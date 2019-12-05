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Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идей


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Думаете, как обустроить ванную комнату для ребенка? Наши советы помогут вам создать дизайн, который будет нравиться и вам, и вашим детям.

Создание интерьера ванной комнаты для ребенка — увлекательное дело: можно выбрать любой стиль и цвета, чтобы малышу было интересно здесь находиться. Тогда и процесс обучения правилам ежедневной гигиены станет проще. При этом не менее важно, чтобы ванная была практичной и безопасной. Рассказываем, как совместить функциональность и декор в одном помещении.

Важные особенности, которые нужно учесть

Все важные дела ребенок воспринимает как игру, поэтому, приучая его к ежедневной гигиене, нужно подбирать элементы интерьера с учетом этой особенности. Малыш охотнее будет чистить зубы, если этот процесс для него станет увлекательным. Чем необычнее окажется интерьер, тем интереснее он станет для ребенка. Именно поэтому мебель в детской комнате часто выполнена в виде необычной фигуры и выкрашена в броские оттенки. Разумно такую же яркость воплотить и в ванной комнате.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: hugedomains.com

Хорошая идея — сделать ванную комнату в том же дизайне, что и комнату малыша

Фото № 2: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: interiordesign5.com

Детей всегда привлекают яркие цвета, поэтому, оформляя ванную, не обязательно останавливаться на нескольких оттенках. Можно сделать интерьер в разных цветах, однако важно, чтобы они сочетались между собой.

Фото № 3: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: architectureartdesigns.com

Чтобы еще больше заинтересовать ребенка, обыграйте его увлечения. Например, если он любит какой-то мультик, наклейте на стены стикеры с его любимыми персонажами.

Фото № 4: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: luckythink.com

Безопасность

Очень важно в квартире, где живет ребенок, организовать безопасные условия. Это касается не только его комнаты, но и ванной, в которую малыш может часто заходить без взрослых. Поэтому постарайтесь продумать все детали при оформлении этого помещения. Уберите из ванной комнаты ребенка все электрические приборы, острые предметы и химические моющие средства. Детские гигиенические предметы лучше положить в шкаф или на полку, куда ребенок не доберется без вашей помощи.

Фото № 5: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: architectureartdesigns.com

Светильники и выключатели расположите так, чтобы ребенок не смог до них дотянуться. Можно установить специальные лампы, которые реагируют на движение, — тогда выключатель вообще не понадобится, а вы будете спокойны за малыша.

Фото № 6: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: mieszkanioweinspiracje.pl

Острые и выступающие углы оклейте мягкими накладками. Для двери купите специальный стоппер из пенопласта, который не даст ребенку закрыть дверь и случайно прищемить пальчики. Если на двери есть замок, убедитесь, что его можно открыть снаружи.

Фото № 7: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: buzzfeed.com

Пол в детской ванной

Пол в ванной часто бывает скользким от попавшей на него воды. Даже взрослые могут поскользнуться и получить травму, вставая мокрыми ногами на плитку. А для вечно подвижных малышей скользкий пол еще более опасен. Поэтому, если у вас есть возможность, сделайте пол из нескользящих материалов. Если такой возможности нет, постелите коврики на кафель и даже в ванну.

Фото № 8: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: town-n-country-living.com

Потолок и стены

Детские игры в ванне часто сопровождаются большим количеством брызг, поэтому лучше выбрать водонепроницаемые материалы для потолка и стен. Потолок можно сделать из пластиковой вагонки — бюджетного водостойкого материала. Плюс вагонки не только в цене, но и в разнообразии цветов. Это отличный вариант для яркой детской ванной.

Стены можно облицевать керамической плиткой с антискользящим покрытием — обычным для ванной материалом.

Фото № 9: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: freshome.com

Ванная «на вырост»

Позаботьтесь о том, чтобы малыш мог доставать до нужных ему предметов. Например, поставьте специальную нескользящую табуретку, чтобы он сумел дотянуться до раковины. Полотенца повесьте на крючки на присосках на уровне глаз ребенка — так ему проще будет вытирать руки. Плюс таких крючков в том, что их можно перевесить выше со временем.

Фото № 10: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идей

Место для хранения игрушек

Наверняка у вашего ребенка много игрушек для купания. Организуйте место для их хранения, чтобы было удобно выбирать нужную. Для этого можно сделать небольшой стеллаж или корзину и расположить ее на уровне глаз ребенка.

Фото № 11: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: delgeen.com

Яркие аксессуары

В детской ванной должно быть много аксессуаров, которые будут привлекать внимание и занимать ребенка. Чем больше интересного декора вы добавите, тем лучше.

Фото № 12: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: parents.com

Повесьте яркие полотенца, а на ванную — пеструю шторку, постелите разноцветные коврики, на раковину поставьте цветные стаканчики. Аксессуары для детской ванной очень разнообразны, поэтому проявите фантазию при оформлении этой комнаты.

Фото № 13: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: potterybarnkids.com

Превратите процесс чистки зубов в игру, добавив в интерьер важные аксессуары для гигиены в виде игрушек. Например, полотенцем-акулой намного интереснее вытираться, чем обычным белым.

Фото № 14: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: potterybarnkids.com

Интересно чистить зубы яркой щеткой с колпачком в форме хомяка.

Фото № 15: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: parents.com

Декоративные элементы

Украшать ванную можно вместе с ребенком, превратив этот процесс в веселую игру. Например, купите специальные наклейки для ванной и прилепите их на керамические поверхности ванной и на плитку.

Фото № 16: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: babyloovi.com

Можно приобрести виниловые стикеры. Они недорого стоят и легко впишутся в дизайн ванной. К тому же их можно переклеивать несколько раз.

Фото № 17: Дизайн детской ванной: 16 крутых и практичных идейФото: amazon.com

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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