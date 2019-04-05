Как дополнить интерьер с помощью ковра: 25 уютных примеров

Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.

Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.

Овальные ковры в интерьере встречаются реже прямоугольных или квадратных. А ведь они могут замечательно подчеркнуть входную зону или любой маленький предмет мебели.ltr">Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.

Прошли годы, и ковры теперь моветон, иметь их стало не модно, не стильно, не круто. Считалось, что ковер — это пылесборник, который зря занимает место и совсем не украшает. На смену коврам пришли новые напольные покрытия, минимализм, пустота и множество других вариантов декора. Но в последние несколько лет ситуация начала меняться. Дизайнеры теперь говорят о том, что ковры — это отличный способ подарить интерьеру изюминку, зонировать помещение, добавить в него мягкости и цвета. Яркие и сдержанные, прямоугольные и сложные, светлые и темные — ковры снова в моде и скоро появятся на полу во всех проектах лучших дизайнеров. Мы подготовили подборку из 25 фотографий, которые помогут вам снова окунуться в детство и начать мечтать о ковре в интерьере.

Наверняка в доме ваших родителей, бабушек и дедушек ковры были не только на полу, но и на стенах, да еще и по два-три в каждой комнате. Помните, как нам нравилось разглядывать узоры и придумывать по ним истории? Помните, как ковры выбивали зимой на снегу и после этого там оставался прямоугольный черный след? Ковры были важной частью любого интерьера, ими гордились, их берегли, за ними охотились. Благодаря им в наших домах было тепло, меньше было слышно шумных соседей. Ковры оставались главными предметами декора, делая одинаковые бесцветные интерьеры яркими, красивыми и оригинальными.

Фото: cdn.shopify.com



2. Классический ковер

Круглый ковер в интерьере лучше всего смотрится под круглым столом или у объемного кресла. Классический узор призван напомнить нам о тех самых интерьерах полувековой давности.

Фото: g.denik.cz



3. Акцентный ковер

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Красный ковер в белом, сером или бежевом интерьере станет точкой притяжения, источником цвета и энергии. Если вам захочется сделать помещение холоднее, темнее или светлее, просто замените ковер.

Фото: nonagon.style



4. Пушистый ковер

Ковер с ворсом в интерьере — это не так удобно, как любые другие ковры, потому что требует особого ухода. Но зато посмотрите, как эффектно он выглядит! Фото: cdn.shopify.com



5. Акварельный ковер

Этот синий ковер в интерьере выглядит очень модно благодаря абстрактному крупному рисунку. Любой художник мечтал бы о такой вещи!

Фото: spider.nosdn.127.net



6. Королевский ковер

Зеленый ковер в интерьере издавна считается признаком высокого положения его владельцев. Зеленые цвета часто встречаются в интерьерах королевских замков и известных персон.

Фото: hayneedle.com







7. Минималистичный ковер

А такой серый ковер может быть в любом интерьере, потому что выглядит нейтрально и спокойно. Но в минимализме смотрится, пожалуй, особенно хорошо.

Фото: sears.com



8. Черный ковер

Черный ковер в интерьере — это всегда вызов. На нем хорошо видна пыль, за ним надо ухаживать, и важно, чтобы сам интерьер при этом не казался темным и тесным.

Фото: freshoom.net



9. Ковер на всю комнату

Бежевый ковер в интерьере выбирают чаще всего не для красоты, а ради практичности. В этой комнате он, например, играет роль основного напольного покрытия.

Фото: carpetright.co.uk



10. Сдержанный ковер

Коричневый ковер в интерьере отлично смотрится, если в помещении есть много других натуральных оттенков. Коричневый — это цвет дерева, поэтому почти всем нравится видеть его у себя дома.

Фото: es.habcdn.com



11. Теплый ковер

Ковер шегги подойдет тем, кто любит сидеть на полу, кому важны тактильные ощущения и тем, кто любит все мягкое и пушистое. И выглядит он тоже неплохо!

Фото: i0.wp.com



12. Ковер с градиентом

Ковры в интерьере гостиной теперь играют совсем не ту роль, что двадцать или тридцать лет назад. Если раньше ковры в основном имели похожие расцветки с орнаментом, то сегодня дизайнеры радуют нас оригинальными решениями.

Фото: mathieulehanneur.fr



13. Современный ковер

Ковер в современном интерьере ничуть не менее органичен, чем в классическом. Главное — попасть в правильную цветовую гамму и расставить акценты. Например, здесь ковер просто спас интерьер от скуки.

Фото: architetturaxtutti.com



14. Уютный ковер

Ковры в интерьере спальни очень хороши, если вам нравится наступать на теплое покрытие по утрам и перед сном. В спальне большое количество текстиля — это важный плюс, который делает ее уютнее.

Фото: wallsumo.com



15. Ковер с орнаментом

Ковер может иметь и орнамент. Именно такие узоры мы привыкли видеть в детстве и именно такие ковры делают восточные народы, чью работу мы так ценим с незапамятным времен.

Фото: noordinaryhome.com



16. Ковер на кухне

Ковер на кухне у нас появляется редко, разве что когда кухня — это заодно и столовая, и гостиная. Все-таки как красиво, когда можно использовать хотя бы крохотный половичок или ковер-дорожку.

Фото: static1.squarespace.com



17. Пестрый ковер

Ковры в классическом интерьере обычно как раз такие: пестрые, разноцветные, с разными орнаментами, волшебными цветами и узорами. У нас ностальгия по таким, а у вас?

Фото: static.wixstatic.com

18. Ковер в виде шкуры

Настоящие шкуры медведей, зебр и других животных — это, пожалуй, слишком жестоко и несовременно. А вот обычные текстильные ковры в виде шкур животных — модно, необычно, оригинально.

Фото: mrcarpets.ru





19. Ковер в полоску

Полоски у нас ассоциируются прежде всего с морем, но такой ковер можно положить не только в морском интерьере. Любой современный интерьер квартиры или загородного дома был бы рад ковру в полоску.

Фото: static1.squarespace.com



20. Разноцветный ковер

Посмотрите, какой необычный ковер! Пожалуй, это очень современный узор, приятная для глаз палитра, а общий вид напоминает технику печворк.

Фото: i2.wp.com



21. Очень необычный ковер

Дизайнеры стремятся проявлять фантазию, и иногда у них получаются вот такие ковры! Двадцать или больше лет тому назад трудно было бы представить такой в интерьере.

Фото: home-reviews.com



22. Желтый ковер

Желтое пятно в виде ковра в интерьере может заменить солнце или светильник, если в комнате преобладают темные оттенки. Этот цвет подарит вам энергию и бодрость.

Фото: jutarnji.hr



23. Нейтральный ковер

Ковер необязательно должен служить акцентом. В интерьере может быть достаточно красок и яркой мебели, но и от ковра тоже отказываться не стоит.

Фото: scontent-lhr3-1.cdninstagram.com



24. Изумрудный ковер

Только посмотрите, какой замечательный, глубокий, насыщенный оттенок! Сейчас как раз в моде палитра неоднозначных цветов. Скучно иметь просто синий, красный или зеленый ковер.

Фото: i.pinimg.com

25. Ковер в сером интерьере

Как вы относитесь к монохрому в интерьере? Нам кажется, что это замечательно, когда все продумано, уютно и удобно. Пусть здесь всего один цвет, зато есть и мебель, и декор, и ковер.