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Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров


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На велосипеде всегда приятно покататься — но как сделать приятным и удобным его хранение в доме?

Содержание

Даже в больших квартирах может возникнуть проблема хранения велосипеда. Мы покажем несколько креативных способов разместить его дома таким образом, чтобы он стал оригинальной деталью интерьера.

1. На стене

Один из вариантов — повесить велосипед на стену. Расположить его можно горизонтально или вертикально, главное — подобрать место, где он будет органично смотреться и дополнять пространство. К примеру, рядом с картинами или книжным стеллажом.

Фото № 1: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Подойдут любые крепления, от стандартных крючков до оригинальных приспособлений. Подвес можно соорудить из старого велосипедного кресла и руля, получив дизайнерский аксессуар. Важно просто включить фантазию.

2. На полке

Если нужно сохранить больше полезного пространства, необязательно вешать велосипед на пустую стену. Можно оборудовать специальную полку с дополнительной секцией для рамы. При этом поверхность полки останется функциональной — например, для хранения велосипедных аксессуаров или любимых книг.

Фото № 2: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Вы можете подвесить велосипед к любой подходящей по размеру полке за седло. Получается интересная композиция, которая не требует дополнительных крепежей.

Фото № 3: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

3. На балконе

Размещение на стене или на полке — еще один вариант хранения велосипеда на балконе, если в комнатах места не нашлось. Подоконник можно украсить цветами.

Фото № 4: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Но важно помнить, что балкон должен быть застекленным, иначе в осенне-зимний период велосипед может серьезно пострадать.


4. В гараже

Гараж — еще одно место, где можно изящно пристроить велосипед. Организовать пространство для хранения опять же помогут настенные крепления. Удачное место в гараже для спортивного инвентаря — в углу с инструментами.

Фото № 5: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Велосипед будет аккуратно смотреться в горизонтальном положении, размещенный на боковой стене рядом с вашим автомобилем. 

5. На двери 

Оптимальное решение для маленького помещения, где все стены уже заняты, а балкона и других дополнительных пространств нет. Главное, чтобы оставалось достаточно места для открывания двери.

Фото № 6: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

6. Под потолком

Велосипед не будет занимать место в комнате, но при этом останется на виду как своеобразный аксессуар. Разместить его можно на обычных крюках — такой прием будет удачен в интерьере с обилием дерева. 

Фото № 7: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Можно использовать регулируемый подвес с тросами и катушками. Этот вариант органично впишется в современный лофт. Доставать велосипед и вешать его обратно станет проще, чем в случае с обычными крюками под потолком. 

7. Под лестницей

Велосипед может храниться под лестницей в квартире или даже в подъезде. Но если дома есть возможность разместить его в подвешенном состоянии колесами вверх, этим стоит воспользоваться: получится очень креативная картина, будто движение совершается по обеим сторонам лестницы, сверху и снизу.

Фото № 8: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

8. В шкафу 

В шкафах можно хранить одежду и любые другие вещи, так почему нельзя поступить так же с велосипедом? Необязательно полностью прятать его за дверцами. Он будет отлично смотреться и на открытой полке, особенно со специальными отверстиями для колес, как на фото ниже.

Фото № 9: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Особый эффект создаст шкаф-купе: велосипед, закрепленный на внешней стороне шкафа, будет двигаться вместе с раздвижной створкой. 

9. На мебели

Если высота потолков позволяет, поставить велосипед можно на шкаф или даже на кухонный гарнитур.

Фото № 10: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Можно украсить стену за велосипедом реалистичным или абстрактным изображением.

10. На специальной стойке

У вас не один велосипед, а два или три? Тогда есть смысл соорудить стойку-вешалку. Она может быть сделана из дерева, металла или другого материала, который лучше всего впишется в интерьер.

Фото № 11: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Аналогом послужит настенная вешалка, рассчитанная на несколько велосипедов. Похожую конструкцию можно разместить и на потолке, но для этого потребуется специально отведенное место.

11. На подиуме из поддонов

Широкие деревянные паллеты сыграют роль модного подиума, особенно рядом со схожими по стилю элементами — простыми и грубоватыми. Это может быть массивная тумба из бочки или стулья-ящики. К тому же велосипед можно будет удобно закрепить между досок. Но помните — такое решение требует много свободного пространства.

Фото № 12: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

12. В чехле 

Это компромиссный вариант, если убрать велосипед некуда, а в обстановку он никак не вписывается. Чехол может даже украсить велосипед и сделать его более подходящим интерьеру вашей комнаты.

