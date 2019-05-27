3D-магия: фотообои, расширяющие пространство

Фотообои выполняют не только декоративную роль — они могут стать функциональным предметом интерьера, участвуя в визуальном расширении комнаты. Показываем самые яркие примеры 3D-фотообоев для вашего дома.
Для того чтобы визуально увеличить комнату, существует много различных способов: светлая отделка стен, использование зеркал, вертикальные полосатые шторы или обои для подъема потолка и так далее. Мы расскажем еще про один метод: наклеивание фотообоев, расширяющих пространство при помощи большого объемного рисунка.
Показываем, какие сюжеты и рисунки на фотообоях лучше всего подойдут для визуального расширения жилища.
Обои с абстрактным рисунком
Один из самых популярных вариантов обоев, увеличивающих пространство квартиры, — полотна с абстрактными изображениями. Рисунки на них максимально воспроизводят 3D-эффект, который и необходим для увеличения комнаты. Изображения могут быть разного характера: например, уходящие вдаль тоннели или коллажи геометрических фигур, как на фотографиях ниже.
Фотообои с абстрактным рисунком наиболее органично впишутся в современные домашние интерьеры в стиле хай-тек, минимализм, конструктивизм и других аналогичных оформлениях. Лучше подбирать материал в светлой цветовой палитре — с белым, серым или бежевым цветом в качестве основного. Это сделает комнату светлее и тем самым усилит эффект увеличения пространства.
Природные пейзажи
Если облик вашей квартиры не сочетается с современными абстракциями или вы просто хотите привнести в домашний интерьер спокойную атмосферу живой природы, используйте фотообои с красивыми пейзажами на всю стену. Морские побережья, лесные чащи и тропинки, просторные поля и луга — все эти сюжеты сделают жилище просторнее и помогут ярче выразить природный, экологический стиль вашего интерьера.
Обязательно выбирайте фотообои с перспективой, как на фотографиях: к примеру, с уходящими вдаль деревьями в лесу или на аллее. Именно в этом приеме проявляется объемность таких рисунков, которая помогает визуально расширить комнату. Обычные принты без ярко выраженной удаленности объектов хуже справятся с этой ролью.
Городские панорамы и улицы
Отличный вариант, если вам хочется выразить в интерьере квартиры не природное спокойствие, а атмосферу городской среды. Здесь тоже нужно следовать правилу перспективы и подбирать изображения, например, удаляющихся улиц — они создают 3D-эффект лучше всего.
Подойдут такие обои, расширяющие пространство, на кухню, в спальню или небольшую гостиную, а конкретный рисунок лучше подбирать, исходя из стиля и «современности» интерьера. В традиционный дизайн жилища впишутся рисунки провинциальных городков в сочетании с уголками природных пейзажей, а для современного подойдут большие панорамы ночного мегаполиса. Важное условие: на переднем плане панорамы обязательно должны быть какие-то объекты — они помогут более наглядно отразить, что сам город находится очень далеко.
Продолжение комнаты
Довольно оригинальный эффект создают 3D-обои, расширяющие пространство при помощи рисунка с продолжением комнаты. Это не обязательно должна быть точная копия вашего интерьера — важен сам факт того, что визуально помещение уходит куда-то дальше: в поворачивающий коридор или даже на другой этаж, как на одном из фото ниже.
Приблизить стилистику рисунка к стилю оформления комнаты в этом случае тоже можно — это создаст более цельный и органичный интерьер, а визуальное расширение будет выглядеть максимально естественно.
Есть еще один, наиболее сложный и в то же время самый эффектный вариант: сделать по индивидуальному заказу фотообои с точным интерьером вашей комнаты. Причем лучше изобразить там другую меблировку и изменить расположение предметов, чтобы обои не играли роль полноразмерного зеркала на всю стену, а создавали настоящую иллюзию продолжения комнаты.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники