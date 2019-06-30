Шкаф-купе для прихожей в современном интерьере

Шкаф-купе продолжает оставаться одним из самых популярных вариантов для обустройства хранения в современных интерьерах квартир. Сегодня его можно увидеть в разных комнатах: в гостиных, спальнях, детских и даже на лоджиях. Но самое очевидное место его расположения находится в прихожей, ведь именно здесь владельцы малогабаритных квартир пытаются найти закуток для хранения вещей , чтобы они не захламляли жилое пространство. Однако не все могут похвастаться просторными входными зонами, где можно расположить любой шкаф, какой понравится. Зачастую площадь прихожих составляет всего несколько метров, на которых не то что громоздкий шкаф поставить, но и развернуться негде.

Правда, и мебельное производство сегодня не стоит на месте: производители предлагают эргономичные и практичные решения для оформления системы хранения в прихожей под самые разные габариты комнаты и потребности ее хозяев. Современные модели позволяют не только рационально использовать всю площадь комнаты до последнего сантиметра, но и маскировать архитектурные недостатки помещения: сглаживать выступающие углы, заполнять неудобные ниши и визуально наполнять прихожую объемом и глубиной.

Фото: smalldesignideas.com

Сегодня ReRooms рассказывает, как правильно выбрать шкаф-купе в прихожую, чтобы он подходил под ваши потребности и метраж помещения. Воспользуйтесь нашими советами, чтобы не ошибиться с покупкой.

Что лучше: встроенный или корпусный шкаф-купе

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На первом этапе нужно выбрать тип конструкции шкафа-купе, основываясь на планировке прихожей и личных потребностях. Шкафы-купе бывают:

корпусные — отдельно стоящие изделия с крепкой основой, которые можно свободно переставлять с места на места, разбирать и заново собирать в другом помещении;

встроенные — конструкции, не имеющие боковых панелей, задней стенки, дна или верха, их монтируют непосредственно к стенам, поэтому передвинуть такие шкафы невозможно;

полувстроенные — комбинированные конструкции, отдельные участки которых заменяют стены или потолок.

Фото: behance.net

Какой шкаф-купе больше подойдет для вашей прихожей — встроенный или корпусный? Преимущества первого очевидны. Встроенные модели идеальны для хранения габаритных вещей: в них можно убрать не только одежду, но и несколько десятков пар обуви, и даже спрятать велосипед — никто не узнает, насколько глубок шкаф, пока не откроет дверцы.

Фото: archilovers.com

Кроме того, встроенные шкафы-купе позволяют максимально эффективно задействовать каждую нишу или неудобный угол — так вы сэкономите свободное пространство и подкорректируете архитектурные изъяны прихожей. Но главное — встроенные шкафы изготавливаются на заказ и точно по размерам входной зоны. А это значит, что они позволяют задействовать с пользой каждый сантиметр площади без риска возникновения щелей между мебелью и стеной, которые создают в комнате неряшливый вид.

Фото: smalldesignideas.com

Критерии выбора по форме

Как уже говорилось выше, шкафы-купе помогают сэкономить место и эффективно использовать пространство даже в небольшой прихожей. Сопоставьте возможности вашей входной зоны с габаритами шкафа, чтобы понять, какая требуется глубина и форма.

Фото: decorexpro.com

Универсальная модель для интерьера прихожей — линейный шкаф-купе. Его можно сделать как многосекционным на всю стену, так и малогабаритным — тут уже все зависит от площади. Если входная зона просторная, не стоит отказываться от большой и вместительной конструкции — в ней вы сможете хранить верхнюю одежду и обувь, бытовые приборы, которыми редко пользуетесь, и даже хозяйственные принадлежности для уборки, ведь им всегда сложно найти укромный уголок.

Фото: booking.com

Если места очень мало, обратите внимание на угловые модели. Их главный плюс — заполнение неудобного угла, который невозможно задействовать с пользой. А это уже непозволительная роскошь для крохотных пространств.

Фото: designforcomfort.net

В узких прихожих наиболее пропорционально будут смотреться г-образные модели, в которых одна часть длиннее другой. В квадратных — радиусные шкафы-купе с выпуклыми или вогнутыми фасадами. Они смотрятся очень выразительно, но не громоздко, и могут отлично справляться с декоративной ролью даже без замысловатого дизайна дверных полотен.

Фото: mebelholl.by

Фото: aviarydecor.com

Еще одно практичное решения для обустройства хранения в маленькой прихожей — многофункциональный шкаф-купе. Если есть возможность дополнить его открытыми боковыми полочками для мелочей и местом для сидения, то от остальной мебели во входной зоне можно полностью отказаться.

Фото: smalldesignideas.com

Внимание на фасады

Раздвижные дверцы шкафов-купе могут быть почти незаметными, словно растворяющимися в пространстве, или, напротив, выступать в роли яркого акцента и главного украшения прихожей. Зеркальные фасады шкафа сделают вашу прихожую визуально просторнее, стеклянные позволят поиграть текстурами. Хотите чего-то оригинального? Обратите внимание на пескоструйные рисунки и оформление фасадов шкафа мозаикой или кожей.

Фото: dream-home-ideas.com

Фото: excellence.by

В эклектичных интерьерах прекрасно приживутся фасады с фотопечатью. Только учитывайте, выбирая такой дизайн, что слишком яркий и выразительный рисунок может утомлять, а заменить его будет непросто. Для лаконичных современных интерьеров практичным и бюджетным решением станут пластиковые панели — их можно оформить в цвет стен, чтобы визуально облегчить пространство.

Фото: aviarydecor.com

Фото: t-stroy.by

Еще одна интересная идея украшения фасада шкафа-купе — подсветка. Особенно эффектно она смотрится со стеклянными и зеркальными поверхностями.

Фото: besttabletsforkids.org

Наполнение шкафа

Никакого стандартного набора полок, корзин и штанг для наполнения шкафа-купе не существует — все подбирается исключительно в соответствии с вашими потребностям. Как правило, в конструкции системы хранения в прихожей нужно предусмотреть:

несколько секций, в которых будет удобно хранить сезонную одежду и те вещи, которыми вы пользуетесь сейчас;

антресоли, куда можно будет убирать объемные вещи, например дорожные сумки;

полки или ящики для головных уборов;

компактные выдвижные секции, крючки и рейлинги для аксессуаров и обувной косметики;

многоуровневые отделения или сетки для сезонной обуви.

Фото: raumplus.co.uk

Фото: davesitton.com

Однако это не значит, что такое наполнение самое практичное. Если вы коллекционируете сумочки, очки или шарфики, обустройте для них в шкафу вместительные выдвижные полки на удобной для вас высоте, сократив количество штанг. Или, наоборот, откажитесь от большого количества полок, чтобы была возможность развешивать в шкафу как можно больше одежды на плечиках.