Корзины в интерьере: что хранить, куда поставить

При археологических раскопках в разных уголках земли находят плетеные корзины, которым восемь — десять тысяч лет! Представьте, как наши далекие предки плели их, чтобы хранить в них еду, зерно, глиняные горшки, украшения и многое другое. Такие корзины находят в гробницах фараонов, на развалинах древнейших городов, на Африканском континенте и в районах Средней Азии… А это значит, что не нужно отказываться от того, что подарила нам цивилизация и что применяли многие поколения наших предков.

Большую квадратную корзину можно поставить в гостиной и использовать вместо журнального столика. Внутри можно хранить какие-то вещи, а если прикрепить к основанию колесики, такой импровизированный столик можно легко передвигать при уборке. Если приклеить полоски из натуральной кожи так, как показано на фотографии, сходство с дорожным винтажным чемоданом будет очень большим.

В сочетании с деревянной отделкой комнаты и текстилем создается очень гармоничный и уютный интерьер.

Фото: homepic.com.ua

Сундук

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В стародавние времена огромный деревянный сундук был непременным элементом декора многих деревенских интерьеров. В нем хранили пронафталиненные зимние вещи, скатерти и постельное белье, приданое для будущих невест. Сейчас такой плетеный сундук может выполнять ту же роль, украшая любую комнату, где вы его захотите поставить. Такие предметы очень прочные, так что вы вполне сможете передать его вместе со всем содержимым по наследству вашим детям.

Фото: homepic.com.ua

Гостиная

Небольшие корзины с ручками словно созданы для того, чтобы обеспечивать уют в гостиной. В такую корзину можно положить вязание, книгу, журнал — и поставить рядом с любимым креслом. Все под рукой — и никакого беспорядка.

Если же в вашей гостиной есть настоящий камин, можно складывать поленья и растопку в корзине у очага. И даже если это фальшкамин, который украсит любую гостиную, корзинки с поленьями помогут создать впечатление, что огонь настоящий и вся обстановка очень природная.

Фото: casatreschic.blogspot.com

Фото: khatimah.com

Фото: homedit.com

Система хранения

Оптимальный вариант использования плетеных корзин — устроить из них систему хранения. Разместить ее можно в любой комнате, используя стеллаж любой высоты и ширины. Главное, чтобы корзины помещались в ячейки и выглядели как единая логичная композиция. Для борьбы с беспорядком — отличное решение!

Фото: homedit.com

Коридор

Еще одно помещение, где риск беспорядка максимально высок, — коридор. Здесь корзины смогут вместить много обуви, в том числе и той, которую вы обычно храните в шкафу до очередного сезона. Кремы для обуви, сумки, шарфы, панамы и шляпы — все это можно хранить в плетеных корзинах.

Фото: worldivided.co

Фото: frasesdeconquista.com

Спальня

Такую же систему хранения можно устроить под кроватью в спальне. Здесь разместятся запасные подушки, одеяла, пледы и прочие нужные предметы, которые обычно занимают очень много места в шкафу, а используются далеко не каждый день. Если же вы предпочитаете все же пользоваться шкафами и полками, одна-две плетеные корзины пригодятся в спальне для хранения мелких предметов, которые вечно теряются и падают со стола. Сюда же можно сложить удлинители, зарядники, батарейки и пульты.

Фото: shairoom.com

Фото: bed.taffetedesigns.com

Детская

Нет, все же не коридор самое потенциально захламляемое место в любой квартире. Первое месте по хроническому беспорядку удерживает детская комната. Конечно, если вы до сих пор еще не купили удобные плетеные корзины и не показали своему малышу, как можно раскладывать в них игрушки. книжки и всякие сокровища, которые вы с удовольствием отправили бы в мусорное ведро, делая очередную уборку.

Фото: stylemepretty.com

Фото: inspirecriedecore.blogspot.com

Кухня

Там, где вы проводите ежедневно несколько часов, готовя завтраки, обеды и ужины, все должно быть максимально удобно и красиво устроено. В плетеных корзинах вы можете держать зелень, хлеб, овощи, посуду и баночки со специями.

Фото: babesuumodi.blogspot.com

Фото: cs.toolboxprodhouse.com

Фото: frasesdeconquista.com

Ванная

В каком бы стиле ни была оформлена ваша ванная комната, плетеная корзина окажется здесь очень уместна. Пластиковые большие контейнеры под грязное белье уходят в прошлое. Но если вам жаль выбрасывать такого искусственного монстра, поместите его внутрь большой красивой корзины из натурального материала. Ванная комната сразу преобразится. В другой корзине можно хранить полотенца, в третьей — банные принадлежности или запасы мыла, пасты и зубных щеток. Помещается четвертая корзина? Кладите в нее коробки с порошками и бытовой химией.

Фото: archidea.com.ua

Фото: houzz.jp

Фото: frasesdeconquista.com

Кладовка

Вместительность даже небольшой кладовки увеличивается в несколько раз, если сложить все запасы в плетеные корзины. Ставьте их на узкие стеллажи или полки и приклеивайте надписи: крупа, сахар, макароны, крышки для банок, сушеные травы, тарелки для пикника и так далее.

Фото: shabbypassion.blogspot.com

Фото: casatreschic.blogspot.com

Рукоделие

Нет лучше места для хранения клубков, спиц, ниток для вышивки и многих других предметов для рукоделия, чем плетеные корзинки и короба! Все рассортировано, не теряется и не рассыпается, просто достать и положить обратно.

Фото: tips-ua.com

Коридор

Модная штука для хранения зонтов в коридоре может быть выполнена в виде плетеной высокой корзины. Очень удобно держать ее в углу, где она занимает совсем немного места.

Фото: kknews.cc

Цветы

Не очень красивый горшок с цветком можно поставить в плетеную корзину и разместить на подоконнике, на специальной подставке или прямо на полу. Правда, придется очень аккуратно поливать растения, не говоря уже об опрыскивании, чтобы сохранить свежий вид такого изделия на долгое время.

Фото: apptivities.co

Декор

Функция декора — прекрасное предназначение для красивой плетеной корзины, если вы не можете решить, что в ней будете хранить. Поставьте ее на видном месте в любой комнате и просто наслаждайтесь уютом и приятной обстановкой.

Фото: frasesdeconquista.com



Фото: apptivities.co

