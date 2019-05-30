Как использовать французский стиль для оформления интерьера

Французский стиль идеально подходит просторным помещениям с высокими потолками и большими окнами. Его базовый цвет — белый, он визуально увеличивает объем комнат , добавляет им света и гармонии. Давайте подробнее рассмотрим некоторые особенности этого стиля.

Этот стиль придется по вкусу любителям роскоши, изящества и старинных вещей. В нем есть отклики таких направлений, как рококо, барокко, ампир и ренессанс. Впрочем, он легко принимает, казалось бы, несочетаемое с ним: современные аксессуары, мебель, элементы декора.

Одна из отличительных черт интерьера во французском стиле — камин в гостиной, библиотеке или спальне. В наше время мало кто обходится без центрального отопления в доме, к тому же установка настоящего камина технологически дело весьма непростое, требующее соблюдения множества правил, в том числе с точки зрения безопасности. Хорошим решением может стать использование имитации — в декоративности она ничуть не уступает оригиналу, а в уходе гораздо проще.

Фото: karenshomecookin.com

Аксессуары

Для интерьеров во французском стиле традиционно выбирают дорогие украшения: оформленные под старину зеркала и картины в золоченых рамах, вазы, фолианты, серебряные и бронзовые статуэтки, шкатулки, подсвечники… Особое внимание уделяется осветительным приборам. Как правило, крупную роскошную люстру в центре комнаты дополняют канделябры, бра или торшеры. Умело подобранные ковры, скатерти, гобелены, декоративные подушки для дивана и кресел создают атмосферу уюта и умиротворения.

Фото: lesdedans.com

Отделка

Для отделки стен и потолков во французском стиле чаще всего применяют побелку и краску пастельных тонов. Ровные поверхности украшают элементами лепного декора. Стены также можно оклеить обоями: фактурными под покраску или с орнаментом соответствующей общему дизайну цветовой гаммы.

При выборе натяжного потолка рекомендуется отдать предпочтение матовым материалам. Важная часть французского интерьера — паркетный пол, обычно светлый. В отдельных случаях его можно заменить паркетной доской или ламинатом. В ванной комнате и на кухне нарядно и стильно смотрится напольная плитка-мозаика.

Фото: robertgswan.com

Мебель

Великолепия интерьеру во французском стиле добавляет антикварная мебель, а за неимением таковой — ее имитация, выполненная из дерева или кованого металла, украшенная резьбой, ажуром, золочеными или серебреными деталями, а также зеркальными, фарфоровыми или керамическими элементами. При выборе ткани для обивки дивана и кресел предпочтение отдается шелку, бархату и атласу. Задекорированные под старину серванты, этажерки, консоли, столики, комоды, кресла, кровати можно сочетать не только между собой, но и с современной мебелью простого дизайна.

Фото: atticfire.com

Цвет

Основной цвет французского стиля — белый. Он прекрасно сочетается с естественным светом, создает ощущение легкости, воздушности и дает полную свободу для наполнения интерьера. Возможно, звучит странно, но для стен и потолков важно подобрать правильный оттенок, ведь белый цвет тоже бывает разным. Помимо белого, в этом стиле дизайнеры охотно используют светлые натуральные цвета (слоновой кости, лаванды, пиона, бирюзы, фисташки, персика, сирени, серебра и другие), их оттенки и сочетания. Можно ли разбавить палитру более яркими вкраплениями? Вполне. Главное — не допускать резкого перехода от одного тона к другому, чтобы не сместить акценты и не нарушить общую гармонию.

Фото: dominospizzaschool.com