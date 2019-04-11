Ковры в интерьере гостиной: 20 примеров удачного дизайна

Ковер выполняет сразу несколько важных функций в оформлении комнаты. Рассказываем, каких именно, и демонстрируем 20 самых красивых гостиных с коврами.

Ковры в интерьере гостиной — это не только декоративное украшение для пола и всей комнаты в целом. Они сделают облик зала более уютным и домашним, а также спасут от холодного пола. Ковер поможет выделить смысловой центр гостиной и расставить акценты в ее главных зонах. В общем, это универсальный предмет интерьера, выполняющий множество полезных функций.

Сегодня мы покажем 20 интерьеров гостиной с современными коврами, разных форм и размеров. Выбирайте тот, который вам по душе.

Прямоугольные ковры

Это традиционные ковровые покрытия в своем классическом виде. Прямоугольная или квадратная форма прежде всего поможет подчеркнуть геометрию комнаты и организует ее зонирование, выделив центральную часть. Такие ковры — наиболее практичны и чаще всего имеют большой размер, чтобы охватить максимальное пространство. Маленькие прямоугольные коврики в зале — это не самое популярное явление.

Из большого прямоугольного ковра можно сделать яркий акцент. Для этого подберите изделие в пестрых константных цветах, нарочито выделяющихся на фоне отделки и мебели. Или наоборот — постелите подходящий по тону ковер, который будет гармонировать с дизайном гостиной. Это поможет создать более целостный и единый интерьер.

Если хочется экзотики — выбирайте иранские и персидские ковры или же изделия в виде звериных шкур. А для экостиля прекрасно подойдет широкий ковер с имитацией газона.

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Круглые ковры

Круглый или овальный ковер сгладит углы и прямые линии в гостиной. В результате дизайн комнаты станет более плавным и мягким — это сделает атмосферу более уютной. Особенно если наряду с таким ковром использовать мягкую мебель без строгих геометрических форм.

Возможности использования таких ковров шире, чем у квадратных и прямоугольных изделий. Большой круглый ковер можно сделать своеобразным «островом» для всей мебели, оставив за его пределами только декор и телевизор. А маленькие помогут в зонировании и расстановке акцентов: можно дополнительно выделить круглым ковриком стол или тумбу такой же формы.

Пригодятся круглые и овальные ковры и для необычной организации пространства. Они помогут определить, как именно будет расположена мебель в интерьере: на ковровом покрытии, дугой вокруг него или как-то еще.

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Необычные формы

Современные ковры замысловатых форм сделают интерьер более оригинальным, внесут в него притягивающий внимание яркий акцент. Ограничений здесь нет никаких: можно использовать ковры в виде абстракций, геометрических фигур, цветов и любые другие. Но надо иметь в виду, что такие дизайнерские изделия будут стоить гораздо дороже классических ковров.

Ковер «Калейдоскоп 1» К-310 182 000 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер «Морское дно» К-400 448 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Какой выбрать материал

Из натуральных материалов для ковра очень популярны такие:

шерсть — эластичная и долговечная, не боится истирания и обладает хорошей звукоизоляцией;

хлопок — ковры из него более легкие и тонкие, они прекрасно подойдут для маленьких помещений;

вискоза — еще одна легкая и тонкая материя, которая отличается от остальных более насыщенными и яркими расцветками.

Все перечисленные варианты можно увидеть на фото ниже.



designboom.ru Шерсть 1 /3

designboom.ru Вискоза 2 /3

designboom.ru Хлопок 3 /3

Ковер Mars 58 800 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер Punja 70 450 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер Malva 94 020 руб.* Купить *Цена может измениться

А более экономичный вариант — приобрести синтетический ковер из акриловых или пропиленовых волокон, полиэстера. Такие ковры в интерьере гостиной красиво выглядят и распространены в огромном количестве цветов и стилей оформления. И ухаживать за ними проще, чем за натуральными.