Фото № 13: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеровltr">Даже в больших квартирах может возникнуть проблема хранения велосипеда. Мы покажем несколько креативных способов разместить его дома таким образом, чтобы он стал оригинальной деталью интерьера.

1. На стене

Один из вариантов — повесить велосипед на стену. Расположить его можно горизонтально или вертикально, главное — подобрать место, где он будет органично смотреться и дополнять пространство. К примеру, рядом с картинами или книжным стеллажом.

Фото № 1: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Подойдут любые крепления, от стандартных крючков до оригинальных приспособлений. Подвес можно соорудить из старого велосипедного кресла и руля, получив дизайнерский аксессуар. Важно просто включить фантазию.

2. На полке

Если нужно сохранить больше полезного пространства, необязательно вешать велосипед на пустую стену. Можно оборудовать специальную полку с дополнительной секцией для рамы. При этом поверхность полки останется функциональной — например, для хранения велосипедных аксессуаров или любимых книг.

Фото № 2: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Вы можете подвесить велосипед к любой подходящей по размеру полке за седло. Получается интересная композиция, которая не требует дополнительных крепежей.

Фото № 3: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

3. На балконе

Размещение на стене или на полке — еще один вариант хранения велосипеда на балконе, если в комнатах места не нашлось. Подоконник можно украсить цветами.

Фото № 4: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Но важно помнить, что балкон должен быть застекленным, иначе в осенне-зимний период велосипед может серьезно пострадать.


4. В гараже

Гараж — еще одно место, где можно изящно пристроить велосипед. Организовать пространство для хранения опять же помогут настенные крепления. Удачное место в гараже для спортивного инвентаря — в углу с инструментами.

Фото № 5: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Велосипед будет аккуратно смотреться в горизонтальном положении, размещенный на боковой стене рядом с вашим автомобилем. 

5. На двери 

Оптимальное решение для маленького помещения, где все стены уже заняты, а балкона и других дополнительных пространств нет. Главное, чтобы оставалось достаточно места для открывания двери.

Фото № 6: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

6. Под потолком

Велосипед не будет занимать место в комнате, но при этом останется на виду как своеобразный аксессуар. Разместить его можно на обычных крюках — такой прием будет удачен в интерьере с обилием дерева. 

Фото № 7: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Можно использовать регулируемый подвес с тросами и катушками. Этот вариант органично впишется в современный лофт. Доставать велосипед и вешать его обратно станет проще, чем в случае с обычными крюками под потолком. 

7. Под лестницей

Велосипед может храниться под лестницей в квартире или даже в подъезде. Но если дома есть возможность разместить его в подвешенном состоянии колесами вверх, этим стоит воспользоваться: получится очень креативная картина, будто движение совершается по обеим сторонам лестницы, сверху и снизу.

Фото № 8: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

8. В шкафу 

В шкафах можно хранить одежду и любые другие вещи, так почему нельзя поступить так же с велосипедом? Необязательно полностью прятать его за дверцами. Он будет отлично смотреться и на открытой полке, особенно со специальными отверстиями для колес, как на фото ниже.

Фото № 9: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Особый эффект создаст шкаф-купе: велосипед, закрепленный на внешней стороне шкафа, будет двигаться вместе с раздвижной створкой. 

9. На мебели

Если высота потолков позволяет, поставить велосипед можно на шкаф или даже на кухонный гарнитур.

Фото № 10: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Можно украсить стену за велосипедом реалистичным или абстрактным изображением.

10. На специальной стойке

У вас не один велосипед, а два или три? Тогда есть смысл соорудить стойку-вешалку. Она может быть сделана из дерева, металла или другого материала, который лучше всего впишется в интерьер.

Фото № 11: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Аналогом послужит настенная вешалка, рассчитанная на несколько велосипедов. Похожую конструкцию можно разместить и на потолке, но для этого потребуется специально отведенное место.

11. На подиуме из поддонов

Широкие деревянные паллеты сыграют роль модного подиума, особенно рядом со схожими по стилю элементами — простыми и грубоватыми. Это может быть массивная тумба из бочки или стулья-ящики. К тому же велосипед можно будет удобно закрепить между досок. Но помните — такое решение требует много свободного пространства.

Фото № 12: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

12. В чехле 

Это компромиссный вариант, если убрать велосипед некуда, а в обстановку он никак не вписывается. Чехол может даже украсить велосипед и сделать его более подходящим интерьеру вашей комнаты.

Фото № 13: Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

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#Идеи#Велосипед#Хранение
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