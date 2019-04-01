Камин в интерьере гостиной: 20 интересных вариантов

Камин — это не просто способ прогреть помещение, зачастую он выступает важнейшим элементом интерьера. Вот почему перед установкой надо тщательно продумать его размер, стиль, тип топлива, место размещения.

Если органично вписать камин в дизайн дома, он станет настоящим семейным очагом, будет создавать располагающую и уютную обстановку, так необходимую каждому. Рассмотрим наиболее удачные варианты каминов и критерии их отбора.

1. Пристенные камины

Для начала важно выбрать место установки камина. Как правило, его встраивают в стену и обрамляют порталом. Эта модель удобна тем, что ее можно установить в уже построенном доме. Однако она не подойдет для небольших по площади помещений, поскольку все элементы конструкции располагаются с выступом вдоль стены.

Если рассматривать иностранные бренды, стоит остановиться на камине шведского бренда Keddy.

ПЕЧЬ-КАМИН MINETTE TOP, С КАМНЯМИ И МРАМОРОМ, ПРИСТ. (KEDDY) 291 876 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: hips.hearstapps.com

2. Напольный камин

Эта модель удобна тем, что занимает мало места, а потому хорошо впишется в интерьер даже небольшой квартиры. Рядом с камином желательно установить огнеупорную плитку, а соблюдая меры пожарной безопасности, следует убрать от камина легковоспламеняющиеся предметы. При установке такого камина пол нужно залить специальным раствором, чтобы конструкция оставалась неподвижной.

Фото: visualhunt.com

3. Встроенные модели

Более подходящим вариантом для небольшого пространства будет встроенный камин, однако его установка должна сразу входить в проект помещения. Эта модель камина имеет следующую конструкцию: верхняя часть представляет собой дымоход и делается в виде колонны, нижняя же часть — топка.

Фото: i.ytimg.com

4. Угловые камины

Благодаря удобному расположению такой вид камина очень популярен. Он не мешает передвижению по гостиной и визуально расширяет пространство за счет установки на стыке соседних стен. Дымовая труба углового камина может быть расположена на любой стороне помещения, рядом с которой он находится.

Фото: i1.wp.com

5. Островные камины

Необычность конструкции в том, что она не примыкает к полу или стенам, а находится в подвешенном состоянии. С помощью этой конструкции можно воплотить почти любую дизайнерскую задумку, однако по мощности обогрева такой камин уступает прочим вариантам.

Готовый камин Rocal Calor LL-15A 119 611 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: i0.wp.com

6. Отделка

Вне зависимости от расположения камина можно использовать бетон, кирпич, камень или любой другой материал. Нужно лишь учитывать стиль помещения и его габариты.

Фото: izkirpicha.com

7. Дровяные камины

Они работают на дровах и угле и признаны вечно актуальной классикой. Их особенность состоит в том, что нужно заранее тщательно выбрать место и правильно установить дымоход, который будет регулировать степень прогорания дров, силу и стабильность работы камина.

Фото: hillsideacresstoves.com

8. Газовые камины

Эти камины удобны и просты в использовании, не требуют серьезных монтажных работ, например обустройства места для дров, а также не нуждаются в последующем уходе за дымоходом и в регулярной чистке топки камина.

Фото: proctorgas.com

9. Электрические камины

Такую модель считают наиболее практичной и экономичной, поэтому она подходит для установки как в частных домах, так и в квартирах. Затраты на этот вид камина минимальны, поскольку тоже можно обойтись без сложных монтажных работ. Электрокамину не требуется топливо и тщательный уход.

Фото: davhi.com

10. Пеллетные камины

Пеллеты – прессованные гранулы древесного происхождения. В отличие от обычных дров они имеют небольшой однородный размер, большую плотность и изготавливаются из отходов, таким образом сохраняя ресурсы леса. Процесс горения в такой модели автоматизирован, а потому пеллеты своевременно и дозированно подаются в топку.

Фото: harmanstoves.com

11. Биокамины

Их еще называют экокаминами, поскольку они представляют собой безопасную модель последнего поколения с настоящим огнем. Работают на растительном топливе и не образуют сажи, золы, дыма и даже пепла. Биокамины не требуют установки дымохода, поэтому их можно установить в любом удобном для вас месте.

Некоторые модели биокаминов могут работать от пульта. Такие есть в линейке одного из самых известных европейских брендов Planica . Модель Fire Line Automatic 3 in Casing Glass стоит недешево, но выглядит очень эффектно.

Автоматический биокамин Fire Line Automatic 3 in Casing Glass 830 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: i5.walmartimages.com

12. Печь-камин

Эта модель обладает высокой степенью теплоотдачи и совмещает как свойства печи, так и основные характеристики камина. Печь-камин удобна тем, что в ней можно настроить необходимый режим горения и выбрать любой вид топлива: газ, дрова, бурый уголь.

Фото: econet.kz

13. Односторонний тип каминов

Это наиболее распространенный вариант камина, благодаря наклонным стенкам топки он имеет высокую теплопередачу. Тепло от огня через основное отверстие выходит в помещение и постепенно отапливает всю площадь.

Фото: freetgrbook.com

14. Двусторонние камины

Модель отличается тем, что у нее сразу две прозрачные стенки. Такой камин не займет много места и внесет оригинальность в интерьер помещения. Однако у двустороннего камина небольшая теплоотдача, поскольку в его топке нет большого количества отражающих поверхностей.

Фото: michelincaminetti.it

15. Трехсторонняя модель

Этот вид камина имеет весьма необычный внешний вид, но характеризуется небольшой энергоэффективностью, поскольку большая часть тепла поступает только в центральную часть помещения. Стоимость таких каминов значительно выше, чем других вариантов.

Фото: homebnc.com

16. Классический стиль камина

Эта модель привлекает массивными колоннами, фигурной окантовкой и кованой решеткой. При строительстве портала используют исключительно природные материалы: мрамор, малахит или дерево.

Фото: nicedecors.com

17. Стиль кантри

Такого рода камины имеют, как правило, продолговатую балку из дерева, которая расположена в верхней части. Широкая нижняя часть придает всей конструкции д-образную форму. При отделке внешней стороны дымохода используют гипсовый материал, а зону портала обрамляют камнем, например песчаником.

Фото: i.pinimg.com

18. Камины в стиле модерн

Сейчас этот вид камина набирает популярность, поскольку здесь можно проявить фантазию и сделать его любой оригинальной формы. Часто такие камины устанавливают в офисные помещения для придания интерьеру легкости и необычности.

Фото: cdn.homedit.com

19. Стиль хай-тек

Камины этого стиля характеризуются совмещением нескольких видов материалов: различные сочетания стекла, металлических, стальных или деревянных элементов. У камина в этом стиле должны быть исключительно острые прямые углы и простая стандартная форма.

Испанский бренд Traforart производит камины, которые выглядят стильно и современно. Модель Rac можно размещать около стены.

КАМИН RAC, СО СТЕКЛОМ, ПРИСТЕННЫЙ (TRAFORART) 334 854 руб.* Купить *Цена может измениться

Фото: econet.ua

20. Камин в стиле шале

Стиль шале, напротив, характеризуется предметами мягких форм, в интерьере преобладает старинная мебель, деревянные изделия, кованые детали. Для этого стиля подходит камин встроенного и пристенного типа. При внешней отделке конструкции используют камень, мрамор или гранит, что помогает создать атмосферу старинного очага.