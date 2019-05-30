Как использовать французский стиль для оформления интерьера

Задумали оформить свой интерьер во французском стиле? Мы с ReRooms поможем разобраться в его особенностях.
Этот стиль придется по вкусу любителям роскоши, изящества и старинных вещей. В нем есть отклики таких направлений, как рококо, барокко, ампир и ренессанс. Впрочем, он легко принимает, казалось бы, несочетаемое с ним: современные аксессуары, мебель, элементы декора.
Французский стиль идеально подходит просторным помещениям с высокими потолками и большими окнами. Его базовый цвет — белый, он визуально увеличивает объем комнат, добавляет им света и гармонии. Давайте подробнее рассмотрим некоторые особенности этого стиля.
Камин
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Одна из отличительных черт интерьера во французском стиле — камин в гостиной, библиотеке или спальне. В наше время мало кто обходится без центрального отопления в доме, к тому же установка настоящего камина технологически дело весьма непростое, требующее соблюдения множества правил, в том числе с точки зрения безопасности. Хорошим решением может стать использование имитации — в декоративности она ничуть не уступает оригиналу, а в уходе гораздо проще.
Аксессуары
Для интерьеров во французском стиле традиционно выбирают дорогие украшения: оформленные под старину зеркала и картины в золоченых рамах, вазы, фолианты, серебряные и бронзовые статуэтки, шкатулки, подсвечники… Особое внимание уделяется осветительным приборам. Как правило, крупную роскошную люстру в центре комнаты дополняют канделябры, бра или торшеры. Умело подобранные ковры, скатерти, гобелены, декоративные подушки для дивана и кресел создают атмосферу уюта и умиротворения.
Отделка
Для отделки стен и потолков во французском стиле чаще всего применяют побелку и краску пастельных тонов. Ровные поверхности украшают элементами лепного декора. Стены также можно оклеить обоями: фактурными под покраску или с орнаментом соответствующей общему дизайну цветовой гаммы.
При выборе натяжного потолка рекомендуется отдать предпочтение матовым материалам. Важная часть французского интерьера — паркетный пол, обычно светлый. В отдельных случаях его можно заменить паркетной доской или ламинатом. В ванной комнате и на кухне нарядно и стильно смотрится напольная плитка-мозаика.
Мебель
Великолепия интерьеру во французском стиле добавляет антикварная мебель, а за неимением таковой — ее имитация, выполненная из дерева или кованого металла, украшенная резьбой, ажуром, золочеными или серебреными деталями, а также зеркальными, фарфоровыми или керамическими элементами. При выборе ткани для обивки дивана и кресел предпочтение отдается шелку, бархату и атласу. Задекорированные под старину серванты, этажерки, консоли, столики, комоды, кресла, кровати можно сочетать не только между собой, но и с современной мебелью простого дизайна.
Цвет
Основной цвет французского стиля — белый. Он прекрасно сочетается с естественным светом, создает ощущение легкости, воздушности и дает полную свободу для наполнения интерьера. Возможно, звучит странно, но для стен и потолков важно подобрать правильный оттенок, ведь белый цвет тоже бывает разным. Помимо белого, в этом стиле дизайнеры охотно используют светлые натуральные цвета (слоновой кости, лаванды, пиона, бирюзы, фисташки, персика, сирени, серебра и другие), их оттенки и сочетания. Можно ли разбавить палитру более яркими вкраплениями? Вполне. Главное — не допускать резкого перехода от одного тона к другому, чтобы не сместить акценты и не нарушить общую гармонию.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники