Роль кресла в интерьере: 17 фотопримеров и рекомендаций

ReRooms рассказывает, как использовать кресла в интерьере, чтобы они не только играли декоративную роль, но и делали комнату более функциональной и комфортной.

Кресло в современных интерьерах считается не самым важным элементом мебели, но, согласитесь, без него сложно себе представить комфорт и уют в квартире. В кресле можно посмотреть любимый фильм, почитать книгу и даже вздремнуть, но это не все возможности использования кресла — с этим предметом мебели можно решить много функциональных задач в интерьере.

Фото: digsdigs.com

Ваш интерьер выполнен в нейтральной цветовой гамме — оживите его с помощью кресла. Выбирайте модели с красочной обивкой, гармонирующие по стилю с остальной мебелью. Традиционные модели с однотонной расцветкой мягкой обивки отлично подойдут для гостиных. Модели с яркими интересными принтами станут хорошим выбором для спальни. Чтобы не было перебора с цветом, подбирайте цвет кресла под шторы — в таком дуэте они будут выглядеть как дорогой дизайнерский комплект.

2. Заполняем угол

Фото: sfgirlbybay.com

Не можете найти в маленькой комнате место для кресла — поставьте его в угол. Тем самым вы не загромоздите пространство и создадите уютную и укромную зону отдыха, где вечером сможете отключиться от внешнего мира и почитать любимую книгу. С помощью угловых моделей кресел можно организовать уютное местечко на кухне, где каждый сантиметр на счету. Дополните кресло небольшим круглым столиком — и у вас появится комфортная зона для обедов и вечерних чаепитий.

3. Создаем симметрию

Фото: thespruce.com

Хотите изменить облик гостиной или столовой? Поставьте в комнату несколько вольтеровских кресел с модным печатным принтом или растительным узором, которые за счет своей скульптурной формы отлично смотрятся в паре и прекрасно вливаются в интерьер. С помощью вольтеровского кресла также можно обустроить пустой угол или свободное место под лестницей в холле — в таких креслах комфортно ожидать приезда такси или прихода гостей.

4. Разгружаем пространство

Фото: home-designing.com

В вашей гостиной или спальне много массивной мебели — разгрузите пространство подвесным креслом. Его легкая конструкция создаст в комнате необыкновенную атмосферу. В подвесном кресле можно часами напролет читать любимую книгу, слушать музыку или просто мечтать о будущем, тем более что вписать его можно в любой интерьер. Для экоинтерьера выбирайте модели из ротанга или лозы, в лофте и хай-теке гармонично будут смотреться варианты из оргстекла или акрила, для этно и кантри подойдут подвесные кресла с текстильным основанием.

5. Солидный трон

Фото: sheffieldfurniture.com

Когда садишься в кожаное кресло, ощущаешь себя почти монаршей особой. Примерно такой же эффект кожаные кресла создают и в интерьерах: они придают комнате роскошный и респектабельный вид. В гостиной кожаные кресла ненавязчиво будут приглашать ваших гостей к приятному общению, а в кабинете подчеркивать важный статус хозяина. Правда, подойдет такая мебель только для просторных помещений — в маленьких комнатах кожаные кресла будут создавать ощущение сжатого пространства.

6. Полный релакс

Фото: theinterioreditor.com

Кресло-качалка сделает приятным и комфортным любое занятие: в нем будет удобно читать, смотреть телевизор, работать с ноутбуком или же убаюкивать ребенка. Такое кресло не занимает много места и отлично вписывается как в классический, так и в современный интерьеры. Поставьте кресло-качалку возле камина в гостиной или в спальне у окна — и наслаждайтесь покоем.

7. Гнездышко для двоих

Фото: idealhome.co.uk

Для молодых семейных пар станут находкой двойные кресла — на них можно уютно разместиться вдвоем. Такое кресло решит проблему маленького пространства, где сложно разместить полноценный гарнитур мягкой мебели: они эргономичные и стильные, поэтому будут симпатично смотреться даже посреди комнаты.

8. Компактный шезлонг

Фото: idealhome.co.uk

Кресло-шезлонг — прекрасное решение для тех, кто хочет оставить больше свободного пространства в комнате, но при этом организовать себе комфортное место для отдыха. На нем можно удобно сидеть, наслаждаясь общением в кругу семьи, а при желании с комфортом прилечь. Кресло-шезлонг отлично подойдет для гостиной — вы сможете полностью расслабиться полулежа при просмотре фильма.

