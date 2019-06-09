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20 способов хранения сковородок на кухне


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Кухонная утварь может превратиться в модный элемент декора. Показываем самые интересные варианты ее хранения.

У каждой хозяйки обязательно должны быть разные сковороды: блинная, гриль, сковорода для запекания, для тушения, вок… Какой-то продукт лучше готовится на тефлоновой сковороде, для приготовления другого блюда подходит только чугунная. Размер сковородок тоже имеет значение, поэтому приходится покупать и маленькие, и средние, и большие, и овальные, и квадратные…

И это богатство нужно где-то хранить, чтобы в поисках нужной посуды не приходилось каждый раз вынимать все, что лежит в ящиках и шкафах. Универсальных советов мы вам дать не сможем — многое зависит и от метража кухни, от стиля, в котором она оформлена, от стремления хозяйки убирать все с глаз долой или, наоборот, выставлять напоказ. Мы покажем популярные варианты хранения сковородок в доме, а вы подбирайте лучшие для вас.

1. На каркасе под потолкомдой хозяйки обязательно должны быть разные сковороды: блинная, гриль, сковорода для запекания, для тушения, вок… Какой-то продукт лучше готовится на тефлоновой сковороде, для приготовления другого блюда подходит только чугунная. Размер сковородок тоже имеет значение, поэтому приходится покупать и маленькие, и средние, и большие, и овальные, и квадратные…

И это богатство нужно где-то хранить, чтобы в поисках нужной посуды не приходилось каждый раз вынимать все, что лежит в ящиках и шкафах. Универсальных советов мы вам дать не сможем — многое зависит и от метража кухни, от стиля, в котором она оформлена, от стремления хозяйки убирать все с глаз долой или, наоборот, выставлять напоказ. Мы покажем популярные варианты хранения сковородок в доме, а вы подбирайте лучшие для вас.

1. На каркасе под потолком

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Размещение сковородок в подвешенном виде на каркасе, прикрепленном к потолку, — очень модный способ хранения посуды. Он пришел к нам из скандинавских интерьеров и быстро завоевал популярность.

Прекрасно подойдет для стилей шале, рустик, может вписаться в минимализм и лофт, требует обилия натуральных материалов. Каркас можно размещать над островом или зоной готовки, а в некоторых случаях — прямо над обеденным столом.

Фото № 1: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: absarchitects.com

2. На кованом крюке

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Обилие дерева в отделке кухни часто сопровождается медной посудой и аксессуарами. В этом случае, конечно, тоже не нужно прятать красивые сковородки, но именно медные будут больше украшать интерьер, чем служить по прямому назначению. Кованый фигурный крюк можно прикрепить к потолочной балке и оформить с помощью сковородок интересную композицию. Очень желательны на такой кухне и другие медные элементы: смесители, фурнитура, отделка деревянной мебели.

Фото № 2: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: forbes.com

3. На рейлингах на стене

На минималистичной кухне со стальной отделкой сковородки можно разместить на рейлингах по обе стороны от плиты. Желательно добавить несколько деталей такого же цвета, как сковородки, чтобы посуда не смотрелась сиротливо на фоне холодных серых поверхностей. 

Фото № 3: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: forbes.com

4. На рейлингах над плитой

Бронзовая и медная посуда на рейлинге прямо у плиты прекрасно решает проблему оформления этой части стены. Как правило, дизайнеры ограничиваются фартуком из керамической плитки или настенным панно, чтобы декорировать такую нефункциональную зону. Мы дарим вам еще один прекрасный вариант. Точечная подсветка поможет сковородкам сверкать и украшать строгий интерьер.

Фото № 4: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: rdmarchitecture.com

5. На полочках вдоль стен

Для кухни, объединенной с гостиной или столовой, требуется особое оформление — оно должно идеально гармонировать с тем пространством, к которому присоединено. При помощи 3D дизайна квартиры можно представить, как будет выглядеть интерьер после объединения помещений. Роль посуды в этом случае тоже важна. Сковородки здесь можно разместить на полочках, которые будут сливаться по цвету с отделкой стены. Такой эффект легкого парения в воздухе визуально снизит нагрузку на мебель.

