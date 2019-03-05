Как использовать лоджию: 40 практичных примеров

Лоджию часто используют для складирования хлама или оставляют ее пустой. И лишь иногда присоединяют к комнате или утепляют, чтобы использовать с умом. Да, у вас может появиться еще одно полезное помещение.

Как это сделать? Rerooms знает как минимум восемь вариантов обустройства лоджии с пользой для всей семьи.

1. Кабинет

Работать в спальне или в гостиной иногда очень неудобно, да и лишнее место занимать столом и полками в комнатах для отдыха не хочется. Отдельный кабинет себе позволить тоже могут не все, но в него легко превратить утепленную лоджию. На лоджии всегда хорошее освещение, вас не будут отвлекать посторонние звуки и предметы. Только вы и рабочее место — ничего лишнего.

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2. Зона отдыха

Это один из самых популярных способов использования лоджии. Особенно он удобен, если лоджия полностью остеклена или не остеклена вообще. На лоджии запросто поместятся два кресла, кушетка или даже небольшой раскладной диванчик. Здесь можно посидеть и почитать в тишине или прилечь и полюбоваться звездами. Если у вас нет отдельной гостиной или просто нужно место для уединения, зона отдыха на лоджии — ваш вариант.

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3. Библиотека

Многие все еще предпочитают бумажные книги любым цифровым форматам. Но на небольшой площади даже одежду хранить бывает непросто, а книги требуют особого отношения, занимают много места, их не спрячешь под кровать в вакуумных пакетах. На лоджии как раз хватит места для целой кучи полок или парочки книжных шкафов. Здесь книги всегда будут под рукой, а место для чтения можно оборудовать тут же.

Фото: moydomik.net

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4. Уголок для рукоделия и хобби

Иногда наши любимые занятия мешают другим членам семьи или даже нам самим, когда требуют отдельного пространства. Например, если вы увлекаетесь шитьем, рисованием или музыкой, заниматься творчеством в гостиной или спальне не всегда уместно. Да и вам наверняка хотелось бы иметь отдельный уголок только для себя, откуда не придется каждый день убирать весь инвентарь и наводить там полный порядок. Большинство хобби не требуют много места, так что пространства лоджии как раз должно хватить.

Фото: passion.ru

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5. Место для перекуса

Вот способ для тех, кто в городе мечтает о дачных посиделках на террасе или в беседке. Оборудуйте свою маленькую дачу прямо на лоджии. Здесь можно поставить небольшой столик для двух-трех человек, организовать барную стойку, даже мини-кухню со всем необходимым для барбекю. В хорошую погоду здесь можно будет завтракать, принимать гостей и пить кофе.

Фото: pinterest.ru

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6. Домашний сад

Любители дачи, загородного отдыха и природы оценят возможность устраивать пикники прямо в квартире, на лоджии. Здесь достаточно солнечного света и не так уж трудно будет организовать необходимую температуру и влажность. Цветы могут быть в горшках и кашпо, могут стоять на полках или даже висеть на специальной сетке. А если у вас первый этаж, можно даже украсить лоджию вьющимся виноградом или другими подобными растениями.

Фото: pinterest.ru

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2 /5 Фото: pinterest.ru

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7. Игровая для детей

К сожалению, у ребенка не всегда есть отдельная комната, а если детей несколько, им может быть просто негде играть. Отдельная комната для детских увлечений точно приведет младших членов семьи в восторг. На лоджии могут быть и обычные игрушки, и зоны для творчества, и подвесные качели или гамак, и даже большой кукольный домик, который занял бы половину квартиры. Игровая на лоджии облегчит жизнь вам и навеки запомнится детям как один из лучших подарков.

Фото: prakti4no.ru

1 /5 Фото: curious-world.ru

2 /5 Фото: balkonmarket.ru

3 /5 Фото: elledecoration.ru

4 /5 Фото: balkon-market.ru

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8. Место хранения

Многие хозяйки все-таки используют лоджию как дополнительное место для хранения. Здесь можно поместить спортивный инвентарь, инструменты, заготовки на зиму и другие продукты, посуду, сезонные вещи. Но превращать лоджию в склад по принципу «все равно никто не увидит» не стоит, ведь это неудобно в первую очередь вам. Правильные шкафы помогут использовать пространство максимально практично, можно даже сделать под окнами узкие полки и закрывать их сдвижными дверцами.