9. Замена дивана

Фото: ikea.com

Несколько кресел вполне способны стать полноценной заменой дивану в гостиной. Для этого отлично подойдут модульные модели — их можно расставить по отдельности вокруг журнального столика для общения с гостями, а можно сдвинуть и превратить в удобный диван для отдыха.

Фото: ikea.com

10. Место отдыха для гостей

Фото: instagram.com

У вас гостеприимная семья, а гостевой комнаты в квартире нет — обустройте гостиную креслом-кроватью или даже несколькими. В них комфортно будет проводить вечера, а при необходимости вы сможете разместить гостей на ночь — кресла станут удобными кроватями.

11. Мобильный комфорт

Фото: woiss.nl

С помощью кресла в малогабаритных квартирах можно создать мобильное место для отдыха. Для этого подойдут модели с колесиками на фронтальной паре ножек. Такое кресло легко перемещать по комнате.

12. Универсальный солдат

Фото: thewoolroom.com

Бескаркасным креслом можно украсить любой уголок квартиры. Основное преимущество такой модели заключается в возможности без усилий перемещать кресло из одного места в другое — удобно разместиться в уголке для чтения возле стеллажа с книгами или же комфортно прилечь у телевизора. Еще один бесспорный плюс кресла-мешка: его можно гармонично вписать в разные интерьеры. Для любителей винтажа подойдут модели с атласными, бархатными или вязаными чехлами. В интерьерах в стиле лофт или кантри будут отлично смотреться бинбэги в чехлах из искусственного меха, грубой мешковины, замши или джинсовых лоскутов.

13. Дополнительная система хранения

Фото: blueridgeapartments.com

Кресло с ящиком станет находкой для хозяйки, особенно когда она не знает, куда спрятать постельное белье или другие вещи. В большинстве случаев производители мебели встраивают ящики в раскладные кресла. Поэтому такую модель, кроме ее прямого предназначения, можно будет использовать не только как мини-шкаф, но и как кровать.

14. Детская кроватка

Фото: hugohd.com

Детские кресла-кровати выручат тогда, когда площадь квартиры не позволяет создать полноценное спальное место для ребенка. Главное их преимуществе — это, конечно, то, что днем такая модель служит нам креслом, а ночью превращается в уютную кроватку. Таким образом максимально экономится пространство, а малышу не приходится ютиться по ночам в одной кровати с родителями.

15. Экологичная нотка

Фото: ikea.com

Плетеные кресла выглядят довольно необычно, но весьма изысканно в интерьере любой квартиры. Выбирая этот вариант, вы точно будете знать, что они выполнены из экологически чистых материалов, которые не нанесут вреда здоровью. Кроме того, плетеные модели кресел из ротанга, лозы, бамбука в большинстве случаев похожи на настоящие предметы искусства, поэтому могут стать главным украшением комнаты.

16. Стильная рабочая зона

Фото: muuduufurniture.com

Модели кресел с офисным дизайном — отличный вариант для обустройства рабочего уголка в гостиной или спальне. Наличие колесиков, полукруглая форма сиденья на ножке плюс необычная, пестрая обивка с геометрическим узором — такие кресла способны украсить любой интерьер, подчеркивая при этом индивидуальность хозяина квартиры. Стул-кресло станет универсальным вариантом для оформления интерьера квартир-студий. В нем можно будет комфортно расслабиться у окна, наслаждаясь городским пейзажем, и эффективно, а главное — комфортно поработать за компьютером.

17. Творческий уют

Фото: dorisleslieblau.com

Хотите подобрать действительно что-то оригинальное? Обратите внимание на кресло-павлин с красивой спинкой. Такие модели органично вписываются как в просторные, так и в небольшие помещения — их можно поставить в углу или у окна маленькой спальни, на лоджии, в творческой мастерской или кухне-гостиной. Кресла-павлины отлично подстраиваются как под классические, так и под современные интерьерные стили, мгновенно преображая облик комнаты. Плетеными моделями можно также украсить детские комнаты в экостиле.