Фото № 5: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: apartmenttherapy.com

6. На лофтовых крюках

Классический лофт со всеми полагающимися ему индустриальными деталями решает вопрос со сковородками быстро и радикально. Забиваем гвозди или делаем крючки — и вешаем каждую сковородку на стену. Правда, мы разместили бы их внутренней частью к стене — меньше попадет пыли.

Фото № 6: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: apartmenttherapy.com

7. В простенках между окнами

Нежный кантри с тонкими рейлингами в простенке между окнами — идеальное место для размещения сковородок. Чугунные лучше хранить в шкафу на нижней полке. Незачем подвергать испытанию аккуратные крепления и всю декоративную концепцию.

Фото № 7: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: apartmenttherapy.com

8. На нефункциональном участке стены

Любая нестандартная конфигурация кухни — хороший повод украсить нефункциональную часть стены сковородками. Шторы мы тоже вешать здесь не стали бы.

Фото № 8: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: apartmenttherapy.com

9. На всей поверхности узкой стены

На небольшой узкой кухне сковородки могут занять всю стену. Вариант эффектный и удобный, поскольку экономит очень много пространства в шкафчиках и на полках.

Фото № 9: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: forbes.com

10. На открытой системе хранения

Открытая система хранения всей кухонной утвари удобна тем, что она чрезвычайно вместительная благодаря отсутствию перегородок и дверец, ее можно передвигать в любую часть кухни и здесь сразу видно, что где лежит. Все сковороды найдут свое место на таком кухонном стеллаже на колесиках.

Фото № 10: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

11. Под рабочей поверхностью

Классический способ хранения сковородок, который предусматривает производитель кухонной мебели: выдвижная система под рабочей поверхностью или панелью плиты. К плюсам относится удобство размещения крышек, легкий способ их укладывания и использования. Обычно хранение именно крышек от сковородок доставляет хозяйке много неудобств.

Фото № 11: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

12. На выдвижной консоли

Элегантный вариант вертикального размещения сковородок при небольшом объеме кухонного пространства. Впрочем, и при большом тоже. Одно движение руки — и вся конструкция выезжает из тумбы или шкафчика.

Фото № 12: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

13. На встроенной панели

Оптимизация хранения не знает границ! Тонкая панель, встроенная между двумя кухонными рабочими столами, не видна, занимает очень мало места, решает проблему пустующих сантиметров — и хранит довольно много сковородок.

Фото № 13: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

14. На горизонтальном держателе

Опять мало места и всего несколько сковородок? Прекрасно справится с задачей горизонтальный держатель. Его можно установить на полку в небольшом шкафу, а рядом в отдельный контейнер сложить крышки. Повторяем: вариант для тех, кто предпочитает покупать только самое необходимое, в том числе и для кухни.

Фото № 14: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

15. Под полочкой

Стильная небольшая открытая полочка для тарелок и чашек может взять на себя дополнительную нагрузку в виде нескольких сковородок. Место для такой полочки можно найти над разделочным столом или над раковиной, если вы предпочитаете не загромождать кухню массивными системами хранения.

Фото № 15: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

16. Перед окном

Украшать кухонное окно могут не только шторы, но и сковородки! Длинный рейлинг лучше разместить так, чтобы вам было удобно доставать сковородку и при этом она не била вас по голове и не мешала смотреть в окно.

Фото № 16: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: bobvila.com

17. На боковой панели стола

Кухонный гарнитур не вмещает всей посуды? Резервы есть всегда! Прикрепите рейлинг на боковой части стола — сковородок пять — семь здесь вполне поместится.

Фото № 17: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: goodhousekeeping.com

18. В нише

А вот небольшая ниша перед кухонной зоной, где не сможет расположиться ни рабочее место, ни гардероб, вместит все сковородки и еще немного нужных на кухне баночек и коробочек.

Фото № 18: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: kitchendecorpad.com

19. На лесенке

И совсем неожиданное решение — поставить лесенку у свободной стены и повесить на перекладины сковородки. Согласитесь, красиво!

Фото № 19: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: apartmenttherapy.com

20. На стене лестничного проема

Если уж говорить о лестницах и стенах, можно заполнить сковородками часть поверхности, где обычно не помещается ничего, кроме панно или фотографий. Теперь здесь у вас будут выставлены сковородки. 

Фото № 20: 20 способов хранения сковородок на кухнеФото: weknowcreative.co

#Хранение#минимализм#Кухня#Рустикальный стиль
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