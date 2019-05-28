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Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеров


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Вагонка — очень популярный отделочный материал. Вы удивитесь, когда узнаете, как часто и для каких целей его можно использовать в дизайне жилища.

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Вагонкой называют узкую и тонкую обшивочную планку, которая традиционно имеет большую длину и отличается простотой в использовании и установке. Ее можно применять как для внутренней, так и для внешней отделки дома. 

Но остается еще немало важных вопросов: из какого материала делают вагонку? Каких видов она бывает? Какие существуют сферы ее применения? На эти и другие вопросы о вагонке отвечаем ниже.

Из чего делают вагонку

Существует три основных материала для создания вагонки: натуральное дерево, пластик и МДФ. Рассказываем о них подробнее. 

Пластиковая

Самый экономичный вариант — вагонка из пластика. Она стоит дешевле других видов и по своему облику подходит для множества современных интерьеров, которые приветствуют практичные и недорогие материалы. 

Фото № 1: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: insidetherosariansgarden.com

Деревянная

Такая вагонка представляет собой натуральные деревянные доски с пазами и креплениями. Это качественный экологичный материал, который отличается эстетичной деревянной текстурой.

Фото № 2: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: decor-space.com.ua

МДФ

Вагонка МДФ — это древесно-волокнистая плита, которая изготавливается из спрессованной деревянной стружки. У такой вагонки есть много декоративных качеств, в том числе возможно окрашивание панелей МДФ в любой цвет и визуальная стилизация под любую поверхность. Такая крашеная вагонка в интерьере сделает облик жилища более индивидуальным.

Фото № 3: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: ar.aviarydecor.com

Типы вагонки

Помимо классической бесшовной вагонки, планки которой плотно прилегают друг к другу, выделяют еще два типа: европейскую и американскую. Каждый из них имеет свою специфику и характерные черты. Какие именно — рассказываем ниже.

Евровагонка

Один из самых популярных видов — евровагонка. Она создается по западным стандартам с одним главным отличием: между длинными досками имеются зазоры и промежутки. Доски прилегают не вплотную, и благодаря этому стены становятся визуально шире.

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: interiordesign.net

Американка 

Можно использовать в интерьере вагонку в американском стиле, или «американку». Хотя применяется она чаще для внешней отделки, так как укладывается внахлест и эффективно защищает стены дома от осадков. 

Фото № 5: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: wolfweyr.com

Отделка стен вагонкой

Как использовать вагонку в интерьере квартиры или дома? Самый популярный ответ — оформить ею стены. Деревянные панели сделают дизайн любой комнаты по-домашнему уютным и теплым, будут органично сочетаться с мебелью из дерева, а также выделят на своем фоне яркий диван или декоративные украшения.

Фото № 6: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: degeorgeroomimprovement.com

Необязательно оформлять вагонкой всю стену полностью — можно выложить ее по нижней части стены, как на фотографии ниже. Например, пластиковая серая вагонка в интерьере с белыми стенами поможет создать классический светлый дизайн с легким визуальным контрастом.

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Фото № 7: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: planete-deco.fr

Использовать вагонку можно и для зонирования пространства. Например, оформив с ее помощью стену в столовой, тем самым визуально отделив ее от основной кухни. Для более эффективного зонирования, а также для повышения эстетических качеств комнаты можно применить в интерьере брашированную вагонку с красивой текстурной поверхностью. 

Фото № 8: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: toolboxprodhouse.com

Еще одна задача, решить которую поможет вагонка, — добавление в интерьер ярких красок. Подойдет одноцветная или двухцветная вагонка из МДФ, окрашенная в яркие тона. На фоне пестрой стены будет лучше выделяться мебель, а интерьер комнаты станет более экспрессивным и энергичным.

Фото № 9: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: hotro.me

При помощи вагонки можно также создать акцентную стену, например за кроватью в спальне. Для этого лучше выбрать текстурированную вагонку — интерьер станет выглядеть еще эффектнее при искусственном освещении за счет игры света и тени на акцентной стене.

Фото № 10: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: terkultura.com

Потолок из вагонки

Интересный вариант отделки жилища в современном стиле — это потолок из вагонки. Деревянные узкие панели на потолке станут оригинальной деталью любой комнаты, особенно при наличии деревянного пола схожей текстуры и палитры: получится имитация зеркального отражения пола и потолка.

Фото № 11: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: evimveblog.com

Вагонка — это «дышащий» материал, который впитывает влагу при ее избытке и выделяет при нехватке в окружающей среде. Вагонка не только на стенах, но и на потолке сделает атмосферу более приятной для пребывания в комнате. 

Фото № 12: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: aviarydecor.com

Потолок с деревянной вагонкой — отличный вариант для многоэтажного дома, так как этот материал обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. А на этаже под крышей можно сделать красивую частичную отделку потолка лакированной вагонкой, как на фото ниже.

Фото № 13: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: th.aviarydecor.com

При одновременной отделке вагонкой потолка и стен можно создать более цельный интерьер, если длинные панели будут плавно переходить из одной плоскости в другую.

Фото № 14: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: purezza.com.co

Крашеная вагонка в интерьере загородного дома или квартиры поможет привнести в дизайн комнаты ярких красок. Посмотрите, как яркий цветной потолок преображает облик всей комнаты, хотя остальная отделка почти не имеет ярких акцентов. Сделать такой потолок можно из пластиковой или МДФ-вагонки.

Фото № 15: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: folkers.com

Использование вагонки в отделке мебели

Вагонка пригодится не только для отделки помещения, но и для модернизации привычной мебели. Например, на фотографии ниже видно, что обожженная вагонка в интерьере используется для красивого оформления детской кроватки. 

Фото № 16: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: ms.aviarydecor.com

Вагонкой также можно оформить место для отдыха на балконе, сделав его облик схожим с общей отделкой помещения. Благодаря этому весь интерьер станет органичным и цельным.

Фото № 17: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: toolboxprodhouse.com

Сделать так можно и на кухне, выполнив облицовку вагонкой кухонного гарнитура. 

Фото № 18: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: archilovers.com

А еще вагонка отлично подойдет для создания красивой поверхности журнального столика в гостиной. Особенно если остальной интерьер изобилует деревом — тогда стол из вагонки наиболее органично впишется в дизайн помещения.

Фото № 19: Как декорировать интерьер вагонкой: 20 лучших примеровФото: buvbaze.lv

#вагонка в интерьере
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