Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеров

Эта статья для тех, кто не любит ковры. Обещаем, вы передумаете!
- 1. Плетеный ковер
- 2. Классический ковер
- 3. Акцентный ковер
- 4. Пушистый ковер
- 5. Акварельный ковер
- 6. Королевский ковер
- 7. Минималистичный ковер
- 8. Черный ковер
- 9. Ковер на всю комнату
- 10. Сдержанный ковер
- 11. Теплый ковер
- 12. Ковер с градиентом
- 13. Современный ковер
- 14. Уютный ковер
- 15. Ковер с орнаментом
- 16. Ковер на кухне
- 17. Пестрый ковер
- 18. Ковер в виде шкуры
- 19. Ковер в полоску
- 20. Разноцветный ковер
- 21. Очень необычный ковер
- 22. Желтый ковер
- 23. Нейтральный ковер
- 24. Изумрудный ковер
- 25. Ковер в сером интерьере
Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.
Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.
1. Плетеный ковер
Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.ltr">Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.
Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.
1. Плетеный ковер
Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.
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2. Классический ковер
Круглый ковер в интерьере лучше всего смотрится под круглым столом или у объемного кресла. Классический узор призван напомнить нам о тех самых интерьерах полувековой давности.
3. Акцентный ковер
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Красный ковер в белом, сером или бежевом интерьере станет точкой притяжения, источником цвета и энергии. Если вам захочется сделать помещение холоднее, темнее или светлее, просто замените ковер.
4. Пушистый ковер
Ковер с ворсом в интерьере — это не так удобно, как любые другие ковры, потому что требует особого ухода. Но зато посмотрите, как эффектно он выглядит!
5. Акварельный ковер
Этот синий ковер в интерьере выглядит очень модно благодаря абстрактному крупному рисунку. Любой художник мечтал бы о такой вещи!
6. Королевский ковер
Зеленый ковер в интерьере издавна считается признаком высокого положения его владельцев. Зеленые цвета часто встречаются в интерьерах королевских замков и известных персон.
7. Минималистичный ковер
А такой серый ковер может быть в любом интерьере, потому что выглядит нейтрально и спокойно. Но в минимализме смотрится, пожалуй, особенно хорошо.
8. Черный ковер
Черный ковер в интерьере — это всегда вызов. На нем хорошо видна пыль, за ним надо ухаживать, и важно, чтобы сам интерьер при этом не казался темным и тесным.
9. Ковер на всю комнату
Бежевый ковер в интерьере выбирают чаще всего не для красоты, а ради практичности. В этой комнате он, например, играет роль основного напольного покрытия.
10. Сдержанный ковер
Коричневый ковер в интерьере отлично смотрится, если в помещении есть много других натуральных оттенков. Коричневый — это цвет дерева, поэтому почти всем нравится видеть его у себя дома.
11. Теплый ковер
Ковер шегги подойдет тем, кто любит сидеть на полу, кому важны тактильные ощущения и тем, кто любит все мягкое и пушистое. И выглядит он тоже неплохо!
12. Ковер с градиентом
Ковры в интерьере гостиной теперь играют совсем не ту роль, что двадцать или тридцать лет назад. Если раньше ковры в основном имели похожие расцветки с орнаментом, то сегодня дизайнеры радуют нас оригинальными решениями.
13. Современный ковер
Ковер в современном интерьере ничуть не менее органичен, чем в классическом. Главное — попасть в правильную цветовую гамму и расставить акценты. Например, здесь ковер просто спас интерьер от скуки.
14. Уютный ковер
Ковры в интерьере спальни очень хороши, если вам нравится наступать на теплое покрытие по утрам и перед сном. В спальне большое количество текстиля — это важный плюс, который делает ее уютнее.
15. Ковер с орнаментом
Ковер может иметь и орнамент. Именно такие узоры мы привыкли видеть в детстве и именно такие ковры делают восточные народы, чью работу мы так ценим с незапамятным времен.
16. Ковер на кухне
Ковер на кухне у нас появляется редко, разве что когда кухня — это заодно и столовая, и гостиная. Все-таки как красиво, когда можно использовать хотя бы крохотный половичок или ковер-дорожку.
17. Пестрый ковер
Ковры в классическом интерьере обычно как раз такие: пестрые, разноцветные, с разными орнаментами, волшебными цветами и узорами. У нас ностальгия по таким, а у вас?
18. Ковер в виде шкуры
Настоящие шкуры медведей, зебр и других животных — это, пожалуй, слишком жестоко и несовременно. А вот обычные текстильные ковры в виде шкур животных — модно, необычно, оригинально.
19. Ковер в полоску
Полоски у нас ассоциируются прежде всего с морем, но такой ковер можно положить не только в морском интерьере. Любой современный интерьер квартиры или загородного дома был бы рад ковру в полоску.
20. Разноцветный ковер
Посмотрите, какой необычный ковер! Пожалуй, это очень современный узор, приятная для глаз палитра, а общий вид напоминает технику печворк.
21. Очень необычный ковер
Дизайнеры стремятся проявлять фантазию, и иногда у них получаются вот такие ковры! Двадцать или больше лет тому назад трудно было бы представить такой в интерьере.
22. Желтый ковер
Желтое пятно в виде ковра в интерьере может заменить солнце или светильник, если в комнате преобладают темные оттенки. Этот цвет подарит вам энергию и бодрость.
23. Нейтральный ковер
Ковер необязательно должен служить акцентом. В интерьере может быть достаточно красок и яркой мебели, но и от ковра тоже отказываться не стоит.
24. Изумрудный ковер
Только посмотрите, какой замечательный, глубокий, насыщенный оттенок! Сейчас как раз в моде палитра неоднозначных цветов. Скучно иметь просто синий, красный или зеленый ковер.
25. Ковер в сером интерьере
Как вы относитесь к монохрому в интерьере? Нам кажется, что это замечательно, когда все продумано, уютно и удобно. Пусть здесь всего один цвет, зато есть и мебель, и декор, и ковер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники