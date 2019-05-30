Как использовать фрески в интерьере кухни: фотоподборка примеров

Фреска может стать акцентом на вашей кухне или, наоборот, базовым узором. Чтобы сделать выбор в пользу той или иной фрески, давайте разберемся, в чем их плюсы и какими они бывают.

Фреска для кухни — интересный декоративный элемент , которым можно украсить интерьер во многих стилях. Изначально фресками называли узоры на влажной штукатурке. Сейчас технологии позволяют создавать их намного проще — например, наклеивать уже готовые полотна на стену и любую другую поверхность.

Фото: susanharter.com

Плюсы использования в интерьере

Преимущества фресок перед обычными фотообоями и просто нарисованными узорами очевидны:

фрески более долговечны. Краски долго не теряют яркости и не выгорают на солнце;

они не требуют обновления и особого ухода;

можно подобрать изображение под любые цвета и стиль помещения;

смотрятся дорого, оригинально и необычно, удивляют всех гостей.

Фото: lushome.com

Фрески для кухни: виды и особенности

Роспись по сырой штукатурке

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Этот вид называют классическими фресками, так как способ позаимствован у мастеров старой школы. Рисунок наносят на стену вручную с соблюдением всех правил создания фресок. Это кропотливая и долгая работа, которая выполняется только профессионалом и дорого стоит. Но результат оправдывает любые расходы.

Фото: bak.megam.info

Роспись по холсту

Механизм создания фрески следующий: холст с готовым рисунком прикрепляют на штукатурку, после этого мастер создает потертости, чтобы искусственно состарить картину. Этот вариант немного бюджетнее предыдущего, но все равно недешев.

Фото: ok.ru

Рисунок на флизелиновой основе

Фреска на флизелине — более простой вариант, так как фактуры и краски уже нанесены на основу, которую нужно наклеить так же, как и обычные обои. Купить такие фрески можно в обычном строительном магазине и наклеить самостоятельно.

Фото: affresco-decor.com

Самоклеящийся рисунок

Изображение на клеевой основе — самый простой и самый дешевый вид фрески, ее легко оформить самостоятельно, без участия профессионалов и без особых умений. Картинки очень похожи на «переводные татуировки», которые так любят дети.

Фото: thetreasurethrift.com

Выбираем сюжет

Обычно традиционное изображение на фреске — натюрморт из цветов, фруктов и овощей, вызывающий аппетит.

Фото: albertolamaphotography.com

Еще один распространенный вариант — вид на город, который дизайнеры сочетают со стилем и цветами кухни.

Фото: vanhoef.com

На маленькой кухне громоздкие изображения смотреться не будут. Мы советуем остановить выбор на объемных картинках, которые визуально дополнят комнату.

Фото: ecoohotnadzor31.ru

Красивые интерьеры с фресками на стенах

Выбор фрески зависит от вашего интерьера и фантазии, так как вариантов такого украшения кухни очень много. Мы нашли разнообразные вдохновляющие варианты, которыми вы можете вооружиться при создании дизайна своей кухни.

А как бы вы оформили кухню с фреской на стене? Делитесь своими идеями в комментариях.