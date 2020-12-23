У ваших ног: все о деревянных напольных покрытиях

Да, конечно. Наша компания предлагает обширный ассортимент товаров отечественных и зарубежных брендов для обустройства интерьера. Кроме того, у нас есть собственное производство деревянного напольного покрытия – инженерной и массивной конструкции, начиная от закупки кругляка, просушки древесины и заканчивая выпуском готового изделия.

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Паркетная доска в проекте гостиной от ReRooms

О массивной доске и инженерной конструкции

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- Наверное, это самый часто задаваемый вопрос, но все же, что такое массивная доска и чем она отличается от инженерной?

Массивная доска представляет собой целый кусок деревяшки с нарезанным пазом и гребнем. Т.е. это обработанный кусочек дерева, покрытый лаком или маслом, который монтируется и приклеивается на фанеру.

Также существует инженерная конструкция. К ней можно отнести все многослойные изделия. Например, паркетную доску. Она состоит из трех слоев, где верхний слой – древесина, поперек идут еловые дощечки, а снизу тонюсенький слой стабилизационной сосны. Такая конструкция собирается на замочки и имеет определенные жестко-фиксированные размеры, в частности длину.

Помимо трехслойной инженерной конструкции, мы предлагаем и двухслойный вариант. На сегодняшний день он пользуется большой популярностью среди потребителей и представляет собой конструкцию, в основе которой находится фанера, а сверху слой из шпона ценных пород древесины. Также как и у массивной доски, у этой разновидности есть паз и гребень и в большинстве случаев она крепится путем жесткой фиксации с помощью клея. Однако существуют двухслойные конструкции и с замковым креплением, как у паркетной доски, которые можно собирать на подложку.

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Массивная доска в темных тонах в проекте кухни от ReRooms

- Со слоями разобрались, а в чем разница, что лучше, что хуже, какие есть плюсы и минусы?

На самом деле инженерная конструкция, будь она двух или трехслойная, она сама по себе стабильна. Если мы рассмотрим различия между массивом и паркетной доской, то стабильнее считаются двух и трехслойные изделия. Массив по умолчанию будет нестабилен, потому что это целый кусочек дерева, и как он себя поведет при повышенной влажности, особенно это касается загородных домов, неизвестно. Если будет нарушен температурный режим и режим влажности, такое покрытие может деформироваться. Поэтому, выбирая массивную доску в загородный дом, очень важно соблюдать необходимые климатические условия.

Сегодня производители работают над повышением стабильности массивной доски и на задней стороне делают компрессионные пропилы. Они помогают снять часть нагрузки с самой деревяшки. Для инженерной доски это не столь важно, так как она состоит из двух или трех слоев и сильного напряжения нет. Поэтому все, что многослойно, оно на 70% стабильнее, чем цельный кусок массива.

При этом ни в коем случае нельзя говорить, что массив хуже, а что-то лучше, так как все зависит от потребностей клиента. Как мы уже замечали, для дома лучше использовать инженерную конструкцию. А для квартиры подойдет и массивная доска, потому что, как правило, там нет экстремальных перепадов температур и влажности. Да, бывает сухо, но это можно выровнять увлажнителем или кондиционером. По поводу целесообразности массива и инженерной конструкции, сверху и то и то дерево, поэтому выбор всегда остается за клиентом.

- А что такое структурирование древесины и зачем оно нужно?

Сейчас многие производители инженерной и массивной доски делают структурирование древесины и выделку волокна, т.е. по сути, искусственно ее состаривают. Это делается для того, чтобы визуально сгладить возможные мелкие повреждения, которые на гладкой поверхности сразу бросаются в глаза. На структурированной поверхности с текстурой незначительная деформация незаметна, а отреставрировать такой пол намного проще и дешевле. Для этого достаточно просто отшлифовать верхние слои лака по мере их износа, избежав циклевания. Это реальная экономия на деньгах, так как циклевка и шлифовка всегда оплачиваются отдельно.

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Массивная доска в дизайн-проекте спальни от ReRooms

Об особенностях укладки деревянного покрытия

- Какие особенности укладки массивной и инженероной доски, что дороже?

