НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Как использовать французский стиль для оформления интерьера


851
Получить образец дизайн-проекта

Задумали оформить свой интерьер во французском стиле? Мы с ReRooms поможем разобраться в его особенностях.

Содержание

Этот стиль придется по вкусу любителям роскоши, изящества и старинных вещей. В нем есть отклики таких направлений, как рококо, барокко, ампир и ренессанс. Впрочем, он легко принимает, казалось бы, несочетаемое с ним: современные аксессуары, мебель, элементы декора. 

Французский стиль идеально подходит просторным помещениям с высокими потолками и большими окнами. Его базовый цвет — белый, он визуально увеличивает объем комнат, добавляет им света и гармонии. Давайте подробнее рассмотрим некоторые особенности этого стиля.

Камин 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Одна из отличительных черт интерьера во французском стиле — камин в гостиной, библиотеке или спальне. В наше время мало кто обходится без центрального отопления в доме, к тому же установка настоящего камина технологически дело весьма непростое, требующее соблюдения множества правил, в том числе с точки зрения безопасности. Хорошим решением может стать использование имитации — в декоративности она ничуть не уступает оригиналу, а в уходе гораздо проще. 

Фото № 1: Как использовать французский стиль для оформления интерьераФото: karenshomecookin.com

Аксессуары

Для интерьеров во французском стиле традиционно выбирают дорогие украшения: оформленные под старину зеркала и картины в золоченых рамах, вазы, фолианты, серебряные и бронзовые статуэтки, шкатулки, подсвечники… Особое внимание уделяется осветительным приборам. Как правило, крупную роскошную люстру в центре комнаты дополняют канделябры, бра или торшеры. Умело подобранные ковры, скатерти, гобелены, декоративные подушки для дивана и кресел создают атмосферу уюта и умиротворения. 

Фото № 2: Как использовать французский стиль для оформления интерьераФото: lesdedans.com

Отделка

Для отделки стен и потолков во французском стиле чаще всего применяют побелку и краску пастельных тонов. Ровные поверхности украшают элементами лепного декора. Стены также можно оклеить обоями: фактурными под покраску или с орнаментом соответствующей общему дизайну цветовой гаммы. 

При выборе натяжного потолка рекомендуется отдать предпочтение матовым материалам. Важная часть французского интерьера — паркетный пол, обычно светлый. В отдельных случаях его можно заменить паркетной доской или ламинатом. В ванной комнате и на кухне нарядно и стильно смотрится напольная плитка-мозаика. 

Фото № 3: Как использовать французский стиль для оформления интерьераФото: robertgswan.com

Мебель

Великолепия интерьеру во французском стиле добавляет антикварная мебель, а за неимением таковой — ее имитация, выполненная из дерева или кованого металла, украшенная резьбой, ажуром, золочеными или серебреными деталями, а также зеркальными, фарфоровыми или керамическими элементами. При выборе ткани для обивки дивана и кресел предпочтение отдается шелку, бархату и атласу. Задекорированные под старину серванты, этажерки, консоли, столики, комоды, кресла, кровати можно сочетать не только между собой, но и с современной мебелью простого дизайна.

Фото № 4: Как использовать французский стиль для оформления интерьераФото: atticfire.com

Цвет

Основной цвет французского стиля — белый. Он прекрасно сочетается с естественным светом, создает ощущение легкости, воздушности и дает полную свободу для наполнения интерьера. Возможно, звучит странно, но для стен и потолков важно подобрать правильный оттенок, ведь белый цвет тоже бывает разным. Помимо белого, в этом стиле дизайнеры охотно используют светлые натуральные цвета (слоновой кости, лаванды, пиона, бирюзы, фисташки, персика, сирени, серебра и другие), их оттенки и сочетания. Можно ли разбавить палитру более яркими вкраплениями? Вполне. Главное — не допускать резкого перехода от одного тона к другому, чтобы не сместить акценты и не нарушить общую гармонию. 

Фото № 5: Как использовать французский стиль для оформления интерьераФото: dominospizzaschool.com

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия