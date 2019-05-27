3D-магия: фотообои, расширяющие пространство

Фотообои выполняют не только декоративную роль — они могут стать функциональным предметом интерьера, участвуя в визуальном расширении комнаты. Показываем самые яркие примеры 3D-фотообоев для вашего дома.

Для того чтобы визуально увеличить комнату, существует много различных способов: светлая отделка стен, использование зеркал, вертикальные полосатые шторы или обои для подъема потолка и так далее. Мы расскажем еще про один метод: наклеивание фотообоев, расширяющих пространство при помощи большого объемного рисунка.

Показываем, какие сюжеты и рисунки на фотообоях лучше всего подойдут для визуального расширения жилища.

Обои с абстрактным рисунком

Один из самых популярных вариантов обоев, увеличивающих пространство квартиры, — полотна с абстрактными изображениями. Рисунки на них максимально воспроизводят 3D-эффект, который и необходим для увеличения комнаты. Изображения могут быть разного характера: например, уходящие вдаль тоннели или коллажи геометрических фигур, как на фотографиях ниже.

Фотообои с абстрактным рисунком наиболее органично впишутся в современные домашние интерьеры в стиле хай-тек, минимализм, конструктивизм и других аналогичных оформлениях. Лучше подбирать материал в светлой цветовой палитре — с белым, серым или бежевым цветом в качестве основного. Это сделает комнату светлее и тем самым усилит эффект увеличения пространства.

Природные пейзажи

Если облик вашей квартиры не сочетается с современными абстракциями или вы просто хотите привнести в домашний интерьер спокойную атмосферу живой природы, используйте фотообои с красивыми пейзажами на всю стену. Морские побережья, лесные чащи и тропинки, просторные поля и луга — все эти сюжеты сделают жилище просторнее и помогут ярче выразить природный, экологический стиль вашего интерьера.

Обязательно выбирайте фотообои с перспективой, как на фотографиях: к примеру, с уходящими вдаль деревьями в лесу или на аллее. Именно в этом приеме проявляется объемность таких рисунков, которая помогает визуально расширить комнату. Обычные принты без ярко выраженной удаленности объектов хуже справятся с этой ролью.

Городские панорамы и улицы

Отличный вариант, если вам хочется выразить в интерьере квартиры не природное спокойствие, а атмосферу городской среды. Здесь тоже нужно следовать правилу перспективы и подбирать изображения, например, удаляющихся улиц — они создают 3D-эффект лучше всего.

Подойдут такие обои, расширяющие пространство, на кухню, в спальню или небольшую гостиную, а конкретный рисунок лучше подбирать, исходя из стиля и «современности» интерьера. В традиционный дизайн жилища впишутся рисунки провинциальных городков в сочетании с уголками природных пейзажей, а для современного подойдут большие панорамы ночного мегаполиса. Важное условие: на переднем плане панорамы обязательно должны быть какие-то объекты — они помогут более наглядно отразить, что сам город находится очень далеко.

Продолжение комнаты

Довольно оригинальный эффект создают 3D-обои, расширяющие пространство при помощи рисунка с продолжением комнаты. Это не обязательно должна быть точная копия вашего интерьера — важен сам факт того, что визуально помещение уходит куда-то дальше: в поворачивающий коридор или даже на другой этаж, как на одном из фото ниже.

Приблизить стилистику рисунка к стилю оформления комнаты в этом случае тоже можно — это создаст более цельный и органичный интерьер, а визуальное расширение будет выглядеть максимально естественно.

Есть еще один, наиболее сложный и в то же время самый эффектный вариант: сделать по индивидуальному заказу фотообои с точным интерьером вашей комнаты. Причем лучше изобразить там другую меблировку и изменить расположение предметов, чтобы обои не играли роль полноразмерного зеркала на всю стену, а создавали настоящую иллюзию продолжения комнаты.