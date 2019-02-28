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Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


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Чувствуете себя и сомелье, и дизайнером? Тогда эта подборка винных DIY-стоек осчастливит обе ваши ипостаси.

Содержание

Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных. 

Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.  

1. Квадратная подвесная стойка

Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно… 

Фото № 1: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов  

2. Треугольная подвесная стойка

Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.  

Фото № 2: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


3. Подвесная стойка на цепях

Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.

Фото № 3: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


4. Стойка с кожаными ремешками

Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.

Фото № 4: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


5. Стойка со шнурками

Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.

Фото № 5: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов ltr">Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных. 

Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.  

1. Квадратная подвесная стойка

Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно… 

Фото № 1: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов  

2. Треугольная подвесная стойка

Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.  

Фото № 2: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


3. Подвесная стойка на цепях

Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.

Фото № 3: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


4. Стойка с кожаными ремешками

Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.

Фото № 4: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


5. Стойка со шнурками

Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.

Фото № 5: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов

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6. Стойка в виде стрелки

Если вдруг вы против того, чтобы вино скучно стояло или печально лежало, можно поиграть с его положением в пространстве. Так, стойка в форме стрелки с отверстиями для горлышка бутылки будет смотреться экстравагантно и почти остросюжетно: кто-нибудь из гостей обязательно испугается за сохранность вашей коллекции алкоголя.  

Фото № 6: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов   

7. Деревянная стойка с гвоздями 

Простота, как и краткость, — сестра таланта. Так что можно сделать незамысловатую, но стильную стойку, имея только деревянную дощечку и длинные гвозди. Общий вид будет зависеть от вашей фантазии: никто не запрещает освежать доску яркими красками или украшать ее резьбой.  

Фото № 7: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов   

8. Напольная стойка с дюбелями 

Стойка не обязана висеть в воздухе: вот вам вариант, твердо и уверенно стоящий на полу. Выглядит грубовато, почти примитивно, но в этом вся фишка: прочность и надежность конструкции не вызывают сомнений, а бутылки удобно устраиваются между деревянными дюбелями, вставленными в доску. 

Фото № 8: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


9. Напольная стойка с полочками

Душа все же тянется к изяществу? Устойчивость может быть и элегантной: напольная стойка с косыми полочками уступит предыдущему варианту по вместительности, зато уверенно выиграет битву за аккуратность. И точно будет смотреться оригинально.

Фото № 9: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


10. Стойка с веревочными петлями

Зачем сильно заморачиваться? Сложный дизайн не гарант красоты. Обычная деревянная доска с веревочными петельками выглядит круто: «пахнет» дальними плаваниями и историями про пиратов. Может, туда поместить не вино, а ром? 

Фото № 10: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


11. Стойка в форме дерева

Если вы избегаете резких линий, у нас есть вариант специально для такого случая. Разбавим угловатые конструкции стойкой с мягкими изгибами: здесь и изящный дизайн, и компактность, и уместность в любом интерьере.

Фото № 11: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов

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12. Стойка из железных труб

Сделать эдакий подсвечник для винных бутылок? Да пожалуйста. Затейливо соединенные железные трубы смотрятся солидно, держать будут надежно и, ко всему прочему, подойдут даже для очень маленьких помещений. 

Фото № 12: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


13. Деревянная стойка с железными трубами

Добавьте к трубам деревянную основу — и она чуть сгладит их суровость и грубость. Получится более изящно, но не менее внушительно и брутально. 

Фото № 13: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


14. Полка из деревянных паллет

Нынче модно делать деревянные паллеты частью интерьера, предварительно ловко превратив их во что-то полезное, разумеется. Так почему бы не переделать незамысловатый поддон в надежную и удобную полку для вина? Верно, аргументов против просто нет. 

Фото № 14: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов


15. Стеллаж из деревянных паллет 

Чтобы конструкция меньше напоминала ящичек, можно взять на вооружение вариант, который больше похож на обычный стеллаж. Получится просто, но со вкусом. Для более нарядного вида на каждую полку пристройте симпатичную этикетку: с абстрактным рисунком, номером или сортом вина.

Фото № 15: Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов  

Все фото: homedit.com

#бар#Интерьер#Кухня
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