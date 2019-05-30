Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеров

Решили сделать у себя на кухне фреску? Мы расскажем, какие бывают виды росписи, и вдохновим вас подборкой лучших примеров.
Фреска для кухни — интересный декоративный элемент, которым можно украсить интерьер во многих стилях. Изначально фресками называли узоры на влажной штукатурке. Сейчас технологии позволяют создавать их намного проще — например, наклеивать уже готовые полотна на стену и любую другую поверхность.
Фреска может стать акцентом на вашей кухне или, наоборот, базовым узором. Чтобы сделать выбор в пользу той или иной фрески, давайте разберемся, в чем их плюсы и какими они бывают.
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Плюсы использования в интерьере
Преимущества фресок перед обычными фотообоями и просто нарисованными узорами очевидны:
- фрески более долговечны. Краски долго не теряют яркости и не выгорают на солнце;
- они не требуют обновления и особого ухода;
- можно подобрать изображение под любые цвета и стиль помещения;
- смотрятся дорого, оригинально и необычно, удивляют всех гостей.
Фрески для кухни: виды и особенности
Роспись по сырой штукатурке
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Этот вид называют классическими фресками, так как способ позаимствован у мастеров старой школы. Рисунок наносят на стену вручную с соблюдением всех правил создания фресок. Это кропотливая и долгая работа, которая выполняется только профессионалом и дорого стоит. Но результат оправдывает любые расходы.
Роспись по холсту
Механизм создания фрески следующий: холст с готовым рисунком прикрепляют на штукатурку, после этого мастер создает потертости, чтобы искусственно состарить картину. Этот вариант немного бюджетнее предыдущего, но все равно недешев.
Рисунок на флизелиновой основе
Фреска на флизелине — более простой вариант, так как фактуры и краски уже нанесены на основу, которую нужно наклеить так же, как и обычные обои. Купить такие фрески можно в обычном строительном магазине и наклеить самостоятельно.
Самоклеящийся рисунок
Изображение на клеевой основе — самый простой и самый дешевый вид фрески, ее легко оформить самостоятельно, без участия профессионалов и без особых умений. Картинки очень похожи на «переводные татуировки», которые так любят дети.
Выбираем сюжет
Обычно традиционное изображение на фреске — натюрморт из цветов, фруктов и овощей, вызывающий аппетит.
Еще один распространенный вариант — вид на город, который дизайнеры сочетают со стилем и цветами кухни.
На маленькой кухне громоздкие изображения смотреться не будут. Мы советуем остановить выбор на объемных картинках, которые визуально дополнят комнату.
Красивые интерьеры с фресками на стенах
Выбор фрески зависит от вашего интерьера и фантазии, так как вариантов такого украшения кухни очень много. Мы нашли разнообразные вдохновляющие варианты, которыми вы можете вооружиться при создании дизайна своей кухни.
А как бы вы оформили кухню с фреской на стене? Делитесь своими идеями в комментариях.
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