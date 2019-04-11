Ковры в интерьере гостиной: 20 примеров удачного дизайна

Ковер выполняет сразу несколько важных функций в оформлении комнаты. Рассказываем, каких именно, и демонстрируем 20 самых красивых гостиных с коврами.
Ковры в интерьере гостиной — это не только декоративное украшение для пола и всей комнаты в целом. Они сделают облик зала более уютным и домашним, а также спасут от холодного пола. Ковер поможет выделить смысловой центр гостиной и расставить акценты в ее главных зонах. В общем, это универсальный предмет интерьера, выполняющий множество полезных функций.
Сегодня мы покажем 20 интерьеров гостиной с современными коврами, разных форм и размеров. Выбирайте тот, который вам по душе.
Прямоугольные ковры
Это традиционные ковровые покрытия в своем классическом виде. Прямоугольная или квадратная форма прежде всего поможет подчеркнуть геометрию комнаты и организует ее зонирование, выделив центральную часть. Такие ковры — наиболее практичны и чаще всего имеют большой размер, чтобы охватить максимальное пространство. Маленькие прямоугольные коврики в зале — это не самое популярное явление.
Из большого прямоугольного ковра можно сделать яркий акцент. Для этого подберите изделие в пестрых константных цветах, нарочито выделяющихся на фоне отделки и мебели. Или наоборот — постелите подходящий по тону ковер, который будет гармонировать с дизайном гостиной. Это поможет создать более целостный и единый интерьер.
Если хочется экзотики — выбирайте иранские и персидские ковры или же изделия в виде звериных шкур. А для экостиля прекрасно подойдет широкий ковер с имитацией газона.
Круглые ковры
Круглый или овальный ковер сгладит углы и прямые линии в гостиной. В результате дизайн комнаты станет более плавным и мягким — это сделает атмосферу более уютной. Особенно если наряду с таким ковром использовать мягкую мебель без строгих геометрических форм.
Возможности использования таких ковров шире, чем у квадратных и прямоугольных изделий. Большой круглый ковер можно сделать своеобразным «островом» для всей мебели, оставив за его пределами только декор и телевизор. А маленькие помогут в зонировании и расстановке акцентов: можно дополнительно выделить круглым ковриком стол или тумбу такой же формы.
Пригодятся круглые и овальные ковры и для необычной организации пространства. Они помогут определить, как именно будет расположена мебель в интерьере: на ковровом покрытии, дугой вокруг него или как-то еще.
Необычные формы
Современные ковры замысловатых форм сделают интерьер более оригинальным, внесут в него притягивающий внимание яркий акцент. Ограничений здесь нет никаких: можно использовать ковры в виде абстракций, геометрических фигур, цветов и любые другие. Но надо иметь в виду, что такие дизайнерские изделия будут стоить гораздо дороже классических ковров.
Какой выбрать материал
Из натуральных материалов для ковра очень популярны такие:
шерсть — эластичная и долговечная, не боится истирания и обладает хорошей звукоизоляцией;
хлопок — ковры из него более легкие и тонкие, они прекрасно подойдут для маленьких помещений;
вискоза — еще одна легкая и тонкая материя, которая отличается от остальных более насыщенными и яркими расцветками.
Все перечисленные варианты можно увидеть на фото ниже.
А более экономичный вариант — приобрести синтетический ковер из акриловых или пропиленовых волокон, полиэстера. Такие ковры в интерьере гостиной красиво выглядят и распространены в огромном количестве цветов и стилей оформления. И ухаживать за ними проще, чем за натуральными.
Помещение* – 14 990 руб.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
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04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники