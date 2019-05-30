НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеров


2451
Получить образец дизайн-проекта

Решили сделать у себя на кухне фреску? Мы расскажем, какие бывают виды росписи, и вдохновим вас подборкой лучших примеров.

Содержание

Фреска для кухни — интересный декоративный элемент, которым можно украсить интерьер во многих стилях. Изначально фресками называли узоры на влажной штукатурке. Сейчас технологии позволяют создавать их намного проще — например, наклеивать уже готовые полотна на стену и любую другую поверхность. 

Фреска может стать акцентом на вашей кухне или, наоборот, базовым узором. Чтобы сделать выбор в пользу той или иной фрески, давайте разберемся, в чем их плюсы и какими они бывают.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: susanharter.com

Плюсы использования в интерьере

Преимущества фресок перед обычными фотообоями и просто нарисованными узорами очевидны:

  • фрески более долговечны. Краски долго не теряют яркости и не выгорают на солнце;
  • они не требуют обновления и особого ухода;
  • можно подобрать изображение под любые цвета и стиль помещения;
  • смотрятся дорого, оригинально и необычно, удивляют всех гостей.

Фото № 2: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: lushome.com

Фрески для кухни: виды и особенности

Роспись по сырой штукатурке

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Этот вид называют классическими фресками, так как способ позаимствован у мастеров старой школы. Рисунок наносят на стену вручную с соблюдением всех правил создания фресок. Это кропотливая и долгая работа, которая выполняется только профессионалом и дорого стоит. Но результат оправдывает любые расходы.

Фото № 3: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: bak.megam.info

Роспись по холсту

Механизм создания фрески следующий: холст с готовым рисунком прикрепляют на штукатурку, после этого мастер создает потертости, чтобы искусственно состарить картину. Этот вариант немного бюджетнее предыдущего, но все равно недешев.

Фото № 4: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: ok.ru

Рисунок на флизелиновой основе

Фреска на флизелине — более простой вариант, так как фактуры и краски уже нанесены на основу, которую нужно наклеить так же, как и обычные обои. Купить такие фрески можно в обычном строительном магазине и наклеить самостоятельно. 

Фото № 5: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: affresco-decor.com

Самоклеящийся рисунок

Изображение на клеевой основе — самый простой и самый дешевый вид фрески, ее легко оформить самостоятельно, без участия профессионалов и без особых умений. Картинки очень похожи на «переводные татуировки», которые так любят дети.

Фото № 6: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: thetreasurethrift.com

Выбираем сюжет

Обычно традиционное изображение на фреске — натюрморт из цветов, фруктов и овощей, вызывающий аппетит.

Фото № 7: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: albertolamaphotography.com

Еще один распространенный вариант — вид на город, который дизайнеры сочетают со стилем и цветами кухни.

Фото № 8: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: vanhoef.com

На маленькой кухне громоздкие изображения смотреться не будут. Мы советуем остановить выбор на объемных картинках, которые визуально дополнят комнату.

Фото № 9: Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеровФото: ecoohotnadzor31.ru

Красивые интерьеры с фресками на стенах

Выбор фрески зависит от вашего интерьера и фантазии, так как вариантов такого украшения кухни очень много. Мы нашли разнообразные вдохновляющие варианты, которыми вы можете вооружиться при создании дизайна своей кухни.


ru-remont.com
1/6

affresco-decor.com
2/6

nashdom.by
3/6

hadleycourt.com
4/6

jurnaldedesigninterior.com
5/6

tumblr.com
6/6

А как бы вы оформили кухню с фреской на стене? Делитесь своими идеями в комментариях.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия