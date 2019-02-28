Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов

Чувствуете себя и сомелье, и дизайнером? Тогда эта подборка винных DIY-стоек осчастливит обе ваши ипостаси.
- 1. Квадратная подвесная стойка
- 2. Треугольная подвесная стойка
- 3. Подвесная стойка на цепях
- 4. Стойка с кожаными ремешками
- 5. Стойка со шнурками
- 6. Стойка в виде стрелки
- 7. Деревянная стойка с гвоздями
- 8. Напольная стойка с дюбелями
- 9. Напольная стойка с полочками
- 10. Стойка с веревочными петлями
- 11. Стойка в форме дерева
- 12. Стойка из железных труб
- 13. Деревянная стойка с железными трубами
- 14. Полка из деревянных паллет
- 15. Стеллаж из деревянных паллет
Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных.
Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.
1. Квадратная подвесная стойка
Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно…
2. Треугольная подвесная стойка
Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.
3. Подвесная стойка на цепях
Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.
4. Стойка с кожаными ремешками
Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.
5. Стойка со шнурками
Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.
ltr">Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных.
Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.
1. Квадратная подвесная стойка
Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно…
2. Треугольная подвесная стойка
Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.
3. Подвесная стойка на цепях
Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.
4. Стойка с кожаными ремешками
Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.
5. Стойка со шнурками
Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.
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6. Стойка в виде стрелки
Если вдруг вы против того, чтобы вино скучно стояло или печально лежало, можно поиграть с его положением в пространстве. Так, стойка в форме стрелки с отверстиями для горлышка бутылки будет смотреться экстравагантно и почти остросюжетно: кто-нибудь из гостей обязательно испугается за сохранность вашей коллекции алкоголя.
7. Деревянная стойка с гвоздями
Простота, как и краткость, — сестра таланта. Так что можно сделать незамысловатую, но стильную стойку, имея только деревянную дощечку и длинные гвозди. Общий вид будет зависеть от вашей фантазии: никто не запрещает освежать доску яркими красками или украшать ее резьбой.
8. Напольная стойка с дюбелями
Стойка не обязана висеть в воздухе: вот вам вариант, твердо и уверенно стоящий на полу. Выглядит грубовато, почти примитивно, но в этом вся фишка: прочность и надежность конструкции не вызывают сомнений, а бутылки удобно устраиваются между деревянными дюбелями, вставленными в доску.
9. Напольная стойка с полочками
Душа все же тянется к изяществу? Устойчивость может быть и элегантной: напольная стойка с косыми полочками уступит предыдущему варианту по вместительности, зато уверенно выиграет битву за аккуратность. И точно будет смотреться оригинально.
10. Стойка с веревочными петлями
Зачем сильно заморачиваться? Сложный дизайн не гарант красоты. Обычная деревянная доска с веревочными петельками выглядит круто: «пахнет» дальними плаваниями и историями про пиратов. Может, туда поместить не вино, а ром?
11. Стойка в форме дерева
Если вы избегаете резких линий, у нас есть вариант специально для такого случая. Разбавим угловатые конструкции стойкой с мягкими изгибами: здесь и изящный дизайн, и компактность, и уместность в любом интерьере.
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12. Стойка из железных труб
Сделать эдакий подсвечник для винных бутылок? Да пожалуйста. Затейливо соединенные железные трубы смотрятся солидно, держать будут надежно и, ко всему прочему, подойдут даже для очень маленьких помещений.
13. Деревянная стойка с железными трубами
Добавьте к трубам деревянную основу — и она чуть сгладит их суровость и грубость. Получится более изящно, но не менее внушительно и брутально.
14. Полка из деревянных паллет
Нынче модно делать деревянные паллеты частью интерьера, предварительно ловко превратив их во что-то полезное, разумеется. Так почему бы не переделать незамысловатый поддон в надежную и удобную полку для вина? Верно, аргументов против просто нет.
15. Стеллаж из деревянных паллет
Чтобы конструкция меньше напоминала ящичек, можно взять на вооружение вариант, который больше похож на обычный стеллаж. Получится просто, но со вкусом. Для более нарядного вида на каждую полку пристройте симпатичную этикетку: с абстрактным рисунком, номером или сортом вина.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники