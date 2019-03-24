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Цветы на стене: 30 вариантов применения


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Вы удивитесь, сколько разных по духу интерьеров можно создать с помощью цветочных принтов.

Содержание

Обои с цветами нравятся всем! Вот только цветы эти могут быть большими и маленькими, нарисованы в разных стилях и пропорциях, по-разному располагаться на обоях, а могут быть вообще едва заметными. Сегодня мы выбрали шесть популярных идей использования цветочных принтов на обоях. Какой их них вам нравится больше?

1. В полный рост

Почувствовать себя бабочкой или Дюймовочкой теперь можно прямо дома. Цветы-гиганты уже давно покоряют наши сердца. Они могут быть совсем реалистичными на фотообоях, стать частью росписи умелого художника или оказаться репродукцией картины. Стена с такими цветами всегда привлекает внимание, поэтому ее должно быть хорошо видно.

Фото: laowaiblog.com
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Фото: awanshop.co
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Фото: captureitphotosbychelsphoto.files.wordpress.com
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Фото: studiolabdecor.com.br
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Фото: mykarmastream.com
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2. Сложный орнамент

Пестрые стены, к которым хочется подойти поближе и долго разглядывать, — это классика. В современных интерьерах такие обои почти не используют, но они от этого не стали менее красивыми. Можно выбрать их для загородного дома или квартиры в стиле прованс или придумать новое эклектичное сочетание. Это же цветы, их не бывает слишком много.

Фото: scontent-sea1-1.cdninstagram.com
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Фото: cdn.nicuilie.eu
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Фото: hips.hearstapps.com
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Фото: 1.bp.blogspot.com
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Фото: benishop.co
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3. Графика

Не всегда цветы — это буйство красок и лепестков. Иногда достаточно одних только очертаний и форм, чтобы понять, что перед вами прекрасная роза или лилия. А воображение дорисует яркие цвета, сказочные ароматы, травинки и ягодки вокруг. Графичные цветы на обоях прекрасны в современных интерьерах и ненавязчивы в любом размере.

Фото: apartmentnumber4.com
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Фото: copperline.co
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Фото: lstrend.be
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Фото: thefreepatriot.org
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4. Детские фантазии

Дети будут в восторге, если такие обои поселятся у них в комнате, но на самом деле не устоят и многие взрослые. Волшебные цветы, каких не существует в природе, могли бы быть иллюстрациями к сказкам, и пусть они никогда не вырастут у вас в саду, на стенах же вполне могут распуститься. Если вы боитесь, что комната получится слишком яркой, сделайте цветочной только одну стену, а остальные оставьте однотонными. В любом случае интерьер наполнится радостью и позитивом.

Фото: poliszdesign.pl
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Фото: secure.img2-ag.wfcdn.com
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Фото: benishop.co
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5. Акварель

Акварельные принты вообще очень популярны сейчас, но цветы, как всегда, на первом месте. Это решение подойдет тем, кто не любит прямолинейности, не хочет, чтобы принт бросался в глаза, но мечтает создать мягкую обстановку, которая не давит и не утяжеляет интерьер. Акварельные цветы могут быть даже однотонными, например синими, и все равно они останутся цветами.

Фото: blogarredamento.com
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6. Геометрия

Что, если у вас интерьер в в скандинавском стиле или минимализме? Неужели отказаться от цветов в пользу полосок, клеток и ромбов? Конечно, нет. Цвет могут быть схематичными, геометричными — и при этом не потеряют своего очарования. Секрет прост: максимально простые, идеальные и повторяющиеся формы, отчетливые границы объектов и четкие цвета.

Фото: britanniarose.com
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Фото: homedecor.jp
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