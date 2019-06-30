Интерьер в салатовом цвете: лучшие идеи и сочетания

Не можете решить, какой цвет выбрать для отделки гостиной или спальни? Выбирайте любой оттенок салатового. Показываем лучшие варианты и сочетания.
Салатовый и его оттенки — это цвет изобилия, богатства и процветания. В современных интерьерах, с преобладанием в них спокойных белых и нейтральных коричневых и серых оттенков, необходимы акценты, которые не утомляли бы и оживляли любое пространство. Палитра салатовых оттенков настолько велика, что в ней есть и прохладные, и теплые тона, броские и успокаивающие, нейтральные и активные.
Дизайнеры все чаще используют салатовые оттенки в интерьерах разных стилей и назначения. Окраска стен, обивка мебели, текстиль, аксессуары — салатовый цвет покоряет с первого взгляда и завоевывает нашу любовь.
Особенность цвета и его оттенкиовый и его оттенки — это цвет изобилия, богатства и процветания. В современных интерьерах, с преобладанием в них спокойных белых и нейтральных коричневых и серых оттенков, необходимы акценты, которые не утомляли бы и оживляли любое пространство. Палитра салатовых оттенков настолько велика, что в ней есть и прохладные, и теплые тона, броские и успокаивающие, нейтральные и активные.
Дизайнеры все чаще используют салатовые оттенки в интерьерах разных стилей и назначения. Окраска стен, обивка мебели, текстиль, аксессуары — салатовый цвет покоряет с первого взгляда и завоевывает нашу любовь.
Особенность цвета и его оттенки
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Салатовый цвет универсален в любом оттенке, потому что такую палитру составила сама природа. А в природе зеленые тона могут дружить почти с любыми другими красками. Хотя почему почти? Сейчас убедимся, что даже самые невероятные сочетания имеют право на существование — и именно в вашем интерьере.
Салатовые оттенки входят в состав многих цветов. Это, например, аквамарин, мятный, бирюза, фисташковый, оливковый, папоротниковый, вердепомовый (цвет незрелых яблок), вердигри, гелиотроповый, малахитовый, муаровый, зеленый чай, лаймовый, лесная зелень, мирт и многие другие. А еще есть оттенок мердуа (цвет гусиного помета), бильярдного сукна (ядовито-зеленый), драконьей зелени (очень темный зеленый), лягушки в обмороке (светлый серо-зеленый), муравчатый…
Выбирайте любой!
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С какими цветами сочетается салатовый
Самые популярные партнеры для салатового — белый и оттенки кремового. Салатовый добавляет такому интерьеру теплоты, делая светлые оттенки более насыщенными и густыми.
Салатовые оттенки идеально смотрятся вместе с обилием серых тонов — в обивке мебели и текстиле. Причем если вы выбираете яркие и активные зеленые краски, ограничьтесь малым их количеством — серый не сможет уравновесить и пригасить слишком большой объем такого активного партнера.
Салатовый и рыжий даже в гомеопатических дозах станут акцентными штрихами в спокойном интерьере, где преобладает белый и цвет топленого молока.
Мы уже показывали вам удивительно гармоничные варианты сочетания синих и зеленых оттенков в интерьерах любых комнат. Напоминаем, что ими нельзя пренебречь, если вы хотите оформить уютную и эффектную спальню.
Один из самых жизнерадостных цветовых дуэтов — розовый и салатовый. При правильном их сочетании такая комбинация может быть как нейтральной, так и очень активной, но в любом случае очень приятной и не раздражающей.
Использование салатового цвета в интерьерах
Гостиная
Салатовый в качестве основного акцента в гостиных используется реже, чем хотелось бы. А все потому, что многие опасаются визуально перегрузить гостиную красками. И напрасно! Сейчас докажем это на лучших примерах.
Салатовый уместен в качестве отделки одной из стен, его можно добавить в виде шторы или уютного диванчика. Можно просто поставить парочку больших зеленых растений, положить диванные подушки, разместить на стене картинные рамки в яблочно-зеленом цвете. Гостиная приобретет настоящую природную ауру, в которой вам будет уютно и спокойно в любое время дня и года.
Кухня
Одна из самых актуальных цветовых тенденций года — использование салатового цвета на кухне. И это совсем не мешает вам сделать его частью декора и других комнат. На кухне салатовый дизайнеры любят использовать штрихами: в отделке оконных проемов, в виде небольших элементов светлых кухонных гарнитуров, геометрических акцентов на стенах и в аксессуарах. Чтобы кухня полностью соответствовала дизайн-проекту вашей салатовой мечты рекомендуем воспользоваться услугой авторского надзора.
Если вы не уверены, что салатовый на кухне — это ваш вариант, приобретите какой-то предмет техники именно в таком оттенке, поставьте его на виду и постарайтесь понять, приятно вам его видеть ежедневно или нет. В зависимости от ответа решайте, вносить ли салатовый в декор вашей кухни «на постоянной основе».
Ванная комната
Ванная комната и салатовые оттенки — это не только логично, но и прекрасно! Выбирайте салатовую плитку или коврик, повесьте зеленые полотенца — душевный покой и умиротворение будут гарантированы. Готовы на большее? Красьте одну из стен в оттенок салатового цвета и любуйтесь на него, принимая ванну. Большое зеркало на стене отразит акцентную стену и создаст ощущение зеленой лужайки на берегу реки. Очень успокаивает нервы, поверьте.
Спальня
Добавление зеленого цвета в обстановку спальни — это то, что нужно: большинство светлых оттенков зеленого успокаивают. Но держитесь подальше от более темных и ярких версий этого цвета, даже если очень хочется добавить их в комнаты для отдыха и релаксации. Помните, что чем нейтральнее основа отделки, тем больше будет влияние акцентных тонов. Если вы хотите создать оригинальную спальню, подумайте о смешении двух акцентных цветов с помощью подушек или ковриков. Сине-серый и ореховый тоже хорошо компонуются с оттенками зеленого.
Прихожая и коридор
Обилие белого, немного салатового и умеренное количество оттенков дерева. Чувствуете всю красоту и нежность такого сочетания? Самый простой способ ввести в этот рецепт салатовый — окрасить в его оттенки одну из стен или входную дверь.
Вы еще не отправились в строительный магазин за красками и обоями в салатовых оттенках? Посмотрите нашу подборку лучших — и уж точно оригинальных — интерьеров разных комнат с использованием разных вариантов зеленой палитры. Возможно, именно вердепомовый вам приглянется больше всего.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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03. 3D визуализация
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04. План расстановки сантехники
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