Как хранить велосипед дома: 12 необычных примеров

Даже в больших квартирах может возникнуть проблема хранения велосипеда. Мы покажем несколько креативных способов разместить его дома таким образом, чтобы он стал оригинальной деталью интерьера.

1. На стене

Один из вариантов — повесить велосипед на стену. Расположить его можно горизонтально или вертикально, главное — подобрать место, где он будет органично смотреться и дополнять пространство. К примеру, рядом с картинами или книжным стеллажом.

Подойдут любые крепления, от стандартных крючков до оригинальных приспособлений. Подвес можно соорудить из старого велосипедного кресла и руля, получив дизайнерский аксессуар. Важно просто включить фантазию.

2. На полке

Если нужно сохранить больше полезного пространства, необязательно вешать велосипед на пустую стену. Можно оборудовать специальную полку с дополнительной секцией для рамы. При этом поверхность полки останется функциональной — например, для хранения велосипедных аксессуаров или любимых книг.

Вы можете подвесить велосипед к любой подходящей по размеру полке за седло. Получается интересная композиция, которая не требует дополнительных крепежей.

3. На балконе

Размещение на стене или на полке — еще один вариант хранения велосипеда на балконе, если в комнатах места не нашлось. Подоконник можно украсить цветами.

Но важно помнить, что балкон должен быть застекленным, иначе в осенне-зимний период велосипед может серьезно пострадать.





4. В гараже

Гараж — еще одно место, где можно изящно пристроить велосипед. Организовать пространство для хранения опять же помогут настенные крепления. Удачное место в гараже для спортивного инвентаря — в углу с инструментами.

Велосипед будет аккуратно смотреться в горизонтальном положении, размещенный на боковой стене рядом с вашим автомобилем.

5. На двери

Оптимальное решение для маленького помещения, где все стены уже заняты, а балкона и других дополнительных пространств нет. Главное, чтобы оставалось достаточно места для открывания двери.

6. Под потолком

Велосипед не будет занимать место в комнате, но при этом останется на виду как своеобразный аксессуар. Разместить его можно на обычных крюках — такой прием будет удачен в интерьере с обилием дерева.

Можно использовать регулируемый подвес с тросами и катушками. Этот вариант органично впишется в современный лофт. Доставать велосипед и вешать его обратно станет проще, чем в случае с обычными крюками под потолком.

7. Под лестницей

Велосипед может храниться под лестницей в квартире или даже в подъезде. Но если дома есть возможность разместить его в подвешенном состоянии колесами вверх, этим стоит воспользоваться: получится очень креативная картина, будто движение совершается по обеим сторонам лестницы, сверху и снизу.

8. В шкафу

В шкафах можно хранить одежду и любые другие вещи, так почему нельзя поступить так же с велосипедом? Необязательно полностью прятать его за дверцами. Он будет отлично смотреться и на открытой полке, особенно со специальными отверстиями для колес, как на фото ниже.

Особый эффект создаст шкаф-купе: велосипед, закрепленный на внешней стороне шкафа, будет двигаться вместе с раздвижной створкой.

9. На мебели

Если высота потолков позволяет, поставить велосипед можно на шкаф или даже на кухонный гарнитур.

Можно украсить стену за велосипедом реалистичным или абстрактным изображением.

10. На специальной стойке

У вас не один велосипед, а два или три? Тогда есть смысл соорудить стойку-вешалку. Она может быть сделана из дерева, металла или другого материала, который лучше всего впишется в интерьер.

Аналогом послужит настенная вешалка, рассчитанная на несколько велосипедов. Похожую конструкцию можно разместить и на потолке, но для этого потребуется специально отведенное место.

11. На подиуме из поддонов

Широкие деревянные паллеты сыграют роль модного подиума, особенно рядом со схожими по стилю элементами — простыми и грубоватыми. Это может быть массивная тумба из бочки или стулья-ящики. К тому же велосипед можно будет удобно закрепить между досок. Но помните — такое решение требует много свободного пространства.