Вроде бы при одинаковой стоимости массивной и инженерной доски, если брать средний ценник, массивная доска выйдет дороже, потому что ее нужно укладывать на фанеру, чтобы сделать более стабильной и идеально ровной. Кроме того фанера служит своеобразной компрессионной подушкой между основанием и декоративным полом, и будет гасить колебания перепадов температуры и влажности в помещении. Инженерная доска не требует такого способа укладки, так как в ней уже заложено фанерное основание. Поэтому укладка инженерной доски обойдется дешевле. Кроме того, если человек хочет сэкономить и уложиться в бюджет, можно укладывать инженерную конструкцию прямо на стяжку, на черновое основание. Только следует помнить, что стяжка должна быть предварительно отгрунтована, выровнена и высушена.

- А что лучше взять, замок или клей?

Все, что мы жестко фиксируем к основанию, все, что мы приклеиваем, подлежит реконструкции, шлифовке и восстановлению. Все, что мы собираем в замок, реконструкции не подлежит. Пол, который собирается на подложку, наподобие ламината, это до момента изнашивания лака. Например, 10 - 15 лет, далее понадобится шлифовка. Машины, которые делают такую шлифовку, очень тяжелые, могут разбить замок или повредить поверхность. А если даже отшлифовать вручную, со временем на месте стыков лак потрескается, потому что деревяшка нестабильна, не зафиксирована и продолжает гулять. Поэтому в жесткой фиксации есть определенные плюсы – вы один раз зафиксируете, и вам не придется со временем покупать и монтировать новое покрытие.

Фото ReRooms



Использование паркетной доски в дизайн-проекте ReRooms

- Как правильно подготовить основание для укладки напольного покрытия?

Подготовка чернового основания – очень важная тема. Обычно первая проблема, с которой мы сталкиваемся – непросушенная стяжка, вторая – ее непрочность. Если мы делаем обычную стандартную цементную стяжку, то мы должны понимать, что после заливки, каждый сантиметр этой стяжки должен быть просушен. Сушка каждого сантиметра занимает две недели, 4 см сохнут 28 дней плюс полторы-две недели на каждый последующий сантиметр. Ее влажность не должна превышать 5%. Ровность основания должна быть 2 мм, 2 м погонных. Это касается любого напольного покрытия особенно того, которое собирается в замок. Со временем замки могут расшататься, что приведет к образованию щелей, а это уже испорченный пол. Поэтому обязательно необходимо проконтролировать все сразу, чтобы избежать проблем в будущем.

- Какая гарантия идет на покрытия?

Это все условно и зависит от того, как вы будете пользоваться напольным покрытием, особенно это касается лака. Кто-то ходит босиком, кто-то в носках, а кто-то на шпильках и часто приглашает друзей, которые не снимают обувь.

Фото ReRooms



Массив в темных тонах в проекте детской комнаты от ReRooms

Лак или масло - основные характеристики

- Что лучше лак или масло?

Так как сейчас очень остро стоит вопрос экологии – масло пользуется большим спросом. Хотя на самом деле масло это быстрая полимеризация покрытия и, по сути, под УФ лампами это тот же самый лак, поэтому в случае деформации локально вы его не восстановите. Масло точно также требует перешлифовки всего помещения, как и лак.

У лака хорошие защитные характеристики. Он покрывает дерево пленочкой и защищает от возможных повреждений. Если мы что-то пролили или уронили на пол, благодаря лаку напольное покрытие не окрасится. Масло же впитывается в структуру древесины, не защищая дерево, а лишь придавая ему цвет. Если вы что-то прольете, оно окрасится. Поэтому, выбирая масло, отдавайте предпочтение такому варианту как масло-воск. Оно обеспечит хорошую защиту, и пол будет выглядеть достаточно натурально.

- Елена, расскажите, пожалуйста, про разнотонные плашки, что это такое?

Разнотонные плашки – немаловажная тема. В качестве примера многие продавцы, предлагают идеальные селективные плашки без сучков и прочих неровностей. На самом деле дерево, как натуральный продукт, не может быть одинаковым по всему срезу, здесь всегда будет небольшой перепад тона, сучки, мелкие трещинки. Их количество будет зависеть от его сортности. Поэтому, покупая товар, необходимо спрашивать фотографии сырья с производства. На темном напольном покрытии это не так заметно, а вот светлых плашках перепад тона будет очень заметен. Поэтому, если у вас в квартире светлый пол, то лучше взять более высокую сортность, которая будет более однородной.