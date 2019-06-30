Интерьер в салатовом цвете: лучшие идеи и сочетания

Дизайнеры все чаще используют салатовые оттенки в интерьерах разных стилей и назначения. Окраска стен, обивка мебели, текстиль, аксессуары — салатовый цвет покоряет с первого взгляда и завоевывает нашу любовь.

Дизайнеры все чаще используют салатовые оттенки в интерьерах разных стилей и назначения. Окраска стен, обивка мебели, текстиль, аксессуары — салатовый цвет покоряет с первого взгляда и завоевывает нашу любовь.

Салатовый и его оттенки — это цвет изобилия, богатства и процветания. В современных интерьерах, с преобладанием в них спокойных белых и нейтральных коричневых и серых оттенков, необходимы акценты, которые не утомляли бы и оживляли любое пространство. Палитра салатовых оттенков настолько велика, что в ней есть и прохладные, и теплые тона, броские и успокаивающие, нейтральные и активные.

Салатовый цвет универсален в любом оттенке, потому что такую палитру составила сама природа. А в природе зеленые тона могут дружить почти с любыми другими красками. Хотя почему почти? Сейчас убедимся, что даже самые невероятные сочетания имеют право на существование — и именно в вашем интерьере.

Салатовые оттенки входят в состав многих цветов. Это, например, аквамарин, мятный, бирюза, фисташковый, оливковый, папоротниковый, вердепомовый (цвет незрелых яблок), вердигри, гелиотроповый, малахитовый, муаровый, зеленый чай, лаймовый, лесная зелень, мирт и многие другие. А еще есть оттенок мердуа (цвет гусиного помета), бильярдного сукна (ядовито-зеленый), драконьей зелени (очень темный зеленый), лягушки в обмороке (светлый серо-зеленый), муравчатый…

Выбирайте любой!

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Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

С какими цветами сочетается салатовый

Самые популярные партнеры для салатового — белый и оттенки кремового. Салатовый добавляет такому интерьеру теплоты, делая светлые оттенки более насыщенными и густыми.

Фото: decoist.com

Салатовые оттенки идеально смотрятся вместе с обилием серых тонов — в обивке мебели и текстиле. Причем если вы выбираете яркие и активные зеленые краски, ограничьтесь малым их количеством — серый не сможет уравновесить и пригасить слишком большой объем такого активного партнера.

Фото: decoist.com

Салатовый и рыжий даже в гомеопатических дозах станут акцентными штрихами в спокойном интерьере, где преобладает белый и цвет топленого молока.

Фото: decoist.com

Мы уже показывали вам удивительно гармоничные варианты сочетания синих и зеленых оттенков в интерьерах любых комнат. Напоминаем, что ими нельзя пренебречь, если вы хотите оформить уютную и эффектную спальню.

Фото: decoist.com

Один из самых жизнерадостных цветовых дуэтов — розовый и салатовый. При правильном их сочетании такая комбинация может быть как нейтральной, так и очень активной, но в любом случае очень приятной и не раздражающей.

Фото: homedit.com

Фото: homedit.com

Использование салатового цвета в интерьерах

Гостиная

Салатовый в качестве основного акцента в гостиных используется реже, чем хотелось бы. А все потому, что многие опасаются визуально перегрузить гостиную красками. И напрасно! Сейчас докажем это на лучших примерах.

Салатовый уместен в качестве отделки одной из стен, его можно добавить в виде шторы или уютного диванчика. Можно просто поставить парочку больших зеленых растений, положить диванные подушки, разместить на стене картинные рамки в яблочно-зеленом цвете. Гостиная приобретет настоящую природную ауру, в которой вам будет уютно и спокойно в любое время дня и года.

Фото: decoist.com

Кухня

Одна из самых актуальных цветовых тенденций года — использование салатового цвета на кухне. И это совсем не мешает вам сделать его частью декора и других комнат. На кухне салатовый дизайнеры любят использовать штрихами: в отделке оконных проемов, в виде небольших элементов светлых кухонных гарнитуров, геометрических акцентов на стенах и в аксессуарах. Чтобы кухня полностью соответствовала дизайн-проекту вашей салатовой мечты рекомендуем воспользоваться услугой авторского надзора.

Если вы не уверены, что салатовый на кухне — это ваш вариант, приобретите какой-то предмет техники именно в таком оттенке, поставьте его на виду и постарайтесь понять, приятно вам его видеть ежедневно или нет. В зависимости от ответа решайте, вносить ли салатовый в декор вашей кухни «на постоянной основе».

Фото: decoist.com

Ванная комната

Ванная комната и салатовые оттенки — это не только логично, но и прекрасно! Выбирайте салатовую плитку или коврик, повесьте зеленые полотенца — душевный покой и умиротворение будут гарантированы. Готовы на большее? Красьте одну из стен в оттенок салатового цвета и любуйтесь на него, принимая ванну. Большое зеркало на стене отразит акцентную стену и создаст ощущение зеленой лужайки на берегу реки. Очень успокаивает нервы, поверьте.

Фото: decoist.com

Спальня

Добавление зеленого цвета в обстановку спальни — это то, что нужно: большинство светлых оттенков зеленого успокаивают. Но держитесь подальше от более темных и ярких версий этого цвета, даже если очень хочется добавить их в комнаты для отдыха и релаксации. Помните, что чем нейтральнее основа отделки, тем больше будет влияние акцентных тонов. Если вы хотите создать оригинальную спальню, подумайте о смешении двух акцентных цветов с помощью подушек или ковриков. Сине-серый и ореховый тоже хорошо компонуются с оттенками зеленого.

Фото: decoist.com

Прихожая и коридор

Обилие белого, немного салатового и умеренное количество оттенков дерева. Чувствуете всю красоту и нежность такого сочетания? Самый простой способ ввести в этот рецепт салатовый — окрасить в его оттенки одну из стен или входную дверь.

Фото: decoist.com



Фото: decoist.com



Вы еще не отправились в строительный магазин за красками и обоями в салатовых оттенках? Посмотрите нашу подборку лучших — и уж точно оригинальных — интерьеров разных комнат с использованием разных вариантов зеленой палитры. Возможно, именно вердепомовый вам приглянется больше всего.