Камин в интерьере гостиной: 20 интересных вариантов

Камин — это не просто способ прогреть помещение, зачастую он выступает важнейшим элементом интерьера. Вот почему перед установкой надо тщательно продумать его размер, стиль, тип топлива, место размещения.
Если органично вписать камин в дизайн дома, он станет настоящим семейным очагом, будет создавать располагающую и уютную обстановку, так необходимую каждому. Рассмотрим наиболее удачные варианты каминов и критерии их отбора.
1. Пристенные камины
Для начала важно выбрать место установки камина. Как правило, его встраивают в стену и обрамляют порталом. Эта модель удобна тем, что ее можно установить в уже построенном доме. Однако она не подойдет для небольших по площади помещений, поскольку все элементы конструкции располагаются с выступом вдоль стены.
Если рассматривать иностранные бренды, стоит остановиться на камине шведского бренда Keddy.
2. Напольный камин
Эта модель удобна тем, что занимает мало места, а потому хорошо впишется в интерьер даже небольшой квартиры. Рядом с камином желательно установить огнеупорную плитку, а соблюдая меры пожарной безопасности, следует убрать от камина легковоспламеняющиеся предметы. При установке такого камина пол нужно залить специальным раствором, чтобы конструкция оставалась неподвижной.
3. Встроенные модели
Более подходящим вариантом для небольшого пространства будет встроенный камин, однако его установка должна сразу входить в проект помещения. Эта модель камина имеет следующую конструкцию: верхняя часть представляет собой дымоход и делается в виде колонны, нижняя же часть — топка.
4. Угловые камины
Благодаря удобному расположению такой вид камина очень популярен. Он не мешает передвижению по гостиной и визуально расширяет пространство за счет установки на стыке соседних стен. Дымовая труба углового камина может быть расположена на любой стороне помещения, рядом с которой он находится.
5. Островные камины
Необычность конструкции в том, что она не примыкает к полу или стенам, а находится в подвешенном состоянии. С помощью этой конструкции можно воплотить почти любую дизайнерскую задумку, однако по мощности обогрева такой камин уступает прочим вариантам.
6. Отделка
Вне зависимости от расположения камина можно использовать бетон, кирпич, камень или любой другой материал. Нужно лишь учитывать стиль помещения и его габариты.
7. Дровяные камины
Они работают на дровах и угле и признаны вечно актуальной классикой. Их особенность состоит в том, что нужно заранее тщательно выбрать место и правильно установить дымоход, который будет регулировать степень прогорания дров, силу и стабильность работы камина.
8. Газовые камины
Эти камины удобны и просты в использовании, не требуют серьезных монтажных работ, например обустройства места для дров, а также не нуждаются в последующем уходе за дымоходом и в регулярной чистке топки камина.
9. Электрические камины
Такую модель считают наиболее практичной и экономичной, поэтому она подходит для установки как в частных домах, так и в квартирах. Затраты на этот вид камина минимальны, поскольку тоже можно обойтись без сложных монтажных работ. Электрокамину не требуется топливо и тщательный уход.
10. Пеллетные камины
Пеллеты – прессованные гранулы древесного происхождения. В отличие от обычных дров они имеют небольшой однородный размер, большую плотность и изготавливаются из отходов, таким образом сохраняя ресурсы леса. Процесс горения в такой модели автоматизирован, а потому пеллеты своевременно и дозированно подаются в топку.
11. Биокамины
Их еще называют экокаминами, поскольку они представляют собой безопасную модель последнего поколения с настоящим огнем. Работают на растительном топливе и не образуют сажи, золы, дыма и даже пепла. Биокамины не требуют установки дымохода, поэтому их можно установить в любом удобном для вас месте.
Некоторые модели биокаминов могут работать от пульта. Такие есть в линейке одного из самых известных европейских брендов
12. Печь-камин
Эта модель обладает высокой степенью теплоотдачи и совмещает как свойства печи, так и основные характеристики камина. Печь-камин удобна тем, что в ней можно настроить необходимый режим горения и выбрать любой вид топлива: газ, дрова, бурый уголь.
13. Односторонний тип каминов
Это наиболее распространенный вариант камина, благодаря наклонным стенкам топки он имеет высокую теплопередачу. Тепло от огня через основное отверстие выходит в помещение и постепенно отапливает всю площадь.
14. Двусторонние камины
Модель отличается тем, что у нее сразу две прозрачные стенки. Такой камин не займет много места и внесет оригинальность в интерьер помещения. Однако у двустороннего камина небольшая теплоотдача, поскольку в его топке нет большого количества отражающих поверхностей.
15. Трехсторонняя модель
Этот вид камина имеет весьма необычный внешний вид, но характеризуется небольшой энергоэффективностью, поскольку большая часть тепла поступает только в центральную часть помещения. Стоимость таких каминов значительно выше, чем других вариантов.
16. Классический стиль камина
Эта модель привлекает массивными колоннами, фигурной окантовкой и кованой решеткой. При строительстве портала используют исключительно природные материалы: мрамор, малахит или дерево.
17. Стиль кантри
Такого рода камины имеют, как правило, продолговатую балку из дерева, которая расположена в верхней части. Широкая нижняя часть придает всей конструкции д-образную форму. При отделке внешней стороны дымохода используют гипсовый материал, а зону портала обрамляют камнем, например песчаником.
18. Камины в стиле модерн
Сейчас этот вид камина набирает популярность, поскольку здесь можно проявить фантазию и сделать его любой оригинальной формы. Часто такие камины устанавливают в офисные помещения для придания интерьеру легкости и необычности.
19. Стиль хай-тек
Камины этого стиля характеризуются совмещением нескольких видов материалов: различные сочетания стекла, металлических, стальных или деревянных элементов. У камина в этом стиле должны быть исключительно острые прямые углы и простая стандартная форма.
Испанский бренд Traforart производит камины, которые выглядят стильно и современно. Модель Rac можно размещать около стены.
20. Камин в стиле шале
Стиль шале, напротив, характеризуется предметами мягких форм, в интерьере преобладает старинная мебель, деревянные изделия, кованые детали. Для этого стиля подходит камин встроенного и пристенного типа. При внешней отделке конструкции используют камень, мрамор или гранит, что помогает создать атмосферу старинного очага.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники