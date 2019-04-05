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Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеров


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Эта статья для тех, кто не любит ковры. Обещаем, вы передумаете!

Содержание

Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.

Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.

1. Плетеный ковер

Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.ltr">Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.

Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.

1. Плетеный ковер

Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: cdn.shopify.com
 

2. Классический ковер

Круглый ковер в интерьере лучше всего смотрится под круглым столом или у объемного кресла. Классический узор призван напомнить нам о тех самых интерьерах полувековой давности.

Фото № 2: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: g.denik.cz
 

3. Акцентный ковер

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Красный ковер в белом, сером или бежевом интерьере станет точкой притяжения, источником цвета и энергии. Если вам захочется сделать помещение холоднее, темнее или светлее, просто замените ковер.

Фото № 3: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: nonagon.style
 

4. Пушистый ковер

Ковер с ворсом в интерьере — это не так удобно, как любые другие ковры, потому что требует особого ухода. Но зато посмотрите, как эффектно он выглядит!Фото № 4: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: cdn.shopify.com
 

5. Акварельный ковер

Этот синий ковер в интерьере выглядит очень модно благодаря абстрактному крупному рисунку. Любой художник мечтал бы о такой вещи!

Фото № 5: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: spider.nosdn.127.net
 

6. Королевский ковер

Зеленый ковер в интерьере издавна считается признаком высокого положения его владельцев. Зеленые цвета часто встречаются в интерьерах королевских замков и известных персон.

Фото № 6: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: hayneedle.com


7. Минималистичный ковер

А такой серый ковер может быть в  любом интерьере, потому что выглядит нейтрально и спокойно. Но в минимализме смотрится, пожалуй, особенно хорошо.

Фото № 7: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: sears.com

8. Черный ковер

Черный ковер в интерьере — это всегда вызов. На нем хорошо видна пыль, за ним надо ухаживать, и важно, чтобы сам интерьер при этом не казался темным и тесным.

Фото № 8: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: freshoom.net
 

9. Ковер на всю комнату

Бежевый ковер в интерьере выбирают чаще всего не для красоты, а ради практичности. В этой комнате он, например, играет роль основного напольного покрытия.

Фото № 9: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: carpetright.co.uk
 

10. Сдержанный ковер

Коричневый ковер в интерьере отлично смотрится, если в помещении есть много других натуральных оттенков. Коричневый — это цвет дерева, поэтому почти всем нравится видеть его у себя дома.

Фото № 10: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: es.habcdn.com
 

11. Теплый ковер

Ковер шегги подойдет тем, кто любит сидеть на полу, кому важны тактильные ощущения и тем, кто любит все мягкое и пушистое. И выглядит он тоже неплохо!

Фото № 11: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: i0.wp.com
 

12. Ковер с градиентом

Ковры в интерьере гостиной теперь играют совсем не ту роль, что двадцать или тридцать лет назад. Если раньше ковры в основном имели похожие расцветки с орнаментом, то сегодня дизайнеры радуют нас оригинальными решениями.

Фото № 12: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: mathieulehanneur.fr
 

13. Современный ковер

Ковер в современном интерьере ничуть не менее органичен, чем в классическом. Главное — попасть в правильную цветовую гамму и расставить акценты. Например, здесь ковер просто спас интерьер от скуки.

Фото № 13: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: architetturaxtutti.com
 

14. Уютный ковер

Ковры в интерьере спальни очень хороши, если вам нравится наступать на теплое покрытие по утрам и перед сном. В спальне большое количество текстиля — это важный плюс, который делает ее уютнее.

Фото № 14: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: wallsumo.com
 

15. Ковер с орнаментом

Ковер может иметь и орнамент. Именно такие узоры мы привыкли видеть в детстве и именно такие ковры делают восточные народы, чью работу мы так ценим с незапамятным времен.

Фото № 15: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: noordinaryhome.com
 

16. Ковер на кухне

Ковер на кухне у нас появляется редко, разве что когда кухня — это заодно и столовая, и гостиная. Все-таки как красиво, когда можно использовать хотя бы крохотный половичок или ковер-дорожку.

Фото № 16: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: static1.squarespace.com
 

17. Пестрый ковер

Ковры в классическом интерьере обычно как раз такие: пестрые, разноцветные, с разными орнаментами, волшебными цветами и узорами. У нас ностальгия по таким, а у вас?

Фото № 17: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: static.wixstatic.com

18. Ковер в виде шкуры

Настоящие шкуры медведей, зебр и других животных — это, пожалуй, слишком жестоко и несовременно. А вот обычные текстильные ковры в виде шкур животных — модно, необычно, оригинально.

Фото № 18: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: mrcarpets.ru


19. Ковер в полоску

Полоски у нас ассоциируются прежде всего с морем, но такой ковер можно положить не только в морском интерьере. Любой современный интерьер квартиры или загородного дома был бы рад ковру в полоску.

Фото № 19: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: static1.squarespace.com
 

20. Разноцветный ковер

Посмотрите, какой необычный ковер! Пожалуй, это очень современный узор, приятная для глаз палитра, а общий вид напоминает технику печворк.

Фото № 20: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: i2.wp.com
 

21. Очень необычный ковер

Дизайнеры стремятся проявлять фантазию, и иногда у них получаются вот такие ковры! Двадцать или больше лет тому назад трудно было бы представить такой в интерьере.

Фото № 21: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: home-reviews.com
 

22. Желтый ковер

Желтое пятно в виде ковра в интерьере может заменить солнце или светильник, если в комнате преобладают темные оттенки. Этот цвет подарит вам энергию и бодрость.

Фото № 22: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: jutarnji.hr
 

23. Нейтральный ковер

Ковер необязательно должен служить акцентом. В интерьере может быть достаточно красок и яркой мебели, но и от ковра тоже отказываться не стоит.

Фото № 23: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com
 

24. Изумрудный ковер

Только посмотрите, какой замечательный, глубокий, насыщенный оттенок! Сейчас как раз в моде палитра неоднозначных цветов. Скучно иметь просто синий, красный или зеленый ковер.

Фото № 24: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: i.pinimg.com

25. Ковер в сером интерьере

Как вы относитесь к монохрому в интерьере? Нам кажется, что это замечательно, когда все продумано, уютно и удобно. Пусть здесь всего один цвет, зато есть и мебель, и декор, и ковер.

Фото № 25: Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеровФото: krushnasevasamithi.org

 

#дизайн#Интерьер#ковер
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Что входит в дизайн-проект
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03. 3D визуализация

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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06Через 20 дней
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