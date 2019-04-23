Как выбрать обои для кухни: советы и примеры

Первый важный критерий для выбора обоев на кухню — их влагостойкость. При частой готовке на стены попадают брызги воды, масла и прочих жидкостей. Поэтому уборку приходится делать намного чаще. Моющиеся обои можно протирать влажной тканью или губкой и даже мыть специальными средствами. Ищите маркер на упаковке обоев — «волну» или «волку со щеткой». Первый указывает на влагостойкость материала, второй — на то, что обои можно мыть при помощи жесткой щетки.

Первый важный критерий для выбора обоев на кухню — их влагостойкость. При частой готовке на стены попадают брызги воды, масла и прочих жидкостей. Поэтому уборку приходится делать намного чаще. Моющиеся обои можно протирать влажной тканью или губкой и даже мыть специальными средствами. Ищите маркер на упаковке обоев — «волну» или «волку со щеткой». Первый указывает на влагостойкость материала, второй — на то, что обои можно мыть при помощи жесткой щетки.на кухне — универсальная отделка, которая способна не только добавить помещению уюта, но и скрыть недостатки. Например, с помощью правильных цветов и текстур можно визуально увеличить пространство или отвлечь внимание от неровных стен. Неправильно подобранные обои, наоборот, могут добавить хлопот или вообще испортить интерьер. Поэтому рассказываем, как выбрать обои на кухню и не разочароваться в своем выборе.

Обои на кухне — универсальная отделка, которая способна не только добавить помещению уюта, но и скрыть недостатки. Например, с помощью правильных цветов и текстур можно визуально увеличить пространство или отвлечь внимание от неровных стен. Неправильно подобранные обои, наоборот, могут добавить хлопот или вообще испортить интерьер. Поэтому рассказываем, как выбрать обои на кухню и не разочароваться в своем выборе.

Обои для кухни должны быть плотными. Как минимум для того, чтобы их можно было часто мыть. Плотные обои дольше прослужат, на них меньше будет скапливаться грязь.

Неплохо, если обои будут паропроницаемые. Такие обои лучше всего высыхают после готовки.

При выборе обоев под окраску нужно учитывать возможное количество окрашиваний. Лучше предпочесть максимальные показатели. Неизвестно, сколько раз вы захотите перекрасить стены на кухне, поэтому проще учесть это в самом начале ремонта.

Виды обоев, плюсы и минусы

Флизелиновые

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Обои на флизелиновой основе самые плотные, немнущиеся и хорошо моющиеся. Их преимущество в том, что при наклеивании клей наносится непосредственно на стены, после чего на них аккуратно накладываются обои. Такой способ существенно экономит клей и делает процесс работы более удобным.

Фото: cheerhuzz.com

Виниловые

Виниловые обои — идеальный вариант для кухни. Они долговечны, не боятся грибка, влаги и света, хорошо клеятся даже на неровные стены. Выбирайте плотный винил — он дольше прослужит.

Фото: fullaa.com

Стекловолокнистые

Такие обои антиаллергенны, не боятся грибка и огня, их можно часто мыть. Они отлично скрывают нервности стен, трещинки и вмятины, создавая идеально гладкую поверхность.

Фото: roccommunitysummit.org

Натуральные

Обои из натуральных материалов — бамбука и пробки — более экологичные, но легко впитывают запахи гари и еды. Для проекта капитального ремонта кухни лучше выбрать другой вариант.

Фото: serenaandlily.com

Акриловые

Акриловые обои отличаются тем, что на них всегда нанесены рельефные узоры. На кухне грязь быстро попадет в углубления, и отмыть ее будет сложно.

Фото: cheerhuzz.com

Бумажные

Бумажные обои имеют низкую цену, но совершенно не подходят для кухни. Они недолговечны и непрактичны, так как этот материал не выдерживает постоянной влажности и жары, которые обязательно будут на кухне.

Если вы все же хотите купить именно такие, выбирайте бумажные обои с минимальным слоем винила. Они прослужат дольше, однако имеют большой недостаток: их нужно клеить на идеально ровные стены.

Фото: instadecoration.com

Какие обои выбрать для маленькой кухни

Беда многих квартир — маленькие кухни. Понятно, что владельцам хочется хотя бы визуально увеличить помещение. В этом случае выбирайте обои в светлой цветовой гамме: от бежевых и кремовых до кофейных оттенков.

Фото: fireclaytile.com

Обои с мелким орнаментом тоже визуально увеличат пространство.

Фото: etsy.com

Если в вашей квартире низкий потолок, избегайте обоев с горизонтальной полоской. Она сделает его еще ниже. А вот вертикальная полоска, наоборот, создаст иллюзию высокого потолка.

Фото: elledecor.com

Геометрический орнамент создает эффект непрерывного пространства, что отвлекает от реальных размеров комнаты.

Фото: etsy.com

Расцветка обоев для кухни: фото примеров

Выбирая цвет обоев, придерживайтесь общей концепции оформления. Обои должны сочетаться с гарнитуром и стилем интерьера.

Уютные бежево-бордовые и золотистые оттенки подойдут для кухни в классическом стиле.

Фото: nicoledavisinteriors.com

Мраморные обои выглядят стильно и подходят для современных интерьеров. Если вы подберете столешницы из такого же материала, интерьер будет производить незабываемое впечатление.

Фото: instagram.com

Хотите добавить яркости? Остановите выбор на «вкусных» оттенках: оранжевые, коралловые и красные цвета вызывают аппетит.

Фото: decorpad.com

Голубые оттенки и состаренные обои подойдут для кухни в стиле прованс.

Фото: hgtv.com

Зеленые цвета хорошо сочетаются с гарнитуром тонального оттенка. Такие оттенки успокаивают и располагают к уюту.

Фото: etsy.com

Темные оттенки тоже нередко используют в оформлении кухни. Например, можно оклеить одну стену черными обоями, а остальные — вариантами посветлее. Тогда будет казаться, что самая темная стена стала глубже.

Фото: apartmenttherapy.com

А какие обои у вас на кухне? Расскажите в комментариях.



