Как хранить вино со вкусом — 15 эргономичных вариантов

Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных.

Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.

1. Квадратная подвесная стойка

Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно…

2. Треугольная подвесная стойка

Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.





3. Подвесная стойка на цепях

Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.





4. Стойка с кожаными ремешками

Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.





5. Стойка со шнурками

Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.

ltr">Для многих распитие вина — особый ритуал, полный умиротворения, возвышенности и эстетики. А ритуальный напиток не может храниться лишь бы где и лишь бы как. Поэтому предлагаем вам 15 DIY-стоек — красивых, эргономичных и нестандартных.

Казалось бы, иметь в доме отдельную стойку для вина — роскошь. Возможно. Но эта роскошь сможет радовать взор и при этом не станет бить по бюджету и свободному пространству вашего жилища. Мы нашли варианты, которые не только хорошо смотрятся, но и отличаются затейливостью и компактностью. Вы не пожалеете, что достали бутылки из кухонных шкафчиков и холодильника — любимый напиток совсем скоро превратится в интересный элемент вашего интерьера.

1. Квадратная подвесная стойка

Подвесная стойка из дерева сможет вместить четыре бутылки, а заодно и четыре бокала, которые можно подвесить рядом. Смотрится это интересно, места занимает немного, фужеры сушить очень удобно…

2. Треугольная подвесная стойка

Надоели привычные формы и скучный ряд бутылок? Можно заменить старый добрый квадрат на старый добрый треугольник с отверстиями по бокам. Ничего заковыристого, а выглядит необычно и даже претенциозно.





3. Подвесная стойка на цепях

Эту конструкцию можно даже не крепить к стене — пусть просто свисает с потолка, легонько покачиваясь на сквозняке. Сэкономите много места и впечатлите знакомых нетипичным подходом к обустройству кухни.





4. Стойка с кожаными ремешками

Деревянную раму и тканевый ремешок можно объединить в простую, но симпатичную конструкцию: получаются ячейки для хранения вина. Их легко подстроить под ваш вкус — не бойтесь экспериментировать с цветом рамы и ремешка, тканью, количеством отсеков… Главное, чтобы бутылки поместились.





5. Стойка со шнурками

Не хотите использовать ткань, сердце требует тотального минимализма? Тогда используйте узкие кожаные ремешки, шнурки или резинки.