living.com

Потолок и стены

Детские игры в ванне часто сопровождаются большим количеством брызг, поэтому лучше выбрать водонепроницаемые материалы для потолка и стен. Потолок можно сделать из пластиковой вагонки — бюджетного водостойкого материала. Плюс вагонки не только в цене, но и в разнообразии цветов. Это отличный вариант для яркой детской ванной.

Стены можно облицевать керамической плиткой с антискользящим покрытием — обычным для ванной материалом.

Фото: freshome.com

Ванная «на вырост»

Позаботьтесь о том, чтобы малыш мог доставать до нужных ему предметов. Например, поставьте специальную нескользящую табуретку, чтобы он сумел дотянуться до раковины. Полотенца повесьте на крючки на присосках на уровне глаз ребенка — так ему проще будет вытирать руки. Плюс таких крючков в том, что их можно перевесить выше со временем.

Место для хранения игрушек

Наверняка у вашего ребенка много игрушек для купания. Организуйте место для их хранения, чтобы было удобно выбирать нужную. Для этого можно сделать небольшой стеллаж или корзину и расположить ее на уровне глаз ребенка.

Фото: delgeen.com

Яркие аксессуары

В детской ванной должно быть много аксессуаров, которые будут привлекать внимание и занимать ребенка. Чем больше интересного декора вы добавите, тем лучше.

Фото: parents.com

Повесьте яркие полотенца, а на ванную — пеструю шторку, постелите разноцветные коврики, на раковину поставьте цветные стаканчики. Аксессуары для детской ванной очень разнообразны, поэтому проявите фантазию при оформлении этой комнаты.

Фото: potterybarnkids.com

Превратите процесс чистки зубов в игру, добавив в интерьер важные аксессуары для гигиены в виде игрушек. Например, полотенцем-акулой намного интереснее вытираться, чем обычным белым.

Фото: potterybarnkids.com

Интересно чистить зубы яркой щеткой с колпачком в форме хомяка.

Фото: parents.com

Декоративные элементы

Украшать ванную можно вместе с ребенком, превратив этот процесс в веселую игру. Например, купите специальные наклейки для ванной и прилепите их на керамические поверхности ванной и на плитку.

Фото: babyloovi.com

Можно приобрести виниловые стикеры. Они недорого стоят и легко впишутся в дизайн ванной. К тому же их можно переклеивать несколько раз.