12. В чехле

Это компромиссный вариант, если убрать велосипед некуда, а в обстановку он никак не вписывается. Чехол может даже украсить велосипед и сделать его более подходящим интерьеру вашей комнаты.

ltr">Даже в больших квартирах может возникнуть проблема хранения велосипеда. Мы покажем несколько креативных способов разместить его дома таким образом, чтобы он стал оригинальной деталью интерьера.

1. На стене

Один из вариантов — повесить велосипед на стену. Расположить его можно горизонтально или вертикально, главное — подобрать место, где он будет органично смотреться и дополнять пространство. К примеру, рядом с картинами или книжным стеллажом.

Подойдут любые крепления, от стандартных крючков до оригинальных приспособлений. Подвес можно соорудить из старого велосипедного кресла и руля, получив дизайнерский аксессуар. Важно просто включить фантазию.

2. На полке

Если нужно сохранить больше полезного пространства, необязательно вешать велосипед на пустую стену. Можно оборудовать специальную полку с дополнительной секцией для рамы. При этом поверхность полки останется функциональной — например, для хранения велосипедных аксессуаров или любимых книг.

Вы можете подвесить велосипед к любой подходящей по размеру полке за седло. Получается интересная композиция, которая не требует дополнительных крепежей.

3. На балконе

Размещение на стене или на полке — еще один вариант хранения велосипеда на балконе, если в комнатах места не нашлось. Подоконник можно украсить цветами.

Но важно помнить, что балкон должен быть застекленным, иначе в осенне-зимний период велосипед может серьезно пострадать.





4. В гараже

Гараж — еще одно место, где можно изящно пристроить велосипед. Организовать пространство для хранения опять же помогут настенные крепления. Удачное место в гараже для спортивного инвентаря — в углу с инструментами.

Велосипед будет аккуратно смотреться в горизонтальном положении, размещенный на боковой стене рядом с вашим автомобилем.

5. На двери

Оптимальное решение для маленького помещения, где все стены уже заняты, а балкона и других дополнительных пространств нет. Главное, чтобы оставалось достаточно места для открывания двери.

6. Под потолком

Велосипед не будет занимать место в комнате, но при этом останется на виду как своеобразный аксессуар. Разместить его можно на обычных крюках — такой прием будет удачен в интерьере с обилием дерева.

Можно использовать регулируемый подвес с тросами и катушками. Этот вариант органично впишется в современный лофт. Доставать велосипед и вешать его обратно станет проще, чем в случае с обычными крюками под потолком.

7. Под лестницей

Велосипед может храниться под лестницей в квартире или даже в подъезде. Но если дома есть возможность разместить его в подвешенном состоянии колесами вверх, этим стоит воспользоваться: получится очень креативная картина, будто движение совершается по обеим сторонам лестницы, сверху и снизу.

8. В шкафу

В шкафах можно хранить одежду и любые другие вещи, так почему нельзя поступить так же с велосипедом? Необязательно полностью прятать его за дверцами. Он будет отлично смотреться и на открытой полке, особенно со специальными отверстиями для колес, как на фото ниже.

Особый эффект создаст шкаф-купе: велосипед, закрепленный на внешней стороне шкафа, будет двигаться вместе с раздвижной створкой.

9. На мебели

Если высота потолков позволяет, поставить велосипед можно на шкаф или даже на кухонный гарнитур.

Можно украсить стену за велосипедом реалистичным или абстрактным изображением.

10. На специальной стойке

У вас не один велосипед, а два или три? Тогда есть смысл соорудить стойку-вешалку. Она может быть сделана из дерева, металла или другого материала, который лучше всего впишется в интерьер.

Аналогом послужит настенная вешалка, рассчитанная на несколько велосипедов. Похожую конструкцию можно разместить и на потолке, но для этого потребуется специально отведенное место.

11. На подиуме из поддонов

Широкие деревянные паллеты сыграют роль модного подиума, особенно рядом со схожими по стилю элементами — простыми и грубоватыми. Это может быть массивная тумба из бочки или стулья-ящики. К тому же велосипед можно будет удобно закрепить между досок. Но помните — такое решение требует много свободного пространства.

12. В чехле

Это компромиссный вариант, если убрать велосипед некуда, а в обстановку он никак не вписывается. Чехол может даже украсить велосипед и сделать его более подходящим интерьеру вашей комнаты.